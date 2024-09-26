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  3. Лига Европы 2024-2025
Тур: 1. Стадион: .
Тоттенхэм
 
Позже
Карабах
Прогнозы 186
Тоттенхэм 66.1% (123)
X 2.2% (4)
Карабах 31.7% (59)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Тоттенхэм
Ничья
Карабах
1.16
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Соланке
Доминик
7
Хын
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Сон
99
Кохальски
Матеуш
2
Силва
Матеус
II
13
Мустафазаде
Бахлул
55
Гусейнов
Бадави
44
Джафаргулиев
Элвин
6
Ромао
Жулио
66
Андраде
Патрик
27
Байрамов
Турал
7
Бензия
Яссин
10
Зубир
Абделла
18
Жуниньо
VI
Тоттенхэм
4-3-3
Карабах
4-2-3-1

История личных встреч

Тоттенхэм
Карабах

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛЕ
0:1
ЛЕ
3:1

Голы

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1.5
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
90

Результаты последних матчей

Тоттенхэм
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Тоттенхэм - Брентфорд 3:1 Ковентри - Тоттенхэм 1:2 Тоттенхэм - Арсенал 0:1 Ньюкасл - Тоттенхэм 2:1
Тоттенхэм - Эвертон 4:0 Лестер - Тоттенхэм 1:1 Тоттенхэм - Бавария 2:3 Тоттенхэм - Бавария 1:2 К-Лига Все Звёзды - Тоттенхэм 3:4 К-Лига Старс - Тоттенхэм 3:4 Виссел Кобе - Тоттенхэм 2:3 КПР - Тоттенхэм 0:2 Хартс - Тоттенхэм 1:5 Тоттенхэм - Кембридж Юнайтед 7:2 Ньюкасл - Тоттенхэм 1:1 Шеффилд Юнайтед - Тоттенхэм 0:3 Тоттенхэм - Манчестер Сити 0:2 Тоттенхэм - Бёрнли 2:1 Ливерпуль - Тоттенхэм 4:2 Челси - Тоттенхэм 2:0
Карабах
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Карабах - Нефтчи 4:0 Карабах - Сабаил 2:1 Зиря - Карабах 1:3 Карабах - Динамо Загреб 0:2
Карабах - Туран Товуз 0:1 Динамо Загреб - Карабах 3:0 Лудогорец - Карабах 2:7 Карабах - Кяпаз 3:0 Карабах - Лудогорец 1:2 Араз ПФК - Карабах 1:4 Карабах - Линкольн 5:0 Линкольн - Карабах 0:2 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Карабах 2:5 Славен - Карабах 0:1 Виктория Пльзень - Карабах 1:2 Карабах - Кайзерслаутерн 1:3 Карабах - Зиря 2:1 Араз ПФК - Карабах 2:2 Карабах - Туран Товуз 4:3 Зиря - Карабах 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лацио
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Рейнджерс
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Галатасарай
 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Славия Прага
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Будё-Глимт
 1 1 0 0 3 - 2 3
6.
Андерлехт
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
ФКСБ
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Фенербахче
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
АЗ Алкмаар
 1 1 0 0 3 - 2 3
10.
Виктория Пльзень
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Аякс
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Бешикташ
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Атлетик Б
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Рома
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
15.
Лион
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
16.
Олимпиакос
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
17.
Айнтрахт Фр
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
18.
Маккаби Тель-Авив
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
19.
Брага
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
20.
Хоффенхайм
 1 0 1 0 1 - 1 1
21.
Реал Сосьедад
 1 0 1 0 1 - 1 1
22.
Твенте
 1 0 1 0 1 - 1 1
23.
Манчестер Юнайтед
 1 0 1 0 1 - 1 1
24.
Мидтьюлланн
 1 0 1 0 1 - 1 1
25.
Ницца
 1 0 1 0 1 - 1 1
26.
Тоттенхэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
27.
Карабах
 0 0 0 0 0 - 0 0
28.
Эльфсборг
 1 0 0 1 2 - 3 0
29.
Порту
 1 0 0 1 2 - 3 0
30.
Ференцварош
 1 0 0 1 1 - 2 0
31.
Юнион Сент-Жиллуаз
 1 0 0 1 1 - 2 0
32.
РФШ Рига
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
33.
ПАОК
 1 0 0 1 1 - 3 0
34.
Лудогорец
 1 0 0 1 0 - 2 0
35.
Мальмё
 1 0 0 1 0 - 2 0
36.
Динамо Киев
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Будё-Глимт
 1 1 0 0 3 - 2 3
3.
Андерлехт
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
ФКСБ
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Фенербахче
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
АЗ Алкмаар
 1 1 0 0 3 - 2 3
7.
Брага
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Аякс
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Айнтрахт Фр
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Лион
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Манчестер Юнайтед
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Мидтьюлланн
 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Ницца
 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Рома
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
15.
Олимпиакос
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Бешикташ
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Виктория Пльзень
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Атлетик Б
