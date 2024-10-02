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  3. Лига конференций 2024-2025
Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Lothar D'Hondt
Витория Гимарайнш
1:0
Первый тайм: 29'
Целе
0'
1:0
7' Гол
Гарсия Самуэль

Ход матча

7'
Гарсия Самуэль
1:0

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 44 Владение мячом, % 56
Прогнозы 114
Витория Гимарайнш 97.4% (111)
X 1.8% (2)
Целе 0.9% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Витория Гимарайнш
Ничья
Целе
1.38
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9.70
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9.50
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
14
Варела
Бруну
76
Гашпар
Бруну
24
Боревкович
Тони
3
Вильянуэва
Микель
13
Мендеш
Жоау
10
Силва
Тьягу
8
Хэндель
Томаш
20
Гарсия
Самуэль
71
Gustavo
Silva
7
Оливейра
Нелсон
11
Cesar
Andrade
Lima
Kaio
22
Розман
Матьяж
6
Зец
Давид
81
Неманич
Клемен
3
Вуклишевич
Дамьян
2
Ньето
Хуан
11
Сешлар
Свит
4
Дулка
Марко
88
Светлин
Тамар
7
Матко
Алёша
47
Кучис
Армандас
8
Бобичанец
Лука
Витория Гимарайнш
4-3-3
Целе
4-3-3

История личных встреч

Витория Гимарайнш
Целе

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ЛК
0:1
ЛК
3:4

Голы

Всего голов

0
4

Голов в среднем за матч

0
4

Среднее время на гол

0
22

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

1.5
2.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
36

Бомбардиры внутри турнира

Витория Гимарайнш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарсия Самуэль 1 1
Целе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Результаты последних матчей

Витория Гимарайнш
(20 матчей)
85%
5%
10%
17 побед 1 ничья 2 поражения
Каса Пия - Витория Гимарайнш 1:1 Витория Гимарайнш - Порту 0:3 Брага - Витория Гимарайнш 0:2 Витория Гимарайнш - Фамаликан 2:1
Зриньски - Витория Гимарайнш 0:4 АВС - Витория Гимарайнш 1:0 Витория Гимарайнш - Зриньски 3:0 Витория Гимарайнш - Эшторил 1:0 Витория Гимарайнш - Цюрих 2:0 Арока - Витория Гимарайнш 0:1 Цюрих - Витория Гимарайнш 0:3 Витория Гимарайнш - Флориана 4:0 Флориана - Витория Гимарайнш 0:1 Витория Гимарайнш - Райо Вальекано 2:0 Витория Гимарайнш - Мидлсбро 2:0 Витория Гимарайнш - Фаренсе 6:1 Витория Гимарайнш - Фаренсе (до 23 лет) 6:1 Farense U23 - Витория Гимарайнш 1:6 Витория Гимарайнш - Трофенсе 2:1 Арока - Витория Гимарайнш 1:3
Целе
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Браво - Целе 3:2 Домжале - Целе 0:3 Целе - Марибор 2:1 Целе - Нафта 3:1
Копер - Целе 0:0 Целе - Пюник 4:1 Целе - Приморье 0:3 Пюник - Целе 1:0 Олимпия Любляна - Целе 2:2 Шемрок Роверс - Целе 3:1 Целе - Радомлье 4:2 Целе - Шемрок Роверс 1:0 Мура - Целе 1:0 Слован Братислава - Целе 5:0 Целе - Слован Братислава 1:1 Целе - Браво 2:1 Целе - Флора Таллин 2:1 Флора Таллин - Целе 0:5 Целе - Рапид Бухарест 1:0 Целе - Оцелул Галац 2:3
Команда И В Н П Г О
1.
Витория Гимарайнш
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Рапид Вена
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Истанбул Башакшехир
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Ягеллония Белосток
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Копенгаген
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Юргорден
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
ЛАСК
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Шемрок Роверс
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Челси
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Петрокуб
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Пафос
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Лугано
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Борац Баня-Лука
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Панатинаикос
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
ТНС
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Гент
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Фиорентина
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
АПОЭЛ
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
ХИК
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Млада Болеслав
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Омония Никосия
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Викингур Рейкьявик
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Астана
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Бачка-Топола
 0 0 0 0 0 - 0 0
25.
Хайденхайм
 0 0 0 0 0 - 0 0
26.
Олимпия Любляна
 0 0 0 0 0 - 0 0
27.
Ларн
 0 0 0 0 0 - 0 0
28.
Мольде
 0 0 0 0 0 - 0 0
29.
Бетис
 0 0 0 0 0 - 0 0
30.
Серкль Брюгге
 0 0 0 0 0 - 0 0
31.
Санкт-Галлен
 0 0 0 0 0 - 0 0
32.
Хартс
 0 0 0 0 0 - 0 0
33.
Динамо Минск
 0 0 0 0 0 - 0 0
34.
Ноа Ереван
 0 0 0 0 0 - 0 0
35.
Легия
 0 0 0 0 0 - 0 0
36.
Целе
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда И В Н П Г О
1.
Витория Гимарайнш
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Истанбул Башакшехир
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Фиорентина
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Гент
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
ТНС
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Панатинаикос
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Борац Баня-Лука
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Лугано
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Пафос
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Петрокуб
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Челси
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Шемрок Роверс
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
ЛАСК
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Юргорден
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Копенгаген
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Ягеллония Белосток
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
АПОЭЛ
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Рапид Вена
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
ХИК
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Омония Никосия
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Легия
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Ноа Ереван
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Динамо Минск
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Хартс
 0 0 0 0 0 - 0 0
25.
Санкт-Галлен
 0 0 0 0 0 - 0 0
26.
Серкль Брюгге
 0 0 0 0 0 - 0 0
27.
Млада Болеслав
 0 0 0 0 0 - 0 0
28.
Бетис
 0 0 0 0 0 - 0 0
29.
Ларн
 0 0 0 0 0 - 0 0
30.
Олимпия Любляна
 0 0 0 0 0 - 0 0
31.
Хайденхайм
 0 0 0 0 0 - 0 0
32.
Бачка-Топола
 0 0 0 0 0 - 0 0
33.
Астана
 0 0 0 0 0 - 0 0
34.
Викингур Рейкьявик
 0 0 0 0 0 - 0 0
35.
Мольде
 0 0 0 0 0 - 0 0
36.
Целе
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1.
Рапид Вена
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Фиорентина
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Гент
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
ТНС
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Панатинаикос
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Борац Баня-Лука
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Лугано
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Пафос
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
АПОЭЛ
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Петрокуб
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Шемрок Роверс
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
ЛАСК
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Юргорден
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Копенгаген
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Ягеллония Белосток
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Истанбул Башакшехир
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Челси
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
ХИК
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Витория Гимарайнш
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Омония Никосия
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Легия
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Ноа Ереван
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Динамо Минск
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Хартс
 0 0 0 0 0 - 0 0
25.
Санкт-Галлен
 0 0 0 0 0 - 0 0
26.
Серкль Брюгге
 0 0 0 0 0 - 0 0
27.
Млада Болеслав
 0 0 0 0 0 - 0 0
28.
Бетис
 0 0 0 0 0 - 0 0
29.
Ларн
 0 0 0 0 0 - 0 0
30.
Олимпия Любляна
 0 0 0 0 0 - 0 0
31.
Хайденхайм
 0 0 0 0 0 - 0 0
32.
Бачка-Топола
 0 0 0 0 0 - 0 0
33.
Астана
 0 0 0 0 0 - 0 0
34.
Викингур Рейкьявик
 0 0 0 0 0 - 0 0
35.
Мольде
 0 0 0 0 0 - 0 0
36.
Целе
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Витория Гимарайнш Гарсия Самуэль 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 7'
    Г О О О О Л - Гарсия Самуэль бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • До матча
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  • 72 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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Прогнозы 114
Витория Гимарайнш 97.4% (111)
X 1.8% (2)
Целе 0.9% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Витория Гимарайнш
Ничья
Целе
1.38
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9.70
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9.50
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Витория Гимарайнш 1:0 Целе онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Витория Гимарайнш 1:0 Целе

Исход игры
Витория Гимарайнш
97.4% (111)
Ничья
1.8% (2)
Целе
0.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
35.14% (39)
Меньше
64.86% (72)
Обе команды забьют
Да
29.73% (33)
Нет
70.27% (78)
Популярный счёт
2:0 Витория Гимарайнш
47.4% (54)
2:1 Витория Гимарайнш
23.7% (27)
1:0 Витория Гимарайнш
14.9% (17)
3:0 Витория Гимарайнш
6.1% (7)
3:1 Витория Гимарайнш
2.6% (3)
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Витория Гимарайнш
Целе
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