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  3. Лига конференций 2024-2025
Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Adam Ladebaeck
Истанбул Башакшехир
1:2
Конец матча
Рапид Вена
0'
41' Желтая карточка
Ро Яо Серж-Филипп
0:1
43' Гол
Шауб Луис
1:1
45' Гол
Пёнтек Кшиштоф
1:2
46' Гол
Шауб Луис
59' Желтая карточка
Бургшталлер Гвидо
66' Желтая карточка
Зайдль Маттиас
90'+9

Ход матча

41'
 
Ро Яо Серж-Филипп
43'
0:1
Шауб Луис
(Бельо Дион Дрене)
45'
Пёнтек Кшиштоф
(Гюрлер Сердар)
1:1
46'
1:2
Шауб Луис
(Бургшталлер Гвидо)
59'
 
Бургшталлер Гвидо
62'
Озджан Беркай
Креспо Мигель
 
62'
Пелкас Димитрис
Фигейредо Жоау
 
66'
 
Зайдль Маттиас
75'
Лима Лукас
Тюрюдж Дениз
 
75'
Давидсон
Гюрлер Сердар
 
82'
 
Хофманн Максимилиан
Шауб Луис
82'
 
Nikolaus Wurmbrand
Бельо Дион Дрене
84'
Кени Филипп
Оздемир Берат
 
87'
 
Бёркеейет Тобиас
Mamadou Sangare
90'
 
Бишоф Ной
Бургшталлер Гвидо

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 4
  • 3 Офсайды 2
  • 5 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 51 Владение мячом, % 49
Прогнозы 113
Истанбул Башакшехир 67.3% (76)
X 20.4% (23)
Рапид Вена 12.4% (14)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
98
Дилмен
Дениз
4
Эргюн
Онур
27
Ба
Уссейну
3
Опоку
Джером
8
Кеман
Оливье
13
Креспо
Мигель
2
Оздемир
Берат
25
Фигейредо
Жоау
23
Тюрюдж
Дениз
9
Пёнтек
Кшиштоф
7
Гюрлер
Сердар
45
Хедль
Никлас
77
Болла
Бендегуз
55
Цветкович
Ненад
6
Ро
Яо
Серж-Филипп
23
Ауэр
Йонас
8
Гргич
Лукас
17
Mamadou
Sangare
21
Шауб
Луис
18
Зайдль
Маттиас
9
Бургшталлер
Гвидо
7
Бельо
Дион
Дрене
Истанбул Башакшехир
4-3-3
Рапид Вена
4-2-2-2

Бомбардиры внутри турнира

Истанбул Башакшехир
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пёнтек Кшиштоф 1 1
Гюрлер Сердар 0 0
Рапид Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шауб Луис 2 2
Бургшталлер Гвидо 0 0
Бельо Дион Дрене 0 0

Карточки

Истанбул Башакшехир
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рапид Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бургшталлер Гвидо 1 0
Ро Яо Серж-Филипп 1 0
Зайдль Маттиас 1 0

Результаты матчей

Истанбул Башакшехир
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Рапид Вена
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0
Истанбул Башакшехир
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Рапид Вена
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0

Голы по времени матча

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
100%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
100%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Истанбул Башакшехир
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Сивасспор - Истанбул Башакшехир 1:2 Самсунспор - Истанбул Башакшехир 2:0 Бодрумспор - Истанбул Башакшехир 0:1 Истанбул Башакшехир - Антальяспор 5:2
Истанбул Башакшехир - Сент-Патрикс 2:0 Сент-Патрикс - Истанбул Башакшехир 0:0 Истанбул Башакшехир - Аланьяспор 4:2 Истанбул Башакшехир - Иберия 1999 2:0 Ризеспор - Истанбул Башакшехир 1:1 Иберия 1999 - Истанбул Башакшехир 0:1 Ла-Фиорита - Истанбул Башакшехир 0:4 Истанбул Башакшехир - Ла-Фиорита 6:1 Адана Демирспор - Истанбул Башакшехир 2:6 Истанбул Башакшехир - Трабзонспор 0:1 Сивасспор - Истанбул Башакшехир 0:1 Истанбул Башакшехир - Касымпаша 4:1 Хатайспор - Истанбул Башакшехир 1:2 Истанбул Башакшехир - Ризеспор 2:0 Пендикспор - Истанбул Башакшехир 2:3 Истанбул Башакшехир - Бешикташ 1:1
Рапид Вена
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Рапид Вена - ЛАСК 1:1 Донауфельд - Рапид Вена 1:3 Рапид Вена - Аустрия Вена 2:1 Вольфсбергер - Рапид Вена 1:1
Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 3:2 Рапид Вена - Брага 2:2 Блау-Вайсс Линц - Рапид Вена 3:0 Брага - Рапид Вена 2:1 Рапид Вена - Сваровски Тироль 2:0 Рапид Вена - Трабзонспор 2:0 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 1:1 Трабзонспор - Рапид Вена 0:1 Рапид Вена - Штурм Грац 1:0 Рапид Вена - Висла Краков 6:1 СК Нойзидль-ам-Зе - Рапид Вена 0:2 Висла Краков - Рапид Вена 1:2 Рапид Вена - Милан 1:1 Рапид Вена - Дебрецен 3:2 Рапид Вена - Славия Прага 0:3 Рапид Вена - Хартберг 0:3

Результаты матчей

Истанбул Башакшехир
Рапид Вена

Точный счет

1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Истанбул Башакшехир
Рапид Вена

