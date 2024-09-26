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  3. Лига Европы 2024-2025
Тур: 1. Стадион: .
Брага
2:1
Конец матча
Маккаби Тель-Авив
0'
17' Желтая карточка
Шломо Раз
0:1
30' Пенальти
Давида Ошер
68' Желтая карточка
Рибейру Юри
76' Желтая карточка
Каничовски Габи
1:1
88' Гол
Брума Арминду
2:1
90' Пенальти
Брума Арминду
90' Желтая карточка
Магальяйнш Тьягу
90' Вторая желтая карточка
Каничовски Габи
90' Вторая желтая карточка
Tyrese Asante
90' Желтая карточка
Tyrese Asante
90'+11

Ход матча

17'
 
Шломо Раз
30'
0:1
Давида Ошер
46'
Горби Жан-Батист
Карвалью Витор
 
46'
Роберто Фернандес Альварельос
Эль Уаззани Амин
 
46'
Гарби Исмаэль
Гитан Рафик
 
66'
 
Henry Addo
Мадмон Элад
68'
Рибейру Юри
 
70'
Фернандеш Рожер
Рибейру Юри
 
76'
 
Каничовски Габи
78'
 
Лейоус Гишам
Давида Ошер
78'
 
Пинто Уэсли
Тургеман Дор
78'
Аррей-Мби Брайт
Феррейра Жоау
 
88'
Брума Арминду
(Роберто Фернандес Альварельос)
1:1
90'
Брума Арминду
2:1
90'
Магальяйнш Тьягу
 
90'
 
Каничовски Габи
90'
 
Tyrese Asante
90'
 
Tyrese Asante

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 5
  • 6 Удары в створ 1
  • 7 Угловые 2
  • 0 Офсайды 3
  • 9 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 2
  • 56 Владение мячом, % 44
Прогнозы 120
Брага 86.7% (104)
X 7.5% (9)
Маккаби Тель-Авив 5.8% (7)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Матеус
Лима
13
Феррейра
Жоау
2
Гомес
Виктор
4
Ньякате
Сику
25
Рибейру
Юри
6
Карвалью
Витор
10
Орта
Андре
27
Гитан
Рафик
7
Брума
Арминду
9
Эль
Уаззани
Амин
21
Орта
Рикарду
90
Машпати
Рои
6
Tyrese
Asante
13
Шломо
Раз
18
Неманья
Стойич
77
Давида
Ошер
42
Перец
Дор
28
Сиссоко
Иссуф
16
Каничовски
Габи
27
Давидзаде
Офир
9
Тургеман
Дор
19
Мадмон
Элад
Брага
4-3-3
Маккаби Тель-Авив
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Брага
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брума Арминду 2 (1) 2
Роберто Фернандес Альварельос 0 0
Маккаби Тель-Авив
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Давида Ошер 1 (1) 1

Карточки

Брага
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рибейру Юри 1 0
Магальяйнш Тьягу 1 0
Маккаби Тель-Авив
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каничовски Габи 1 1
Tyrese Asante 1 1
Шломо Раз 1 0

Результаты матчей

Брага
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Маккаби Тель-Авив
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Брага
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Маккаби Тель-Авив
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Результаты последних матчей

