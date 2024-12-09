Тур: 6. Стадион: Сигнал Идуна Парк.
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Главный тренер: Шахин Нури
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Главный тренер: Флик Ханс-Дитер
- Травмы и дисквалификации
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- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Боруссия Д
Барселона
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
1.5
0.5
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
60
180
Бомбардиры внутри турнира
Боруссия Д
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гирасси Серу
|4 (2)
|0.8
|Байно-Гиттенс Джейми
|4
|0.8
|Адейеми Карим
|3
|0.6
|Мален Дониэлл
|2
|0.4
|Нмеча Феликс
|1
|0.2
|Джан Эмре
|1 (1)
|0.2
|Бенсебаини Рами
|1
|0.2
|Гросс Паскаль
|0
|0
|Брандт Юлиан
|0
|0
|Шлоттербек Нико
|0
|0
Барселона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Левандовски Роберт
|7 (1)
|1.4
|Рафинья Диас
|5
|1
|Иньиго Мартинес
|2
|0.4
|Лопес Фермин
|1
|0.2
|Ямаль Ламин
|1
|0.2
|Ольмо Дани
|1
|0.2
|Кунде Жюль
|0
|0
|Касадо Марк
|0
|0
|Педри
|0
|0
|Бальде Алехандро
|0
|0
|Мартин Жерар
|0
|0
Карточки
Боруссия Д
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бенсебаини Рами
|2
|0
|Гросс Паскаль
|1
|0
|Рюэрсон Юлиан
|1
|0
|Мален Дониэлл
|1
|0
Барселона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарсия Эрик
|0
|1
|Иньиго Мартинес
|1
|0
|Бальде Алехандро
|1
|0
|Касадо Марк
|1
|0
|Ханс-Дитер Флик
|1
|0
Результаты матчей
Боруссия Д
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Барселона
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
0
1
Боруссия Д
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Барселона
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
6
11
Боруссия Д
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Барселона
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
6
2
Упущенные победы
6
12
Голы по времени матча
Забито
8
6
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
2
25%
1
17%
1-15
1
13%
1
17%
16-30
2
25%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
1
17%
76-90
Пропущено
1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
8
11
3 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
0
0%
3
27%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
4
36%
31-45
1
13%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
4
50%
1
9%
76-90
Пропущено
5
2
0 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
3
60%
1
50%
76-90
Забито
16
17
8 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
2
13%
4
24%
1-15
2
13%
1
6%
16-30
4
25%
5
29%
29%
31-45
1
6%
4
24%
46-60
1
6%
1
6%
61-75
6
38%
2
12%
76-90
Пропущено
6
6
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 4
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
3
50%
2
33%
76-90
Результаты последних матчей
Боруссия Д
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Боруссия М - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - Бавария 1:1 Динамо Загреб - Боруссия Д 0:3 Боруссия Д - Фрайбург 4:0
Майнц - Боруссия Д 3:1 Боруссия Д - Штурм Грац 1:0 Боруссия Д - РБ Лейпциг 2:1 Вольфсбург - Боруссия Д 1:0 Аугсбург - Боруссия Д 2:1 Реал Мадрид - Боруссия Д 5:2 Боруссия Д - Санкт-Паули 2:1 Унион Берлин - Боруссия Д 2:1 Боруссия Д - Селтик 7:1 Боруссия Д - Бохум 4:2 Штутгарт - Боруссия Д 5:1 Брюгге - Боруссия Д 0:3 Боруссия Д - Хайденхайм 4:2 Вердер - Боруссия Д 0:0 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 2:0 Феникс Любек - Боруссия Д 1:4
Барселона
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Бетис - Барселона 2:2 Мальорка - Барселона 1:5 Барселона - Лас-Пальмас 1:2 Барселона - Брест 3:0
Сельта - Барселона 2:2 Реал Сосьедад - Барселона 1:0 Црвена Звезда - Барселона 2:5 Барселона - Эспаньол 3:1 Реал Мадрид - Барселона 0:4 Барселона - Бавария 4:1 Барселона - Севилья 5:1 Алавес - Барселона 0:3 Барселона - Янг Бойз 5:0 Осасуна - Барселона 4:2 Барселона - Хетафе 1:0 Вильярреал - Барселона 1:5 Монако - Барселона 2:1 Жирона - Барселона 1:4 Барселона - Вальядолид 7:0 Райо Вальекано - Барселона 1:2
Результаты матчей
Боруссия Д
Барселона
Точный счет
1:0
1 раз 50%
7:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
7
1 раз 50%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
5
1 раз 33%
Точный счет
0:3
2 раза 67%
5:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 50%
2:5
1 раз 50%
Точное количество голов
3
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
1 раз 50%
5
1 раз 50%
Точный счет
0:3
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
5:2
1 раз 20%
7:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:5
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
Точное количество голов
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
7
1 раз 20%
5
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Боруссия Д
Барселона
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
21
11
12
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
32
41
14
32
14
23
14
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Барселона
|Левандовски Роберт
|7
|Барселона
|Рафинья Диас
|5 (3)
|Байер Л
|Вирц Флориан
|5 (1)
|Бавария
|Кейн Гарри
|5 (1)
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|5
|Слован Братислава
|Толич Марко
|1 3
|Аталанта
|Эдерсон Хонорато
|3
|Милан
|Мората Альваро
|3
|Атлетико М
|Хименес Хосе
|3
|Брест
|Ажорк Людовик
|3
Прогнозы на матч Боруссия Д - Барселона
Исход игры
Боруссия Д
24.3% (9)
Ничья
32.4% (12)
Барселона
43.2% (16)
Тотал 2.5
Больше
73.08% (19)
Меньше
26.92% (7)
Обе команды забьют
Да
88.46% (23)
Нет
11.54% (3)
Популярный счёт
1:2 Барселона
24.3% (9)
2:1 Боруссия Д
10.8% (4)
1:1 Ничья
10.8% (4)
2:2 Ничья
10.8% (4)
0:1 Барселона
8.1% (3)
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