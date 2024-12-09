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  3. Лига чемпионов 2024-2025
Тур: 6. Стадион: .
Лилль
 
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История личных встреч

Лилль
Штурм Грац

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛК
1:1
ЛК
0:3

Голы

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

1
3

Среднее время на гол

90
30

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

0.5
2

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

180
45

Бомбардиры внутри турнира

Лилль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дэвид Джонатан 4 (2) 0.8
Мукау Нгалайель 2 0.4
Жегрова Эдон 1 0.2
Мёнье Тома 0 0
Гудмундссон Габриэль 0 0
Фернандес-Пардо Матиас 0 0
Штурм Грац
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бирет Мика 1 0.2
Ятта Сиди 0 0

Карточки

Лилль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гомес Анхель 1 1
Мёнье Тома 2 0
Андре Бенжамин 2 0
Дэвид Джонатан 2 0
Манди Аисса 1 0
Жегрова Эдон 1 0
Диаките Бафоде 1 0
Рибейро Алешандро 1 0
Туре Усман 1 0
Буадди Айюб 1 0
Штурм Грац
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Газибегович Юсуф 3 0
Лавале Димитри 1 1
Ялькуйе Малик 2 0
Горенц-Станкович Йон 1 0
Айву Эмануэль 1 0
Хорват Томи 1 0
Чуквуани Точи 1 0
Ярдымджи Эренджан 1 0
Гайрхофер Никлас 1 0
Christian Ilzer 1 0
Джонстон Макс 1 0

Результаты матчей

Лилль
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Штурм Грац
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Лилль
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Штурм Грац
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

5
1
Лилль
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Штурм Грац
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

6
1

Голы по времени матча

Забито

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
100%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

5
1
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
3
60%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
1
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

5
7
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
1
20%
2
29%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Лилль
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Лилль - Брест 3:1 Монпелье - Лилль 2:2 Болонья - Лилль 1:2 Лилль - Ренн 1:0
Ницца - Лилль 2:2 Лилль - Ювентус 1:1 Лилль - Лион 1:1 Ланс - Лилль 0:2 Атлетико М - Лилль 1:3 Монако - Лилль 0:0 Лилль - Тулуза 2:1 Лилль - Реал Мадрид 1:0 Гавр - Лилль 0:3 Лилль - Страсбург 3:3 Спортинг Л - Лилль 2:0 Сент-Этьен - Лилль 1:0 Лилль - ПСЖ 1:3 Славия Прага - Лилль 2:1 Лилль - Анже 2:0 Лилль - Славия Прага 2:0
Штурм Грац
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Сваровски Тироль - Штурм Грац 0:3 Альтах - Штурм Грац 1:1 Штурм Грац - Жирона 1:0 Штурм Грац - Аустрия Клагенфурт 7:0
Хартберг - Штурм Грац 1:2 Боруссия Д - Штурм Грац 1:0 Штурм Грац - Рапид Вена 1:1 Штурм Грац - Блау-Вайсс Линц 2:1 ЛАСК - Штурм Грац 1:2 Штурм Грац - Спортинг Л 0:2 Штурм Грац - Гразер 5:2 Штурм Грац - Флоридсдорфер 4:2 Штурм Грац - Ред Булл Зальцбург 5:0 Штурм Грац - Брюгге 0:1 Блау-Вайсс Линц - Штурм Грац 1:2 Аустрия Вена - Штурм Грац 2:2 Штурм Грац - Вольфсбергер 0:3 Брест - Штурм Грац 2:1 Штурм Грац - Капфенберг 4:1 Штурм Грац - Сваровски Тироль 4:2

