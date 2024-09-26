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  3. Лига Европы 2024-2025
Тур: 1. Стадион: . Зрители: 56500
Айнтрахт Фр
3:3
Конец матча
Виктория Пльзень
0'
1:0
38' Гол
Экитике Уго
1:1
41' Гол
Шулц Павел
2:1
62' Гол
Эбимбе Эрик
3:1
67' Гол
Кристенсен Расмус
3:2
86' Гол
Аду Принс
3:3
90' Гол
Емелка Вацлав
90'+5

Ход матча

38'
Экитике Уго
(Кристенсен Расмус)
1:0
41'
1:1
Шулц Павел
(Калвач Лукаш)
60'
Эбимбе Эрик
Кнауфф Ансгар
 
60'
Шаиби Фарес
Матанович Игорь
 
62'
Эбимбе Эрик
(Экитике Уго)
2:1
67'
Кристенсен Расмус
3:1
71'
Ларссон Хуго
Дауд Махмуд
 
71'
Бахойа Жан Маттео
Экитике Уго
 
71'
 
Daniel Vasulin
Выдра Матей
76'
 
Alexandr Sojka
Черв Лукаш
82'
 
Ирка Эрик
Каду
82'
 
Jiri Panos
Калвач Лукаш
85'
Коллинс Ннамди
Кристенсен Расмус
 
86'
3:2
Аду Принс
(Емелка Вацлав)
90'
3:3
Емелка Вацлав
(Гавел Милан)

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 6
  • 5 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 63 Владение мячом, % 37
Прогнозы 119
Айнтрахт Фр 95% (113)
X 2.5% (3)
Виктория Пльзень 2.5% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
40
Сантос
Кауа
13
Кристенсен
Расмус
35
Тута
3
Теате
Артур
29
Нкунку
Нильс
36
Кнауфф
Ансгар
18
Дауд
Махмуд
15
Схири
Эльес
7
Мармуш
Омар
11
Экитике
Уго
9
Матанович
Игорь
16
Едличка
Мартин
40
Дуэ
Сампсон
3
Маркович
Светозар
21
Емелка
Вацлав
22
Каду
23
Калвач
Лукаш
6
Черв
Лукаш
24
Гавел
Милан
11
Выдра
Матей
80
Аду
Принс
31
Шулц
Павел
Айнтрахт Фр
4-4-2
Виктория Пльзень
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

Айнтрахт Фр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кристенсен Расмус 1 1
Экитике Уго 1 1
Эбимбе Эрик 1 1
Виктория Пльзень
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Емелка Вацлав 1 1
Шулц Павел 1 1
Аду Принс 1 1
Гавел Милан 0 0
Калвач Лукаш 0 0

Карточки

Результаты матчей

Айнтрахт Фр
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Виктория Пльзень
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
3
Айнтрахт Фр
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Виктория Пльзень
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
3

Голы по времени матча

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Айнтрахт Фр
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Айнтрахт Фр - Боруссия М 2:0 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 1:2 Айнтрахт Фр - Хоффенхайм 3:1 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 2:0
Айнтрахт Бр - Айнтрахт Фр 1:4 Валенсия - Айнтрахт Фр 3:2 Франкфурт - Айнтрахт Фр 2:5 Луисвилл Сити - Айнтрахт Фр 0:4 Хуарес - Айнтрахт Фр 1:2 ТСВ 1873 Хойзенштамм - Айнтрахт Фр 0:12 Германия 1894 - Айнтрахт Фр 1:13 Альсбах - Айнтрахт Фр 0:11 Альсбах - Айнтрахт Фр 0:11 Айнтрахт Фр - РБ Лейпциг 2:2 Боруссия М - Айнтрахт Фр 1:1 Айнтрахт Фр - Байер Л 1:5 Бавария - Айнтрахт Фр 2:1 Айнтрахт Фр - Аугсбург 3:1 Штутгарт - Айнтрахт Фр 3:0 Айнтрахт Фр - Вердер 1:1
Виктория Пльзень
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Славия Прага - Виктория Пльзень 3:0 Виктория Пльзень - Сигма Оломоуц 2:1 Слован Либерец - Виктория Пльзень 1:1 Хартс - Виктория Пльзень 0:1
Виктория Пльзень - Хартс 1:0 Ческе-Будеёвице - Виктория Пльзень 0:3 Виктория Пльзень - Кривбасс 1:0 Виктория Пльзень - Карвина 5:0 Кривбасс - Виктория Пльзень 1:2 Яблонец - Виктория Пльзень 0:0 Виктория Пльзень - Градец Кралове 1:0 Дукла Прага - Виктория Пльзень 1:3 Виктория Пльзень - Копенгаген 3:3 Виктория Пльзень - Карабах 1:2 Виктория Пльзень - Карлсруэ 2:0 Виктория Пльзень - СВ Лафниц 6:0 Виктория Пльзень - Дукла Банска-Бистрица 2:1 Петршин Пльзень - Виктория Пльзень 0:7 Спарта Прага - Виктория Пльзень 1:1 Виктория Пльзень - Спарта Прага 1:2

