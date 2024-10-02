  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига конференций 2024-2025
Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Adam Ladebaeck
Истанбул Башакшехир
0:0
Первый тайм: 29'
Рапид Вена
0'

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 1 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 59 Владение мячом, % 41
Прогнозы 113
Истанбул Башакшехир 67.3% (76)
X 20.4% (23)
Рапид Вена 12.4% (14)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Истанбул Башакшехир
Ничья
Рапид Вена
2.27
Реклама, bettery.ru
3.57
3.60
Реклама, pari.ru
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
98
Дилмен
Дениз
4
Эргюн
Онур
27
Ба
Уссейну
3
Опоку
Джером
8
Кеман
Оливье
13
Креспо
Мигель
2
Оздемир
Берат
25
Фигейредо
Жоау
23
Тюрюдж
Дениз
9
Пёнтек
Кшиштоф
7
Гюрлер
Сердар
45
Хедль
Никлас
77
Болла
Бендегуз
55
Цветкович
Ненад
6
Ро
Яо
Серж-Филипп
23
Ауэр
Йонас
21
Шауб
Луис
8
Гргич
Лукас
17
Mamadou
Sangare
18
Зайдль
Маттиас
9
Бургшталлер
Гвидо
7
Бельо
Дион
Дрене
Истанбул Башакшехир
4-3-3
Рапид Вена
4-4-2