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Маккаби Тель-Авив
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Лацио
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Хоффенхайм
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Реал Сосьедад
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Твенте
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Тоттенхэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
25.
Карабах
 0 0 0 0 0 - 0 0
26.
Эльфсборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
27.
Порту
 0 0 0 0 0 - 0 0
28.
Ференцварош
 0 0 0 0 0 - 0 0
29.
Юнион Сент-Жиллуаз
 0 0 0 0 0 - 0 0
30.
РФШ Рига
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
31.
Славия Прага
 0 0 0 0 0 - 0 0
32.
ПАОК
 0 0 0 0 0 - 0 0
33.
Рейнджерс
 0 0 0 0 0 - 0 0
34.
Лудогорец
 1 0 0 1 0 - 2 0
35.
Мальмё
 1 0 0 1 0 - 2 0
36.
Динамо Киев
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лацио
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Рейнджерс
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Славия Прага
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Хоффенхайм
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Реал Сосьедад
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Твенте
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Атлетик Б
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Бешикташ
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Маккаби Тель-Авив
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Олимпиакос
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Виктория Пльзень
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
АЗ Алкмаар
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Фенербахче
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Рома
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Лион
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
ФКСБ
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Галатасарай
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Будё-Глимт
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Андерлехт
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Аякс
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Брага
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Манчестер Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Мидтьюлланн
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Ницца
 0 0 0 0 0 - 0 0
25.
Тоттенхэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
26.
Карабах
 0 0 0 0 0 - 0 0
27.
Эльфсборг
 1 0 0 1 2 - 3 0
28.
Порту
 1 0 0 1 2 - 3 0
29.
Ференцварош
 1 0 0 1 1 - 2 0
30.
Юнион Сент-Жиллуаз
 1 0 0 1 1 - 2 0
31.
РФШ Рига
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
32.
ПАОК
 1 0 0 1 1 - 3 0
33.
Лудогорец
 0 0 0 0 0 - 0 0
34.
Мальмё
 0 0 0 0 0 - 0 0
35.
Айнтрахт Фр
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
36.
Динамо Киев
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Хёуге Йенс 2 (1)
Лацио Диа Булайе 2
АЗ Алкмаар Ван Боммел Рубен 2
Эльфсборг Хедлунд Симон 1 (1)
Будё-Глимт Хог Каспер Ваарст 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Фенербахче Осайи-Самуэль Брайт 1 1
Будё-Глимт Дубвик Исак 1 1
Андерлехт Ангуло Нильсон 1 1
Эльфсборг Хольмен Себастьян 1
Юнион Сент-Жиллуаз Макаллистер Кевин 1
Весь список
  • До матча
  • Поступила официальная информация от УЕФА. Матч между "Тоттенхэмом" и "Карабахом" начнётся в 22:35 по московскому времени. Надеюсь, что к этому времени все болельщики сумеют занять свои места на трибунах. 
  • Начало матча задерживается на тридцать минут. Сильный ливень прошёл в Лондоне, из-за чего около стадиона возникли пробки, которые мешают болельщикам добраться до стадиона. Что интересно, "Карабах" с огромным опозданием прибыл на "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум". 
  • Здравствуйте, дорогие друзья! Рад приветствовать вас на матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы, в котором английский "Тоттенхэм" на своём поле будет принимать "Карабах" из Азербайджана. Комментировать эту встречу буду я, Соколов Александр. 
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tottenham Hotspur Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Текстовая онлайн трансляция матча Тоттенхэм - Карабах от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 сентября 2024, осталось 17 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

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Где смотреть матч Тоттенхэм - Карабах онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Тоттенхэм - Карабах

Исход игры
Тоттенхэм
65.8% (125)
Ничья
2.6% (5)
Карабах
31.6% (60)
Тотал 2.5
Больше
72.05% (116)
Меньше
27.95% (45)
Обе команды забьют
Да
55.9% (90)
Нет
44.1% (71)
Популярный счёт
1:2 Карабах
26.3% (50)
2:0 Тоттенхэм
22.1% (42)
3:0 Тоттенхэм
12.1% (23)
3:1 Тоттенхэм
9.5% (18)
2:1 Тоттенхэм
9.5% (18)
4:1 Тоттенхэм
2.1% (4)
1:0 Тоттенхэм
1.1% (2)
4:0 Тоттенхэм
1.1% (2)
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Тоттенхэм
Карабах
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