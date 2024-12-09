Тур: 6. Стадион: Декатлон Арена Стейд Пьер-Моруа.
Позже
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Главный тренер: Женезио Брюно
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
-
Главный тренер: Юрген Зоймель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Лилль
Штурм Грац
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
1
3
Среднее время на гол
90
30
Всего голов
1
4
Голов в среднем за матч
0.5
2
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
180
45
Бомбардиры внутри турнира
Лилль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дэвид Джонатан
|4 (2)
|0.8
|Мукау Нгалайель
|2
|0.4
|Жегрова Эдон
|1
|0.2
|Мёнье Тома
|0
|0
|Гудмундссон Габриэль
|0
|0
|Фернандес-Пардо Матиас
|0
|0
Штурм Грац
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бирет Мика
|1
|0.2
|Ятта Сиди
|0
|0
Карточки
Лилль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гомес Анхель
|1
|1
|Мёнье Тома
|2
|0
|Андре Бенжамин
|2
|0
|Дэвид Джонатан
|2
|0
|Манди Аисса
|1
|0
|Жегрова Эдон
|1
|0
|Диаките Бафоде
|1
|0
|Рибейро Алешандро
|1
|0
|Туре Усман
|1
|0
|Буадди Айюб
|1
|0
Штурм Грац
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Газибегович Юсуф
|3
|0
|Лавале Димитри
|1
|1
|Ялькуйе Малик
|2
|0
|Горенц-Станкович Йон
|1
|0
|Айву Эмануэль
|1
|0
|Хорват Томи
|1
|0
|Чуквуани Точи
|1
|0
|Ярдымджи Эренджан
|1
|0
|Гайрхофер Никлас
|1
|0
|Christian Ilzer
|1
|0
|Джонстон Макс
|1
|0
Результаты матчей
Лилль
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Штурм Грац
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
0
Лилль
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Штурм Грац
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
5
1
Лилль
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Штурм Грац
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
6
1
Голы по времени матча
Забито
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
100%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
5
1
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
3
60%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
1
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
5
7
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
1
20%
2
29%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Лилль
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Лилль - Брест 3:1 Монпелье - Лилль 2:2 Болонья - Лилль 1:2 Лилль - Ренн 1:0
Ницца - Лилль 2:2 Лилль - Ювентус 1:1 Лилль - Лион 1:1 Ланс - Лилль 0:2 Атлетико М - Лилль 1:3 Монако - Лилль 0:0 Лилль - Тулуза 2:1 Лилль - Реал Мадрид 1:0 Гавр - Лилль 0:3 Лилль - Страсбург 3:3 Спортинг Л - Лилль 2:0 Сент-Этьен - Лилль 1:0 Лилль - ПСЖ 1:3 Славия Прага - Лилль 2:1 Лилль - Анже 2:0 Лилль - Славия Прага 2:0
Штурм Грац
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Сваровски Тироль - Штурм Грац 0:3 Альтах - Штурм Грац 1:1 Штурм Грац - Жирона 1:0 Штурм Грац - Аустрия Клагенфурт 7:0
Хартберг - Штурм Грац 1:2 Боруссия Д - Штурм Грац 1:0 Штурм Грац - Рапид Вена 1:1 Штурм Грац - Блау-Вайсс Линц 2:1 ЛАСК - Штурм Грац 1:2 Штурм Грац - Спортинг Л 0:2 Штурм Грац - Гразер 5:2 Штурм Грац - Флоридсдорфер 4:2 Штурм Грац - Ред Булл Зальцбург 5:0 Штурм Грац - Брюгге 0:1 Блау-Вайсс Линц - Штурм Грац 1:2 Аустрия Вена - Штурм Грац 2:2 Штурм Грац - Вольфсбергер 0:3 Брест - Штурм Грац 2:1 Штурм Грац - Капфенберг 4:1 Штурм Грац - Сваровски Тироль 4:2
Результаты матчей
Лилль
Штурм Грац
Точный счет
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
1:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
Тоталы голов в матче
Лилль
Штурм Грац
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
11
21
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
23
14
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Барселона
|Левандовски Роберт
|7
|Барселона
|Рафинья Диас
|5 (3)
|Байер Л
|Вирц Флориан
|5 (1)
|Бавария
|Кейн Гарри
|5 (1)
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|5
|Слован Братислава
|Толич Марко
|1 3
|Аталанта
|Эдерсон Хонорато
|3
|Милан
|Мората Альваро
|3
|Атлетико М
|Хименес Хосе
|3
|Брест
|Ажорк Людовик
|3
Прогнозы на матч Лилль - Штурм Грац
Исход игры
Лилль
100% (28)
Ничья
0% (0)
Штурм Грац
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
46.43% (13)
Меньше
53.57% (15)
Обе команды забьют
Да
46.43% (13)
Нет
53.57% (15)
Популярный счёт
2:1 Лилль
42.9% (12)
2:0 Лилль
28.6% (8)
1:0 Лилль
25% (7)
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