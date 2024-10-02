Тур: 1. Стадион: Башакшехир Фатих Терим. Главный судья: Adam Ladebaeck
0:0
Первый тайм: 29'
0'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 0
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1 Угловые 0
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1 Офсайды 1
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1 Нарушения правил 4
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0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
59 Владение мячом, % 41
Прогноз на матч от Liveresult
98
Дилмен
Дениз
27
Ба
Уссейну
23
Тюрюдж
Дениз
45
Хедль
Никлас
23
Ауэр
Йонас
21
Шауб
Луис
- Основной состав
-
98 Дилмен ДенизВратарь
- Защитник
-
27 Ба УссейнуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Тюрюдж ДенизНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
75 Каплан ЭмреЗащитник
- Защитник
-
91 ДавидсонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Кени ФилиппНападающий
-
-
28 Emre Karaal
-
Главный тренер: Атан Кагдас
- Основной состав
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45 Хедль НикласВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
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23 Ауэр ЙонасЗащитник
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21 Шауб ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ланг КристофНападающий
-
27 Бишоф НойНападающий
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Главный тренер: Клаусс Роберт
Результаты последних матчей
Истанбул Башакшехир
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Сивасспор - Истанбул Башакшехир 1:2 Самсунспор - Истанбул Башакшехир 2:0 Бодрумспор - Истанбул Башакшехир 0:1 Истанбул Башакшехир - Антальяспор 5:2
Истанбул Башакшехир - Сент-Патрикс 2:0 Сент-Патрикс - Истанбул Башакшехир 0:0 Истанбул Башакшехир - Аланьяспор 4:2 Истанбул Башакшехир - Иберия 1999 2:0 Ризеспор - Истанбул Башакшехир 1:1 Иберия 1999 - Истанбул Башакшехир 0:1 Ла-Фиорита - Истанбул Башакшехир 0:4 Истанбул Башакшехир - Ла-Фиорита 6:1 Адана Демирспор - Истанбул Башакшехир 2:6 Истанбул Башакшехир - Трабзонспор 0:1 Сивасспор - Истанбул Башакшехир 0:1 Истанбул Башакшехир - Касымпаша 4:1 Хатайспор - Истанбул Башакшехир 1:2 Истанбул Башакшехир - Ризеспор 2:0 Пендикспор - Истанбул Башакшехир 2:3 Истанбул Башакшехир - Бешикташ 1:1
Рапид Вена
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Рапид Вена - ЛАСК 1:1 Донауфельд - Рапид Вена 1:3 Рапид Вена - Аустрия Вена 2:1 Вольфсбергер - Рапид Вена 1:1
Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 3:2 Рапид Вена - Брага 2:2 Блау-Вайсс Линц - Рапид Вена 3:0 Брага - Рапид Вена 2:1 Рапид Вена - Сваровски Тироль 2:0 Рапид Вена - Трабзонспор 2:0 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 1:1 Трабзонспор - Рапид Вена 0:1 Рапид Вена - Штурм Грац 1:0 Рапид Вена - Висла Краков 6:1 СК Нойзидль-ам-Зе - Рапид Вена 0:2 Висла Краков - Рапид Вена 1:2 Рапид Вена - Милан 1:1 Рапид Вена - Дебрецен 3:2 Рапид Вена - Славия Прага 0:3 Рапид Вена - Хартберг 0:3
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|0
|0
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|5.
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|6.
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|7.
|0
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|8.
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|9.
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|10.
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|12.
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|13.
|0
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|0 - 0
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|14.
|0
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|15.
|0
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|16.
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|0 - 0
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|17.
|0
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|0
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|0 - 0
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|18.
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|19.
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|24.
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|26.
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|27.
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|0 - 0
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|28.
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|0 - 0
|0
|29.
|0
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|0
|0
|0 - 0
|0
|30.
|0
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|0
|0
|0 - 0
|0
|31.
|0
|0
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|0
|0 - 0
|0
|32.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|33.
|0
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|0
|0
|0 - 0
|0
|34.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|35.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|36.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
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|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
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|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
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|0
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|11.
|0
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|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0
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|0 - 0
|0
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|0
|0
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|16.
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|17.
|0
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|18.
|0:0
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|26.
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|27.
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|28.
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|30.
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|0:1
|0
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|Команда
|И
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|0:0
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|1
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|2.
|0
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|3.
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|4.
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|9.
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|11.
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|12.
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|13.
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|14.
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|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Витория Гимарайнш
|Гарсия Самуэль
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Истанбул Башакшехир 0:0 Рапид Вена
Исход игры
Истанбул Башакшехир
67.3% (76)
Ничья
20.4% (23)
Рапид Вена
12.4% (14)
Тотал 2.5
Больше
61.26% (68)
Меньше
38.74% (43)
Обе команды забьют
Да
79.28% (88)
Нет
20.72% (23)
Популярный счёт
2:1 Истанбул Башакшехир
43.4% (49)
1:1 Ничья
18.6% (21)
1:2 Рапид Вена
11.5% (13)
1:0 Истанбул Башакшехир
11.5% (13)
2:0 Истанбул Башакшехир
6.2% (7)
3:2 Истанбул Башакшехир
1.8% (2)
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