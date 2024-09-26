Первый тайм

17' Угловой у ворот "Ромы". Гомес выполнил подачу на дальний угол вратарской, Айтор Паредес хорошо выпрыгнул и головой пробил в ближний угол ворот, мяч пролетел над перекладиной.

16' Коне в центре поля в борьбе за мяч грубовато сыграл против Руиса. Игроки "Атлетика" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

15' Из центра поля последовал безадресный заброс к правому углу штрафной площади "Атлетика" в исполнении Кристанте, мяч в итоге ушёл за лицевую линию поля.

14' Горосабель неудачно упал на газон после верховой борьбы за мяч с Анхелиньо в центре поля, но после паузы фланговый защитник "Атлетика" показал, что он готов играть дальше.

13' Из центра поля последовал заброс на правый угол штрафной площади "Ромы", Уильямс зацепился за мяч, но под давлением сразу двух соперников Иньяки не удалось как следует пробить по воротам, чтобы попасть в створ.

12' Угловой у ворот "Атлетика". Бальданци разыграл корнер с Дибалой, далее Пауло выполнил подачу с левого фланга в центр к линии штрафной площади, гости сыграли внимательно и без особого труда выбили мяч к центру поля.