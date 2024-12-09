Тур: 6. Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца).
Позже
-
Главный тренер: Фонсека Паулу
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
-
Главный тренер: Милоевич Владан
История личных встреч
Милан
Црвена Звезда
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1.5
1.5
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
60
60
Бомбардиры внутри турнира
Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пулишич Кристиан
|3
|0.6
|Рейндерс Тиджани
|3
|0.6
|Леау Рафаэл
|1
|0.2
|Мората Альваро
|1
|0.2
|Абрахам Тэмми
|1
|0.2
|Тиав Малик
|1
|0.2
|Окафор Ноа
|0
|0
|Фофана Юссуф
|0
|0
|Чуквуэзе Саму
|0
|0
Црвена Звезда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Радоньич Неманья
|2
|0.4
|Мвумпа Силас
|2
|0.4
|Милсон
|2
|0.4
|Крунич Раде
|1
|0.2
|Ндиайе Чериф
|1 (1)
|0.2
|Иванич Мирко
|1
|0.2
|Элшник Тими Макс
|0
|0
|Соль Ен У
|0
|0
Карточки
Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мората Альваро
|3
|0
|Калабрия Давиде
|2
|0
|Томори Фикайо
|2
|0
|Фофана Юссуф
|2
|0
|Чуквуэзе Саму
|2
|0
|Габбия Маттео
|1
|0
|Леау Рафаэл
|1
|0
|Паулу Фонсека
|1
|0
|Камарда Франческо
|1
|0
Црвена Звезда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ндиайе Чериф
|2
|0
|Максимович Андрия
|2
|0
|Родич Милан
|1
|0
|Спайич Урош
|1
|0
|Крунич Раде
|1
|0
|Элшник Тими Макс
|1
|0
|Мвумпа Силас
|1
|0
|Соль Ен У
|1
|0
|Vladan Milojevic
|1
|0
Результаты матчей
Милан
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Црвена Звезда
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
1
Милан
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Црвена Звезда
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
7
Упущенные победы
6
5
Милан
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Црвена Звезда
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
7
Упущенные победы
7
6
Голы по времени матча
Забито
4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
9
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
11%
1-15
1
25%
1
11%
16-30
1
25%
1
11%
31-45
1
25%
2
22%
46-60
1
25%
2
22%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Забито
6
8
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
1
17%
1
13%
1-15
1
17%
1
13%
16-30
1
17%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
50%
2
25%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Пропущено
4
8
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
3
38%
1-15
2
50%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
25%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
13%
76-90
Забито
10
9
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
2
20%
1
11%
1-15
1
10%
2
22%
16-30
2
20%
1
11%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
5
50%
2
22%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Пропущено
8
17
4 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
0
0%
4
24%
1-15
3
38%
2
12%
16-30
1
13%
2
12%
31-45
2
25%
4
24%
46-60
1
13%
2
12%
61-75
1
13%
3
18%
76-90
Результаты последних матчей
Милан
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Аталанта - Милан 2:1 Милан - Сассуоло 6:1 Милан - Эмполи 3:0 Слован Братислава - Милан 2:3
Милан - Ювентус 0:0 Кальяри - Милан 3:3 Реал Мадрид - Милан 1:3 Монца - Милан 0:1 Милан - Наполи 0:2 Милан - Брюгге 3:1 Милан - Удинезе 1:0 Фиорентина - Милан 2:1 Байер Л - Милан 1:0 Милан - Лечче 3:0 Интер Милан - Милан 1:2 Милан - Ливерпуль 1:3 Милан - Венеция 4:0 Лацио - Милан 2:2 Парма - Милан 2:1 Милан - Торино 2:2
Црвена Звезда
(20 матчей)
75%
25%
15 побед 0 ничьих 5 поражений
Црвена Звезда - Текстилац Оцаци 6:0 Црвена Звезда - Бачка-Топола 3:1 Младост Лучани - Црвена Звезда 0:2 Црвена Звезда - Штутгарт 5:1
ОФК Белград - Црвена Звезда 0:1 Црвена Звезда - Барселона 2:5 Црвена Звезда - Войводина Нови Сад 3:0 Спартак Суботица - Црвена Звезда 1:5 Монако - Црвена Звезда 5:1 Црвена Звезда - Раднички Ниш 5:1 ИМТ Нови Белград - Црвена Звезда 1:3 Интер Милан - Црвена Звезда 4:0 Црвена Звезда - Железничар Панчево 2:1 Партизан - Црвена Звезда 0:4 Црвена Звезда - Бенфика 1:2 Црвена Звезда - Напредак 2:0 Раднички 1923 - Црвена Звезда 0:1 Црвена Звезда - Будё-Глимт 2:0 Будё-Глимт - Црвена Звезда 2:1 Чукарички - Црвена Звезда 1:4
Результаты матчей
Милан
Црвена Звезда
Точный счет
1:3
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 33%
2:5
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
4:0
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
Точное количество голов
3
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
1:3
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
5:1
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:5
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
Точное количество голов
3
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
5
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Милан
Црвена Звезда
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
21
11
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
11
21
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
32
23
32
14
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Барселона
|Левандовски Роберт
|7
|Барселона
|Рафинья Диас
|5 (3)
|Байер Л
|Вирц Флориан
|5 (1)
|Бавария
|Кейн Гарри
|5 (1)
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|5
|Слован Братислава
|Толич Марко
|1 3
|Аталанта
|Эдерсон Хонорато
|3
|Милан
|Мората Альваро
|3
|Атлетико М
|Хименес Хосе
|3
|Брест
|Ажорк Людовик
|3
Прогнозы на матч Милан - Црвена Звезда
Исход игры
Милан
96.7% (29)
Ничья
3.3% (1)
Црвена Звезда
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
48.15% (13)
Меньше
51.85% (14)
Обе команды забьют
Да
44.44% (12)
Нет
55.56% (15)
Популярный счёт
2:0 Милан
33.3% (10)
2:1 Милан
23.3% (7)
3:1 Милан
13.3% (4)
1:0 Милан
10% (3)
3:0 Милан
6.7% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!