Результаты матчей

Лилль
Штурм Грац

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

1:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%

Тоталы голов в матче

Лилль
Штурм Грац

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
1
2
1
1.5
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
3
2
3
1.5
1
4
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 5 5 0 0 12 - 1 15
2.
Интер Милан
 5 4 1 0 7 - 0 13
3.
Барселона
 5 4 0 1 18 - 5 12
4.
Боруссия Д
 5 4 0 1 16 - 6 12
5.
Аталанта
 5 3 2 0 11 - 1 11
6.
Байер Л
 5 3 1 1 11 - 5 10
7.
Арсенал
 5 3 1 1 8 - 2 10
8.
Монако
 5 3 1 1 12 - 7 10
9.
Астон Вилла
 5 3 1 1 6 - 1 10
10.
Спортинг Л
 5 3 1 1 10 - 7 10
11.
Брест
 5 3 1 1 9 - 6 10
12.
Лилль
 5 3 1 1 7 - 5 10
13.
Бавария
 5 3 0 2 12 - 7 9
14.
Бенфика
 5 3 0 2 10 - 7 9
15.
Атлетико М
 5 3 0 2 11 - 9 9
16.
Милан
 5 3 0 2 10 - 8 9
17.
Манчестер Сити
 5 2 2 1 13 - 7 8
18.
ПСВ
 5 2 2 1 10 - 7 8
19.
Ювентус
 5 2 2 1 7 - 5 8
20.
Селтик
 5 2 2 1 10 - 10 8
21.
Фейеноорд
 5 2 1 2 10 - 13 7
22.
Брюгге
 5 2 1 2 4 - 7 7
23.
Динамо Загреб
 5 2 1 2 10 - 15 7
24.
Реал Мадрид
 5 2 0 3 9 - 9 6
25.
ПСЖ
 5 1 1 3 3 - 6 4
26.
Шахтёр Донецк
 5 1 1 3 4 - 8 4
27.
Штутгарт
 5 1 1 3 4 - 11 4
28.
Спарта Прага
 5 1 1 3 5 - 14 4
29.
Штурм Грац
 5 1 0 4 2 - 6 3
30.
Жирона
 5 1 0 4 4 - 9 3
31.
Црвена Звезда
 5 1 0 4 9 - 17 3
32.
Ред Булл Зальцбург
 5 1 0 4 3 - 15 3
33.
Болонья
 5 0 1 4 1 - 7 1
34.
РБ Лейпциг
 5 0 0 5 4 - 10 0
35.
Слован Братислава
 5 0 0 5 4 - 18 0
36.
Янг Бойз
 5 0 0 5 2 - 17 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 3 3 0 0 8 - 0 9
2.
Интер Милан
 3 3 0 0 6 - 0 9
3.
Барселона
 3 3 0 0 12 - 1 9
4.
Бавария
 3 3 0 0 11 - 2 9
5.
Астон Вилла
 3 2 1 0 3 - 0 7
6.
ПСВ
 3 2 1 0 8 - 3 7
7.
Селтик
 3 2 1 0 9 - 3 7
8.
Боруссия Д
 2 2 0 0 8 - 1 6
9.
Байер Л
 2 2 0 0 6 - 0 6
10.
Арсенал
 2 2 0 0 3 - 0 6
11.
Монако
 3 2 0 1 9 - 5 6
12.
Спортинг Л
 3 2 0 1 7 - 6 6
13.
Реал Мадрид
 3 2 0 1 9 - 6 6
14.
Манчестер Сити
 3 1 2 0 8 - 3 5
15.
Брест
 2 1 1 0 3 - 2 4
16.
Лилль
 2 1 1 0 2 - 1 4
17.
ПСЖ
 3 1 1 1 3 - 3 4
18.
Бенфика
 2 1 0 1 5 - 3 3
19.
Атлетико М
 2 1 0 1 3 - 4 3
20.
Милан
 2 1 0 1 4 - 4 3
21.
Ювентус
 2 1 0 1 3 - 2 3
22.
Брюгге
 2 1 0 1 1 - 3 3
23.
Шахтёр Донецк
 2 1 0 1 2 - 4 3
24.
Спарта Прага
 3 1 0 2 4 - 8 3
25.
Штурм Грац
 3 1 0 2 1 - 3 3
26.
Жирона
 2 1 0 1 4 - 3 3
27.
Црвена Звезда
 3 1 0 2 8 - 8 3
28.
Аталанта
 2 0 2 0 0 - 0 2
29.
Динамо Загреб
 2 0 1 1 2 - 5 1
30.
Штутгарт
 2 0 1 1 1 - 3 1
31.
Болонья
 3 0 1 2 1 - 3 1
32.
Фейеноорд
 2 0 0 2 1 - 7 0
33.
Ред Булл Зальцбург
 2 0 0 2 0 - 6 0
34.
РБ Лейпциг
 2 0 0 2 2 - 4 0
35.
Слован Братислава
 3 0 0 3 3 - 11 0
36.
Янг Бойз
