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  3. Лига конференций 2024-2025
Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Lothar D'Hondt
Витория Гимарайнш
3:1
Конец матча
Целе
0'
1:0
7' Гол
Гарсия Самуэль
2:0
36' Гол
Gustavo Silva
3:0
62' Гол
Силва Тьягу
70' Желтая карточка
Кучис Армандас
87' Желтая карточка
Фильо Эдмилсон
3:1
90' Гол
Матко Алёша
90'+5

Ход матча

7'
Гарсия Самуэль
(Cesar Andrade Lima Kaio)
1:0
36'
Gustavo Silva
(Гашпар Бруну)
2:0
46'
 
Брнич Иван
Ньето Хуан
62'
Силва Тьягу
(Gustavo Silva)
3:0
63'
 
Лерно Клеман
Дулка Марко
66'
 
Коутер Нино
Бобичанец Лука
67'
Jesus Ramirez
Оливейра Нелсон
 
67'
Сантуш Нуну
Gustavo Silva
 
67'
Феррейра Зе
Силва Тьягу
 
70'
Кучис Армандас
 
73'
 
Фильо Эдмилсон
Кучис Армандас
76'
Силва Ману
Хэндель Томаш
 
76'
Мендеш Жоао Педро Морейра
Гарсия Самуэль
 
87'
 
Фильо Эдмилсон
90'
3:1
Матко Алёша
(Брнич Иван)

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 9 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 4
  • 3 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 48 Владение мячом, % 52
Прогнозы 114
Витория Гимарайнш 97.4% (111)
X 1.8% (2)
Целе 0.9% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
14
Варела
Бруну
76
Гашпар
Бруну
24
Боревкович
Тони
3
Вильянуэва
Микель
13
Мендеш
Жоау
10
Силва
Тьягу
8
Хэндель
Томаш
20
Гарсия
Самуэль
71
Gustavo
Silva
7
Оливейра
Нелсон
11
Cesar
Andrade
Lima
Kaio
22
Розман
Матьяж
6
Зец
Давид
3
Вуклишевич
Дамьян
81
Неманич
Клемен
2
Ньето
Хуан
8
Бобичанец
Лука
4
Дулка
Марко
88
Светлин
Тамар
7
Матко
Алёша
11
Сешлар
Свит
47
Кучис
Армандас
Витория Гимарайнш
4-3-3
Целе
4-3-2-1

История личных встреч

Витория Гимарайнш
Целе

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ЛК
0:1
ЛК
3:4

Голы

Всего голов

0
4

Голов в среднем за матч

0
4

Среднее время на гол

0
22

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

1.5
2.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
36

Бомбардиры внутри турнира

Витория Гимарайнш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Gustavo Silva 1 1
Силва Тьягу 1 1
Гарсия Самуэль 1 1
Гашпар Бруну 0 0
Cesar Andrade Lima Kaio 0 0
Целе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Матко Алёша 1 1
Брнич Иван 0 0

Карточки

Витория Гимарайнш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кучис Армандас 1 0
Целе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фильо Эдмилсон 1 0

Результаты матчей

Витория Гимарайнш
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Целе
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Витория Гимарайнш
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Целе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Витория Гимарайнш
(20 матчей)
85%
5%
10%
17 побед 1 ничья 2 поражения
Каса Пия - Витория Гимарайнш 1:1 Витория Гимарайнш - Порту 0:3 Брага - Витория Гимарайнш 0:2 Витория Гимарайнш - Фамаликан 2:1
Зриньски - Витория Гимарайнш 0:4 АВС - Витория Гимарайнш 1:0 Витория Гимарайнш - Зриньски 3:0 Витория Гимарайнш - Эшторил 1:0 Витория Гимарайнш - Цюрих 2:0 Арока - Витория Гимарайнш 0:1 Цюрих - Витория Гимарайнш 0:3 Витория Гимарайнш - Флориана 4:0 Флориана - Витория Гимарайнш 0:1 Витория Гимарайнш - Райо Вальекано 2:0 Витория Гимарайнш - Мидлсбро 2:0 Витория Гимарайнш - Фаренсе 6:1 Витория Гимарайнш - Фаренсе (до 23 лет) 6:1 Farense U23 - Витория Гимарайнш 1:6 Витория Гимарайнш - Трофенсе 2:1 Арока - Витория Гимарайнш 1:3
Целе
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Браво - Целе 3:2 Домжале - Целе 0:3 Целе - Марибор 2:1 Целе - Нафта 3:1
Копер - Целе 0:0 Целе - Пюник 4:1 Целе - Приморье 0:3 Пюник - Целе 1:0 Олимпия Любляна - Целе 2:2 Шемрок Роверс - Целе 3:1 Целе - Радомлье 4:2 Целе - Шемрок Роверс 1:0 Мура - Целе 1:0 Слован Братислава - Целе 5:0 Целе - Слован Братислава 1:1 Целе - Браво 2:1 Целе - Флора Таллин 2:1 Флора Таллин - Целе 0:5 Целе - Рапид Бухарест 1:0 Целе - Оцелул Галац 2:3

