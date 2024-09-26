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Тур: 1. Стадион: .
Фенербахче
 
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Юнион Сент-Жиллуаз
Прогнозы 132
Фенербахче 91.7% (121)
X 6.1% (8)
Юнион Сент-Жиллуаз 2.3% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фенербахче
Ничья
Юнион Сент-Жиллуаз
1.74
4.00
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
40
Ливакович
Доминик
16
Мюлдюр
Мерт
50
Бекао
Родриго
2
Сёюнджю
Чаглар
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Остерволде
Джейден
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Шиманьски
Себастьян
13
Фред
Сантос
34
Амрабат
Софьян
17
Кавечи
Ирфан
19
Эн-Несири
Юссеф
20
Юндер
Дженгиз
49
Морис
Антони
21
Кастро-Монтес
Алессио
16
Бёрджесс
Кристиан
5
Макаллистер
Кевин
28
Матида
Коки
27
Садики
Ноа
24
Ванхутт
Шарль
4
Расмуссен
Матиас
9
Иванович
Франьо
13
Родригес
Кевин
II
22
Ньянг
Уссейну
Фенербахче
4-3-3
Юнион Сент-Жиллуаз
4-3-3

История личных встреч

Фенербахче
Юнион Сент-Жиллуаз

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
0:1
ЛК
0:3

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
3

Среднее время на гол

0
30

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

0
4

Голов в среднем за матч

0
2

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

0
45

Результаты последних матчей

Фенербахче
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Фенербахче - Галатасарай 1:3 Касымпаша - Фенербахче 0:2 Фенербахче - Аланьяспор 3:0 Ризеспор - Фенербахче 0:5
Гёзтепе - Фенербахче 2:2 Фенербахче - Лилль 1:1 Фенербахче - Адана Демирспор 1:0 Лилль - Фенербахче 2:1 Фенербахче - Лугано 2:1 Лугано - Фенербахче 3:4 Фенербахче - Халл Сити 5:1 Страсбург - Фенербахче 0:4 Фенербахче - Хайдук 0:1 Адмира - Фенербахче 1:1 Фенербахче - Петролул Плоешти 2:1 Фенербахче - Истанбулспор 6:0 Галатасарай - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Кайсериспор 3:0 Коньяспор - Фенербахче 0:0 Фенербахче - Бешикташ 2:1
Юнион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Стандард - Юнион Сент-Жиллуаз 0:0 Антверпен - Юнион Сент-Жиллуаз 2:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 0:0 Сент-Трейден - Юнион Сент-Жиллуаз 0:0
Юнион Сент-Жиллуаз - Спортинг Шарлеруа 1:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Славия Прага 0:1 Вестерло - Юнион Сент-Жиллуаз 4:3 Славия Прага - Юнион Сент-Жиллуаз 3:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Беерсхот-Вильрейк 3:1 Дендер - Юнион Сент-Жиллуаз 0:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Льерс Кемпензонен 4:3 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Спортинг Л - Юнион Сент-Жиллуаз 2:2 ПАОК - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Гоу Эхед Иглс - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Патро Эйсден 2:2 Юнион Сент-Жиллуаз - КФС Нийлен 8:0 Нийлен - Юнион Сент-Жиллуаз 0:8 Юнион Сент-Жиллуаз - Генк 2:0 Серкль Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лацио
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Галатасарай
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Славия Прага
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
АЗ Алкмаар
 1 1 0 0 3 - 2 3
5.
Будё-Глимт
 1 1 0 0 3 - 2 3
6.
Андерлехт
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Хоффенхайм
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Реал Сосьедад
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Твенте
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Манчестер Юнайтед
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Мидтьюлланн
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Ницца
 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Бешикташ
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Атлетик Б
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Тоттенхэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
РФШ Рига
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Рома
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Олимпиакос
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Аякс
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Карабах
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Рейнджерс
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
ФКСБ
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Юнион Сент-Жиллуаз
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Мальмё
 0 0 0 0 0 - 0 0
25.
Маккаби Тель-Авив
 0 0 0 0 0 - 0 0
26.
Фенербахче
 0 0 0 0 0 - 0 0
27.
Виктория Пльзень
 0 0 0 0 0 - 0 0
28.
Айнтрахт Фр
 0 0 0 0 0 - 0 0
29.
Лион
 0 0 0 0 0 - 0 0
30.
Брага
 0 0 0 0 0 - 0 0
31.
Эльфсборг
 1 0 0 1 2 - 3 0
32.
Порту
 1 0 0 1 2 - 3 0
33.
Ференцварош
 1 0 0 1 1 - 2 0
34.
ПАОК
 1 0 0 1 1 - 3 0
35.
Лудогорец
 1 0 0 1 0 - 2 0
36.
Динамо Киев
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
АЗ Алкмаар
 1 1 0 0 3 - 2 3
3.
Будё-Глимт
 1 1 0 0 3 - 2 3
4.
Андерлехт
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Манчестер Юнайтед
