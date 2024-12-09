  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига чемпионов 2024-2025
Тур: 6. Стадион: .
Атлетико М
 
Позже
Слован Братислава
Прогнозы 33
Атлетико М 97% (32)
X 3% (1)
Слован Братислава 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Атлетико М
Ничья
Слован Братислава
1.07
Реклама, betcity.ru
16.50
Реклама, betcity.ru
33.00
Реклама, betcity.ru
Все Коэффициенты
Атлетико М
Слован Братислава

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Корреа Анхель 3 0.6
Альварес Хулиан 3 0.6
Гризманн Антуан 2 0.4
Льоренте Маркос 1 0.2
Хименес Хосе 1 0.2
Молина Науэль 1 0.2
Галлахер Конор 0 0
Лино Сэмуел 0 0
Симеоне Джулиано 0 0
Слован Братислава
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барсегян Тигран 1 0.2
Виммер Кевин 1 0.2
Стрелец Давид 1 0.2
Марчелли Нино 1 0.2
Саввидис Кириакос 0 0
Толич Марко 0 0

Карточки

Атлетико М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хименес Хосе 3 0
Корреа Анхель 2 0
Витсель Аксель 1 0
Де Пауль Родриго 1 0
Ле Норман Робен 1 0
Галан Хави 1 0
Мандава Рейнилду 1 0
Серрано Хавьер 1 0
Диего Симеоне 1 0
Барриос Пабло 1 0
Слован Братислава
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Толич Марко 3 1
Игнатенко Даниил 2 0
Вайсс Владимир 1 0
Кашия Гурам 1 0
Виммер Кевин 1 0
Барсегян Тигран 1 0

Результаты матчей

Атлетико М
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Слован Братислава
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
1
Атлетико М
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Слован Братислава
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
11

Упущенные победы

8
0
Атлетико М
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Слован Братислава
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
11

Упущенные победы

9
1

Голы по времени матча

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

4
7
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
2
50%
2
29%
61-75
1
25%
1
14%
76-90

Забито

8
3
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
13%
1
33%
1-15
1
13%
1
33%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
1
33%
76-90

Пропущено

5
11
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
2
40%
3
27%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
2
18%
46-60
1
20%
4
36%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

11
4
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
2
18%
1
25%
1-15
2
18%
1
25%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
1
9%
1
25%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
4
36%
1
25%
76-90

Пропущено

9
18
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
3
33%
3
17%
1-15
0
0%
3
17%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
1
11%
4
22%
46-60
3
33%
6
33%
61-75
2
22%
1
6%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико М
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Атлетико М - Севилья 4:3 Касереньо - Атлетико М 1:3 Вальядолид - Атлетико М 0:5 Спарта Прага - Атлетико М 0:6
Атлетико М - Алавес 2:1 Мальорка - Атлетико М 0:1 ПСЖ - Атлетико М 1:2 Атлетико М - Лас-Пальмас 2:0 УЕ Вик - Атлетико М 0:2 Бетис - Атлетико М 1:0 Атлетико М - Лилль 1:3 Атлетико М - Леганес 3:1 Реал Сосьедад - Атлетико М 1:1 Бенфика - Атлетико М 4:0 Атлетико М - Реал Мадрид 1:1 Сельта - Атлетико М 0:1 Райо Вальекано - Атлетико М 1:1 Атлетико М - РБ Лейпциг 2:1 Атлетико М - Валенсия 3:0 Атлетик Б - Атлетико М 0:1
Слован Братислава
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Жилина - Слован Братислава 2:1 Слован Братислава - Комарно 6:0 Слован Братислава - Дукла Банска-Бистрица 3:1 Слован Братислава - Милан 2:3
Кошице - Слован Братислава 1:1 Слован Братислава - Скалица 3:1 Слован Братислава - Динамо Загреб 1:4 Железярне Подбрезова - Слован Братислава 1:3 Скалица - Слован Братислава 2:3 Спишска-Нова-Вес - Слован Братислава 0:2 Жирона - Слован Братислава 2:0 Спартак Трнава - Слован Братислава 0:1 Слован Братислава - Тренчин 1:1 Слован Братислава - Манчестер Сити 0:4 Михаловце - Слован Братислава 2:4 Белуша - Слован Братислава 1:6 Слован Братислава - Ружомберок 2:1 Селтик - Слован Братислава 5:1 ДАК - Слован Братислава 1:2 Слован Братислава - Жилина 0:5

