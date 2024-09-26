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  3. Лига Европы 2024-2025
Тур: 1. Стадион: .
Лион
0:0
Первый тайм: 16'
Олимпиакос
0'

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 2
  • 0 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 69 Владение мячом, % 31
Прогнозы 124
Лион 72.6% (90)
X 21% (26)
Олимпиакос 6.5% (8)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лион
Ничья
Олимпиакос
1.94
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4.10
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4.00
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
23
Перри
Лукас
98
Мэйтленд-Найлс
Эйнсли
22
Мата
Клинтон
55
Чалета-Цар
Дуе
3
Тальяфико
Николас
8
Толиссо
Корентен
31
Матич
Неманья
18
Шерки
Райан
11
Фофана
Малик
10
Ляказетт
Александр
37
Нуама
Эрнест
88
Цолакис
Костас
45
Рецос
Панайотис
16
Карму
Давид
5
Пирола
Лоренцо
23
Марсело
Родиней
22
Шикинью
Франциску
14
Гарсия
Дани
32
Эссе
Сантьяго
3
Ортега
Франсиско
17
Яремчук
Роман
9
Эль-Кааби
Аюб
Лион
4-3-3
Олимпиакос
3-5-2

Результаты последних матчей

Лион
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Лион - Марсель 2:3 Ланс - Лион 0:0 Лион - Страсбург 4:3 Лион - Монако 0:2
Ренн - Лион 3:0 Арсенал - Лион 2:0 Унион Берлин - Лион 0:4 Лион - Торино 0:0 Санкт-Паули - Лион 1:0 Сваровски Тироль - Лион 2:3 Лион - Шасьё Десин 7:0 Лион - ПСЖ 1:2 Лион - Страсбург 2:1 Клермон - Лион 0:1 Лилль - Лион 3:4 Лион - Монако 3:2 ПСЖ - Лион 4:1 Лион - Брест 4:3 Нант - Лион 1:3 Лион - Валансьен 3:0
Олимпиакос
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Арис Салоники - Олимпиакос 2:1 Олимпиакос - Панетоликос 0:0 Ламия - Олимпиакос 0:3 Олимпиакос - Каллитея 2:1
Волос - Олимпиакос 0:2 Арис Салоники - Олимпиакос 2:4 Олимпиакос - Ноттингем Форест 3:4 Рома - Олимпиакос 1:1 Тернана - Олимпиакос 0:4 НЕК Неймеген - Олимпиакос 0:2 Олимпиакос - Аль-Кадисия 2:2 Олимпиакос - Мехелен 2:0 Аякс - Олимпиакос 1:0 Олимпиакос - Фиорентина 1:0 Панатинаикос - Олимпиакос 2:2 Олимпиакос - АЕК 2:0 ПАОК - Олимпиакос 2:0 Олимпиакос - Астон Вилла 2:0 Астон Вилла - Олимпиакос 2:4 Олимпиакос - Ламия 4:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лацио
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Рейнджерс
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Галатасарай
 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Славия Прага
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Будё-Глимт
 1 1 0 0 3 - 2 3
6.
Андерлехт
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
ФКСБ
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Фенербахче
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
АЗ Алкмаар
 1 1 0 0 3 - 2 3
10.
Виктория Пльзень
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Аякс
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Бешикташ
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Атлетик Б
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Рома
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
15.
Лион
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
16.
Олимпиакос
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
17.
Айнтрахт Фр
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
18.
Маккаби Тель-Авив
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
19.
Брага
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
20.
Хоффенхайм
 1 0 1 0 1 - 1 1
21.
Реал Сосьедад
 1 0 1 0 1 - 1 1
22.
Твенте
 1 0 1 0 1 - 1 1
23.
Манчестер Юнайтед
 1 0 1 0 1 - 1 1
24.
Мидтьюлланн
 1 0 1 0 1 - 1 1
25.
Ницца
 1 0 1 0 1 - 1 1
26.
Тоттенхэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
27.
Карабах
 0 0 0 0 0 - 0 0
28.
Эльфсборг
 1 0 0 1 2 - 3 0
29.
Порту
 1 0 0 1 2 - 3 0
30.
Ференцварош
 1 0 0 1 1 - 2 0
31.
Юнион Сент-Жиллуаз
 1 0 0 1 1 - 2 0
32.
РФШ Рига
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
33.
ПАОК
 1 0 0 1 1 - 3 0
34.
Лудогорец
 1 0 0 1 0 - 2 0
35.
Мальмё
 1 0 0 1 0 - 2 0
36.
Динамо Киев
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Будё-Глимт
 1 1 0 0 3 - 2 3
3.
Андерлехт
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
ФКСБ
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Фенербахче
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
АЗ Алкмаар
 1 1 0 0 3 - 2 3
7.
Брага
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Аякс
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Айнтрахт Фр
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Лион
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Манчестер Юнайтед
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Мидтьюлланн
 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Ницца
 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Рома
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
15.
Олимпиакос
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Бешикташ
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Виктория Пльзень
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Атлетик Б
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Маккаби Тель-Авив
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Лацио
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Хоффенхайм
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Реал Сосьедад
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Твенте
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Тоттенхэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
25.
Карабах
 0 0 0 0 0 - 0 0
26.
Эльфсборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
27.
Порту
 0 0 0 0 0 - 0 0
28.
