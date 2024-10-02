Тур: 1. Стадион: Башакшехир Фатих Терим. Главный судья: Adam Ladebaeck
1:2
Конец матча
0'
41' Желтая карточкаРо Яо Серж-Филипп
0:1
43' ГолШауб Луис
1:1
45' ГолПёнтек Кшиштоф
1:2
46' ГолШауб Луис
59' Желтая карточкаБургшталлер Гвидо
66' Желтая карточкаЗайдль Маттиас
90'+9
Ход матча
43'
0:1
45'
1:1
46'
1:2
66'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 4
-
4 Угловые 4
-
3 Офсайды 2
-
5 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
51 Владение мячом, % 49
Прогноз на матч от Liveresult
98
Дилмен
Дениз
27
Ба
Уссейну
23
Тюрюдж
Дениз
45
Хедль
Никлас
23
Ауэр
Йонас
21
Шауб
Луис
- Основной состав
-
98 Дилмен ДенизВратарь
- Защитник
-
27 Ба УссейнуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Тюрюдж ДенизНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
75 Каплан ЭмреЗащитник
- Защитник
-
91 ДавидсонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Кени ФилиппНападающий
-
-
28 Emre Karaal
-
Главный тренер: Атан Кагдас
- Основной состав
-
45 Хедль НикласВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Ауэр ЙонасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Шауб ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ланг КристофНападающий
-
27 Бишоф НойНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Клаусс Роберт
Бомбардиры внутри турнира
Истанбул Башакшехир
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пёнтек Кшиштоф
|1
|1
|Гюрлер Сердар
|0
|0
Рапид Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шауб Луис
|2
|2
|Бургшталлер Гвидо
|0
|0
|Бельо Дион Дрене
|0
|0
Карточки
Истанбул Башакшехир
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Рапид Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бургшталлер Гвидо
|1
|0
|Ро Яо Серж-Филипп
|1
|0
|Зайдль Маттиас
|1
|0
Результаты матчей
Истанбул Башакшехир
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Рапид Вена
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
0
Истанбул Башакшехир
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Рапид Вена
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
0
Голы по времени матча
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
100%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
100%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Истанбул Башакшехир
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Сивасспор - Истанбул Башакшехир 1:2 Самсунспор - Истанбул Башакшехир 2:0 Бодрумспор - Истанбул Башакшехир 0:1 Истанбул Башакшехир - Антальяспор 5:2
Истанбул Башакшехир - Сент-Патрикс 2:0 Сент-Патрикс - Истанбул Башакшехир 0:0 Истанбул Башакшехир - Аланьяспор 4:2 Истанбул Башакшехир - Иберия 1999 2:0 Ризеспор - Истанбул Башакшехир 1:1 Иберия 1999 - Истанбул Башакшехир 0:1 Ла-Фиорита - Истанбул Башакшехир 0:4 Истанбул Башакшехир - Ла-Фиорита 6:1 Адана Демирспор - Истанбул Башакшехир 2:6 Истанбул Башакшехир - Трабзонспор 0:1 Сивасспор - Истанбул Башакшехир 0:1 Истанбул Башакшехир - Касымпаша 4:1 Хатайспор - Истанбул Башакшехир 1:2 Истанбул Башакшехир - Ризеспор 2:0 Пендикспор - Истанбул Башакшехир 2:3 Истанбул Башакшехир - Бешикташ 1:1
Рапид Вена
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Рапид Вена - ЛАСК 1:1 Донауфельд - Рапид Вена 1:3 Рапид Вена - Аустрия Вена 2:1 Вольфсбергер - Рапид Вена 1:1
Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 3:2 Рапид Вена - Брага 2:2 Блау-Вайсс Линц - Рапид Вена 3:0 Брага - Рапид Вена 2:1 Рапид Вена - Сваровски Тироль 2:0 Рапид Вена - Трабзонспор 2:0 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 1:1 Трабзонспор - Рапид Вена 0:1 Рапид Вена - Штурм Грац 1:0 Рапид Вена - Висла Краков 6:1 СК Нойзидль-ам-Зе - Рапид Вена 0:2 Висла Краков - Рапид Вена 1:2 Рапид Вена - Милан 1:1 Рапид Вена - Дебрецен 3:2 Рапид Вена - Славия Прага 0:3 Рапид Вена - Хартберг 0:3
Результаты матчей
Истанбул Башакшехир
Рапид Вена
Точный счет
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Истанбул Башакшехир
Рапид Вена
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Рапид Вена
|Шауб Луис
|2
|Витория Гимарайнш
|Gustavo Silva
|1 (1)
|Истанбул Башакшехир
|Пёнтек Кшиштоф
|1
|Витория Гимарайнш
|Силва Тьягу
|1
|Витория Гимарайнш
|Гарсия Самуэль
|1
|Рапид Вена
|Бургшталлер Гвидо
|1
|Рапид Вена
|Ро Яо Серж-Филипп
|1
|Рапид Вена
|Зайдль Маттиас
|1
|Витория Гимарайнш
|Кучис Армандас
|1
|Целе
|Фильо Эдмилсон
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Истанбул Башакшехир 1:2 Рапид Вена
Исход игры
Истанбул Башакшехир
67.3% (76)
Ничья
20.4% (23)
Рапид Вена
12.4% (14)
Тотал 2.5
Больше
61.26% (68)
Меньше
38.74% (43)
Обе команды забьют
Да
79.28% (88)
Нет
20.72% (23)
Популярный счёт
2:1 Истанбул Башакшехир
43.4% (49)
1:1 Ничья
18.6% (21)
1:2 Рапид Вена
11.5% (13)
1:0 Истанбул Башакшехир
11.5% (13)
2:0 Истанбул Башакшехир
6.2% (7)
3:2 Истанбул Башакшехир
1.8% (2)
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