Результаты последних матчей

Истанбул Башакшехир
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Сивасспор - Истанбул Башакшехир 1:2 Самсунспор - Истанбул Башакшехир 2:0 Бодрумспор - Истанбул Башакшехир 0:1 Истанбул Башакшехир - Антальяспор 5:2
Истанбул Башакшехир - Сент-Патрикс 2:0 Сент-Патрикс - Истанбул Башакшехир 0:0 Истанбул Башакшехир - Аланьяспор 4:2 Истанбул Башакшехир - Иберия 1999 2:0 Ризеспор - Истанбул Башакшехир 1:1 Иберия 1999 - Истанбул Башакшехир 0:1 Ла-Фиорита - Истанбул Башакшехир 0:4 Истанбул Башакшехир - Ла-Фиорита 6:1 Адана Демирспор - Истанбул Башакшехир 2:6 Истанбул Башакшехир - Трабзонспор 0:1 Сивасспор - Истанбул Башакшехир 0:1 Истанбул Башакшехир - Касымпаша 4:1 Хатайспор - Истанбул Башакшехир 1:2 Истанбул Башакшехир - Ризеспор 2:0 Пендикспор - Истанбул Башакшехир 2:3 Истанбул Башакшехир - Бешикташ 1:1
Рапид Вена
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Рапид Вена - ЛАСК 1:1 Донауфельд - Рапид Вена 1:3 Рапид Вена - Аустрия Вена 2:1 Вольфсбергер - Рапид Вена 1:1
Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 3:2 Рапид Вена - Брага 2:2 Блау-Вайсс Линц - Рапид Вена 3:0 Брага - Рапид Вена 2:1 Рапид Вена - Сваровски Тироль 2:0 Рапид Вена - Трабзонспор 2:0 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 1:1 Трабзонспор - Рапид Вена 0:1 Рапид Вена - Штурм Грац 1:0 Рапид Вена - Висла Краков 6:1 СК Нойзидль-ам-Зе - Рапид Вена 0:2 Висла Краков - Рапид Вена 1:2 Рапид Вена - Милан 1:1 Рапид Вена - Дебрецен 3:2 Рапид Вена - Славия Прага 0:3 Рапид Вена - Хартберг 0:3
Команда И В Н П Г О
1.
Витория Гимарайнш
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Рапид Вена
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Истанбул Башакшехир
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Ягеллония Белосток
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Копенгаген
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Юргорден
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
ЛАСК
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Шемрок Роверс
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Челси
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Петрокуб
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Пафос
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Лугано
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Борац Баня-Лука
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Панатинаикос
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
ТНС
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Гент
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Фиорентина
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
АПОЭЛ
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
ХИК
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Млада Болеслав
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Омония Никосия
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Викингур Рейкьявик
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Астана
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Бачка-Топола
 0 0 0 0 0 - 0 0
25.
Хайденхайм
 0 0 0 0 0 - 0 0
26.
Олимпия Любляна
 0 0 0 0 0 - 0 0
27.
Ларн
 0 0 0 0 0 - 0 0
28.
Мольде
 0 0 0 0 0 - 0 0
29.
Бетис
 0 0 0 0 0 - 0 0
30.
Серкль Брюгге
 0 0 0 0 0 - 0 0
31.
Санкт-Галлен
 0 0 0 0 0 - 0 0
32.
Хартс
 0 0 0 0 0 - 0 0
33.
Динамо Минск
 0 0 0 0 0 - 0 0
34.
Ноа Ереван
 0 0 0 0 0 - 0 0
35.
Легия
 0 0 0 0 0 - 0 0
36.
Целе
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда И В Н П Г О
1.
Витория Гимарайнш
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Истанбул Башакшехир
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Фиорентина
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Гент
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
ТНС
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Панатинаикос
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Борац Баня-Лука
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Лугано
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Пафос
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Петрокуб
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Челси
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Шемрок Роверс
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
ЛАСК
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Юргорден
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Копенгаген
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Ягеллония Белосток
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
АПОЭЛ
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Рапид Вена
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
ХИК
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Омония Никосия
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Легия
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Ноа Ереван
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Динамо Минск
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Хартс
 0 0 0 0 0 - 0 0
25.
Санкт-Галлен
 0 0 0 0 0 - 0 0
26.
Серкль Брюгге
 0 0 0 0 0 - 0 0
27.
Млада Болеслав
 0 0 0 0 0 - 0 0
28.
Бетис
 0 0 0 0 0 - 0 0
29.
Ларн
 0 0 0 0 0 - 0 0
30.
Олимпия Любляна
 0 0 0 0 0 - 0 0
31.
Хайденхайм
 0 0 0 0 0 - 0 0
32.
Бачка-Топола
 0 0 0 0 0 - 0 0
33.
Астана
 0 0 0 0 0 - 0 0
34.
Викингур Рейкьявик
 0 0 0 0 0 - 0 0
35.
Мольде
 0 0 0 0 0 - 0 0
36.
Целе
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1.
Рапид Вена
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Фиорентина
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Гент
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
ТНС
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Панатинаикос
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Борац Баня-Лука
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Лугано
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Пафос
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
АПОЭЛ
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Петрокуб
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Шемрок Роверс
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
ЛАСК
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Юргорден
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Копенгаген
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Ягеллония Белосток
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Истанбул Башакшехир
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Челси
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
ХИК
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Витория Гимарайнш
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Омония Никосия
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Легия
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Ноа Ереван
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Динамо Минск
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Хартс
 0 0 0 0 0 - 0 0
25.
Санкт-Галлен
 0 0 0 0 0 - 0 0
26.
Серкль Брюгге
 0 0 0 0 0 - 0 0
27.
Млада Болеслав
 0 0 0 0 0 - 0 0
28.
Бетис
 0 0 0 0 0 - 0 0
29.
Ларн
 0 0 0 0 0 - 0 0
30.
Олимпия Любляна
 0 0 0 0 0 - 0 0
31.
Хайденхайм
 0 0 0 0 0 - 0 0
32.
Бачка-Топола
 0 0 0 0 0 - 0 0
33.
Астана
 0 0 0 0 0 - 0 0
34.
Викингур Рейкьявик
 0 0 0 0 0 - 0 0
35.
Мольде
 0 0 0 0 0 - 0 0
36.
Целе
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Витория Гимарайнш Гарсия Самуэль 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Basaksehir Fatih Terim Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 113
Истанбул Башакшехир 67.3% (76)
X 20.4% (23)
Рапид Вена 12.4% (14)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Истанбул Башакшехир
Ничья
Рапид Вена
2.27
Реклама, bettery.ru
3.57
3.60
Реклама, pari.ru
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Истанбул Башакшехир 0:0 Рапид Вена онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Истанбул Башакшехир 0:0 Рапид Вена

Исход игры
Истанбул Башакшехир
67.3% (76)
Ничья
20.4% (23)
Рапид Вена
12.4% (14)
Тотал 2.5
Больше
61.26% (68)
Меньше
38.74% (43)
Обе команды забьют
Да
79.28% (88)
Нет
20.72% (23)
Популярный счёт
2:1 Истанбул Башакшехир
43.4% (49)
1:1 Ничья
18.6% (21)
1:2 Рапид Вена
11.5% (13)
1:0 Истанбул Башакшехир
11.5% (13)
2:0 Истанбул Башакшехир
6.2% (7)
3:2 Истанбул Башакшехир
1.8% (2)
Конкурс прогнозов
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Истанбул Башакшехир
Рапид Вена
Букмекеры
1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (29) Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный