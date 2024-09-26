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  3. Лига Европы 2024-2025
Тур: 1. Стадион: .
Рома
0:0
Первый тайм: 17'
Атлетик Б
0'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 4
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 77 Владение мячом, % 23
Прогнозы 147
Рома 66% (97)
X 22.4% (33)
Атлетик Б 11.6% (17)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Рома
Ничья
Атлетик Б
2.24
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3.95
3.80
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
99
Свилар
Миле
23
Манчини
Джанлука
5
Н'Дика
Эван
22
Эрмосо
Марио
19
Челик
Зеки
17
Коне
Куадио
4
Кристанте
Бриан
35
Бальданци
Томмазо
3
Анхелиньо
Хосе
21
Дибала
Пауло
11
Довбик
Артём
13
Агирреcабала
Хулен
2
Горосабел
Андони
3
Вивиан
Даниэль
4
Паредес
Айтор
17
Юри
Берчиче
24
Прадос
Беньят
16
Руис
Иньиго
9
Уильямс
Иньяки
20
Гомес
Унаи
11
Джало
Альваро
12
Гурусета
Горка
Рома
3-5-2
Атлетик Б
4-2-3-1

История личных встреч

Рома
Атлетик Б

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ТМК
2:2

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Результаты последних матчей

Рома
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Рома - Удинезе 3:0 Дженоа - Рома 1:1 Ювентус - Рома 0:0 Рома - Эмполи 1:2
Кальяри - Рома 0:0 Эвертон - Рома 1:1 Барнсли - Рома 0:4 Рома - Олимпиакос 1:1 Рома - Тулуза 0:1 Кошице - Рома 1:1 Рома - Милан 5:2 Эмполи - Рома 2:1 Рома - Дженоа 1:0 Аталанта - Рома 2:1 Байер Л - Рома 2:2 Рома - Ювентус 1:1 Рома - Байер Л 0:2 Наполи - Рома 2:2 Удинезе - Рома 1:2 Рома - Болонья 1:3
Атлетик Б
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Атлетик Б - Сельта 3:1 Леганес - Атлетик Б 0:2 Лас-Пальмас - Атлетик Б 2:3 Атлетик Б - Атлетико М 0:1
Атлетик Б - Валенсия 1:0 Барселона - Атлетик Б 2:1 Атлетик Б - Хетафе 1:1 Штутгарт - Атлетик Б 4:0 Астон Вилла - Атлетик Б 3:2 Атлетик Б - Осасуна 2:1 Атлетик Б - Эйбар 1:0 Спортинг Л - Атлетик Б 3:0 Расинг - Атлетик Б 1:2 Бургос - Атлетик Б 2:1 Райо Вальекано - Атлетик Б 0:1 Атлетик Б - Севилья 2:0 Сельта - Атлетик Б 2:1 Атлетик Б - Осасуна 2:2 Хетафе - Атлетик Б 0:2 Атлетико М - Атлетик Б 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лацио
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Рейнджерс
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Галатасарай
 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Славия Прага
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Будё-Глимт
 1 1 0 0 3 - 2 3
6.
Андерлехт
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
ФКСБ
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Фенербахче
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
АЗ Алкмаар
 1 1 0 0 3 - 2 3
10.
Виктория Пльзень
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Аякс
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Бешикташ
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Атлетик Б
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Рома
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
15.
Лион
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
16.
Олимпиакос
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
17.
Айнтрахт Фр
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
18.
Маккаби Тель-Авив
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
19.
Брага
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
20.
Хоффенхайм
 1 0 1 0 1 - 1 1
21.
Реал Сосьедад
 1 0 1 0 1 - 1 1
22.
Твенте
 1 0 1 0 1 - 1 1
23.
Манчестер Юнайтед
 1 0 1 0 1 - 1 1
24.
Мидтьюлланн
 1 0 1 0 1 - 1 1
25.
Ницца
 1 0 1 0 1 - 1 1
26.
Тоттенхэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
27.
Карабах
 0 0 0 0 0 - 0 0
28.
Эльфсборг
 1 0 0 1 2 - 3 0
29.
Порту
 1 0 0 1 2 - 3 0
30.
Ференцварош
 1 0 0 1 1 - 2 0
31.
Юнион Сент-Жиллуаз
 1 0 0 1 1 - 2 0
32.
РФШ Рига
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
33.
ПАОК
 1 0 0 1 1 - 3 0
34.
Лудогорец
 1 0 0 1 0 - 2 0
35.
Мальмё
 1 0 0 1 0 - 2 0
36.
Динамо Киев
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Будё-Глимт
 1 1 0 0 3 - 2 3
3.
Андерлехт
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
ФКСБ
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Фенербахче
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
АЗ Алкмаар
 1 1 0 0 3 - 2 3
7.
Брага
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Аякс
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Айнтрахт Фр
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Лион
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Манчестер Юнайтед
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Мидтьюлланн
 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Ницца
 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Рома
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
15.
Олимпиакос
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Бешикташ
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Виктория Пльзень
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Атлетик Б
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Маккаби Тель-Авив
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Лацио
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Хоффенхайм
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Реал Сосьедад
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Твенте
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Тоттенхэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
25.
Карабах
 0 0 0 0 0 - 0 0
26.
Эльфсборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
27.
Порту
 0 0 0 0 0 - 0 0
28.
Ференцварош
 0 0 0 0 0 - 0 0
29.
Юнион Сент-Жиллуаз
 0 0 0 0 0 - 0 0
30.
РФШ Рига
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
31.
Славия Прага
 0 0 0 0 0 - 0 0
32.
ПАОК
 0 0 0 0 0 - 0 0
33.
Рейнджерс
 0 0 0 0 0 - 0 0
34.
Лудогорец
 1 0 0 1 0 - 2 0
35.
Мальмё
 1 0 0 1 0 - 2 0
36.
Динамо Киев
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лацио
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Рейнджерс
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Славия Прага
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Хоффенхайм
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Реал Сосьедад
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Твенте
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Атлетик Б
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Бешикташ
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Маккаби Тель-Авив
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Олимпиакос
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Виктория Пльзень
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
АЗ Алкмаар
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Фенербахче
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Рома
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Лион
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
ФКСБ
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Галатасарай
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Будё-Глимт
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Андерлехт
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Аякс
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Брага
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Манчестер Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Мидтьюлланн
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Ницца
 0 0 0 0 0 - 0 0
25.
Тоттенхэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
26.
Карабах
 0 0 0 0 0 - 0 0
27.
Эльфсборг
 1 0 0 1 2 - 3 0
28.
Порту
 1 0 0 1 2 - 3 0
29.
Ференцварош
 1 0 0 1 1 - 2 0
30.
Юнион Сент-Жиллуаз
 1 0 0 1 1 - 2 0
31.
РФШ Рига
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
32.
ПАОК
 1 0 0 1 1 - 3 0
33.
Лудогорец
 0 0 0 0 0 - 0 0
34.
Мальмё
 0 0 0 0 0 - 0 0
35.
Айнтрахт Фр
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
36.
Динамо Киев
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Хёуге Йенс 2 (1)
Лацио Диа Булайе 2
АЗ Алкмаар Ван Боммел Рубен 2
Эльфсборг Хедлунд Симон 1 (1)
Будё-Глимт Хог Каспер Ваарст 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Фенербахче Осайи-Самуэль Брайт 1 1
