Тур: 1. Стадион: Фенербахче Шюкрю Сараджоглу.
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Прогноз на матч от Liveresult
16
Мюлдюр
Мерт
13
Фред
Сантос
17
Кавечи
Ирфан
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Мюлдюр МертЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Фред СантосПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Кавечи ИрфанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
54 Четин ОсманВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
95 Акчичек ЮсуфЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Тадич ДушанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Тосун ДженкНападающий
-
Главный тренер: Моуринью Жозе
- Основной состав
-
49 Морис АнтониВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Матида КокиЗащитник
-
27 Садики НоаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
26 Сайкс РоссЗащитник
-
48 Лейсен ФеддеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Халаили АнанНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Себастьен Поконьоли
История личных встреч
Фенербахче
Юнион Сент-Жиллуаз
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
3
Среднее время на гол
0
30
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
0
4
Голов в среднем за матч
0
2
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
0
45
Результаты последних матчей
Фенербахче
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Фенербахче - Галатасарай 1:3 Касымпаша - Фенербахче 0:2 Фенербахче - Аланьяспор 3:0 Ризеспор - Фенербахче 0:5
Гёзтепе - Фенербахче 2:2 Фенербахче - Лилль 1:1 Фенербахче - Адана Демирспор 1:0 Лилль - Фенербахче 2:1 Фенербахче - Лугано 2:1 Лугано - Фенербахче 3:4 Фенербахче - Халл Сити 5:1 Страсбург - Фенербахче 0:4 Фенербахче - Хайдук 0:1 Адмира - Фенербахче 1:1 Фенербахче - Петролул Плоешти 2:1 Фенербахче - Истанбулспор 6:0 Галатасарай - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Кайсериспор 3:0 Коньяспор - Фенербахче 0:0 Фенербахче - Бешикташ 2:1
Юнион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Стандард - Юнион Сент-Жиллуаз 0:0 Антверпен - Юнион Сент-Жиллуаз 2:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 0:0 Сент-Трейден - Юнион Сент-Жиллуаз 0:0
Юнион Сент-Жиллуаз - Спортинг Шарлеруа 1:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Славия Прага 0:1 Вестерло - Юнион Сент-Жиллуаз 4:3 Славия Прага - Юнион Сент-Жиллуаз 3:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Беерсхот-Вильрейк 3:1 Дендер - Юнион Сент-Жиллуаз 0:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Льерс Кемпензонен 4:3 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Спортинг Л - Юнион Сент-Жиллуаз 2:2 ПАОК - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Гоу Эхед Иглс - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Патро Эйсден 2:2 Юнион Сент-Жиллуаз - КФС Нийлен 8:0 Нийлен - Юнион Сент-Жиллуаз 0:8 Юнион Сент-Жиллуаз - Генк 2:0 Серкль Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Будё-Глимт
|Хёуге Йенс
|2 (1)
|Лацио
|Диа Булайе
|2
|АЗ Алкмаар
|Ван Боммел Рубен
|2
|Эльфсборг
|Хедлунд Симон
|1 (1)
|Будё-Глимт
|Хог Каспер Ваарст
|1 (1)
|Будё-Глимт
|Дубвик Исак
|1 1
|Андерлехт
|Ангуло Нильсон
|1 1
|Эльфсборг
|Хольмен Себастьян
|1
|Динамо Киев
|Брагару Максим
|1
|Лацио
|Нослин Тейяни
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Фенербахче - Юнион Сент-Жиллуаз
Исход игры
Фенербахче
91.7% (122)
Ничья
6% (8)
Юнион Сент-Жиллуаз
2.3% (3)
Тотал 2.5
Больше
53.15% (59)
Меньше
46.85% (52)
Обе команды забьют
Да
54.05% (60)
Нет
45.95% (51)
Популярный счёт
2:1 Фенербахче
32.3% (43)
2:0 Фенербахче
24.1% (32)
1:0 Фенербахче
11.3% (15)
3:1 Фенербахче
4.5% (6)
1:1 Ничья
3% (4)
3:0 Фенербахче
2.3% (3)
4:2 Фенербахче
1.5% (2)
2:2 Ничья
1.5% (2)
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