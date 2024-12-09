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  3. Лига чемпионов 2024-2025
Тур: 6. Стадион: .
Боруссия Д
 
Позже
Барселона
Прогнозы 37
Боруссия Д 24.3% (9)
X 32.4% (12)
Барселона 43.2% (16)
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Боруссия Д
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Боруссия Д
Барселона

История личных встреч

Боруссия Д
Барселона

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

ЛЧ
3:1
ЛЧ
0:0

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1.5
0.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
180

Бомбардиры внутри турнира

Боруссия Д
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гирасси Серу 4 (2) 0.8
Байно-Гиттенс Джейми 4 0.8
Адейеми Карим 3 0.6
Мален Дониэлл 2 0.4
Нмеча Феликс 1 0.2
Джан Эмре 1 (1) 0.2
Бенсебаини Рами 1 0.2
Гросс Паскаль 0 0
Брандт Юлиан 0 0
Шлоттербек Нико 0 0
Барселона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Левандовски Роберт 7 (1) 1.4
Рафинья Диас 5 1
Иньиго Мартинес 2 0.4
Лопес Фермин 1 0.2
Ямаль Ламин 1 0.2
Ольмо Дани 1 0.2
Кунде Жюль 0 0
Касадо Марк 0 0
Педри 0 0
Бальде Алехандро 0 0
Мартин Жерар 0 0

Карточки

Боруссия Д
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бенсебаини Рами 2 0
Гросс Паскаль 1 0
Рюэрсон Юлиан 1 0
Мален Дониэлл 1 0
Барселона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарсия Эрик 0 1
Иньиго Мартинес 1 0
Бальде Алехандро 1 0
Касадо Марк 1 0
Ханс-Дитер Флик 1 0

Результаты матчей

Боруссия Д
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Барселона
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

0
1
Боруссия Д
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Барселона
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

6
11
Боруссия Д
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Барселона
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

6
12

Голы по времени матча

Забито

8
6
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
2
25%
1
17%
1-15
1
13%
1
17%
16-30
2
25%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
1
17%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

8
11
3 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
0
0%
3
27%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
4
36%
31-45
1
13%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
4
50%
1
9%
76-90

Пропущено

5
2
0 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
3
60%
1
50%
76-90

Забито

16
17
8 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
2
13%
4
24%
1-15
2
13%
1
6%
16-30
4
25%
5
29%
29%
31-45
1
6%
4
24%
46-60
1
6%
1
6%
61-75
6
38%
2
12%
76-90

Пропущено

6
6
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 4
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
3
50%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Боруссия Д
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Боруссия М - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - Бавария 1:1 Динамо Загреб - Боруссия Д 0:3 Боруссия Д - Фрайбург 4:0
Майнц - Боруссия Д 3:1 Боруссия Д - Штурм Грац 1:0 Боруссия Д - РБ Лейпциг 2:1 Вольфсбург - Боруссия Д 1:0 Аугсбург - Боруссия Д 2:1 Реал Мадрид - Боруссия Д 5:2 Боруссия Д - Санкт-Паули 2:1 Унион Берлин - Боруссия Д 2:1 Боруссия Д - Селтик 7:1 Боруссия Д - Бохум 4:2 Штутгарт - Боруссия Д 5:1 Брюгге - Боруссия Д 0:3 Боруссия Д - Хайденхайм 4:2 Вердер - Боруссия Д 0:0 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 2:0 Феникс Любек - Боруссия Д 1:4
Барселона
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Бетис - Барселона 2:2 Мальорка - Барселона 1:5 Барселона - Лас-Пальмас 1:2 Барселона - Брест 3:0
Сельта - Барселона 2:2 Реал Сосьедад - Барселона 1:0 Црвена Звезда - Барселона 2:5 Барселона - Эспаньол 3:1 Реал Мадрид - Барселона 0:4 Барселона - Бавария 4:1 Барселона - Севилья 5:1 Алавес - Барселона 0:3 Барселона - Янг Бойз 5:0 Осасуна - Барселона 4:2 Барселона - Хетафе 1:0 Вильярреал - Барселона 1:5 Монако - Барселона 2:1 Жирона - Барселона 1:4 Барселона - Вальядолид 7:0 Райо Вальекано - Барселона 1:2

Результаты матчей

Боруссия Д
Барселона

Точный счет

1:0
1 раз 50%
7:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
7
1 раз 50%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
5
1 раз 33%

Точный счет

0:3
2 раза 67%
5:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 50%
2:5
1 раз 50%

