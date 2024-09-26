Тур: 1. Стадион: Национальный стадион (Бухарест). Зрители: 34257
0'
1:0
8' ГолБирлигея Даниэль
1:1
23' ГолЛипушчек Жига
2:1
32' ГолШтефэнеску Мариус
3:1
58' ГолОлару Дариус
4:1
69' ГолОлару Дариус
89' Желтая карточкаКирикеш Влад
90'+4
Ход матча
8'
1:0
23'
1:1
32'
58'
3:1
69'
4:1
89'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 3
-
8 Удары в створ 5
-
8 Угловые 4
-
1 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
55 Владение мячом, % 45
Прогноз на матч от Liveresult
21
Кирикеш
Влад
27
Олару
Дариус
40
Ондоа
Джозеф
23
Пренга
Херди
26
Панич
Стефан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Кирикеш ВладЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Олару ДариусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Влад ДаниэлВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Попа ДаньелНападающий
-
70 Luis Phelipe
-
Главный тренер: Ilias Charalampous
- Основной состав
-
40 Ондоа ДжозефВратарь
- Защитник
-
23 Пренга ХердиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Панич СтефанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
25 Мареш ПетерЗащитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Мороз Виктор
Бомбардиры внутри турнира
ФКСБ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Олару Дариус
|2
|2
|Штефэнеску Мариус
|1
|1
|Бирлигея Даниэль
|1
|1
|Кирикеш Влад
|0
|0
|Балута Александр
|0
|0
|Тэнасе Флорин
|0
|0
РФШ Рига
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Липушчек Жига
|1
|1
Карточки
ФКСБ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кирикеш Влад
|1
|0
РФШ Рига
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты матчей
ФКСБ
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
РФШ Рига
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
ФКСБ
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
РФШ Рига
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Голы по времени матча
Забито
4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
ФКСБ
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
ФКСБ - Петролул Плоешти 1:1 ЧФР Клуж - ФКСБ 2:2 ФКСБ - УТА Арад 2:0 ФКСБ - ЛАСК 1:0
Германнштадт - ФКСБ 2:0 ЛАСК - ФКСБ 1:1 ФКСБ - Политехника Яссы 0:1 ФКСБ - Спарта Прага 2:3 ФКСБ - Фарул Констанца 3:2 Спарта Прага - ФКСБ 1:1 Маккаби Тель-Авив - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Оцелул Галац 0:2 ФКСБ - Маккаби Тель-Авив 1:1 Униря Слобозия - ФКСБ 2:2 ФКСБ - Виртус 4:0 ФКСБ - Университатя Клуж 1:1 Виртус - ФКСБ 1:7 ФКСБ - Корвинул Хунедоара 3:0 Алмере Сити - ФКСБ 1:2 КСВ Апелдорн - ФКСБ 0:8
РФШ Рига
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
РФШ Рига - Лиепая 2:0 РФШ Рига - Даугавпилс 4:1 ФК Валмиера - РФШ Рига 1:2 АПОЭЛ - РФШ Рига 2:1
Рига - РФШ Рига 0:0 РФШ Рига - АПОЭЛ 2:1 РФШ Рига - УЭ Санта-Колома 7:0 РФШ Рига - Гробиня 3:0 УЭ Санта-Колома - РФШ Рига 0:2 РФШ Рига - Метта лу 5:1 РФШ Рига - Будё-Глимт 1:3 Тукумс 2000 - РФШ Рига 1:4 Будё-Глимт - РФШ Рига 4:0 Ларн - РФШ Рига 0:4 РФШ Рига - Ларн 3:0 РФШ Рига - ФШ Елгава 7:0 Лиепая - РФШ Рига 1:3 РФШ Рига - ФК Валмиера 4:1 Ауда - РФШ Рига 1:3 РФШ Рига - Рига 2:2
Результаты матчей
ФКСБ
РФШ Рига
Точный счет
4:1
1 раз 100%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
Точный счет
4:1
1 раз 100%
4:1
1 раз 100%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
ФКСБ
РФШ Рига
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Будё-Глимт
|Хёуге Йенс
|2 (1)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|2 (1)
|Лацио
|Диа Булайе
|2
|АЗ Алкмаар
|Ван Боммел Рубен
|2
|Аякс
|Годс Мика
|2
|Фенербахче
|Осайи-Самуэль Брайт
|1 1
|Маккаби Тель-Авив
|Каничовски Габи
|1 1
|Будё-Глимт
|Дубвик Исак
|1 1
|Маккаби Тель-Авив
|Tyrese Asante
|1 1
|Андерлехт
|Ангуло Нильсон
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч ФКСБ 4:1 РФШ Рига
Исход игры
ФКСБ
79.5% (93)
Ничья
18.8% (22)
РФШ Рига
1.7% (2)
Тотал 2.5
Больше
34.23% (38)
Меньше
65.77% (73)
Обе команды забьют
Да
49.55% (55)
Нет
50.45% (56)
Популярный счёт
2:1 ФКСБ
24.8% (29)
1:0 ФКСБ
23.9% (28)
2:0 ФКСБ
20.5% (24)
1:1 Ничья
15.4% (18)
3:1 ФКСБ
5.1% (6)
0:0 Ничья
2.6% (3)
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