 3 0 0 3 1 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аталанта
 3 3 0 0 11 - 1 9
2.
Фейеноорд
 3 2 1 0 9 - 6 7
3.
Ливерпуль
 2 2 0 0 4 - 1 6
4.
Боруссия Д
 3 2 0 1 8 - 5 6
5.
Брест
 3 2 0 1 6 - 4 6
6.
Лилль
 3 2 0 1 5 - 4 6
7.
Бенфика
 3 2 0 1 5 - 4 6
8.
Атлетико М
 3 2 0 1 8 - 5 6
9.
Милан
 3 2 0 1 6 - 4 6
10.
Динамо Загреб
 3 2 0 1 8 - 10 6
11.
Ювентус
 3 1 2 0 4 - 3 5
12.
Интер Милан
 2 1 1 0 1 - 0 4
13.
Байер Л
 3 1 1 1 5 - 5 4
14.
Арсенал
 3 1 1 1 5 - 2 4
15.
Монако
 2 1 1 0 3 - 2 4
16.
Спортинг Л
 2 1 1 0 3 - 1 4
17.
Брюгге
 3 1 1 1 3 - 4 4
18.
Барселона
 2 1 0 1 6 - 4 3
19.
Астон Вилла
 2 1 0 1 3 - 1 3
20.
Манчестер Сити
 2 1 0 1 5 - 4 3
21.
Штутгарт
 3 1 0 2 3 - 8 3
22.
Ред Булл Зальцбург
 3 1 0 2 3 - 9 3
23.
ПСВ
 2 0 1 1 2 - 4 1
24.
Селтик
 2 0 1 1 1 - 7 1
25.
Шахтёр Донецк
 3 0 1 2 2 - 4 1
26.
Спарта Прага
 2 0 1 1 1 - 6 1
27.
Бавария
 2 0 0 2 1 - 5 0
28.
Реал Мадрид
 2 0 0 2 0 - 3 0
29.
ПСЖ
 2 0 0 2 0 - 3 0
30.
Штурм Грац
 2 0 0 2 1 - 3 0
31.
Жирона
 3 0 0 3 0 - 6 0
32.
Црвена Звезда
 2 0 0 2 1 - 9 0
33.
Болонья
 2 0 0 2 0 - 4 0
34.
РБ Лейпциг
 3 0 0 3 2 - 6 0
35.
Слован Братислава
 2 0 0 2 1 - 7 0
36.
Янг Бойз
 2 0 0 2 1 - 7 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 7
Барселона Рафинья Диас 5 (3)
Байер Л Вирц Флориан 5 (1)
Бавария Кейн Гарри 5 (1)
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 5
Весь список

Топ нарушителей
Слован Братислава Толич Марко 1 3
Аталанта Эдерсон Хонорато 3
Милан Мората Альваро 3
Атлетико М Хименес Хосе 3
Брест Ажорк Людовик 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Лилль - Штурм Грац от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 декабря 2024, осталось 2 дня 11 часов 17 минут.



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    • Прогнозы 28
    Лилль 100% (28)
    X 0% (0)
    Штурм Грац 0% (0)
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    Лучшие коэффициенты
    Лилль
    Ничья
    Штурм Грац
    1.58
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    4.50
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    5.90
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    Прогнозы на матч Лилль - Штурм Грац

    Исход игры
    Лилль
    100% (28)
    Ничья
    0% (0)
    Штурм Грац
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.43% (13)
    Меньше
    53.57% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    46.43% (13)
    Нет
    53.57% (15)
    Популярный счёт
    2:1 Лилль
    42.9% (12)
    2:0 Лилль
    28.6% (8)
    1:0 Лилль
    25% (7)
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    Лилль
    Штурм Грац
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