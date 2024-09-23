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Тур: 1. Стадион: .
Рома
 
Позже
Атлетик Б
Прогнозы 42
Рома 78.6% (33)
X 14.3% (6)
Атлетик Б 7.1% (3)
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Рома
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4.15
4.15
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История личных встреч

Рома
Атлетик Б

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ТМК
2:2

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Результаты последних матчей

Рома
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Рома - Удинезе 3:0 Дженоа - Рома 1:1 Ювентус - Рома 0:0 Рома - Эмполи 1:2
Кальяри - Рома 0:0 Эвертон - Рома 1:1 Барнсли - Рома 0:4 Рома - Олимпиакос 1:1 Рома - Тулуза 0:1 Кошице - Рома 1:1 Рома - Милан 5:2 Эмполи - Рома 2:1 Рома - Дженоа 1:0 Аталанта - Рома 2:1 Байер Л - Рома 2:2 Рома - Ювентус 1:1 Рома - Байер Л 0:2 Наполи - Рома 2:2 Удинезе - Рома 1:2 Рома - Болонья 1:3
Атлетик Б
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Атлетик Б - Сельта 3:1 Леганес - Атлетик Б 0:2 Лас-Пальмас - Атлетик Б 2:3 Атлетик Б - Атлетико М 0:1
Атлетик Б - Валенсия 1:0 Барселона - Атлетик Б 2:1 Атлетик Б - Хетафе 1:1 Штутгарт - Атлетик Б 4:0 Астон Вилла - Атлетик Б 3:2 Атлетик Б - Осасуна 2:1 Атлетик Б - Эйбар 1:0 Спортинг Л - Атлетик Б 3:0 Расинг - Атлетик Б 1:2 Бургос - Атлетик Б 2:1 Райо Вальекано - Атлетик Б 0:1 Атлетик Б - Севилья 2:0 Сельта - Атлетик Б 2:1 Атлетик Б - Осасуна 2:2 Хетафе - Атлетик Б 0:2 Атлетико М - Атлетик Б 3:1
Команда И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Фенербахче
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Юнион Сент-Жиллуаз
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Мальмё
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Брага
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Виктория Пльзень
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Айнтрахт Фр
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Олимпиакос
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Рейнджерс
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Лион
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Тоттенхэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
РФШ Рига
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
ФКСБ
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Аякс
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Бешикташ
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Атлетик Б
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Карабах
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Рома
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Твенте
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Ницца
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
АЗ Алкмаар
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Будё-Глимт
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Порту
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Манчестер Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
25.
Ференцварош
 0 0 0 0 0 - 0 0
26.
Андерлехт
 0 0 0 0 0 - 0 0
27.
Реал Сосьедад
 0 0 0 0 0 - 0 0
28.
Лацио
 0 0 0 0 0 - 0 0
29.
Галатасарай
 0 0 0 0 0 - 0 0
30.
ПАОК
 0 0 0 0 0 - 0 0
31.
Мидтьюлланн
 0 0 0 0 0 - 0 0
32.
Хоффенхайм
 0 0 0 0 0 - 0 0
33.
Лудогорец
 0 0 0 0 0 - 0 0
34.
Славия Прага
 0 0 0 0 0 - 0 0
35.
Динамо Киев
 0 0 0 0 0 - 0 0
36.
Маккаби Тель-Авив
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1.
Маккаби Тель-Авив
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Карабах
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Атлетик Б
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Бешикташ
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Аякс
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
ФКСБ
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
РФШ Рига
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Тоттенхэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Рома
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Лион
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Олимпиакос
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Айнтрахт Фр
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Виктория Пльзень
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Брага
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Мальмё
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Юнион Сент-Жиллуаз
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Рейнджерс
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Фенербахче
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Твенте
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
АЗ Алкмаар
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Динамо Киев
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Славия Прага
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Лудогорец
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Хоффенхайм
 0 0 0 0 0 - 0 0
25.
Мидтьюлланн
 0 0 0 0 0 - 0 0
26.
ПАОК
 0 0 0 0 0 - 0 0
27.
Ницца
 0 0 0 0 0 - 0 0
28.
Галатасарай
 0 0 0 0 0 - 0 0
29.
Реал Сосьедад
 0 0 0 0 0 - 0 0
30.
Андерлехт
 0 0 0 0 0 - 0 0
31.
Ференцварош
 0 0 0 0 0 - 0 0
32.
Манчестер Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
33.
Порту
 0 0 0 0 0 - 0 0
34.
Будё-Глимт
 0 0 0 0 0 - 0 0
35.
Лацио
 0 0 0 0 0 - 0 0
36.
Эльфсборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1.
Маккаби Тель-Авив
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Карабах
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Атлетик Б
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Бешикташ
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Аякс
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
ФКСБ
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
РФШ Рига
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Тоттенхэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Рома
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Лион
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Олимпиакос
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Айнтрахт Фр
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Виктория Пльзень
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Брага
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Мальмё
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Юнион Сент-Жиллуаз
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Рейнджерс
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Фенербахче
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Твенте
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
АЗ Алкмаар
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Динамо Киев
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Славия Прага
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Лудогорец
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Хоффенхайм
 0 0 0 0 0 - 0 0
25.
Мидтьюлланн
 0 0 0 0 0 - 0 0
26.
ПАОК
 0 0 0 0 0 - 0 0
27.
Ницца
 0 0 0 0 0 - 0 0
28.
Галатасарай
 0 0 0 0 0 - 0 0
29.
Реал Сосьедад
 0 0 0 0 0 - 0 0
30.
Андерлехт
 0 0 0 0 0 - 0 0
31.
Ференцварош
 0 0 0 0 0 - 0 0
32.
Манчестер Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
33.
Порту
 0 0 0 0 0 - 0 0
34.
Будё-Глимт
 0 0 0 0 0 - 0 0
35.
Лацио
 0 0 0 0 0 - 0 0
36.
Эльфсборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала
  • Текстовая онлайн трансляция матча Рома - Атлетик Б от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 сентября 2024, осталось 2 дня 14 часов 51 минуту.



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  • 25 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 42
    Рома 78.6% (33)
    X 14.3% (6)
    Атлетик Б 7.1% (3)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Рома
    Ничья
    Атлетик Б
    2.13
    Реклама, pari.ru
    4.15
    4.15
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    Прогнозы на матч Рома - Атлетик Б

    Исход игры
    Рома
    78.6% (33)
    Ничья
    14.3% (6)
    Атлетик Б
    7.1% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.1% (25)
    Меньше
    35.9% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    74.36% (29)
    Нет
    25.64% (10)
    Популярный счёт
    2:1 Рома
    50% (21)
    1:0 Рома
    14.3% (6)
    1:1 Ничья
    9.5% (4)
    2:0 Рома
    9.5% (4)
    1:2 Атлетик Б
    4.8% (2)
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    Рома
    Атлетик Б
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