Результаты матчей

Айнтрахт Фр
Виктория Пльзень

Точный счет

3:3
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%

Точный счет

3:3
1 раз 100%
3:3
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Айнтрахт Фр
Виктория Пльзень

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аякс
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Лацио
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Тоттенхэм
 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
ФКСБ
 1 1 0 0 4 - 1 3
5.
Рейнджерс
 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Галатасарай
 1 1 0 0 3 - 1 3
7.
Лион
 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Славия Прага
 1 1 0 0 2 - 0 3
9.
Брага
 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
Фенербахче
 1 1 0 0 2 - 1 3
11.
АЗ Алкмаар
 1 1 0 0 3 - 2 3
12.
Будё-Глимт
 1 1 0 0 3 - 2 3
13.
Андерлехт
 1 1 0 0 2 - 1 3
14.
Хоффенхайм
 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Айнтрахт Фр
 1 0 1 0 3 - 3 1
16.
Виктория Пльзень
 1 0 1 0 3 - 3 1
17.
Рома
 1 0 1 0 1 - 1 1
18.
Атлетик Б
 1 0 1 0 1 - 1 1
19.
Реал Сосьедад
 1 0 1 0 1 - 1 1
20.
Твенте
 1 0 1 0 1 - 1 1
21.
Манчестер Юнайтед
 1 0 1 0 1 - 1 1
22.
Мидтьюлланн
 1 0 1 0 1 - 1 1
23.
Ницца
 1 0 1 0 1 - 1 1
24.
Маккаби Тель-Авив
 1 0 0 1 1 - 2 0
25.
Юнион Сент-Жиллуаз
 1 0 0 1 1 - 2 0
26.
Эльфсборг
 1 0 0 1 2 - 3 0
27.
Порту
 1 0 0 1 2 - 3 0
28.
Ференцварош
 1 0 0 1 1 - 2 0
29.
Олимпиакос
 1 0 0 1 0 - 2 0
30.
Мальмё
 1 0 0 1 0 - 2 0
31.
ПАОК
 1 0 0 1 1 - 3 0
32.
Лудогорец
 1 0 0 1 0 - 2 0
33.
РФШ Рига
 1 0 0 1 1 - 4 0
34.
Карабах
 1 0 0 1 0 - 3 0
35.
Динамо Киев
 1 0 0 1 0 - 3 0
36.
Бешикташ
 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аякс
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Тоттенхэм
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
ФКСБ
 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
Галатасарай
 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Лион
 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Фенербахче
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Брага
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
АЗ Алкмаар
 1 1 0 0 3 - 2 3
9.
Будё-Глимт
 1 1 0 0 3 - 2 3
10.
Андерлехт
 1 1 0 0 2 - 1 3
11.
Манчестер Юнайтед
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Мидтьюлланн
 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Ницца
 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Айнтрахт Фр
 1 0 1 0 3 - 3 1
15.
Рома
 1 0 1 0 1 - 1 1
16.
Рейнджерс
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Виктория Пльзень
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Лацио
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Славия Прага
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Хоффенхайм
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Реал Сосьедад
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Твенте
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Маккаби Тель-Авив
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Юнион Сент-Жиллуаз
 0 0 0 0 0 - 0 0
25.
Эльфсборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
26.
Порту
 0 0 0 0 0 - 0 0
27.
Ференцварош
 0 0 0 0 0 - 0 0
28.
Олимпиакос
 0 0 0 0 0 - 0 0
29.
ПАОК
 0 0 0 0 0 - 0 0
30.
РФШ Рига
 0 0 0 0 0 - 0 0
31.
Карабах
 0 0 0 0 0 - 0 0
32.
Атлетик Б
 0 0 0 0 0 - 0 0
33.
Бешикташ
 0 0 0 0 0 - 0 0
34.
Мальмё
 1 0 0 1 0 - 2 0
35.
Лудогорец
 1 0 0 1 0 - 2 0
36.
Динамо Киев
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лацио
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Рейнджерс
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Славия Прага
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Реал Сосьедад
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Твенте
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Виктория Пльзень
 1 0 1 0 3 - 3 1
7.
Хоффенхайм
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Атлетик Б
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Фенербахче
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Лион
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Галатасарай
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Будё-Глимт
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Андерлехт
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Айнтрахт Фр
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
ФКСБ
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Рома
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Тоттенхэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Брага
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
АЗ Алкмаар
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Аякс
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Мидтьюлланн
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Ницца
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Мальмё
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Манчестер Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
25.
Маккаби Тель-Авив
 1 0 0 1 1 - 2 0
26.
Юнион Сент-Жиллуаз
 1 0 0 1 1 - 2 0
27.
Эльфсборг
 1 0 0 1 2 - 3 0
28.
Порту
 1 0 0 1 2 - 3 0
29.
Ференцварош
 1 0 0 1 1 - 2 0
30.
Олимпиакос
 1 0 0 1 0 - 2 0
31.
ПАОК
 1 0 0 1 1 - 3 0
32.
Лудогорец
 0 0 0 0 0 - 0 0
33.
Динамо Киев
 0 0 0 0 0 - 0 0
34.
РФШ Рига
 1 0 0 1 1 - 4 0
35.
Карабах
 1 0 0 1 0 - 3 0
36.
Бешикташ
 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Хёуге Йенс 2 (1)
ФКСБ Олару Дариус 2 (1)
Лацио Диа Булайе 2
АЗ Алкмаар Ван Боммел Рубен 2
Аякс Годс Мика 2
Весь список