Ференцварош
 0 0 0 0 0 - 0 0
29.
Юнион Сент-Жиллуаз
 0 0 0 0 0 - 0 0
30.
РФШ Рига
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
31.
Славия Прага
 0 0 0 0 0 - 0 0
32.
ПАОК
 0 0 0 0 0 - 0 0
33.
Рейнджерс
 0 0 0 0 0 - 0 0
34.
Лудогорец
 1 0 0 1 0 - 2 0
35.
Мальмё
 1 0 0 1 0 - 2 0
36.
Динамо Киев
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лацио
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Рейнджерс
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Славия Прага
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Хоффенхайм
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Реал Сосьедад
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Твенте
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Атлетик Б
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Бешикташ
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Маккаби Тель-Авив
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Олимпиакос
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Виктория Пльзень
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
АЗ Алкмаар
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Фенербахче
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Рома
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Лион
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
ФКСБ
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Галатасарай
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Будё-Глимт
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Андерлехт
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Аякс
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Брага
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Манчестер Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Мидтьюлланн
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Ницца
 0 0 0 0 0 - 0 0
25.
Тоттенхэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
26.
Карабах
 0 0 0 0 0 - 0 0
27.
Эльфсборг
 1 0 0 1 2 - 3 0
28.
Порту
 1 0 0 1 2 - 3 0
29.
Ференцварош
 1 0 0 1 1 - 2 0
30.
Юнион Сент-Жиллуаз
 1 0 0 1 1 - 2 0
31.
РФШ Рига
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
32.
ПАОК
 1 0 0 1 1 - 3 0
33.
Лудогорец
 0 0 0 0 0 - 0 0
34.
Мальмё
 0 0 0 0 0 - 0 0
35.
Айнтрахт Фр
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
36.
Динамо Киев
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Хёуге Йенс 2 (1)
Лацио Диа Булайе 2
АЗ Алкмаар Ван Боммел Рубен 2
Эльфсборг Хедлунд Симон 1 (1)
Будё-Глимт Хог Каспер Ваарст 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Фенербахче Осайи-Самуэль Брайт 1 1
Будё-Глимт Дубвик Исак 1 1
Андерлехт Ангуло Нильсон 1 1
Эльфсборг Хольмен Себастьян 1
Юнион Сент-Жиллуаз Макаллистер Кевин 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 17'
    Диагональный пас Гарсия исполнял в штрафную на ход Эль-Кааби, но тому пробить по воротам не позволил в силовой борьбе Мата.
  • 16'
    Мог убегать на ворота соперника Яремчук после заброса от Шикинью, но мяч полетел слишком сильно и оказался в руках голкипера.
  • 15'
    Накрутил соперника на фланге Фофана и выдал пас поперек на Нуаму, но тот проиграл борьбу за мяч защитнику.
  • 14'
    Проникающий пас вырезал Шерки в штрафную на Нуаму, но в последний момент сферу перехватил Рецос.
  • 13'
    Фофана подключился к атаке своей команды по флангу и подал в центр штрафной, но здесь Пирола головой вынес сферу в аут.
  • 12'
    Зацепился за мяч перед чужой штрафной Ляказетт и сбросил поперек на Шерки, но тому пробить по воротам защитники не позволили.
  • 11'
    В центре поля получил Фофана по ногам в борьбе против Шикинью. Штрафной удар исполнять будут французы. 
  • 10'
    Проникающий пас Толиссо вырезал в штрафную на Ляказетта, но в последний момент мяч перехватил Карму.
  • 9'
    Пробивал головой из пределов штрафной Эль-Кааби после навеса с фланга от Яремчука, но мяч стал легкой добычей для Перри.
  • 8'
    Диагональ исполнял с центра поля Матич в штрафную на Нуаму, но тот проиграл борьбу за мяч Пироле.
  • 7'
    С фланга покатил в центр Ляказетт на Шерки, но тому не удалось пробить в окружении двоих защитников.
  • 6'
    Продавил соперника по флангу Наума и прострелил в центр штрафной, но до удара по воротам дело так и не дошло.
  • 5'
    В центре поля подтолкнул в спину соперника Гарсия. Штрафной удар в этом эпизоде судья назначил.
  • 4'
    Сместился с левого фланга в центр штрафной Ляказетт и пробил в дальнюю девятку. но точности не хватило.
  • 3'
    Диагональ исполнял в штрафную соперника Матич на ход Ляказетту, но тот проиграл борьбу за мяч защитнику.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 2'
      Хозяева будут играть в традиционных для себя белых цветах, гости выбрали себе синий комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался. С центра поля разыграли футболисты "Лиона"!
    • Первый тайм
    • Судья начинает матч
    • До матча
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лион 0:0 Олимпиакос

    Исход игры
    Лион
    72.2% (91)
    Ничья
    20.6% (26)
    Олимпиакос
    7.1% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    50.44% (57)
    Меньше
    49.56% (56)
    Обе команды забьют
    Да
    66.37% (75)
    Нет
    33.63% (38)
    Популярный счёт
    2:1 Лион
    36.5% (46)
    1:0 Лион
    15.9% (20)
    1:1 Ничья
    15.1% (19)
    2:0 Лион
    12.7% (16)
    1:2 Олимпиакос
    3.2% (4)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
    3:2 Лион
    1.6% (2)
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    Лион
    Олимпиакос
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