Тур: 6. Стадион: Эмирейтс.
-
Главный тренер: Артета Микель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
-
Главный тренер: Хюттер Ади
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Арсенал
Монако
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
4 матча
50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
0.67
2
Среднее время на гол
135
45
Всего голов
0
5
Голов в среднем за матч
0
1.67
Среднее время на гол
0
54
Всего голов
2
7
Голов в среднем за матч
0.5
1.75
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
180
51
Бомбардиры внутри турнира
Арсенал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сака Букайо
|2 (1)
|0.4
|Хаверц Кай
|2
|0.4
|Троссар Леандро
|1
|0.2
|Габриэль дос Сантос
|1
|0.2
|Мартинелли Габриэл
|1
|0.2
|Мерино Микель
|0
|0
|Райс Деклан
|0
|0
|Тимбер Юрриен
|0
|0
Монако
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Минамино Такуми
|2
|0.4
|Аклиуш Магнес
|2
|0.4
|Эмболо Брель
|1
|0.2
|Керер Тило
|1
|0.2
|Синго Вилфред
|1
|0.2
|Салису Мохаммед
|1
|0.2
|Магасса Сунгуту
|1
|0.2
|Бен-Сегир Элисс
|1
|0.2
|Иленикена Джордж
|1
|0.2
|Закария Денис
|1 (1)
|0.2
|Головин Александр
|0
|0
|Мависса Кристиан
|0
|0
|Вандерсон V
|0
|0
Карточки
Арсенал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Артета Микель
|1
|0
|Райя Давид
|1
|0
|Жезус Габриэль
|1
|0
|Уайт Бен
|1
|0
|Габриэль дос Сантос
|1
|0
|Мартинелли Габриэл
|1
|0
|Калафьори Риккардо
|1
|0
Монако
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Синго Вилфред
|1
|1
|Керер Тило
|2
|0
|Закария Денис
|2
|0
|Мависса Кристиан
|2
|0
|Камара Ламин
|2
|0
|Эмболо Брель
|1
|0
|Салису Мохаммед
|1
|0
|Балогун Фоларин
|1
|0
|Бен-Сегир Элисс
|1
|0
Результаты матчей
Арсенал
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Монако
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
2
Арсенал
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Монако
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
5
7
Арсенал
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Монако
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
5
9
Голы по времени матча
Забито
2
3
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
9
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 2
1
20%
1
11%
1-15
1
20%
2
22%
16-30
1
20%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
20%
3
33%
61-75
1
20%
1
11%
76-90
Пропущено
2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Забито
7
12
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 4
3 Не забивали 0
1
14%
1
8%
1-15
2
29%
2
17%
16-30
2
29%
1
8%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
14%
4
33%
61-75
1
14%
3
25%
76-90
Пропущено
3
7
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
2
29%
16-30
1
33%
1
14%
31-45
1
33%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Результаты последних матчей
Арсенал
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Фулхэм - Арсенал 1:1 Арсенал - Манчестер Юнайтед 2:0 Вест Хэм - Арсенал 2:5 Спортинг Л - Арсенал 1:5
Арсенал - Ноттингем Форест 3:0 Челси - Арсенал 1:1 Интер Милан - Арсенал 1:0 Ньюкасл - Арсенал 1:0 Престон Норт Энд - Арсенал 0:3 Арсенал - Ливерпуль 2:2 Арсенал - Шахтёр Донецк 1:0 Борнмут - Арсенал 2:0 Арсенал - Саутгемптон 3:1 Арсенал - ПСЖ 2:0 Арсенал - Лестер 4:2 Арсенал - Болтон 5:1 Манчестер Сити - Арсенал 2:2 Аталанта - Арсенал 0:0 Тоттенхэм - Арсенал 0:1 Арсенал - Брайтон 1:1
Монако
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Монако - Тулуза 2:0 Марсель - Монако 2:1 Монако - Бенфика 2:3 Монако - Брест 3:2
Страсбург - Монако 1:3 Болонья - Монако 0:1 Монако - Анже 0:1 Ницца - Монако 2:1 Монако - Црвена Звезда 5:1 Монако - Лилль 0:0 Ренн - Монако 1:2 Динамо Загреб - Монако 2:2 Монако - Монпелье 2:1 Монако - Гавр 3:1 Монако - Барселона 2:1 Осер - Монако 0:3 Монако - Ланс 1:1 Лион - Монако 0:2 Монако - Сент-Этьен 1:0 Барселона - Монако 0:3
Результаты матчей
Арсенал
Монако
Точный счет
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
2 раза 67%
5
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:5
1 раз 33%
0:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
5
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
5
1 раз 20%
2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
5
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Арсенал
Монако
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
11
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
23
41
14
14
14
14
14
14
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Барселона
|Левандовски Роберт
|7
|Барселона
|Рафинья Диас
|5 (3)
|Байер Л
|Вирц Флориан
|5 (1)
|Бавария
|Кейн Гарри
|5 (1)
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|5
|Слован Братислава
|Толич Марко
|1 3
|Аталанта
|Эдерсон Хонорато
|3
|Милан
|Мората Альваро
|3
|Атлетико М
|Хименес Хосе
|3
|Брест
|Ажорк Людовик
|3
Прогнозы на матч Арсенал - Монако
Исход игры
Арсенал
96.3% (26)
Ничья
3.7% (1)
Монако
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
81.48% (22)
Меньше
18.52% (5)
Обе команды забьют
Да
85.19% (23)
Нет
14.81% (4)
Популярный счёт
2:1 Арсенал
70.4% (19)
3:1 Арсенал
7.4% (2)
2:0 Арсенал
7.4% (2)
1:0 Арсенал
7.4% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!