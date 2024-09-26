Тур: 1. Стадион: Брага Мунисипал.
2:1
Конец матча
0'
17' Желтая карточкаШломо Раз
0:1
30' ПенальтиДавида Ошер
68' Желтая карточкаРибейру Юри
76' Желтая карточкаКаничовски Габи
1:1
88' ГолБрума Арминду
2:1
90' ПенальтиБрума Арминду
90' Желтая карточкаМагальяйнш Тьягу
90' Вторая желтая карточкаКаничовски Габи
90' Вторая желтая карточкаTyrese Asante
90' Желтая карточкаTyrese Asante
90'+11
Ход матча
17'
30'
0:1
68'
76'
88'
90'
2:1
90'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 5
-
6 Удары в створ 1
-
7 Угловые 2
-
0 Офсайды 3
-
9 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 2
-
56 Владение мячом, % 44
Прогноз на матч от Liveresult
25
Рибейру
Юри
10
Орта
Андре
27
Гитан
Рафик
21
Орта
Рикарду
90
Машпати
Рои
13
Шломо
Раз
77
Давида
Ошер
42
Перец
Дор
19
Мадмон
Элад
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Рибейру ЮриЗащитник
- Полузащитник
-
10 Орта АндреПолузащитник
-
27 Гитан РафикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
21 Орта РикардуНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Вратарь
-
19 Марин АдрианЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Маркеш ЖоаоНападающий
- Нападающий
-
53 Jonatas Noro
-
Главный тренер: Карвальял Карлуш
- Основной состав
-
90 Машпати РоиВратарь
- Защитник
-
13 Шломо РазЗащитник
- Защитник
-
77 Давида ОшерПолузащитник
-
42 Перец ДорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Мадмон ЭладНападающий
- Запасные игроки
-
22 Мелика ОфекВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Битон НирЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Маледе ЙонасНападающий
-
33 Лейоус ГишамНападающий
-
17 Пинто Уэсли
-
20 Henry Addo
-
48 Ido Oli
-
Главный тренер: Зарко Лазетич
Бомбардиры внутри турнира
Брага
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брума Арминду
|2 (1)
|2
|Роберто Фернандес Альварельос
|0
|0
Маккаби Тель-Авив
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Давида Ошер
|1 (1)
|1
Карточки
Брага
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рибейру Юри
|1
|0
|Магальяйнш Тьягу
|1
|0
Маккаби Тель-Авив
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каничовски Габи
|1
|1
|Tyrese Asante
|1
|1
|Шломо Раз
|1
|0
Результаты матчей
Брага
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Маккаби Тель-Авив
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Брага
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Маккаби Тель-Авив
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Голы по времени матча
Забито
2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90
Забито
2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90
Результаты последних матчей
Брага
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Насьонал Мадейра - Брага 0:3 Брага - Витория Гимарайнш 0:2 Жил Висенте - Брага 0:0 Рапид Вена - Брага 2:2
Брага - Морейренсе 3:1 Брага - Рапид Вена 2:1 Боавишта - Брага 0:1 Серветт - Брага 1:2 Брага - Эштрела 1:1 Брага - Серветт 0:0 Маккаби Петах-Тиква - Брага 0:5 Брага - Маккаби Петах-Тиква 2:0 Брага - Райо Вальекано 2:2 Брага - Андерлехт 2:1 Брага - Брага-2 4:1 Брага - Морейренсе 0:2 Лозанна - Брага 1:3 Стад Лозанна-Уши - Брага 0:1 Лозанна Уши - Брага 0:1 Сьон - Брага 1:3
Маккаби Тель-Авив
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Ашдод - Маккаби Тель-Авив 0:2 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Катамон 2:1 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Беэр-Шева 1:0 Маккаби Петах-Тиква - Маккаби Тель-Авив 0:3
Бачка-Топола - Маккаби Тель-Авив 1:5 Маккаби Тель-Авив - Бачка-Топола 3:0 Маккаби Тель-Авив - Бней-Сахнин 2:1 Маккаби Тель-Авив - Паневежис 3:0 Паневежис - Маккаби Тель-Авив 1:2 Маккаби Тель-Авив - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Маккаби Тель-Авив 1:1 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Петах-Тиква 2:0 Маккаби Тель-Авив - Омония Никосия 2:0 Ракув - Маккаби Тель-Авив 0:0 Рух Хожув - Маккаби Тель-Авив 0:5 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Бней-Рейне 2:0 Хапоэль Хайфа - Маккаби Тель-Авив 0:3 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Беэр-Шева 3:0 Маккаби Хайфа - Маккаби Тель-Авив 0:1 Бней-Сахнин - Маккаби Тель-Авив 1:1
Результаты матчей
Брага
Маккаби Тель-Авив
Точный счет
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
2:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Брага
Маккаби Тель-Авив
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Будё-Глимт
|Хёуге Йенс
|2 (1)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|2 (1)
|Лацио
|Диа Булайе
|2
|АЗ Алкмаар
|Ван Боммел Рубен
|2
|Аякс
|Годс Мика
|2
|Фенербахче
|Осайи-Самуэль Брайт
|1 1
|Маккаби Тель-Авив
|Каничовски Габи
|1 1
|Будё-Глимт
|Дубвик Исак
|1 1
|Маккаби Тель-Авив
|Tyrese Asante
|1 1
|Андерлехт
|Ангуло Нильсон
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Брага 2:1 Маккаби Тель-Авив
Исход игры
Брага
86.7% (104)
Ничья
7.5% (9)
Маккаби Тель-Авив
5.8% (7)
Тотал 2.5
Больше
54.55% (60)
Меньше
45.45% (50)
Обе команды забьют
Да
57.27% (63)
Нет
42.73% (47)
Популярный счёт
2:1 Брага
37.5% (45)
2:0 Брага
20% (24)
1:0 Брага
17.5% (21)
1:1 Ничья
4.2% (5)
2:2 Ничья
3.3% (4)
3:1 Брага
3.3% (4)
1:2 Маккаби Тель-Авив
2.5% (3)
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