Результаты матчей

Атлетико М
Слован Братислава

Точный счет

1:3
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:4
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:6
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
6
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:6
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
6
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Атлетико М
Слован Братислава

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
1
2
1
1.5
1
2
2.5
1
2
3.5
1
2
4.5
1
2
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
3
2
1.5
1
4
1
4
2.5
1
4
3.5
1
4
4.5
1
4
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 5 5 0 0 12 - 1 15
2.
Интер Милан
 5 4 1 0 7 - 0 13
3.
Барселона
 5 4 0 1 18 - 5 12
4.
Боруссия Д
 5 4 0 1 16 - 6 12
5.
Аталанта
 5 3 2 0 11 - 1 11
6.
Байер Л
 5 3 1 1 11 - 5 10
7.
Арсенал
 5 3 1 1 8 - 2 10
8.
Монако
 5 3 1 1 12 - 7 10
9.
Астон Вилла
 5 3 1 1 6 - 1 10
10.
Спортинг Л
 5 3 1 1 10 - 7 10
11.
Брест
 5 3 1 1 9 - 6 10
12.
Лилль
 5 3 1 1 7 - 5 10
13.
Бавария
 5 3 0 2 12 - 7 9
14.
Бенфика
 5 3 0 2 10 - 7 9
15.
Атлетико М
 5 3 0 2 11 - 9 9
16.
Милан
 5 3 0 2 10 - 8 9
17.
Манчестер Сити
 5 2 2 1 13 - 7 8
18.
ПСВ
 5 2 2 1 10 - 7 8
19.
Ювентус
 5 2 2 1 7 - 5 8
20.
Селтик
 5 2 2 1 10 - 10 8
21.
Фейеноорд
 5 2 1 2 10 - 13 7
22.
Брюгге
 5 2 1 2 4 - 7 7
23.
Динамо Загреб
 5 2 1 2 10 - 15 7
24.
Реал Мадрид
 5 2 0 3 9 - 9 6
25.
ПСЖ
 5 1 1 3 3 - 6 4
26.
Шахтёр Донецк
 5 1 1 3 4 - 8 4
27.
Штутгарт
 5 1 1 3 4 - 11 4
28.
Спарта Прага
 5 1 1 3 5 - 14 4
29.
Штурм Грац
 5 1 0 4 2 - 6 3
30.
Жирона
 5 1 0 4 4 - 9 3
31.
Црвена Звезда
 5 1 0 4 9 - 17 3
32.
Ред Булл Зальцбург
 5 1 0 4 3 - 15 3
33.
Болонья
 5 0 1 4 1 - 7 1
34.
РБ Лейпциг
 5 0 0 5 4 - 10 0
35.
Слован Братислава
 5 0 0 5 4 - 18 0
36.
Янг Бойз
 5 0 0 5 2 - 17 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 3 3 0 0 8 - 0 9
2.
Интер Милан
 3 3 0 0 6 - 0 9
3.
Барселона
 3 3 0 0 12 - 1 9
4.
Бавария
 3 3 0 0 11 - 2 9
5.
Астон Вилла
 3 2 1 0 3 - 0 7
6.
ПСВ
 3 2 1 0 8 - 3 7
7.
Селтик
 3 2 1 0 9 - 3 7
8.
Боруссия Д
 2 2 0 0 8 - 1 6
9.
Байер Л
 2 2 0 0 6 - 0 6
10.
Арсенал
 2 2 0 0 3 - 0 6
11.
Монако
 3 2 0 1 9 - 5 6
12.
Спортинг Л
 3 2 0 1 7 - 6 6
13.
Реал Мадрид
 3 2 0 1 9 - 6 6
14.
Манчестер Сити
 3 1 2 0 8 - 3 5
15.
Брест
 2 1 1 0 3 - 2 4
16.
Лилль
 2 1 1 0 2 - 1 4
17.
ПСЖ
 3 1 1 1 3 - 3 4
18.
Бенфика
 2 1 0 1 5 - 3 3
19.
Атлетико М
 2 1 0 1 3 - 4 3
20.
Милан
 2 1 0 1 4 - 4 3
21.
Ювентус
 2 1 0 1 3 - 2 3
22.
Брюгге
 2 1 0 1 1 - 3 3
23.
Шахтёр Донецк
 2 1 0 1 2 - 4 3
24.
Спарта Прага
 3 1 0 2 4 - 8 3
25.
Штурм Грац
 3 1 0 2 1 - 3 3
26.
Жирона
 2 1 0 1 4 - 3 3
27.
Црвена Звезда
 3 1 0 2 8 - 8 3
28.
Аталанта
 2 0 2 0 0 - 0 2
29.
Динамо Загреб
 2 0 1 1 2 - 5 1
30.
Штутгарт
 2 0 1 1 1 - 3 1
31.
Болонья
 3 0 1 2 1 - 3 1
32.
Фейеноорд
 2 0 0 2 1 - 7 0
33.
Ред Булл Зальцбург
 2 0 0 2 0 - 6 0
34.
РБ Лейпциг
 2 0 0 2 2 - 4 0
35.
Слован Братислава
