Тур: 6. Стадион: МХП-Арена.
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Главный тренер: Хенесс Себастьян
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
-
Главный тренер: Маньен Жоэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Штутгарт
Янг Бойз
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
5 матчей
40%
60%
2 победы 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
Второй тайм
40%
60%
2 победы 0 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
6
Голов в среднем за матч
3
1.5
Среднее время на гол
30
60
Всего голов
12
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
15
6
Голов в среднем за матч
3
1.2
Тотал матчей
3.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
30
75
Бомбардиры внутри турнира
Штутгарт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мийо Энцо
|1
|0.2
|Ундав Дениз
|1
|0.2
|Демирович Эрмедин
|1
|0.2
|Туре Эль Билал
|1
|0.2
|Миттельштедт Максимилиан
|0
|0
|Левелинг Джейми
|0
|0
Янг Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ганвула Сильвер
|1
|0.2
|Имери Кастриот
|1
|0.2
|Угринич Филип
|0
|0
|Ньясс Шейх
|0
|0
Карточки
Штутгарт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Демирович Эрмедин
|2
|0
|Руо Антони
|2
|0
|Штенцель Паскаль
|1
|0
|Миттельштедт Максимилиан
|1
|0
|Чейз Анри
|1
|0
Янг Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Монтейро Джоэл
|2
|0
|Элиа Мешак
|2
|0
|Ньясс Шейх
|2
|0
|Колли Эбрима
|2
|0
|Лаупер Сандро
|1
|0
|Угринич Филип
|1
|0
|Имери Кастриот
|1
|0
|Малес Дариан
|1
|0
|Аджам Жауэн
|1
|0
|Блюм Левин
|1
|0
|Атекаме Закари
|1
|0
Результаты матчей
Штутгарт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Янг Бойз
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
2
Штутгарт
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Янг Бойз
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
8
10
Упущенные победы
1
0
Штутгарт
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Янг Бойз
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
8
10
Упущенные победы
2
2
Голы по времени матча
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
3
6
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
4
67%
31-45
1
33%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
1
33%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
8
10
2 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
13%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
13%
3
30%
31-45
1
13%
1
10%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
3
38%
3
30%
76-90
Забито
4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
2
50%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90
Пропущено
11
16
3 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
9%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
2
18%
7
44%
31-45
2
18%
2
13%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
4
36%
3
19%
76-90
Результаты последних матчей
Штутгарт
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Штутгарт - Унион Берлин 3:2 Ян - Штутгарт 0:3 Вердер - Штутгарт 2:2 Црвена Звезда - Штутгарт 5:1
Штутгарт - Бохум 2:0 Штутгарт - Айнтрахт Фр 2:3 Штутгарт - Аталанта 0:2 Байер Л - Штутгарт 0:0 Штутгарт - Кайзерслаутерн 2:1 Штутгарт - Хольштайн Киль 2:1 Ювентус - Штутгарт 0:1 Бавария - Штутгарт 4:0 Штутгарт - Ульм 1846 1:1 Штутгарт - Хоффенхайм 1:1 Штутгарт - Спарта Прага 1:1 Вольфсбург - Штутгарт 2:2 Штутгарт - Боруссия Д 5:1 Реал Мадрид - Штутгарт 3:1 Боруссия М - Штутгарт 1:3 Штутгарт - Кайзерслаутерн 4:1
Янг Бойз
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Сьон - Янг Бойз 3:1 Шаффхаузен - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Санкт-Галлен 3:1 Янг Бойз - Аталанта 1:6
Люцерн - Янг Бойз 1:1 Янг Бойз - Лугано 2:1 Шахтёр Донецк - Янг Бойз 2:1 Цюрих - Янг Бойз 0:0 Янг Бойз - Базель 3:2 Лугано - Янг Бойз 2:0 Янг Бойз - Интер Милан 0:1 Янг Бойз - Люцерн 2:1 Базель - Янг Бойз 1:0 Барселона - Янг Бойз 5:0 Янг Бойз - Грасcхоппер 0:1 Винтертур - Янг Бойз 1:4 Янг Бойз - Астон Вилла 0:3 Веве - Янг Бойз 2:4 Янг Бойз - Лозанна 1:1 Галатасарай - Янг Бойз 0:1
Результаты матчей
Штутгарт
Янг Бойз
Точный счет
0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:6
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
3 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:6
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
4 раза 80%
0
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
Тоталы голов в матче
Штутгарт
Янг Бойз
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Барселона
|Левандовски Роберт
|7
|Барселона
|Рафинья Диас
|5 (3)
|Байер Л
|Вирц Флориан
|5 (1)
|Бавария
|Кейн Гарри
|5 (1)
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|5
|Слован Братислава
|Толич Марко
|1 3
|Аталанта
|Эдерсон Хонорато
|3
|Милан
|Мората Альваро
|3
|Атлетико М
|Хименес Хосе
|3
|Брест
|Ажорк Людовик
|3
Прогнозы на матч Штутгарт - Янг Бойз
Исход игры
Штутгарт
96.2% (25)
Ничья
3.8% (1)
Янг Бойз
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
61.54% (16)
Меньше
38.46% (10)
Обе команды забьют
Да
61.54% (16)
Нет
38.46% (10)
Популярный счёт
2:1 Штутгарт
50% (13)
1:0 Штутгарт
26.9% (7)
3:1 Штутгарт
7.7% (2)
2:0 Штутгарт
7.7% (2)
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