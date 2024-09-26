Тур: 1. Стадион: Гроупама Арена.
0:0
Первый тайм: 16'
0'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
2 Угловые 0
-
0 Офсайды 2
-
0 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
69 Владение мячом, % 31
Прогноз на матч от Liveresult
23
Перри
Лукас
22
Мата
Клинтон
18
Шерки
Райан
11
Фофана
Малик
37
Нуама
Эрнест
16
Карму
Давид
14
Гарсия
Дани
- Основной состав
-
23 Перри ЛукасВратарь
- Защитник
-
22 Мата КлинтонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Шерки РайанПолузащитник
-
11 Фофана МаликНападающий
- Нападающий
-
37 Нуама ЭрнестНападающий
- Запасные игроки
-
40 Дескамп РемиВратарь
- Защитник
-
27 Омари ВармедЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Заха УилфридПолузащитник
- Полузащитник
-
16 АбнерПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сейдж Пьер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Карму ДавидЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Гарсия ДаниПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 КоштиньяПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Хосе Луис Мендилибар
Результаты последних матчей
Лион
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Лион - Марсель 2:3 Ланс - Лион 0:0 Лион - Страсбург 4:3 Лион - Монако 0:2
Ренн - Лион 3:0 Арсенал - Лион 2:0 Унион Берлин - Лион 0:4 Лион - Торино 0:0 Санкт-Паули - Лион 1:0 Сваровски Тироль - Лион 2:3 Лион - Шасьё Десин 7:0 Лион - ПСЖ 1:2 Лион - Страсбург 2:1 Клермон - Лион 0:1 Лилль - Лион 3:4 Лион - Монако 3:2 ПСЖ - Лион 4:1 Лион - Брест 4:3 Нант - Лион 1:3 Лион - Валансьен 3:0
Олимпиакос
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Арис Салоники - Олимпиакос 2:1 Олимпиакос - Панетоликос 0:0 Ламия - Олимпиакос 0:3 Олимпиакос - Каллитея 2:1
Волос - Олимпиакос 0:2 Арис Салоники - Олимпиакос 2:4 Олимпиакос - Ноттингем Форест 3:4 Рома - Олимпиакос 1:1 Тернана - Олимпиакос 0:4 НЕК Неймеген - Олимпиакос 0:2 Олимпиакос - Аль-Кадисия 2:2 Олимпиакос - Мехелен 2:0 Аякс - Олимпиакос 1:0 Олимпиакос - Фиорентина 1:0 Панатинаикос - Олимпиакос 2:2 Олимпиакос - АЕК 2:0 ПАОК - Олимпиакос 2:0 Олимпиакос - Астон Вилла 2:0 Астон Вилла - Олимпиакос 2:4 Олимпиакос - Ламия 4:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|10.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|15.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|16.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|17.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|18.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|19.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|20.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|21.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|22.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|23.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|24.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|25.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|26.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|27.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|28.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|29.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|30.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|31.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|32.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|33.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|34.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|35.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|36.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|7.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|15.
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|21.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|22.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|23.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|24.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|25.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|26.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|27.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|28.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|29.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|30.
|0:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|31.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|32.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|33.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|34.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|35.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|36.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|1:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|21.
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|22.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|23.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|24.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|25.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|26.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|27.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|28.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|29.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|30.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|31.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|32.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|33.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|34.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|35.
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|36.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Будё-Глимт
|Хёуге Йенс
|2 (1)
|Лацио
|Диа Булайе
|2
|АЗ Алкмаар
|Ван Боммел Рубен
|2
|Эльфсборг
|Хедлунд Симон
|1 (1)
|Будё-Глимт
|Хог Каспер Ваарст
|1 (1)
|Фенербахче
|Осайи-Самуэль Брайт
|1 1
|Будё-Глимт
|Дубвик Исак
|1 1
|Андерлехт
|Ангуло Нильсон
|1 1
|Эльфсборг
|Хольмен Себастьян
|1
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Макаллистер Кевин
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Лион 0:0 Олимпиакос
Исход игры
Лион
72.2% (91)
Ничья
20.6% (26)
Олимпиакос
7.1% (9)
Тотал 2.5
Больше
50.44% (57)
Меньше
49.56% (56)
Обе команды забьют
Да
66.37% (75)
Нет
33.63% (38)
Популярный счёт
2:1 Лион
36.5% (46)
1:0 Лион
15.9% (20)
1:1 Ничья
15.1% (19)
2:0 Лион
12.7% (16)
1:2 Олимпиакос
3.2% (4)
2:2 Ничья
1.6% (2)
3:2 Лион
1.6% (2)
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