Брага
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Насьонал Мадейра - Брага 0:3 Брага - Витория Гимарайнш 0:2 Жил Висенте - Брага 0:0 Рапид Вена - Брага 2:2
Брага - Морейренсе 3:1 Брага - Рапид Вена 2:1 Боавишта - Брага 0:1 Серветт - Брага 1:2 Брага - Эштрела 1:1 Брага - Серветт 0:0 Маккаби Петах-Тиква - Брага 0:5 Брага - Маккаби Петах-Тиква 2:0 Брага - Райо Вальекано 2:2 Брага - Андерлехт 2:1 Брага - Брага-2 4:1 Брага - Морейренсе 0:2 Лозанна - Брага 1:3 Стад Лозанна-Уши - Брага 0:1 Лозанна Уши - Брага 0:1 Сьон - Брага 1:3
Маккаби Тель-Авив
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Ашдод - Маккаби Тель-Авив 0:2 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Катамон 2:1 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Беэр-Шева 1:0 Маккаби Петах-Тиква - Маккаби Тель-Авив 0:3
Бачка-Топола - Маккаби Тель-Авив 1:5 Маккаби Тель-Авив - Бачка-Топола 3:0 Маккаби Тель-Авив - Бней-Сахнин 2:1 Маккаби Тель-Авив - Паневежис 3:0 Паневежис - Маккаби Тель-Авив 1:2 Маккаби Тель-Авив - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Маккаби Тель-Авив 1:1 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Петах-Тиква 2:0 Маккаби Тель-Авив - Омония Никосия 2:0 Ракув - Маккаби Тель-Авив 0:0 Рух Хожув - Маккаби Тель-Авив 0:5 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Бней-Рейне 2:0 Хапоэль Хайфа - Маккаби Тель-Авив 0:3 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Беэр-Шева 3:0 Маккаби Хайфа - Маккаби Тель-Авив 0:1 Бней-Сахнин - Маккаби Тель-Авив 1:1

Результаты матчей

Брага
Маккаби Тель-Авив

Точный счет

2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Брага
Маккаби Тель-Авив

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аякс
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Лацио
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Тоттенхэм
 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
ФКСБ
 1 1 0 0 4 - 1 3
5.
Рейнджерс
 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Галатасарай
 1 1 0 0 3 - 1 3
7.
Лион
 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Славия Прага
 1 1 0 0 2 - 0 3
9.
Брага
 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
Фенербахче
 1 1 0 0 2 - 1 3
11.
АЗ Алкмаар
 1 1 0 0 3 - 2 3
12.
Будё-Глимт
 1 1 0 0 3 - 2 3
13.
Андерлехт
 1 1 0 0 2 - 1 3
14.
Хоффенхайм
 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Айнтрахт Фр
 1 0 1 0 3 - 3 1
16.
Виктория Пльзень
 1 0 1 0 3 - 3 1
17.
Рома
 1 0 1 0 1 - 1 1
18.
Атлетик Б
 1 0 1 0 1 - 1 1
19.
Реал Сосьедад
 1 0 1 0 1 - 1 1
20.
Твенте
 1 0 1 0 1 - 1 1
21.
Манчестер Юнайтед
 1 0 1 0 1 - 1 1
22.
Мидтьюлланн
 1 0 1 0 1 - 1 1
23.
Ницца
 1 0 1 0 1 - 1 1
24.
Маккаби Тель-Авив
 1 0 0 1 1 - 2 0
25.
Юнион Сент-Жиллуаз
 1 0 0 1 1 - 2 0
26.
Эльфсборг
 1 0 0 1 2 - 3 0
27.
Порту
 1 0 0 1 2 - 3 0
28.
Ференцварош
 1 0 0 1 1 - 2 0
29.
Олимпиакос
 1 0 0 1 0 - 2 0
30.
Мальмё
 1 0 0 1 0 - 2 0
31.
ПАОК
 1 0 0 1 1 - 3 0
32.
Лудогорец
 1 0 0 1 0 - 2 0
33.
РФШ Рига
 1 0 0 1 1 - 4 0
34.
Карабах
 1 0 0 1 0 - 3 0
35.
Динамо Киев
 1 0 0 1 0 - 3 0
36.
Бешикташ
 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аякс
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Тоттенхэм
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
ФКСБ
 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
Галатасарай
 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Лион
 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Фенербахче
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Брага
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
АЗ Алкмаар
 1 1 0 0 3 - 2 3
9.
Будё-Глимт
 1 1 0 0 3 - 2 3
10.
Андерлехт
 1 1 0 0 2 - 1 3
11.
Манчестер Юнайтед
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Мидтьюлланн
 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Ницца
 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Айнтрахт Фр
 1 0 1 0 3 - 3 1
15.
Рома
 1 0 1 0 1 - 1 1
16.
Рейнджерс
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Виктория Пльзень
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Лацио
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Славия Прага
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Хоффенхайм
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Реал Сосьедад
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Твенте
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Маккаби Тель-Авив
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Юнион Сент-Жиллуаз
 0 0 0 0 0 - 0 0
25.
Эльфсборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
26.
Порту
 0 0 0 0 0 - 0 0
27.
Ференцварош
 0 0 0 0 0 - 0 0
28.
Олимпиакос
 0 0 0 0 0 - 0 0
29.
ПАОК
 0 0 0 0 0 - 0 0
30.
РФШ Рига
 0 0 0 0 0 - 0 0
31.
Карабах
 0 0 0 0 0 - 0 0
32.
Атлетик Б
 0 0 0 0 0 - 0 0
33.
Бешикташ
 0 0 0 0 0 - 0 0
34.
Мальмё
 1 0 0 1 0 - 2 0
35.
Лудогорец
 1 0 0 1 0 - 2 0
36.
Динамо Киев
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лацио
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Рейнджерс
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Славия Прага
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Реал Сосьедад
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Твенте
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Виктория Пльзень
 1 0 1 0 3 - 3 1
7.
Хоффенхайм
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Атлетик Б
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Фенербахче
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Лион
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Галатасарай
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Будё-Глимт
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Андерлехт
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Айнтрахт Фр
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
ФКСБ
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Рома
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Тоттенхэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Брага
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
АЗ Алкмаар
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Аякс
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Мидтьюлланн
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Ницца
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Мальмё
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Манчестер Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
25.
Маккаби Тель-Авив
 1 0 0 1 1 - 2 0
26.
Юнион Сент-Жиллуаз
 1 0 0 1 1 - 2 0
27.
Эльфсборг
 1 0 0 1 2 - 3 0
28.
Порту
 1 0 0 1 2 - 3 0
29.
Ференцварош
 1 0 0 1 1 - 2 0
30.
Олимпиакос
 1 0 0 1 0 - 2 0
31.
ПАОК
 1 0 0 1 1 - 3 0
32.
Лудогорец
 0 0 0 0 0 - 0 0
33.
Динамо Киев
 0 0 0 0 0 - 0 0
34.
РФШ Рига
 1 0 0 1 1 - 4 0
35.
Карабах
 1 0 0 1 0 - 3 0
36.
Бешикташ
 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Хёуге Йенс 2 (1)
ФКСБ Олару Дариус 2 (1)
Лацио Диа Булайе 2
АЗ Алкмаар Ван Боммел Рубен 2
Аякс Годс Мика 2
Весь список

