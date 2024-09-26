  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига Европы 2024-2025
Тур: 1. Стадион: .
Брага
0:0
Первый тайм: 16'
Маккаби Тель-Авив
0'

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 48 Владение мячом, % 52
Прогнозы 120
Брага 86.7% (104)
X 7.5% (9)
Маккаби Тель-Авив 5.8% (7)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Брага
Ничья
Маккаби Тель-Авив
1.62
Реклама, zenit.win
6.15
6.30
Реклама, pari.ru
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Матеус
Лима
13
Феррейра
Жоау
2
Гомес
Виктор
4
Ньякате
Сику
25
Рибейру
Юри
6
Карвалью
Витор
10
Орта
Андре
27
Гитан
Рафик
7
Брума
Арминду
9
Эль
Уаззани
Амин
21
Орта
Рикарду
90
Машпати
Рои
6
Tyrese
Asante
13
Шломо
Раз
18
Неманья
Стойич
77
Давида
Ошер
42
Перец
Дор
28
Сиссоко
Иссуф
16
Каничовски
Габи
27
Давидзаде
Офир
9
Тургеман
Дор
19
Мадмон
Элад
Брага
4-3-3
Маккаби Тель-Авив
3-5-2

Результаты последних матчей

Брага
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Насьонал Мадейра - Брага 0:3 Брага - Витория Гимарайнш 0:2 Жил Висенте - Брага 0:0 Рапид Вена - Брага 2:2
Брага - Морейренсе 3:1 Брага - Рапид Вена 2:1 Боавишта - Брага 0:1 Серветт - Брага 1:2 Брага - Эштрела 1:1 Брага - Серветт 0:0 Маккаби Петах-Тиква - Брага 0:5 Брага - Маккаби Петах-Тиква 2:0 Брага - Райо Вальекано 2:2 Брага - Андерлехт 2:1 Брага - Брага-2 4:1 Брага - Морейренсе 0:2 Лозанна - Брага 1:3 Стад Лозанна-Уши - Брага 0:1 Лозанна Уши - Брага 0:1 Сьон - Брага 1:3
Маккаби Тель-Авив
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Ашдод - Маккаби Тель-Авив 0:2 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Катамон 2:1 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Беэр-Шева 1:0 Маккаби Петах-Тиква - Маккаби Тель-Авив 0:3
Бачка-Топола - Маккаби Тель-Авив 1:5 Маккаби Тель-Авив - Бачка-Топола 3:0 Маккаби Тель-Авив - Бней-Сахнин 2:1 Маккаби Тель-Авив - Паневежис 3:0 Паневежис - Маккаби Тель-Авив 1:2 Маккаби Тель-Авив - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Маккаби Тель-Авив 1:1 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Петах-Тиква 2:0 Маккаби Тель-Авив - Омония Никосия 2:0 Ракув - Маккаби Тель-Авив 0:0 Рух Хожув - Маккаби Тель-Авив 0:5 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Бней-Рейне 2:0 Хапоэль Хайфа - Маккаби Тель-Авив 0:3 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Беэр-Шева 3:0 Маккаби Хайфа - Маккаби Тель-Авив 0:1 Бней-Сахнин - Маккаби Тель-Авив 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лацио
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Рейнджерс
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Галатасарай
 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Славия Прага
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Будё-Глимт
 1 1 0 0 3 - 2 3
6.
Андерлехт
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
ФКСБ
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Фенербахче
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
АЗ Алкмаар
 1 1 0 0 3 - 2 3
10.
Виктория Пльзень
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Аякс
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Бешикташ
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Атлетик Б
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Рома
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
15.
Лион
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
16.
Олимпиакос
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
17.
Айнтрахт Фр
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
18.
Маккаби Тель-Авив
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
19.
Брага
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
20.
Хоффенхайм
 1 0 1 0 1 - 1 1
21.
Реал Сосьедад
 1 0 1 0 1 - 1 1
22.
Твенте
 1 0 1 0 1 - 1 1
23.
Манчестер Юнайтед
 1 0 1 0 1 - 1 1
24.
Мидтьюлланн
 1 0 1 0 1 - 1 1
25.
Ницца
 1 0 1 0 1 - 1 1
26.
Тоттенхэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
27.
Карабах
 0 0 0 0 0 - 0 0
28.
Эльфсборг
 1 0 0 1 2 - 3 0
29.
Порту
 1 0 0 1 2 - 3 0
30.
Ференцварош
 1 0 0 1 1 - 2 0
31.
Юнион Сент-Жиллуаз
 1 0 0 1 1 - 2 0
32.
РФШ Рига
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
33.
ПАОК
 1 0 0 1 1 - 3 0
34.
Лудогорец
 1 0 0 1 0 - 2 0
35.
Мальмё
 1 0 0 1 0 - 2 0
36.
Динамо Киев
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Будё-Глимт
 1 1 0 0 3 - 2 3
3.
Андерлехт
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
ФКСБ
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Фенербахче
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
АЗ Алкмаар
 1 1 0 0 3 - 2 3
7.
Брага
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Аякс
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Айнтрахт Фр
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Лион
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Манчестер Юнайтед
