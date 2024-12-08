Тур: 6. Стадион: Де Кёйп.
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Главный тренер: Приске Бриан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
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Главный тренер: Фриис Ларс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Фейеноорд
Спарта Прага
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
2
1
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Фейеноорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Миламбо Антони
|3
|0.6
|Хадж-Мусса Анис
|2
|0.4
|Ганцко Давид
|1
|0.2
|Уэда Аясэ
|1
|0.2
|Хименес Сантьяго II
|1
|0.2
|Пайшао Игор
|0
|0
|Лотомба Жордан
|0
|0
|Тимбер Квинтен
|0
|0
Спарта Прага
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Олатунджи Виктор
|2
|0.4
|Кайринен Каан
|2
|0.4
|Лячи Казим
|1
|0.2
|Гараслин Лукаш
|0
|0
|Садилек Лукаш
|0
|0
|Панак Филип
|0
|0
Карточки
Фейеноорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Осман Ибрагим
|2
|0
|Надже Крис-Кевин
|0
|1
|Траунер Гернот
|1
|0
|Карранса Хулиан
|1
|0
|Тимбер Квинтен
|1
|0
|Ин-Бом Хван
|1
|0
|Буэно Уго
|1
|0
Спарта Прага
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пешек Якуб
|1
|0
|Кайринен Каан
|1
|0
|Пресиадо Анхело
|1
|0
|Витик Мартин
|1
|0
|Ринеш Матей
|1
|0
Результаты матчей
Фейеноорд
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Спарта Прага
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
1
Фейеноорд
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Спарта Прага
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
7
Упущенные победы
7
3
Фейеноорд
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Спарта Прага
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
7
Упущенные победы
9
4
Голы по времени матча
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
6
6
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
17%
2
33%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
17%
1
17%
76-90
Забито
7
5
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
14%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
2
40%
76-90
Пропущено
8
7
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
1
14%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
2
29%
31-45
2
25%
1
14%
46-60
2
25%
1
14%
61-75
1
13%
2
29%
76-90
Забито
9
6
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
1
11%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
33%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
4
44%
2
33%
76-90
Пропущено
14
13
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
1
7%
3
23%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
3
21%
2
15%
31-45
3
21%
2
15%
46-60
2
14%
3
23%
61-75
2
14%
3
23%
76-90
Результаты последних матчей
Фейеноорд
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Валвейк - Фейеноорд 2:3 Фейеноорд - Фортуна Ситтард 1:1 Манчестер Сити - Фейеноорд 3:3 Фейеноорд - Херенвен 3:0
Алмере Сити - Фейеноорд 1:4 Фейеноорд - Ред Булл Зальцбург 1:3 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 3:2 Фейеноорд - Аякс 0:2 Утрехт - Фейеноорд 0:2 Бенфика - Фейеноорд 1:3 Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд 1:5 Фейеноорд - Твенте 2:1 Жирона - Фейеноорд 2:3 НЕК Неймеген - Фейеноорд 1:1 Фейеноорд - НАК Бреда 2:0 Фейеноорд - Байер Л 0:4 Гронинген - Фейеноорд 2:2 Спарта Роттердам - Фейеноорд 1:1 ПЕК Зволле - Фейеноорд 1:5 Фейеноорд - Виллем II 1:1
Спарта Прага
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Спарта Прага - Богемианс-1905 1:0 Спарта Прага - Карвина 4:1 Дукла Прага - Спарта Прага 1:1 Спарта Прага - Атлетико М 0:6
Спарта Прага - Теплице 1:1 Млада-Болеслав - Спарта Прага 2:2 Спарта Прага - Брест 1:2 Спарта Прага - Баник Острава 1:3 Спарта Прага - Зброёвка 4:0 Виктория Пльзень - Спарта Прага 1:0 Манчестер Сити - Спарта Прага 5:0 Спарта Прага - Слован Либерец 2:1 Славия Прага - Спарта Прага 2:1 Штутгарт - Спарта Прага 1:1 Спарта Прага - Сигма Оломоуц 2:3 Ческе-Будеёвице - Спарта Прага 0:2 Спарта Прага - Ред Булл Зальцбург 3:0 Градец Кралове - Спарта Прага 0:2 Спарта Прага - Мальмё 2:0 Спарта Прага - Словацко 2:2
Результаты матчей
Фейеноорд
Спарта Прага
Точный счет
0:4
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
0:6
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
1:3
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
Точное количество голов
3
3 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
1:3
2 раза 40%
0:4
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
0:6
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
Точное количество голов
3
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Фейеноорд
Спарта Прага
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
32
14
32
14
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Барселона
|Левандовски Роберт
|7
|Барселона
|Рафинья Диас
|5 (3)
|Байер Л
|Вирц Флориан
|5 (1)
|Бавария
|Кейн Гарри
|5 (1)
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|5
|Слован Братислава
|Толич Марко
|1 3
|Аталанта
|Эдерсон Хонорато
|3
|Милан
|Мората Альваро
|3
|Атлетико М
|Хименес Хосе
|3
|Брест
|Ажорк Людовик
|3
Прогнозы на матч Фейеноорд - Спарта Прага
Исход игры
Фейеноорд
88.5% (23)
Ничья
7.7% (2)
Спарта Прага
3.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
65.38% (17)
Меньше
34.62% (9)
Обе команды забьют
Да
69.23% (18)
Нет
30.77% (8)
Популярный счёт
2:1 Фейеноорд
38.5% (10)
3:1 Фейеноорд
19.2% (5)
1:0 Фейеноорд
19.2% (5)
2:0 Фейеноорд
11.5% (3)
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