Топ нарушителей
Фенербахче Осайи-Самуэль Брайт 1 1
Маккаби Тель-Авив Каничовски Габи 1 1
Будё-Глимт Дубвик Исак 1 1
Маккаби Тель-Авив Tyrese Asante 1 1
Андерлехт Ангуло Нильсон 1 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 41'
      Калвач Лукаш сделал результативную передачу.
    • 41'
      Г О О О О Л - Шулц Павел бьет в цель!
    • 38'
      Кристенсен Расмус сделал результативную передачу.
    • 38'
      Г О О О О Л - Экитике Уго бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Deutsche Bank Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 119
    Айнтрахт Фр 95% (113)
    X 2.5% (3)
    Виктория Пльзень 2.5% (3)
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    Где смотреть матч Айнтрахт Фр 3:3 Виктория Пльзень онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Айнтрахт Фр 3:3 Виктория Пльзень

    Исход игры
    Айнтрахт Фр
    95% (113)
    Ничья
    2.5% (3)
    Виктория Пльзень
    2.5% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.26% (68)
    Меньше
    38.74% (43)
    Обе команды забьют
    Да
    56.76% (63)
    Нет
    43.24% (48)
    Популярный счёт
    2:0 Айнтрахт Фр
    31.1% (37)
    2:1 Айнтрахт Фр
    29.4% (35)
    3:1 Айнтрахт Фр
    16% (19)
    3:0 Айнтрахт Фр
    4.2% (5)
    1:0 Айнтрахт Фр
    4.2% (5)
    3:2 Айнтрахт Фр
    2.5% (3)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
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