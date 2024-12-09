Тур: 6. Стадион: Эштадиу да Луш.
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Главный тренер: Лаге Бруну
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
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Главный тренер: Итальяно Винченцо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
Бенфика
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Актюркоглу Мухаммед
|3
|0.6
|Кекчю Оркун
|2 (1)
|0.4
|Ди Мария Анхель
|1 (1)
|0.2
|Бах Александр
|1
|0.2
|Павлидис Вангелис
|1
|0.2
|Кабрал Артур
|1
|0.2
|Амдуни Зеки
|1
|0.2
|Эурснес Фредрик
|0
|0
|Бесте Ян-Никлас
|0
|0
Болонья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лукуми Джон
|1
|0.2
|Ликояннис Хараламбос
|0
|0
Карточки
Бенфика
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альваро Фернандес
|2
|0
|Эурснес Фредрик
|2
|0
|Каборе Исса
|2
|0
|Саншеш Ренату
|1
|0
|Флорентину
|1
|0
|Кекчю Оркун
|1
|0
|Актюркоглу Мухаммед
|1
|0
|Амдуни Зеки
|1
|0
Болонья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ликояннис Хараламбос
|2
|0
|Пош Штефан
|2
|0
|Кастро Сантьяго
|2
|0
|Фройлер Ремо
|1
|0
|Моро Никола
|1
|0
|Одгор Йенс
|1
|0
|Орсолини Риккардо
|1
|0
|Эбишер Мишель
|1
|0
|Лукуми Джон
|1
|0
|Бёкема Сэм
|1
|0
|Фаббьян Джованни
|1
|0
Результаты матчей
Бенфика
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Болонья
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
0
Бенфика
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Болонья
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
5
0
Бенфика
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Болонья
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
6
0
Голы по времени матча
Забито
5
0
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
33%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
5
1
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
1
33%
61-75
1
25%
1
33%
76-90
Забито
10
1
3 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 4
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
1
100%
61-75
3
30%
0
0%
76-90
Пропущено
7
7
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
2
29%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
29%
3
43%
61-75
2
29%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Бенфика
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Бенфика - Витория Гимарайнш 1:0 Арока - Бенфика 0:2 Монако - Бенфика 2:3 Бенфика - Эштрела 7:0
Бенфика - Порту 4:1 Бавария - Бенфика 1:0 Фаренсе - Бенфика 1:2 Бенфика - Санта-Клара 3:0 Бенфика - Риу Аве 5:0 Бенфика - Фейеноорд 1:3 Певидем СК - Бенфика 0:2 Бенфика - Атлетико М 4:0 Бенфика - Жил Висенте 5:1 Боавишта - Бенфика 0:3 Црвена Звезда - Бенфика 1:2 Бенфика - Санта-Клара 4:1 Морейренсе - Бенфика 1:1 Бенфика - Эштрела 1:0 Бенфика - Каса Пия 3:0 Фамаликан - Бенфика 2:0
Болонья
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Ювентус - Болонья 2:2 Болонья - Монца 4:0 Болонья - Венеция 3:0 Болонья - Лилль 1:2
Лацио - Болонья 3:0 Рома - Болонья 2:3 Болонья - Монако 0:1 Болонья - Лечче 1:0 Кальяри - Болонья 0:2 Астон Вилла - Болонья 2:0 Дженоа - Болонья 2:2 Болонья - Парма 0:0 Ливерпуль - Болонья 2:0 Болонья - Аталанта 1:1 Монца - Болонья 1:2 Болонья - Шахтёр Донецк 0:0 Комо - Болонья 2:2 Болонья - Эмполи 1:1 Наполи - Болонья 3:0 Болонья - Удинезе 1:1
Результаты матчей
Бенфика
Болонья
Точный счет
1:3
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
2:0
2 раза 100%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
2 раза 100%
Точный счет
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
2:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
4 раза 80%
1
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Бенфика
Болонья
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
14
32
23
14
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Барселона
|Левандовски Роберт
|7
|Барселона
|Рафинья Диас
|5 (3)
|Байер Л
|Вирц Флориан
|5 (1)
|Бавария
|Кейн Гарри
|5 (1)
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|5
|Слован Братислава
|Толич Марко
|1 3
|Аталанта
|Эдерсон Хонорато
|3
|Милан
|Мората Альваро
|3
|Атлетико М
|Хименес Хосе
|3
|Брест
|Ажорк Людовик
|3
Прогнозы на матч Бенфика - Болонья
Исход игры
Бенфика
96.2% (25)
Ничья
3.8% (1)
Болонья
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
50% (13)
Меньше
50% (13)
Обе команды забьют
Да
50% (13)
Нет
50% (13)
Популярный счёт
2:1 Бенфика
38.5% (10)
2:0 Бенфика
34.6% (9)
1:0 Бенфика
11.5% (3)
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