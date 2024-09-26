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  2. Матчи
  3. Лига Европы 2024-2025
Тур: 1. Стадион: . Зрители: 34257
ФКСБ
4:1
Конец матча
РФШ Рига
0'
1:0
8' Гол
Бирлигея Даниэль
1:1
23' Гол
Липушчек Жига
2:1
32' Гол
Штефэнеску Мариус
3:1
58' Гол
Олару Дариус
4:1
69' Гол
Олару Дариус
89' Желтая карточка
Кирикеш Влад
90'+4

Ход матча

8'
Бирлигея Даниэль
(Олару Дариус)
1:0
23'
1:1
Липушчек Жига
32'
Штефэнеску Мариус
(Кирикеш Влад)
2:1
46'
Тэнасе Флорин
Микулеску Давид
 
46'
 
Rostand Ndjiki
Савалниекс Робертс
58'
Олару Дариус
(Тэнасе Флорин)
3:1
67'
Шут Адриан
Эджума Малком
 
67'
Балута Александр
Штефэнеску Мариус
 
69'
Олару Дариус
(Балута Александр)
4:1
70'
 
Силагадзе Лука
Adam Markhiev
70'
 
Рашид Нджи Харуна
Пренга Херди
70'
 
Victor Osuagwu
Куадьо Седрик
76'
Попеску Октавиан
Бирлигея Даниэль
 
84'
 
Стуглис Элвис
Одишариа Лаша
84'
Попа Даньел
Олару Дариус
 
89'
Кирикеш Влад
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 3
  • 8 Удары в створ 5
  • 8 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 55 Владение мячом, % 45
Прогнозы 117
ФКСБ 79.5% (93)
X 18.8% (22)
РФШ Рига 1.7% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
32
Тарновану
Стефан
17
Попеску
Михай
5
Дава
Джойским
21
Кирикеш
Влад
33
Радунович
Ристо
16
Ликсандру
Михай
18
Эджума
Малком
15
Штефэнеску
Мариус
27
Олару
Дариус
11
Микулеску
Давид
9
Бирлигея
Даниэль
40
Ондоа
Джозеф
11
Савалниекс
Робертс
23
Пренга
Херди
2
Балодис
Даниэль
43
Липушчек
Жига
27
Adam
Markhiev
26
Панич
Стефан
8
Одишариа
Лаша
9
Икауниекс
Янис
18
Зеленков
Дмитрий
17
Куадьо
Седрик
ФКСБ
4-2-3-1
РФШ Рига
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

ФКСБ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Олару Дариус 2 2
Штефэнеску Мариус 1 1
Бирлигея Даниэль 1 1
Кирикеш Влад 0 0
Балута Александр 0 0
Тэнасе Флорин 0 0
РФШ Рига
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Липушчек Жига 1 1

Карточки

ФКСБ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кирикеш Влад 1 0
РФШ Рига
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

ФКСБ
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
РФШ Рига
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
ФКСБ
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
РФШ Рига
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

ФКСБ
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
ФКСБ - Петролул Плоешти 1:1 ЧФР Клуж - ФКСБ 2:2 ФКСБ - УТА Арад 2:0 ФКСБ - ЛАСК 1:0
Германнштадт - ФКСБ 2:0 ЛАСК - ФКСБ 1:1 ФКСБ - Политехника Яссы 0:1 ФКСБ - Спарта Прага 2:3 ФКСБ - Фарул Констанца 3:2 Спарта Прага - ФКСБ 1:1 Маккаби Тель-Авив - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Оцелул Галац 0:2 ФКСБ - Маккаби Тель-Авив 1:1 Униря Слобозия - ФКСБ 2:2 ФКСБ - Виртус 4:0 ФКСБ - Университатя Клуж 1:1 Виртус - ФКСБ 1:7 ФКСБ - Корвинул Хунедоара 3:0 Алмере Сити - ФКСБ 1:2 КСВ Апелдорн - ФКСБ 0:8
РФШ Рига
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
РФШ Рига - Лиепая 2:0 РФШ Рига - Даугавпилс 4:1 ФК Валмиера - РФШ Рига 1:2 АПОЭЛ - РФШ Рига 2:1
Рига - РФШ Рига 0:0 РФШ Рига - АПОЭЛ 2:1 РФШ Рига - УЭ Санта-Колома 7:0 РФШ Рига - Гробиня 3:0 УЭ Санта-Колома - РФШ Рига 0:2 РФШ Рига - Метта лу 5:1 РФШ Рига - Будё-Глимт 1:3 Тукумс 2000 - РФШ Рига 1:4 Будё-Глимт - РФШ Рига 4:0 Ларн - РФШ Рига 0:4 РФШ Рига - Ларн 3:0 РФШ Рига - ФШ Елгава 7:0 Лиепая - РФШ Рига 1:3 РФШ Рига - ФК Валмиера 4:1 Ауда - РФШ Рига 1:3 РФШ Рига - Рига 2:2