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Мидтьюлланн
 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Ницца
 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Рома
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
15.
Олимпиакос
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Бешикташ
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Виктория Пльзень
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Атлетик Б
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Маккаби Тель-Авив
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Лацио
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Хоффенхайм
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Реал Сосьедад
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Твенте
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Тоттенхэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
25.
Карабах
 0 0 0 0 0 - 0 0
26.
Эльфсборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
27.
Порту
 0 0 0 0 0 - 0 0
28.
Ференцварош
 0 0 0 0 0 - 0 0
29.
Юнион Сент-Жиллуаз
 0 0 0 0 0 - 0 0
30.
РФШ Рига
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
31.
Славия Прага
 0 0 0 0 0 - 0 0
32.
ПАОК
 0 0 0 0 0 - 0 0
33.
Рейнджерс
 0 0 0 0 0 - 0 0
34.
Лудогорец
 1 0 0 1 0 - 2 0
35.
Мальмё
 1 0 0 1 0 - 2 0
36.
Динамо Киев
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лацио
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Рейнджерс
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Славия Прага
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Хоффенхайм
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Реал Сосьедад
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Твенте
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Атлетик Б
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Бешикташ
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Маккаби Тель-Авив
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Олимпиакос
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Виктория Пльзень
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
АЗ Алкмаар
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Фенербахче
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Рома
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Лион
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
ФКСБ
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Галатасарай
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Будё-Глимт
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Андерлехт
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Аякс
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Брага
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Манчестер Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Мидтьюлланн
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Ницца
 0 0 0 0 0 - 0 0
25.
Тоттенхэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
26.
Карабах
 0 0 0 0 0 - 0 0
27.
Эльфсборг
 1 0 0 1 2 - 3 0
28.
Порту
 1 0 0 1 2 - 3 0
29.
Ференцварош
 1 0 0 1 1 - 2 0
30.
Юнион Сент-Жиллуаз
 1 0 0 1 1 - 2 0
31.
РФШ Рига
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
32.
ПАОК
 1 0 0 1 1 - 3 0
33.
Лудогорец
 0 0 0 0 0 - 0 0
34.
Мальмё
 0 0 0 0 0 - 0 0
35.
Айнтрахт Фр
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
36.
Динамо Киев
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Хёуге Йенс 2 (1)
Лацио Диа Булайе 2
АЗ Алкмаар Ван Боммел Рубен 2
Эльфсборг Хедлунд Симон 1 (1)
Будё-Глимт Хог Каспер Ваарст 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Фенербахче Осайи-Самуэль Брайт 1 1
Будё-Глимт Дубвик Исак 1 1
Андерлехт Ангуло Нильсон 1 1
Эльфсборг Хольмен Себастьян 1
Юнион Сент-Жиллуаз Макаллистер Кевин 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Municipal de Braga. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 67% завершится победой Брага.
    Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 1.49. Новички получат приятный бонус!
    BetBoom
    1.49 ПОСТАВИТЬ
Прогнозы 120
Брага 86.7% (104)
X 7.5% (9)
Маккаби Тель-Авив 5.8% (7)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Брага
Ничья
Маккаби Тель-Авив
1.62
Реклама, zenit.win
6.15
6.30
Реклама, pari.ru
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Брага 0:0 Маккаби Тель-Авив онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Брага 0:0 Маккаби Тель-Авив

Исход игры
Брага
86.7% (104)
Ничья
7.5% (9)
Маккаби Тель-Авив
5.8% (7)
Тотал 2.5
Больше
54.55% (60)
Меньше
45.45% (50)
Обе команды забьют
Да
57.27% (63)
Нет
42.73% (47)
Популярный счёт
2:1 Брага
37.5% (45)
2:0 Брага
20% (24)
1:0 Брага
17.5% (21)
1:1 Ничья
4.2% (5)
2:2 Ничья
3.3% (4)
3:1 Брага
3.3% (4)
1:2 Маккаби Тель-Авив
2.5% (3)
Конкурс прогнозов
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Брага
Маккаби Тель-Авив
Букмекеры
1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (29) Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный