Тур: 1. Стадион: Афонсу Энрикеш. Главный судья: Lothar D'Hondt
1:0
Первый тайм: 29'
Ход матча
7'
1:0
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 0
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
44 Владение мячом, % 56
Прогноз на матч от Liveresult
14
Варела
Бруну
76
Гашпар
Бруну
13
Мендеш
Жоау
10
Силва
Тьягу
11
Сешлар
Свит
- Основной состав
-
14 Варела БрунуВратарь
-
76 Гашпар БрунуЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Мендеш ЖоауЗащитник
-
10 Силва ТьягуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
27 Шарлес СилваВратарь
- Защитник
-
15 Ривас ОскарЗащитник
- Защитник
-
28 Феррейра ЗеПолузащитник
-
77 Сантуш НунуПолузащитник
- Полузащитник
-
79 Бика ЖозеНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
22 Alberto Baio
-
Главный тренер: Боргес Руи
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Сешлар СвитПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
10 Коутер НиноПолузащитник
- Нападающий
-
77 Брнич ИванНападающий
-
12 Luka Kolar
-
Главный тренер: Риера Альберт
История личных встреч
Витория Гимарайнш
Целе
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
4
Голов в среднем за матч
0
4
Среднее время на гол
0
22
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
3
1
Среднее время на гол
30
90
Всего голов
3
5
Голов в среднем за матч
1.5
2.5
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
60
36
Бомбардиры внутри турнира
Витория Гимарайнш
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гарсия Самуэль
|1
|1
Целе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Результаты последних матчей
Витория Гимарайнш
(20 матчей)
85%
5%
10%
17 побед 1 ничья 2 поражения
Каса Пия - Витория Гимарайнш 1:1 Витория Гимарайнш - Порту 0:3 Брага - Витория Гимарайнш 0:2 Витория Гимарайнш - Фамаликан 2:1
Зриньски - Витория Гимарайнш 0:4 АВС - Витория Гимарайнш 1:0 Витория Гимарайнш - Зриньски 3:0 Витория Гимарайнш - Эшторил 1:0 Витория Гимарайнш - Цюрих 2:0 Арока - Витория Гимарайнш 0:1 Цюрих - Витория Гимарайнш 0:3 Витория Гимарайнш - Флориана 4:0 Флориана - Витория Гимарайнш 0:1 Витория Гимарайнш - Райо Вальекано 2:0 Витория Гимарайнш - Мидлсбро 2:0 Витория Гимарайнш - Фаренсе 6:1 Витория Гимарайнш - Фаренсе (до 23 лет) 6:1 Farense U23 - Витория Гимарайнш 1:6 Витория Гимарайнш - Трофенсе 2:1 Арока - Витория Гимарайнш 1:3
Целе
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Браво - Целе 3:2 Домжале - Целе 0:3 Целе - Марибор 2:1 Целе - Нафта 3:1
Копер - Целе 0:0 Целе - Пюник 4:1 Целе - Приморье 0:3 Пюник - Целе 1:0 Олимпия Любляна - Целе 2:2 Шемрок Роверс - Целе 3:1 Целе - Радомлье 4:2 Целе - Шемрок Роверс 1:0 Мура - Целе 1:0 Слован Братислава - Целе 5:0 Целе - Слован Братислава 1:1 Целе - Браво 2:1 Целе - Флора Таллин 2:1 Флора Таллин - Целе 0:5 Целе - Рапид Бухарест 1:0 Целе - Оцелул Галац 2:3
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
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|0:0
|1
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|3.
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|17.
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|27.
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|33.
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|34.
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|0 - 0
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|35.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|36.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
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|1.
|1:0
|1
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|0:0
|1
|0
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|12.
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|13.
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|14.
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|15.
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|0:1
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|Команда
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- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Витория Гимарайнш
|Гарсия Самуэль
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Витория Гимарайнш 1:0 Целе
Исход игры
Витория Гимарайнш
97.4% (111)
Ничья
1.8% (2)
Целе
0.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
35.14% (39)
Меньше
64.86% (72)
Обе команды забьют
Да
29.73% (33)
Нет
70.27% (78)
Популярный счёт
2:0 Витория Гимарайнш
47.4% (54)
2:1 Витория Гимарайнш
23.7% (27)
1:0 Витория Гимарайнш
14.9% (17)
3:0 Витория Гимарайнш
6.1% (7)
3:1 Витория Гимарайнш
2.6% (3)
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