Топ нарушителей
Фенербахче Осайи-Самуэль Брайт 1 1
Маккаби Тель-Авив Каничовски Габи 1 1
Будё-Глимт Дубвик Исак 1 1
Маккаби Тель-Авив Tyrese Asante 1 1
Андерлехт Ангуло Нильсон 1 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 30'
      Г О О О О Л - Давида Ошер из команды Маккаби Тель-Авив забивает с точки!
    • 17'
      Шломо Раз получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Municipal de Braga. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 120
    Брага 86.7% (104)
    X 7.5% (9)
    Маккаби Тель-Авив 5.8% (7)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Где смотреть матч Брага 2:1 Маккаби Тель-Авив онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Брага 2:1 Маккаби Тель-Авив

    Исход игры
    Брага
    86.7% (104)
    Ничья
    7.5% (9)
    Маккаби Тель-Авив
    5.8% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.55% (60)
    Меньше
    45.45% (50)
    Обе команды забьют
    Да
    57.27% (63)
    Нет
    42.73% (47)
    Популярный счёт
    2:1 Брага
    37.5% (45)
    2:0 Брага
    20% (24)
    1:0 Брага
    17.5% (21)
    1:1 Ничья
    4.2% (5)
    2:2 Ничья
    3.3% (4)
    3:1 Брага
    3.3% (4)
    1:2 Маккаби Тель-Авив
    2.5% (3)
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