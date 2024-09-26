До матча

— Поступила официальная информация от УЕФА. Матч между "Тоттенхэмом" и "Карабахом" начнётся в 22:35 по московскому времени. Надеюсь, что к этому времени все болельщики сумеют занять свои места на трибунах.

— Начало матча задерживается на тридцать минут. Сильный ливень прошёл в Лондоне, из-за чего около стадиона возникли пробки, которые мешают болельщикам добраться до стадиона. Что интересно, "Карабах" с огромным опозданием прибыл на "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум".