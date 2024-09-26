  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига Европы 2024-2025
Тур: 1. Стадион: .
Мальмё
0:2
Конец матча
Рейнджерс
0'
0:1
1' Гол
Байрами Недим
11' Желтая карточка
Мохаммед Диоманд
37' Желтая карточка
Рослер Колин
0:2
76' Гол
Маккосленд Росс
80' Желтая карточка
Берг Оливер
90' Желтая карточка
Батлэнд Джек
90'+5

Ход матча

1'
0:1
Байрами Недим
(Дессерс Сириль)
11'
 
Мохаммед Диоманд
37'
Рослер Колин
 
61'
Ботхейм Эрик
Кристиансен Андерс
 
69'
Али Таха Абди
Болин Уго
 
69'
Розенгрен Отто
Телин Исаак
 
69'
 
Маккосленд Росс
Черны Вацлав
76'
0:2
Маккосленд Росс
80'
 
Раскин Николас
Лоуренс Том
80'
Берг Оливер
 
84'
 
Стерлинг Дюжон
Байрами Недим
84'
Лукили Закария
Берг Оливер
 
84'
Йоргенсен Себастьян Винтер
Йонсен Лассер Берг
 
90'
 
Батлэнд Джек

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 11
  • 0 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 3
  • 2 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 52 Владение мячом, % 48
Прогнозы 127
Мальмё 40.9% (52)
X 31.5% (40)
Рейнджерс 27.6% (35)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
27
Далин
Юхан
17
Стрюгер-Ларсен
Йенс
19
Рослер
Колин
18
Янссон
Понтус
25
Габриэль
Даль
Тое
Бусанелло
8
Пенья
Серхио
23
Йонсен
Лассер
Берг
16
Берг
Оливер
10
Кристиансен
Андерс
38
Болин
Уго
9
Телин
Исаак
1
Батлэнд
Джек
2
Тавернье
Джеймс
5
Сауттар
Джон
4
Проппер
Робин
24
Касанвирджо
Нерайшо
10
Мохаммед
Диоманд
8
Баррон
Коннор
18
Черны
Вацлав
11
Лоуренс
Том
14
Байрами
Недим
9
Дессерс
Сириль
Мальмё
4-2-3-1
Рейнджерс
4-2-3-1

История личных встреч

Мальмё
Рейнджерс

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЧ
1:2
ЛЧ
2:1
ЛЧ
1:1
ЛЧ
0:1

Голы

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Среднее время на гол

60
60

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

1
1.25

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2

Среднее время на гол

90
72

Бомбардиры внутри турнира

Мальмё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рейнджерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Байрами Недим 1 1
Маккосленд Росс 1 1
Дессерс Сириль 0 0

Карточки

Мальмё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Берг Оливер 1 0
Рослер Колин 1 0
Рейнджерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Батлэнд Джек 1 0
Мохаммед Диоманд 1 0

Результаты матчей

Мальмё
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Рейнджерс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Мальмё
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Рейнджерс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Мальмё
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Мальмё - Хеккен 4:0 ГАИС - Мальмё 0:0 АИК - Мальмё 0:0 Мальмё - Юргорден 4:0
Спарта Прага - Мальмё 2:0 Кальмар - Мальмё 2:2 Мальмё - Спарта Прага 0:2 Мальмё - ИФК Норрчепинг 2:1 ПАОК - Мальмё 3:4 Хальмстад - Мальмё 0:1 Мальмё - ПАОК 2:2 Клаксвик - Мальмё 3:2 Мальмё - Сириус 0:1 Мальмё - Клаксвик 4:1 Сириус - Мальмё 3:4 Мьельбю - Мальмё 2:1 Мальмё - Хальмстад 5:1 Люнгбю - Мальмё 0:2 Броммапойкарна - Мальмё 2:2 Мальмё - Эльфсборг 2:1
Рейнджерс
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Рейнджерс - Данди 3:0 Данди Юнайтед - Рейнджерс 0:1 Селтик - Рейнджерс 3:0 Рейнджерс - Росс Каунти 6:0
Рейнджерс - Сент-Джонстон 2:0 Рейнджерс - Динамо Киев 0:2 Рейнджерс - Мотеруэлл 2:1 Динамо Киев - Рейнджерс 1:1 Хартс - Рейнджерс 0:0 Унион Берлин - Рейнджерс 4:4 Бирмингем - Рейнджерс 2:1 Рейнджерс - Манчестер Юнайтед 0:2 Аякс - Рейнджерс 2:1 Селтик - Рейнджерс 1:0 Хартс - Рейнджерс 3:3 Рейнджерс - Данди 5:2 Селтик - Рейнджерс 2:1 Рейнджерс - Килмарнок 4:1 Сент-Миррен - Рейнджерс 1:2 Рейнджерс - Хартс 2:0