Точное количество голов

3
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Точный счет

0:3
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
5:2
1 раз 20%
7:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:5
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%

Точное количество голов

3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
7
1 раз 20%
5
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Боруссия Д
Барселона

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5
1
1
3.5
2
1
1
1
4.5
1
2
1
1
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
4
1
3
2
2.5
4
1
1
4
3.5
3
2
1
4
4.5
2
3
1
4
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 5 5 0 0 12 - 1 15
2.
Интер Милан
 5 4 1 0 7 - 0 13
3.
Барселона
 5 4 0 1 18 - 5 12
4.
Боруссия Д
 5 4 0 1 16 - 6 12
5.
Аталанта
 5 3 2 0 11 - 1 11
6.
Байер Л
 5 3 1 1 11 - 5 10
7.
Арсенал
 5 3 1 1 8 - 2 10
8.
Монако
 5 3 1 1 12 - 7 10
9.
Астон Вилла
 5 3 1 1 6 - 1 10
10.
Спортинг Л
 5 3 1 1 10 - 7 10
11.
Брест
 5 3 1 1 9 - 6 10
12.
Лилль
 5 3 1 1 7 - 5 10
13.
Бавария
 5 3 0 2 12 - 7 9
14.
Бенфика
 5 3 0 2 10 - 7 9
15.
Атлетико М
 5 3 0 2 11 - 9 9
16.
Милан
 5 3 0 2 10 - 8 9
17.
Манчестер Сити
 5 2 2 1 13 - 7 8
18.
ПСВ
 5 2 2 1 10 - 7 8
19.
Ювентус
 5 2 2 1 7 - 5 8
20.
Селтик
 5 2 2 1 10 - 10 8
21.
Фейеноорд
 5 2 1 2 10 - 13 7
22.
Брюгге
 5 2 1 2 4 - 7 7
23.
Динамо Загреб
 5 2 1 2 10 - 15 7
24.
Реал Мадрид
 5 2 0 3 9 - 9 6
25.
ПСЖ
 5 1 1 3 3 - 6 4
26.
Шахтёр Донецк
 5 1 1 3 4 - 8 4
27.
Штутгарт
 5 1 1 3 4 - 11 4
28.
Спарта Прага
 5 1 1 3 5 - 14 4
29.
Штурм Грац
 5 1 0 4 2 - 6 3
30.
Жирона
 5 1 0 4 4 - 9 3
31.
Црвена Звезда
 5 1 0 4 9 - 17 3
32.
Ред Булл Зальцбург
 5 1 0 4 3 - 15 3
33.
Болонья
 5 0 1 4 1 - 7 1
34.
РБ Лейпциг
 5 0 0 5 4 - 10 0
35.
Слован Братислава
 5 0 0 5 4 - 18 0
36.
Янг Бойз
 5 0 0 5 2 - 17 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 3 3 0 0 8 - 0 9
2.
Интер Милан
 3 3 0 0 6 - 0 9
3.
Барселона
 3 3 0 0 12 - 1 9
4.
Бавария
 3 3 0 0 11 - 2 9
5.
Астон Вилла
 3 2 1 0 3 - 0 7
6.
ПСВ
 3 2 1 0 8 - 3 7
7.
Селтик
 3 2 1 0 9 - 3 7
8.
Боруссия Д
 2 2 0 0 8 - 1 6
9.
Байер Л
 2 2 0 0 6 - 0 6
10.
Арсенал
 2 2 0 0 3 - 0 6
11.
Монако
 3 2 0 1 9 - 5 6
12.
Спортинг Л
 3 2 0 1 7 - 6 6
13.
Реал Мадрид
 3 2 0 1 9 - 6 6
14.
Манчестер Сити
 3 1 2 0 8 - 3 5
15.
Брест
 2 1 1 0 3 - 2 4
16.
Лилль
 2 1 1 0 2 - 1 4
17.
ПСЖ
 3 1 1 1 3 - 3 4
18.
Бенфика
 2 1 0 1 5 - 3 3
19.
Атлетико М
 2 1 0 1 3 - 4 3
20.
Милан
 2 1 0 1 4 - 4 3
21.
Ювентус
 2 1 0 1 3 - 2 3
22.
Брюгге
 2 1 0 1 1 - 3 3
23.
Шахтёр Донецк
 2 1 0 1 2 - 4 3
24.
Спарта Прага
 3 1 0 2 4 - 8 3
25.
Штурм Грац
 3 1 0 2 1 - 3 3
26.
Жирона
 2 1 0 1 4 - 3 3
27.
Црвена Звезда
 3 1 0 2 8 - 8 3
28.
Аталанта
 2 0 2 0 0 - 0 2
29.
Динамо Загреб
 2 0 1 1 2 - 5 1
30.
Штутгарт
 2 0 1 1 1 - 3 1
31.
Болонья
 3 0 1 2 1 - 3 1
32.
Фейеноорд
 2 0 0 2 1 - 7 0