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Витория Гимарайнш
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Рапид Вена
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Ягеллония Белосток
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Копенгаген
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Юргорден
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
ЛАСК
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Шемрок Роверс
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
АПОЭЛ
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
ХИК
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Пафос
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Лугано
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Борац Баня-Лука
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Панатинаикос
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Гент
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
ТНС
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Челси
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Фиорентина
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Петрокуб
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Олимпия Любляна
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Динамо Минск
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Омония Никосия
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Викингур Рейкьявик
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Ларн
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Астана
 0 0 0 0 0 - 0 0
25.
Бачка-Топола
 0 0 0 0 0 - 0 0
26.
Млада Болеслав
 0 0 0 0 0 - 0 0
27.
Мольде
 0 0 0 0 0 - 0 0
28.
Хайденхайм
 0 0 0 0 0 - 0 0
29.
Легия
 0 0 0 0 0 - 0 0
30.
Бетис
 0 0 0 0 0 - 0 0
31.
Серкль Брюгге
 0 0 0 0 0 - 0 0
32.
Санкт-Галлен
 0 0 0 0 0 - 0 0
33.
Хартс
 0 0 0 0 0 - 0 0
34.
Ноа Ереван
 0 0 0 0 0 - 0 0
35.
Истанбул Башакшехир
 1 0 0 1 1 - 2 0
36.
Целе
 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Витория Гимарайнш
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Фиорентина
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Челси
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
ТНС
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Гент
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Панатинаикос
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Борац Баня-Лука
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Лугано
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Петрокуб
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Пафос
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
АПОЭЛ
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Шемрок Роверс
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
ЛАСК
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Юргорден
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Копенгаген
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Ягеллония Белосток
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
ХИК
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Рапид Вена
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Олимпия Любляна
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Омония Никосия
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Ноа Ереван
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Хартс
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Санкт-Галлен
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Серкль Брюгге
 0 0 0 0 0 - 0 0
25.
Бетис
 0 0 0 0 0 - 0 0
26.
Динамо Минск
 0 0 0 0 0 - 0 0
27.
Хайденхайм
 0 0 0 0 0 - 0 0
28.
Легия
 0 0 0 0 0 - 0 0
29.
Млада Болеслав
 0 0 0 0 0 - 0 0
30.
Бачка-Топола
 0 0 0 0 0 - 0 0
31.
Астана
 0 0 0 0 0 - 0 0
32.
Ларн
 0 0 0 0 0 - 0 0
33.
Викингур Рейкьявик
 0 0 0 0 0 - 0 0
34.
Мольде
 0 0 0 0 0 - 0 0
35.
Целе
 0 0 0 0 0 - 0 0
36.
Истанбул Башакшехир
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рапид Вена
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Фиорентина
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Челси
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
ТНС
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Гент
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Панатинаикос
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Борац Баня-Лука
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Лугано
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Петрокуб
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Пафос
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
АПОЭЛ
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Шемрок Роверс
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
ЛАСК
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Юргорден
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Копенгаген
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Ягеллония Белосток
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
ХИК
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Олимпия Любляна
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Витория Гимарайнш
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Омония Никосия
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Истанбул Башакшехир
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Ноа Ереван
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Хартс
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Санкт-Галлен
 0 0 0 0 0 - 0 0
25.
Серкль Брюгге
 0 0 0 0 0 - 0 0
26.
Бетис
 0 0 0 0 0 - 0 0
27.
Динамо Минск
 0 0 0 0 0 - 0 0
28.
Легия
 0 0 0 0 0 - 0 0
29.
Мольде
 0 0 0 0 0 - 0 0
30.
Млада Болеслав
 0 0 0 0 0 - 0 0
31.
Бачка-Топола
 0 0 0 0 0 - 0 0
32.
Астана
 0 0 0 0 0 - 0 0
33.
Ларн
 0 0 0 0 0 - 0 0
34.
Викингур Рейкьявик
 0 0 0 0 0 - 0 0
35.
Хайденхайм
 0 0 0 0 0 - 0 0
36.
Целе
 1 0 0 1 1 - 3 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Рапид Вена Шауб Луис 2
Витория Гимарайнш Gustavo Silva 1 (1)
Истанбул Башакшехир Пёнтек Кшиштоф 1
Витория Гимарайнш Силва Тьягу 1
Витория Гимарайнш Гарсия Самуэль 1
Весь список

Топ нарушителей
Рапид Вена Бургшталлер Гвидо 1
Рапид Вена Ро Яо Серж-Филипп 1
Рапид Вена Зайдль Маттиас 1
Витория Гимарайнш Кучис Армандас 1
Целе Фильо Эдмилсон 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Г О О О О Л - Шауб Луис бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Basaksehir Fatih Terim Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 113
    Истанбул Башакшехир 67.3% (76)
    X 20.4% (23)
    Рапид Вена 12.4% (14)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Истанбул Башакшехир 1:2 Рапид Вена

    Исход игры
    Истанбул Башакшехир
    67.3% (76)
    Ничья
    20.4% (23)
    Рапид Вена
    12.4% (14)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.26% (68)
    Меньше
    38.74% (43)
    Обе команды забьют
    Да
    79.28% (88)
    Нет
    20.72% (23)
    Популярный счёт
    2:1 Истанбул Башакшехир
    43.4% (49)
    1:1 Ничья
    18.6% (21)
    1:2 Рапид Вена
    11.5% (13)
    1:0 Истанбул Башакшехир
    11.5% (13)
    2:0 Истанбул Башакшехир
    6.2% (7)
    3:2 Истанбул Башакшехир
    1.8% (2)
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