Результаты матчей

Мальмё
Рейнджерс

Точный счет

0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Мальмё
Рейнджерс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лацио
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Рейнджерс
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Галатасарай
 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Славия Прага
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Будё-Глимт
 1 1 0 0 3 - 2 3
6.
Андерлехт
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
ФКСБ
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Фенербахче
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
АЗ Алкмаар
 1 1 0 0 3 - 2 3
10.
Виктория Пльзень
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Аякс
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Бешикташ
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Атлетик Б
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Рома
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
15.
Лион
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
16.
Олимпиакос
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
17.
Айнтрахт Фр
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
18.
Маккаби Тель-Авив
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
19.
Брага
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
20.
Хоффенхайм
 1 0 1 0 1 - 1 1
21.
Реал Сосьедад
 1 0 1 0 1 - 1 1
22.
Твенте
 1 0 1 0 1 - 1 1
23.
Манчестер Юнайтед
 1 0 1 0 1 - 1 1
24.
Мидтьюлланн
 1 0 1 0 1 - 1 1
25.
Ницца
 1 0 1 0 1 - 1 1
26.
Тоттенхэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
27.
Карабах
 0 0 0 0 0 - 0 0
28.
Эльфсборг
 1 0 0 1 2 - 3 0
29.
Порту
 1 0 0 1 2 - 3 0
30.
Ференцварош
 1 0 0 1 1 - 2 0
31.
Юнион Сент-Жиллуаз
 1 0 0 1 1 - 2 0
32.
РФШ Рига
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
33.
ПАОК
 1 0 0 1 1 - 3 0
34.
Лудогорец
 1 0 0 1 0 - 2 0
35.
Мальмё
 1 0 0 1 0 - 2 0
36.
Динамо Киев
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Будё-Глимт
 1 1 0 0 3 - 2 3
3.
Андерлехт
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
ФКСБ
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Фенербахче
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
АЗ Алкмаар
 1 1 0 0 3 - 2 3
7.
Брага
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Аякс
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Айнтрахт Фр
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Лион
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Манчестер Юнайтед
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Мидтьюлланн
 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Ницца
 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Рома
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
15.
Олимпиакос
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Бешикташ
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Виктория Пльзень
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Атлетик Б
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Маккаби Тель-Авив
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Лацио
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Хоффенхайм
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Реал Сосьедад
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Твенте
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Тоттенхэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
25.
Карабах
 0 0 0 0 0 - 0 0
26.
Эльфсборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
27.
Порту
 0 0 0 0 0 - 0 0
28.
Ференцварош
 0 0 0 0 0 - 0 0
29.
Юнион Сент-Жиллуаз
 0 0 0 0 0 - 0 0
30.
РФШ Рига
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
31.
Славия Прага
 0 0 0 0 0 - 0 0
32.
ПАОК
 0 0 0 0 0 - 0 0
33.
Рейнджерс
 0 0 0 0 0 - 0 0
34.
Лудогорец
 1 0 0 1 0 - 2 0
35.
Мальмё
 1 0 0 1 0 - 2 0
36.
Динамо Киев
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лацио
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Рейнджерс
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Славия Прага
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Хоффенхайм
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Реал Сосьедад
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Твенте
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Атлетик Б
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Бешикташ
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Маккаби Тель-Авив
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Олимпиакос
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Виктория Пльзень
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
АЗ Алкмаар
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Фенербахче
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Рома
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Лион
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
ФКСБ
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Галатасарай
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Будё-Глимт
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Андерлехт
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Аякс
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Брага
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Манчестер Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Мидтьюлланн
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Ницца
 0 0 0 0 0 - 0 0
25.
Тоттенхэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
26.
Карабах
 0 0 0 0 0 - 0 0
27.
Эльфсборг
 1 0 0 1 2 - 3 0
28.
Порту
 1 0 0 1 2 - 3 0
29.
Ференцварош
 1 0 0 1 1 - 2 0
30.
Юнион Сент-Жиллуаз
 1 0 0 1 1 - 2 0
31.
РФШ Рига
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
32.
ПАОК
 1 0 0 1 1 - 3 0
33.
Лудогорец
 0 0 0 0 0 - 0 0
34.
Мальмё
 0 0 0 0 0 - 0 0
35.
Айнтрахт Фр
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
36.
Динамо Киев
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Хёуге Йенс 2 (1)
Лацио Диа Булайе 2
АЗ Алкмаар Ван Боммел Рубен 2
Эльфсборг Хедлунд Симон 1 (1)
Будё-Глимт Хог Каспер Ваарст 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Фенербахче Осайи-Самуэль Брайт 1 1
Будё-Глимт Дубвик Исак 1 1
Андерлехт Ангуло Нильсон 1 1
Эльфсборг Хольмен Себастьян 1
Юнион Сент-Жиллуаз Макаллистер Кевин 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 37'
    Колин Рослер получил желтую карточку от судьи
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
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    Прогнозы 127
    Мальмё 40.9% (52)
    X 31.5% (40)
    Рейнджерс 27.6% (35)
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    Где смотреть матч Мальмё 0:2 Рейнджерс онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Мальмё 0:2 Рейнджерс

    Исход игры
    Мальмё
    40.9% (52)
    Ничья
    31.5% (40)
    Рейнджерс
    27.6% (35)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.76% (63)
    Меньше
    43.24% (48)
    Обе команды забьют
    Да
    86.49% (96)
    Нет
    13.51% (15)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    26% (33)
    2:1 Мальмё
    26% (33)
    1:2 Рейнджерс
    18.1% (23)
    1:0 Мальмё
    6.3% (8)
    2:2 Ничья
    3.1% (4)
    0:1 Рейнджерс
    3.1% (4)
    1:3 Рейнджерс
    2.4% (3)
    0:2 Рейнджерс
    1.6% (2)
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