Результаты матчей

ФКСБ
РФШ Рига

Точный счет

4:1
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%

Точный счет

4:1
1 раз 100%
4:1
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

ФКСБ
РФШ Рига

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аякс
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Лацио
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Тоттенхэм
 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
ФКСБ
 1 1 0 0 4 - 1 3
5.
Рейнджерс
 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Галатасарай
 1 1 0 0 3 - 1 3
7.
Лион
 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Славия Прага
 1 1 0 0 2 - 0 3
9.
Брага
 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
Фенербахче
 1 1 0 0 2 - 1 3
11.
АЗ Алкмаар
 1 1 0 0 3 - 2 3
12.
Будё-Глимт
 1 1 0 0 3 - 2 3
13.
Андерлехт
 1 1 0 0 2 - 1 3
14.
Хоффенхайм
 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Айнтрахт Фр
 1 0 1 0 3 - 3 1
16.
Виктория Пльзень
 1 0 1 0 3 - 3 1
17.
Рома
 1 0 1 0 1 - 1 1
18.
Атлетик Б
 1 0 1 0 1 - 1 1
19.
Реал Сосьедад
 1 0 1 0 1 - 1 1
20.
Твенте
 1 0 1 0 1 - 1 1
21.
Манчестер Юнайтед
 1 0 1 0 1 - 1 1
22.
Мидтьюлланн
 1 0 1 0 1 - 1 1
23.
Ницца
 1 0 1 0 1 - 1 1
24.
Маккаби Тель-Авив
 1 0 0 1 1 - 2 0
25.
Юнион Сент-Жиллуаз
 1 0 0 1 1 - 2 0
26.
Эльфсборг
 1 0 0 1 2 - 3 0
27.
Порту
 1 0 0 1 2 - 3 0
28.
Ференцварош
 1 0 0 1 1 - 2 0
29.
Олимпиакос
 1 0 0 1 0 - 2 0
30.
Мальмё
 1 0 0 1 0 - 2 0
31.
ПАОК
 1 0 0 1 1 - 3 0
32.
Лудогорец
 1 0 0 1 0 - 2 0
33.
РФШ Рига
 1 0 0 1 1 - 4 0
34.
Карабах
 1 0 0 1 0 - 3 0
35.
Динамо Киев
 1 0 0 1 0 - 3 0
36.
Бешикташ
 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аякс
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Тоттенхэм
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
ФКСБ
 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
Галатасарай
 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Лион
 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Фенербахче
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Брага
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
АЗ Алкмаар
 1 1 0 0 3 - 2 3
9.
Будё-Глимт
 1 1 0 0 3 - 2 3
10.
Андерлехт
 1 1 0 0 2 - 1 3
11.
Манчестер Юнайтед
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Мидтьюлланн
 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Ницца
 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Айнтрахт Фр
 1 0 1 0 3 - 3 1
15.
Рома
 1 0 1 0 1 - 1 1
16.
Рейнджерс
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Виктория Пльзень
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Лацио
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Славия Прага
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Хоффенхайм
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Реал Сосьедад
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Твенте
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Маккаби Тель-Авив
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Юнион Сент-Жиллуаз
 0 0 0 0 0 - 0 0
25.
Эльфсборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
26.
Порту
 0 0 0 0 0 - 0 0
27.
Ференцварош
 0 0 0 0 0 - 0 0
28.
Олимпиакос
 0 0 0 0 0 - 0 0
29.
ПАОК
 0 0 0 0 0 - 0 0
30.
РФШ Рига
 0 0 0 0 0 - 0 0
31.
Карабах
 0 0 0 0 0 - 0 0
32.
Атлетик Б
 0 0 0 0 0 - 0 0
33.
Бешикташ
 0 0 0 0 0 - 0 0
34.
Мальмё
 1 0 0 1 0 - 2 0
35.
Лудогорец
 1 0 0 1 0 - 2 0
36.
Динамо Киев
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лацио
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Рейнджерс
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Славия Прага
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Реал Сосьедад
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Твенте
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Виктория Пльзень
 1 0 1 0 3 - 3 1
7.
Хоффенхайм
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Атлетик Б
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Фенербахче
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Лион
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Галатасарай
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Будё-Глимт
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Андерлехт
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Айнтрахт Фр
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
ФКСБ
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Рома
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Тоттенхэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Брага
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
АЗ Алкмаар
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Аякс
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Мидтьюлланн
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Ницца
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Мальмё
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Манчестер Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
25.
Маккаби Тель-Авив
 1 0 0 1 1 - 2 0
26.
Юнион Сент-Жиллуаз
 1 0 0 1 1 - 2 0
27.
Эльфсборг
 1 0 0 1 2 - 3 0
28.
Порту
 1 0 0 1 2 - 3 0
29.
Ференцварош
 1 0 0 1 1 - 2 0
30.
Олимпиакос
 1 0 0 1 0 - 2 0
31.
ПАОК
 1 0 0 1 1 - 3 0
32.
Лудогорец
 0 0 0 0 0 - 0 0
33.
Динамо Киев
 0 0 0 0 0 - 0 0
34.
РФШ Рига
 1 0 0 1 1 - 4 0
35.
Карабах
 1 0 0 1 0 - 3 0
36.
Бешикташ
 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Хёуге Йенс 2 (1)
ФКСБ Олару Дариус 2 (1)
Лацио Диа Булайе 2
АЗ Алкмаар Ван Боммел Рубен 2
Аякс Годс Мика 2
Весь список