33.
Ред Булл Зальцбург
 2 0 0 2 0 - 6 0
34.
РБ Лейпциг
 2 0 0 2 2 - 4 0
35.
Слован Братислава
 3 0 0 3 3 - 11 0
36.
Янг Бойз
 3 0 0 3 1 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аталанта
 3 3 0 0 11 - 1 9
2.
Фейеноорд
 3 2 1 0 9 - 6 7
3.
Ливерпуль
 2 2 0 0 4 - 1 6
4.
Боруссия Д
 3 2 0 1 8 - 5 6
5.
Брест
 3 2 0 1 6 - 4 6
6.
Лилль
 3 2 0 1 5 - 4 6
7.
Бенфика
 3 2 0 1 5 - 4 6
8.
Атлетико М
 3 2 0 1 8 - 5 6
9.
Милан
 3 2 0 1 6 - 4 6
10.
Динамо Загреб
 3 2 0 1 8 - 10 6
11.
Ювентус
 3 1 2 0 4 - 3 5
12.
Интер Милан
 2 1 1 0 1 - 0 4
13.
Байер Л
 3 1 1 1 5 - 5 4
14.
Арсенал
 3 1 1 1 5 - 2 4
15.
Монако
 2 1 1 0 3 - 2 4
16.
Спортинг Л
 2 1 1 0 3 - 1 4
17.
Брюгге
 3 1 1 1 3 - 4 4
18.
Барселона
 2 1 0 1 6 - 4 3
19.
Астон Вилла
 2 1 0 1 3 - 1 3
20.
Манчестер Сити
 2 1 0 1 5 - 4 3
21.
Штутгарт
 3 1 0 2 3 - 8 3
22.
Ред Булл Зальцбург
 3 1 0 2 3 - 9 3
23.
ПСВ
 2 0 1 1 2 - 4 1
24.
Селтик
 2 0 1 1 1 - 7 1
25.
Шахтёр Донецк
 3 0 1 2 2 - 4 1
26.
Спарта Прага
 2 0 1 1 1 - 6 1
27.
Бавария
 2 0 0 2 1 - 5 0
28.
Реал Мадрид
 2 0 0 2 0 - 3 0
29.
ПСЖ
 2 0 0 2 0 - 3 0
30.
Штурм Грац
 2 0 0 2 1 - 3 0
31.
Жирона
 3 0 0 3 0 - 6 0
32.
Црвена Звезда
 2 0 0 2 1 - 9 0
33.
Болонья
 2 0 0 2 0 - 4 0
34.
РБ Лейпциг
 3 0 0 3 2 - 6 0
35.
Слован Братислава
 2 0 0 2 1 - 7 0
36.
Янг Бойз
 2 0 0 2 1 - 7 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 7
Барселона Рафинья Диас 5 (3)
Байер Л Вирц Флориан 5 (1)
Бавария Кейн Гарри 5 (1)
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 5
Весь список

Топ нарушителей
Слован Братислава Толич Марко 1 3
Аталанта Эдерсон Хонорато 3
Милан Мората Альваро 3
Атлетико М Хименес Хосе 3
Брест Ажорк Людовик 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Боруссия Д - Барселона от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 декабря 2024, осталось 2 дня 13 часов 31 минуту.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 24.3% пользователей.
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    • Прогнозы 37
    Боруссия Д 24.3% (9)
    X 32.4% (12)
    Барселона 43.2% (16)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Боруссия Д
    Ничья
    Барселона
    3.20
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    4.10
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    2.13
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    Прогнозы на матч Боруссия Д - Барселона

    Исход игры
    Боруссия Д
    24.3% (9)
    Ничья
    32.4% (12)
    Барселона
    43.2% (16)
    Тотал 2.5
    Больше
    73.08% (19)
    Меньше
    26.92% (7)
    Обе команды забьют
    Да
    88.46% (23)
    Нет
    11.54% (3)
    Популярный счёт
    1:2 Барселона
    24.3% (9)
    2:1 Боруссия Д
    10.8% (4)
    1:1 Ничья
    10.8% (4)
    2:2 Ничья
    10.8% (4)
    0:1 Барселона
    8.1% (3)
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