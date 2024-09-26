Тур: 1. Стадион: Тоттенхэм Хотспур Стэдиум.
Прогноз на матч от Liveresult
14
Грэй
Арчи
33
Дэвис
Бен
18
Жуниньо
VI
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Грэй АрчиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Дэвис БенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
23 Порро ПедроЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Мур МикиПолузащитник
-
16 Вернер ТимоНападающий
-
42 Лэнкшир УиллНападающий
-
Главный тренер: Постекоглу Анге
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 ЖуниньоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гурбанов Гурбан
История личных встреч
Тоттенхэм
Карабах
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
3
1
Среднее время на гол
30
90
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1.5
1
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
60
90
Результаты последних матчей
Тоттенхэм
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Тоттенхэм - Брентфорд 3:1 Ковентри - Тоттенхэм 1:2 Тоттенхэм - Арсенал 0:1 Ньюкасл - Тоттенхэм 2:1
Тоттенхэм - Эвертон 4:0 Лестер - Тоттенхэм 1:1 Тоттенхэм - Бавария 2:3 Тоттенхэм - Бавария 1:2 К-Лига Все Звёзды - Тоттенхэм 3:4 К-Лига Старс - Тоттенхэм 3:4 Виссел Кобе - Тоттенхэм 2:3 КПР - Тоттенхэм 0:2 Хартс - Тоттенхэм 1:5 Тоттенхэм - Кембридж Юнайтед 7:2 Ньюкасл - Тоттенхэм 1:1 Шеффилд Юнайтед - Тоттенхэм 0:3 Тоттенхэм - Манчестер Сити 0:2 Тоттенхэм - Бёрнли 2:1 Ливерпуль - Тоттенхэм 4:2 Челси - Тоттенхэм 2:0
Карабах
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Карабах - Нефтчи 4:0 Карабах - Сабаил 2:1 Зиря - Карабах 1:3 Карабах - Динамо Загреб 0:2
Карабах - Туран Товуз 0:1 Динамо Загреб - Карабах 3:0 Лудогорец - Карабах 2:7 Карабах - Кяпаз 3:0 Карабах - Лудогорец 1:2 Араз ПФК - Карабах 1:4 Карабах - Линкольн 5:0 Линкольн - Карабах 0:2 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Карабах 2:5 Славен - Карабах 0:1 Виктория Пльзень - Карабах 1:2 Карабах - Кайзерслаутерн 1:3 Карабах - Зиря 2:1 Араз ПФК - Карабах 2:2 Карабах - Туран Товуз 4:3 Зиря - Карабах 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|10.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|15.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|16.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|17.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|18.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|19.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|20.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|21.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|22.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|23.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|24.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|25.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|26.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|27.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|28.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|29.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|30.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|31.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|32.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|33.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|34.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|35.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|36.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|7.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|15.
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|21.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|22.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|23.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|24.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|25.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|26.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|27.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|28.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|29.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|30.
|0:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|31.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|32.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|33.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|34.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|35.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|36.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|1:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|21.
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|22.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|23.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|24.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|25.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|26.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|27.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|28.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|29.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|30.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|31.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|32.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|33.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|34.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|35.
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|36.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Будё-Глимт
|Хёуге Йенс
|2 (1)
|Лацио
|Диа Булайе
|2
|АЗ Алкмаар
|Ван Боммел Рубен
|2
|Эльфсборг
|Хедлунд Симон
|1 (1)
|Будё-Глимт
|Хог Каспер Ваарст
|1 (1)
|Фенербахче
|Осайи-Самуэль Брайт
|1 1
|Будё-Глимт
|Дубвик Исак
|1 1
|Андерлехт
|Ангуло Нильсон
|1 1
|Эльфсборг
|Хольмен Себастьян
|1
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Макаллистер Кевин
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Тоттенхэм - Карабах
Исход игры
Тоттенхэм
65.8% (125)
Ничья
2.6% (5)
Карабах
31.6% (60)
Тотал 2.5
Больше
72.05% (116)
Меньше
27.95% (45)
Обе команды забьют
Да
55.9% (90)
Нет
44.1% (71)
Популярный счёт
1:2 Карабах
26.3% (50)
2:0 Тоттенхэм
22.1% (42)
3:0 Тоттенхэм
12.1% (23)
3:1 Тоттенхэм
9.5% (18)
2:1 Тоттенхэм
9.5% (18)
4:1 Тоттенхэм
2.1% (4)
1:0 Тоттенхэм
1.1% (2)
4:0 Тоттенхэм
1.1% (2)
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