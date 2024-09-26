В центре поля получил Фофана по ногам в борьбе против Шикинью. Штрафной удар исполнять будут французы.

Зацепился за мяч перед чужой штрафной Ляказетт и сбросил поперек на Шерки, но тому пробить по воротам защитники не позволили.

Фофана подключился к атаке своей команды по флангу и подал в центр штрафной, но здесь Пирола головой вынес сферу в аут.

Проникающий пас вырезал Шерки в штрафную на Нуаму, но в последний момент сферу перехватил Рецос.

Накрутил соперника на фланге Фофана и выдал пас поперек на Нуаму, но тот проиграл борьбу за мяч защитнику.

Мог убегать на ворота соперника Яремчук после заброса от Шикинью, но мяч полетел слишком сильно и оказался в руках голкипера.

Диагональный пас Гарсия исполнял в штрафную на ход Эль-Кааби, но тому пробить по воротам не позволил в силовой борьбе Мата.

10' Проникающий пас Толиссо вырезал в штрафную на Ляказетта, но в последний момент мяч перехватил Карму.

9' Пробивал головой из пределов штрафной Эль-Кааби после навеса с фланга от Яремчука, но мяч стал легкой добычей для Перри.

8' Диагональ исполнял с центра поля Матич в штрафную на Нуаму, но тот проиграл борьбу за мяч Пироле.

7' С фланга покатил в центр Ляказетт на Шерки, но тому не удалось пробить в окружении двоих защитников.

6' Продавил соперника по флангу Наума и прострелил в центр штрафной, но до удара по воротам дело так и не дошло.

5' В центре поля подтолкнул в спину соперника Гарсия. Штрафной удар в этом эпизоде судья назначил.

4' Сместился с левого фланга в центр штрафной Ляказетт и пробил в дальнюю девятку. но точности не хватило.