 3 0 0 3 3 - 11 0
36.
Янг Бойз
 3 0 0 3 1 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аталанта
 3 3 0 0 11 - 1 9
2.
Фейеноорд
 3 2 1 0 9 - 6 7
3.
Ливерпуль
 2 2 0 0 4 - 1 6
4.
Боруссия Д
 3 2 0 1 8 - 5 6
5.
Брест
 3 2 0 1 6 - 4 6
6.
Лилль
 3 2 0 1 5 - 4 6
7.
Бенфика
 3 2 0 1 5 - 4 6
8.
Атлетико М
 3 2 0 1 8 - 5 6
9.
Милан
 3 2 0 1 6 - 4 6
10.
Динамо Загреб
 3 2 0 1 8 - 10 6
11.
Ювентус
 3 1 2 0 4 - 3 5
12.
Интер Милан
 2 1 1 0 1 - 0 4
13.
Байер Л
 3 1 1 1 5 - 5 4
14.
Арсенал
 3 1 1 1 5 - 2 4
15.
Монако
 2 1 1 0 3 - 2 4
16.
Спортинг Л
 2 1 1 0 3 - 1 4
17.
Брюгге
 3 1 1 1 3 - 4 4
18.
Барселона
 2 1 0 1 6 - 4 3
19.
Астон Вилла
 2 1 0 1 3 - 1 3
20.
Манчестер Сити
 2 1 0 1 5 - 4 3
21.
Штутгарт
 3 1 0 2 3 - 8 3
22.
Ред Булл Зальцбург
 3 1 0 2 3 - 9 3
23.
ПСВ
 2 0 1 1 2 - 4 1
24.
Селтик
 2 0 1 1 1 - 7 1
25.
Шахтёр Донецк
 3 0 1 2 2 - 4 1
26.
Спарта Прага
 2 0 1 1 1 - 6 1
27.
Бавария
 2 0 0 2 1 - 5 0
28.
Реал Мадрид
 2 0 0 2 0 - 3 0
29.
ПСЖ
 2 0 0 2 0 - 3 0
30.
Штурм Грац
 2 0 0 2 1 - 3 0
31.
Жирона
 3 0 0 3 0 - 6 0
32.
Црвена Звезда
 2 0 0 2 1 - 9 0
33.
Болонья
 2 0 0 2 0 - 4 0
34.
РБ Лейпциг
 3 0 0 3 2 - 6 0
35.
Слован Братислава
 2 0 0 2 1 - 7 0
36.
Янг Бойз
 2 0 0 2 1 - 7 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 7
Барселона Рафинья Диас 5 (3)
Байер Л Вирц Флориан 5 (1)
Бавария Кейн Гарри 5 (1)
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 5
Весь список

Топ нарушителей
Слован Братислава Толич Марко 1 3
Аталанта Эдерсон Хонорато 3
Милан Мората Альваро 3
Атлетико М Хименес Хосе 3
Брест Ажорк Людовик 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Атлетико М - Слован Братислава от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 декабря 2024, осталось 2 дня 11 часов 17 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:0 – на это поставили 54.5% пользователей.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 33
    Атлетико М 97% (32)
    X 3% (1)
    Слован Братислава 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Атлетико М
    Ничья
    Слован Братислава
    1.07
    Реклама, betcity.ru
    16.50
    Реклама, betcity.ru
    33.00
    Реклама, betcity.ru
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Атлетико М - Слован Братислава онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогнозы на матч Атлетико М - Слован Братислава

    Исход игры
    Атлетико М
    97% (32)
    Ничья
    3% (1)
    Слован Братислава
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    34.48% (10)
    Меньше
    65.52% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    17.24% (5)
    Нет
    82.76% (24)
    Популярный счёт
    2:0 Атлетико М
    54.5% (18)
    3:0 Атлетико М
    12.1% (4)
    2:1 Атлетико М
    12.1% (4)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Атлетико М
    Слован Братислава
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (33) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный