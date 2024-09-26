Фитц-Джим с левого фланга направил мяч в штрафную гостей, однако Гюнок спокойно забрал снаряд на выходе.

Хато с левого фланга катит мяч в штрафную, Годс остро простреливает на дальнюю штангу, куда немного не успевает Бробби.

Угловой на правом фланге атаки хозяева разыграли, так и не сумев доставить мяч в штрафную "Бешикташа".

Выбрались футболисты "Бешикташа" на чужую половину поля большими силами, однако под давлением соперника откатились назад.

Подачу с правого фланга исполнил Фитц-Джим, однако Бробби верховую борьбу выиграть не сумел.

Мяч побывал в воротах "Бешикташа" после свистка, рефери определил фол в атаке со стороны Тейлора.

7' Постепенно у нас вырисовывается территориальное преимущество "Аякса", но "Бешикташ" явно не прочь бегать в контратаки.

6' "Бешикташ" в чемпионате Турции потерял всего два очка, но главные конкуренты из "Галатасаря" и "Фенербахче" также идут очень мощно.

5' Тейлор после проникающей передачи Хендерсона оказался один перед вратарем гостей, однако пробить в падении мимо Гюнока Кеннету не удалось.

4' В чемпионате Нидерландов "Аякс" идет лишь на девятом месте, но имеет две игры в запасе. По потерянным очкам столичный клуб делит третью строчку с "Утрехтом".

3' Напомним, что команды встречались друг с другом осенью 2021 года в Лиге чемпионов, тогда обе встречи остались за "Аяксом", но сейчас расклад сил не такой очевидный.

2' Сразу же Хекимоглу прорвался к воротам амстердамского клуба, однако в борьбе с Басом не смог толково пробить по воротам.