Топ нарушителей
Фенербахче Осайи-Самуэль Брайт 1 1
Маккаби Тель-Авив Каничовски Габи 1 1
Будё-Глимт Дубвик Исак 1 1
Маккаби Тель-Авив Tyrese Asante 1 1
Андерлехт Ангуло Нильсон 1 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Микулеску Давид уходит с поля. Тэнасе Флорин выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 32'
      Кирикеш Влад сделал результативную передачу.
    • 32'
      Г О О О О Л - Marius Stefanescu бьет в цель!
    • 23'
      Г О О О О Л - Липушчек Жига бьет в цель!
    • 8'
      Олару Дариус сделал результативную передачу.
    • 8'
      Г О О О О Л - Бирлигея Даниэль бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Nationala. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 117
    ФКСБ 79.5% (93)
    X 18.8% (22)
    РФШ Рига 1.7% (2)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч ФКСБ 4:1 РФШ Рига

    Исход игры
    ФКСБ
    79.5% (93)
    Ничья
    18.8% (22)
    РФШ Рига
    1.7% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    34.23% (38)
    Меньше
    65.77% (73)
    Обе команды забьют
    Да
    49.55% (55)
    Нет
    50.45% (56)
    Популярный счёт
    2:1 ФКСБ
    24.8% (29)
    1:0 ФКСБ
    23.9% (28)
    2:0 ФКСБ
    20.5% (24)
    1:1 Ничья
    15.4% (18)
    3:1 ФКСБ
    5.1% (6)
    0:0 Ничья
    2.6% (3)
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