Тур: 1. Стадион: Стадио Олимпико.
История личных встреч
Рома
Атлетик Б
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Результаты последних матчей
Рома
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Рома - Удинезе 3:0 Дженоа - Рома 1:1 Ювентус - Рома 0:0 Рома - Эмполи 1:2
Кальяри - Рома 0:0 Эвертон - Рома 1:1 Барнсли - Рома 0:4 Рома - Олимпиакос 1:1 Рома - Тулуза 0:1 Кошице - Рома 1:1 Рома - Милан 5:2 Эмполи - Рома 2:1 Рома - Дженоа 1:0 Аталанта - Рома 2:1 Байер Л - Рома 2:2 Рома - Ювентус 1:1 Рома - Байер Л 0:2 Наполи - Рома 2:2 Удинезе - Рома 1:2 Рома - Болонья 1:3
Атлетик Б
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Атлетик Б - Сельта 3:1 Леганес - Атлетик Б 0:2 Лас-Пальмас - Атлетик Б 2:3 Атлетик Б - Атлетико М 0:1
Атлетик Б - Валенсия 1:0 Барселона - Атлетик Б 2:1 Атлетик Б - Хетафе 1:1 Штутгарт - Атлетик Б 4:0 Астон Вилла - Атлетик Б 3:2 Атлетик Б - Осасуна 2:1 Атлетик Б - Эйбар 1:0 Спортинг Л - Атлетик Б 3:0 Расинг - Атлетик Б 1:2 Бургос - Атлетик Б 2:1 Райо Вальекано - Атлетик Б 0:1 Атлетик Б - Севилья 2:0 Сельта - Атлетик Б 2:1 Атлетик Б - Осасуна 2:2 Хетафе - Атлетик Б 0:2 Атлетико М - Атлетик Б 3:1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
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|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
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|4.
|0
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|0
|0 - 0
|0
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
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|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|21.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|22.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|23.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|24.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|25.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|26.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|27.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|28.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|29.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|30.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|31.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|32.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|33.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|34.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|35.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|36.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|21.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|22.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|23.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|24.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|25.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|26.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|27.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|28.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|29.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|30.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|31.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|32.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|33.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|34.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|35.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|36.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|21.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|22.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|23.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|24.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|25.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|26.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|27.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|28.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|29.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|30.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|31.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|32.
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|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|33.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|34.
|0
|0
|0
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|0 - 0
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|35.
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|0 - 0
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
Прогнозы на матч Рома - Атлетик Б
Исход игры
Рома
78.6% (33)
Ничья
14.3% (6)
Атлетик Б
7.1% (3)
Тотал 2.5
Больше
64.1% (25)
Меньше
35.9% (14)
Обе команды забьют
Да
74.36% (29)
Нет
25.64% (10)
Популярный счёт
2:1 Рома
50% (21)
1:0 Рома
14.3% (6)
1:1 Ничья
9.5% (4)
2:0 Рома
9.5% (4)
1:2 Атлетик Б
4.8% (2)
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