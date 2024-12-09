Тур: 6. Стадион: Альянц Стэдиум.
Позже
-
Главный тренер: Мотта Тьяго
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
-
Главный тренер: Гвардиола Пеп
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
История личных встреч
Ювентус
Манчестер Сити
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
1
1.5
Среднее время на гол
90
60
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
1
0.5
Среднее время на гол
90
180
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
1
1
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Ювентус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Влахович Душан
|3 (1)
|0.6
|Гонсалес Николас
|1
|0.2
|Консейсау Франсишку
|1
|0.2
|Маккенни Уэстон
|1
|0.2
|Йылдыз Кенан
|1
|0.2
|Камбьясо Андреа
|0
|0
Манчестер Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Холанн Эрлинг
|5 (1)
|1
|Фоден Фил
|3
|0.6
|Гюндоган Илкай
|2
|0.4
|Луис Матеус II
|1 (1)
|0.2
|Стоунс Джон
|1
|0.2
|Макэйти Джеймс
|1
|0.2
|Савио III
|0
|0
|Аканджи Мануэль
|0
|0
|Доку Жереми
|0
|0
|Льюис Рико
|0
|0
Карточки
Ювентус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Данило Луис
|1
|1
|Ди Грегорио Микеле
|0
|1
|Перин Маттиа
|1
|0
|Копмейнерс Тëн
|1
|0
|Веа Тимоти
|1
|0
|Кабаль Хуан
|1
|0
|Калюлю Пьер
|1
|0
|Консейсау Франсишку
|1
|0
Манчестер Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Савио III
|1
|0
|Ковачич Матео
|1
|0
|Стоунс Джон
|1
|0
|Диаш Рубен
|1
|0
|Луис Матеус II
|1
|0
|Макэйти Джеймс
|1
|0
Результаты матчей
Ювентус
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Манчестер Сити
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Ювентус
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Манчестер Сити
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
8
Ювентус
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Манчестер Сити
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
4
9
Голы по времени матча
Забито
3
5
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
3
60%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
4
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
1
25%
76-90
Забито
4
8
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
2
50%
3
38%
46-60
1
25%
2
25%
61-75
1
25%
1
13%
76-90
Пропущено
3
3
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Забито
7
13
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
0
0%
4
31%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
3
43%
4
31%
46-60
1
14%
3
23%
61-75
1
14%
1
8%
76-90
Пропущено
5
7
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
2
40%
3
43%
76-90
Результаты последних матчей
Ювентус
(20 матчей)
40%
55%
5%
8 побед 11 ничьих 1 поражение
Ювентус - Болонья 2:2 Лечче - Ювентус 1:1 Астон Вилла - Ювентус 0:0 Милан - Ювентус 0:0
Ювентус - Торино 2:0 Лилль - Ювентус 1:1 Удинезе - Ювентус 0:2 Ювентус - Парма 2:2 Интер Милан - Ювентус 4:4 Ювентус - Штутгарт 0:1 Ювентус - Лацио 1:0 Ювентус - Кальяри 1:1 РБ Лейпциг - Ювентус 2:3 Дженоа - Ювентус 0:3 Ювентус - Наполи 0:0 Ювентус - ПСВ 3:1 Эмполи - Ювентус 0:0 Ювентус - Рома 0:0 Верона - Ювентус 0:3 Ювентус - Комо 3:0
Манчестер Сити
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Кристал Пэлас - Манчестер Сити 2:2 Манчестер Сити - Ноттингем Форест 3:0 Ливерпуль - Манчестер Сити 2:0 Манчестер Сити - Фейеноорд 3:3
Манчестер Сити - Тоттенхэм 0:4 Брайтон - Манчестер Сити 2:1 Спортинг Л - Манчестер Сити 4:1 Борнмут - Манчестер Сити 2:1 Тоттенхэм - Манчестер Сити 2:1 Манчестер Сити - Саутгемптон 1:0 Манчестер Сити - Спарта Прага 5:0 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 1:2 Манчестер Сити - Фулхэм 3:2 Слован Братислава - Манчестер Сити 0:4 Ньюкасл - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Уотфорд 2:1 Манчестер Сити - Арсенал 2:2 Манчестер Сити - Интер Милан 0:0 Манчестер Сити - Брентфорд 2:1 Вест Хэм - Манчестер Сити 1:3
Результаты матчей
Ювентус
Манчестер Сити
Точный счет
0:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
0:4
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Ювентус
Манчестер Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
21
11
21
11
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
11
12
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
41
23
32
23
32
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Барселона
|Левандовски Роберт
|7
|Барселона
|Рафинья Диас
|5 (3)
|Байер Л
|Вирц Флориан
|5 (1)
|Бавария
|Кейн Гарри
|5 (1)
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|5
|Слован Братислава
|Толич Марко
|1 3
|Аталанта
|Эдерсон Хонорато
|3
|Милан
|Мората Альваро
|3
|Атлетико М
|Хименес Хосе
|3
|Брест
|Ажорк Людовик
|3
Прогнозы на матч Ювентус - Манчестер Сити
Исход игры
Ювентус
30.6% (11)
Ничья
33.3% (12)
Манчестер Сити
36.1% (13)
Тотал 2.5
Больше
55.56% (15)
Меньше
44.44% (12)
Обе команды забьют
Да
88.89% (24)
Нет
11.11% (3)
Популярный счёт
1:1 Ничья
25% (9)
1:2 Манчестер Сити
25% (9)
2:1 Ювентус
16.7% (6)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!