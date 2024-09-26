Тур: 1. Стадион: Стадио Олимпико.
0'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 4
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
77 Владение мячом, % 23
Прогноз на матч от Liveresult
99
Свилар
Миле
22
Эрмосо
Марио
19
Челик
Зеки
17
Коне
Куадио
21
Дибала
Пауло
11
Довбик
Артём
17
Юри
Берчиче
16
Руис
Иньиго
20
Гомес
Унаи
- Основной состав
-
99 Свилар МилеВратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Эрмосо МариоЗащитник
-
19 Челик ЗекиПолузащитник
-
17 Коне КуадиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Дибала ПаулоНападающий
-
11 Довбик АртёмНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
98 Райан МэттьюВратарь
- Защитник
- Защитник
-
66 Сангаре БубаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Соуле МатиасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Юрич Иван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Юри БерчичеЗащитник
- Полузащитник
-
16 Руис ИньигоПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Гомес УнаиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Нуньес УнайЗащитник
-
15 Лекуе ИньигоЗащитник
- Защитник
-
32 Бойро АдамаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Уильямс НикоПолузащитник
-
21 Эррера АндерПолузащитник
-
22 Серрано НикоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Вальверде Эрнесто
История личных встреч
Рома
Атлетик Б
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Результаты последних матчей
Рома
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Рома - Удинезе 3:0 Дженоа - Рома 1:1 Ювентус - Рома 0:0 Рома - Эмполи 1:2
Кальяри - Рома 0:0 Эвертон - Рома 1:1 Барнсли - Рома 0:4 Рома - Олимпиакос 1:1 Рома - Тулуза 0:1 Кошице - Рома 1:1 Рома - Милан 5:2 Эмполи - Рома 2:1 Рома - Дженоа 1:0 Аталанта - Рома 2:1 Байер Л - Рома 2:2 Рома - Ювентус 1:1 Рома - Байер Л 0:2 Наполи - Рома 2:2 Удинезе - Рома 1:2 Рома - Болонья 1:3
Атлетик Б
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Атлетик Б - Сельта 3:1 Леганес - Атлетик Б 0:2 Лас-Пальмас - Атлетик Б 2:3 Атлетик Б - Атлетико М 0:1
Атлетик Б - Валенсия 1:0 Барселона - Атлетик Б 2:1 Атлетик Б - Хетафе 1:1 Штутгарт - Атлетик Б 4:0 Астон Вилла - Атлетик Б 3:2 Атлетик Б - Осасуна 2:1 Атлетик Б - Эйбар 1:0 Спортинг Л - Атлетик Б 3:0 Расинг - Атлетик Б 1:2 Бургос - Атлетик Б 2:1 Райо Вальекано - Атлетик Б 0:1 Атлетик Б - Севилья 2:0 Сельта - Атлетик Б 2:1 Атлетик Б - Осасуна 2:2 Хетафе - Атлетик Б 0:2 Атлетико М - Атлетик Б 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|10.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|15.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|16.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|17.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|18.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|19.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|20.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|21.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|22.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|23.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|24.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|25.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|26.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|27.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|28.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|29.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|30.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|31.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|32.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|33.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|34.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|35.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|36.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|7.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|15.
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|21.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|22.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|23.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|24.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|25.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|26.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|27.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|28.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|29.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|30.
|0:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|31.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|32.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|33.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|34.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|35.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|36.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|1:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|21.
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|22.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|23.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|24.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|25.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|26.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|27.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|28.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|29.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|30.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|31.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|32.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|33.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|34.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|35.
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|36.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Будё-Глимт
|Хёуге Йенс
|2 (1)
|Лацио
|Диа Булайе
|2
|АЗ Алкмаар
|Ван Боммел Рубен
|2
|Эльфсборг
|Хедлунд Симон
|1 (1)
|Будё-Глимт
|Хог Каспер Ваарст
|1 (1)
|Фенербахче
|Осайи-Самуэль Брайт
|1 1
|Будё-Глимт
|Дубвик Исак
|1 1
|Андерлехт
|Ангуло Нильсон
|1 1
|Эльфсборг
|Хольмен Себастьян
|1
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Макаллистер Кевин
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Рома 0:0 Атлетик Б
Исход игры
Рома
66% (99)
Ничья
22.7% (34)
Атлетик Б
11.3% (17)
Тотал 2.5
Больше
59.65% (68)
Меньше
40.35% (46)
Обе команды забьют
Да
78.95% (90)
Нет
21.05% (24)
Популярный счёт
2:1 Рома
36% (54)
1:1 Ничья
15.3% (23)
1:0 Рома
11.3% (17)
1:2 Атлетик Б
4.7% (7)
2:0 Рома
4% (6)
1:3 Атлетик Б
1.3% (2)
3:1 Рома
1.3% (2)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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