Будё-Глимт Дубвик Исак 1 1
Андерлехт Ангуло Нильсон 1 1
Эльфсборг Хольмен Себастьян 1
Юнион Сент-Жиллуаз Макаллистер Кевин 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Угловой
    17'
    Угловой у ворот "Ромы". Гомес выполнил подачу на дальний угол вратарской, Айтор Паредес хорошо выпрыгнул и головой пробил в ближний угол ворот, мяч пролетел над перекладиной. 
  • Фол, нарушение
    16'
    Коне в центре поля в борьбе за мяч грубовато сыграл против Руиса. Игроки "Атлетика" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
  • 15'
    Из центра поля последовал безадресный заброс к правому углу штрафной площади "Атлетика" в исполнении Кристанте, мяч в итоге ушёл за лицевую линию поля. 
  • Травма, повреждение
    14'
    Горосабель неудачно упал на газон после верховой борьбы за мяч с Анхелиньо в центре поля, но после паузы фланговый защитник "Атлетика" показал, что он готов играть дальше. 
  • 13'
    Из центра поля последовал заброс на правый угол штрафной площади "Ромы", Уильямс зацепился за мяч, но под давлением сразу двух соперников Иньяки не удалось как следует пробить по воротам, чтобы попасть в створ. 
  • Угловой
    12'
    Угловой у ворот "Атлетика". Бальданци разыграл корнер с Дибалой, далее Пауло выполнил подачу с левого фланга в центр к линии штрафной площади, гости сыграли внимательно и без особого труда выбили мяч к центру поля. 
  • Фол, нарушение
    11'
    Гурусета перестарался в борьбе за мяч на половине поля римского клуба, на этот раз правила были нарушены против Манчини. 
  • Фол, нарушение
    10'
    Джало при попытке войти в штрафную площадь по левой половине поля перестарался в борьбе за мяч и в итоге нарушил правила против Челика. 
  • Офсайд
    9'
    С правой половины поля последовал заброс на ход Анхелиньо по левой половине, но Хосе сыграл не очень удачно позиционно и забрался в офсайд. 
  • Угловой
    8'
    Джало с углового на этот раз выполнил подачу чуть ближе к центру штрафной площади, Гурусета в борьбе за верховой мяч нарушил правила против Коне. 
  • Угловой
    7'
    Угловой у ворот "Ромы". Джало выполнил подачу на ближний угол вратарской, Гурусета под давлением Анхелиньо заработал повторный корнер для клуба из Бильбао. 
  • 6'
    Прадос с правого фланга вновь выполнил заброс на ближний угол вратарской, Гурусета в касание пробил в ближний угол ворот, мяч в створ не пошёл. 
  • 5'
    Прадос с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники "Ромы" сыграли внимательно и без особого труда перехватили мяч. 
  • Фол, нарушение
    4'
    Эрмосо в центре поля нарушил правила против Уильямса. Игроки "Атлетика" также быстро разыграли стандарт. 
  • 3'
    Из глубины поля последовал заброс на ход Бальданци по левой половине поля, но Томмазо под давлением двух соперников не смог зацепиться за мяч. 
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Фол, нарушение
      2'
      Горосабель в центре поля нарушил правила против Бальданци. Игроки "Ромы" максимально быстро разыграли стандарт. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень интересная битва в Риме. Для "Ромы" и "Атлетика" конечно же будет совсем не лишним стартовать в Лиге Европы с победы, но на данный момент для римского клуба провести достойный матч после смены главного тренера ещё более важно, а поэтому будем ждать более атакующий футбол от итальянского клуба. 
    • Первый тайм
    • Судья начинает матч
    • До матча
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Рома 0:0 Атлетик Б

    Исход игры
    Рома
    66% (99)
    Ничья
    22.7% (34)
    Атлетик Б
    11.3% (17)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.65% (68)
    Меньше
    40.35% (46)
    Обе команды забьют
    Да
    78.95% (90)
    Нет
    21.05% (24)
    Популярный счёт
    2:1 Рома
    36% (54)
    1:1 Ничья
    15.3% (23)
    1:0 Рома
    11.3% (17)
    1:2 Атлетик Б
    4.7% (7)
    2:0 Рома
    4% (6)
    1:3 Атлетик Б
    1.3% (2)
    3:1 Рома
    1.3% (2)
    2:2 Ничья
    1.3% (2)
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