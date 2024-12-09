Тур: 6. Стадион: Рияд Эйр Метрополитано.
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Главный тренер: Симеоне Диего
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
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Главный тренер: Вайсс Владимир
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Корреа Анхель
|3
|0.6
|Альварес Хулиан
|3
|0.6
|Гризманн Антуан
|2
|0.4
|Льоренте Маркос
|1
|0.2
|Хименес Хосе
|1
|0.2
|Молина Науэль
|1
|0.2
|Галлахер Конор
|0
|0
|Лино Сэмуел
|0
|0
|Симеоне Джулиано
|0
|0
Слован Братислава
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барсегян Тигран
|1
|0.2
|Виммер Кевин
|1
|0.2
|Стрелец Давид
|1
|0.2
|Марчелли Нино
|1
|0.2
|Саввидис Кириакос
|0
|0
|Толич Марко
|0
|0
Карточки
Атлетико М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хименес Хосе
|3
|0
|Корреа Анхель
|2
|0
|Витсель Аксель
|1
|0
|Де Пауль Родриго
|1
|0
|Ле Норман Робен
|1
|0
|Галан Хави
|1
|0
|Мандава Рейнилду
|1
|0
|Серрано Хавьер
|1
|0
|Диего Симеоне
|1
|0
|Барриос Пабло
|1
|0
Слован Братислава
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Толич Марко
|3
|1
|Игнатенко Даниил
|2
|0
|Вайсс Владимир
|1
|0
|Кашия Гурам
|1
|0
|Виммер Кевин
|1
|0
|Барсегян Тигран
|1
|0
Результаты матчей
Атлетико М
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Слован Братислава
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
1
Атлетико М
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Слован Братислава
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
11
Упущенные победы
8
0
Атлетико М
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Слован Братислава
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
5
11
Упущенные победы
9
1
Голы по времени матча
Забито
3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
4
7
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
2
50%
2
29%
61-75
1
25%
1
14%
76-90
Забито
8
3
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
13%
1
33%
1-15
1
13%
1
33%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
1
33%
76-90
Пропущено
5
11
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
2
40%
3
27%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
2
18%
46-60
1
20%
4
36%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
11
4
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
2
18%
1
25%
1-15
2
18%
1
25%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
1
9%
1
25%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
4
36%
1
25%
76-90
Пропущено
9
18
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
3
33%
3
17%
1-15
0
0%
3
17%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
1
11%
4
22%
46-60
3
33%
6
33%
61-75
2
22%
1
6%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико М
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Атлетико М - Севилья 4:3 Касереньо - Атлетико М 1:3 Вальядолид - Атлетико М 0:5 Спарта Прага - Атлетико М 0:6
Атлетико М - Алавес 2:1 Мальорка - Атлетико М 0:1 ПСЖ - Атлетико М 1:2 Атлетико М - Лас-Пальмас 2:0 УЕ Вик - Атлетико М 0:2 Бетис - Атлетико М 1:0 Атлетико М - Лилль 1:3 Атлетико М - Леганес 3:1 Реал Сосьедад - Атлетико М 1:1 Бенфика - Атлетико М 4:0 Атлетико М - Реал Мадрид 1:1 Сельта - Атлетико М 0:1 Райо Вальекано - Атлетико М 1:1 Атлетико М - РБ Лейпциг 2:1 Атлетико М - Валенсия 3:0 Атлетик Б - Атлетико М 0:1
Слован Братислава
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Жилина - Слован Братислава 2:1 Слован Братислава - Комарно 6:0 Слован Братислава - Дукла Банска-Бистрица 3:1 Слован Братислава - Милан 2:3
Кошице - Слован Братислава 1:1 Слован Братислава - Скалица 3:1 Слован Братислава - Динамо Загреб 1:4 Железярне Подбрезова - Слован Братислава 1:3 Скалица - Слован Братислава 2:3 Спишска-Нова-Вес - Слован Братислава 0:2 Жирона - Слован Братислава 2:0 Спартак Трнава - Слован Братислава 0:1 Слован Братислава - Тренчин 1:1 Слован Братислава - Манчестер Сити 0:4 Михаловце - Слован Братислава 2:4 Белуша - Слован Братислава 1:6 Слован Братислава - Ружомберок 2:1 Селтик - Слован Братислава 5:1 ДАК - Слован Братислава 1:2 Слован Братислава - Жилина 0:5
Результаты матчей
Атлетико М
Слован Братислава
Точный счет
1:3
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:4
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:6
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
6
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:6
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
6
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Атлетико М
Слован Братислава
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
11
21
12
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
32
14
14
14
14
14
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Барселона
|Левандовски Роберт
|7
|Барселона
|Рафинья Диас
|5 (3)
|Байер Л
|Вирц Флориан
|5 (1)
|Бавария
|Кейн Гарри
|5 (1)
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|5
|Слован Братислава
|Толич Марко
|1 3
|Аталанта
|Эдерсон Хонорато
|3
|Милан
|Мората Альваро
|3
|Атлетико М
|Хименес Хосе
|3
|Брест
|Ажорк Людовик
|3
Прогнозы на матч Атлетико М - Слован Братислава
Исход игры
Атлетико М
97% (32)
Ничья
3% (1)
Слован Братислава
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
34.48% (10)
Меньше
65.52% (19)
Обе команды забьют
Да
17.24% (5)
Нет
82.76% (24)
Популярный счёт
2:0 Атлетико М
54.5% (18)
3:0 Атлетико М
12.1% (4)
2:1 Атлетико М
12.1% (4)
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