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Мидтьюлланн
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Ницца
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Аякс
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Бешикташ
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Атлетик Б
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Тоттенхэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
РФШ Рига
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Рома
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Олимпиакос
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Карабах
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Рейнджерс
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Лацио
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Юнион Сент-Жиллуаз
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Славия Прага
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Хоффенхайм
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Реал Сосьедад
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Твенте
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
ФКСБ
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Эльфсборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
25.
Брага
 0 0 0 0 0 - 0 0
26.
Порту
 0 0 0 0 0 - 0 0
27.
Айнтрахт Фр
 0 0 0 0 0 - 0 0
28.
Виктория Пльзень
 0 0 0 0 0 - 0 0
29.
Фенербахче
 0 0 0 0 0 - 0 0
30.
Маккаби Тель-Авив
 0 0 0 0 0 - 0 0
31.
Ференцварош
 0 0 0 0 0 - 0 0
32.
ПАОК
 0 0 0 0 0 - 0 0
33.
Мальмё
 0 0 0 0 0 - 0 0
34.
Лион
 0 0 0 0 0 - 0 0
35.
Лудогорец
 1 0 0 1 0 - 2 0
36.
Динамо Киев
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лацио
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Славия Прага
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Хоффенхайм
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Реал Сосьедад
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Твенте
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Рома
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
РФШ Рига
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Тоттенхэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Атлетик Б
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Бешикташ
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Галатасарай
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Мидтьюлланн
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Олимпиакос
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
АЗ Алкмаар
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Будё-Глимт
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Андерлехт
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Манчестер Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Ницца
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Аякс
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Рейнджерс
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Лудогорец
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Брага
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Карабах
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Айнтрахт Фр
 0 0 0 0 0 - 0 0
25.
Виктория Пльзень
 0 0 0 0 0 - 0 0
26.
Лион
 0 0 0 0 0 - 0 0
27.
Маккаби Тель-Авив
 0 0 0 0 0 - 0 0
28.
Мальмё
 0 0 0 0 0 - 0 0
29.
Юнион Сент-Жиллуаз
 0 0 0 0 0 - 0 0
30.
ФКСБ
 0 0 0 0 0 - 0 0
31.
Фенербахче
 0 0 0 0 0 - 0 0
32.
Эльфсборг
 1 0 0 1 2 - 3 0
33.
Порту
 1 0 0 1 2 - 3 0
34.
Ференцварош
 1 0 0 1 1 - 2 0
35.
ПАОК
 1 0 0 1 1 - 3 0
36.
Динамо Киев
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Хёуге Йенс 2 (1)
Лацио Диа Булайе 2
АЗ Алкмаар Ван Боммел Рубен 2
Эльфсборг Хедлунд Симон 1 (1)
Будё-Глимт Хог Каспер Ваарст 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Будё-Глимт Дубвик Исак 1 1
Андерлехт Ангуло Нильсон 1 1
Эльфсборг Хольмен Себастьян 1
Динамо Киев Брагару Максим 1
Лацио Нослин Тейяни 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Фенербахче - Юнион Сент-Жиллуаз от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 сентября 2024, осталось 49 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 132
    Фенербахче 91.7% (121)
    X 6.1% (8)
    Юнион Сент-Жиллуаз 2.3% (3)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Фенербахче
    Ничья
    Юнион Сент-Жиллуаз
    1.74
    4.00
    Реклама, bettery.ru
    5.90
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Фенербахче - Юнион Сент-Жиллуаз

    Исход игры
    Фенербахче
    91.7% (122)
    Ничья
    6% (8)
    Юнион Сент-Жиллуаз
    2.3% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.15% (59)
    Меньше
    46.85% (52)
    Обе команды забьют
    Да
    54.05% (60)
    Нет
    45.95% (51)
    Популярный счёт
    2:1 Фенербахче
    32.3% (43)
    2:0 Фенербахче
    24.1% (32)
    1:0 Фенербахче
    11.3% (15)
    3:1 Фенербахче
    4.5% (6)
    1:1 Ничья
    3% (4)
    3:0 Фенербахче
    2.3% (3)
    4:2 Фенербахче
    1.5% (2)
    2:2 Ничья
    1.5% (2)
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    Фенербахче
    Юнион Сент-Жиллуаз
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