Результаты матчей

Витория Гимарайнш
Целе

Точный счет

3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%

Точный счет

3:1
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Витория Гимарайнш
Целе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Витория Гимарайнш
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Рапид Вена
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Ягеллония Белосток
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Копенгаген
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Юргорден
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
ЛАСК
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Шемрок Роверс
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
АПОЭЛ
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
ХИК
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Пафос
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Лугано
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Борац Баня-Лука
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Панатинаикос
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Гент
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
ТНС
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Челси
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Фиорентина
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Петрокуб
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Олимпия Любляна
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Динамо Минск
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Омония Никосия
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Викингур Рейкьявик
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Ларн
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Астана
 0 0 0 0 0 - 0 0
25.
Бачка-Топола
 0 0 0 0 0 - 0 0
26.
Млада Болеслав
 0 0 0 0 0 - 0 0
27.
Мольде
 0 0 0 0 0 - 0 0
28.
Хайденхайм
 0 0 0 0 0 - 0 0
29.
Легия
 0 0 0 0 0 - 0 0
30.
Бетис
 0 0 0 0 0 - 0 0
31.
Серкль Брюгге
 0 0 0 0 0 - 0 0
32.
Санкт-Галлен
 0 0 0 0 0 - 0 0
33.
Хартс
 0 0 0 0 0 - 0 0
34.
Ноа Ереван
 0 0 0 0 0 - 0 0
35.
Истанбул Башакшехир
 1 0 0 1 1 - 2 0
36.
Целе
 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Витория Гимарайнш
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Фиорентина
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Челси
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
ТНС
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Гент
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Панатинаикос
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Борац Баня-Лука
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Лугано
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Петрокуб
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Пафос
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
АПОЭЛ
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Шемрок Роверс
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
ЛАСК
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Юргорден
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Копенгаген
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Ягеллония Белосток
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
ХИК
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Рапид Вена
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Олимпия Любляна
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Омония Никосия
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Ноа Ереван
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Хартс
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Санкт-Галлен
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Серкль Брюгге
 0 0 0 0 0 - 0 0
25.
Бетис
 0 0 0 0 0 - 0 0
26.
Динамо Минск
 0 0 0 0 0 - 0 0
27.
Хайденхайм
 0 0 0 0 0 - 0 0
28.
Легия
 0 0 0 0 0 - 0 0
29.
Млада Болеслав
 0 0 0 0 0 - 0 0
30.
Бачка-Топола
 0 0 0 0 0 - 0 0
31.
Астана
 0 0 0 0 0 - 0 0
32.
Ларн
 0 0 0 0 0 - 0 0
33.
Викингур Рейкьявик
 0 0 0 0 0 - 0 0
34.
Мольде
 0 0 0 0 0 - 0 0
35.
Целе
 0 0 0 0 0 - 0 0
36.
Истанбул Башакшехир
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рапид Вена
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Фиорентина
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Челси
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
ТНС
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Гент
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Панатинаикос
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Борац Баня-Лука
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Лугано
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Петрокуб
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Пафос
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
АПОЭЛ
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Шемрок Роверс
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
ЛАСК
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Юргорден
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Копенгаген
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Ягеллония Белосток
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
ХИК
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Олимпия Любляна
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Витория Гимарайнш
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Омония Никосия
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Истанбул Башакшехир
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Ноа Ереван
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Хартс
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Санкт-Галлен
 0 0 0 0 0 - 0 0
25.
Серкль Брюгге
 0 0 0 0 0 - 0 0
26.
Бетис
 0 0 0 0 0 - 0 0
27.
Динамо Минск
 0 0 0 0 0 - 0 0
28.
Легия
 0 0 0 0 0 - 0 0
29.
Мольде
 0 0 0 0 0 - 0 0
30.
Млада Болеслав
 0 0 0 0 0 - 0 0
31.
Бачка-Топола
 0 0 0 0 0 - 0 0
32.
Астана
 0 0 0 0 0 - 0 0
33.
Ларн
 0 0 0 0 0 - 0 0
34.
Викингур Рейкьявик
 0 0 0 0 0 - 0 0
35.
Хайденхайм
 0 0 0 0 0 - 0 0
36.
Целе
 1 0 0 1 1 - 3 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Рапид Вена Шауб Луис 2
Витория Гимарайнш Gustavo Silva 1 (1)
Истанбул Башакшехир Пёнтек Кшиштоф 1
Витория Гимарайнш Силва Тьягу 1
Витория Гимарайнш Гарсия Самуэль 1
Весь список

Топ нарушителей
Рапид Вена Бургшталлер Гвидо 1
Рапид Вена Ро Яо Серж-Филипп 1
Рапид Вена Зайдль Маттиас 1
Витория Гимарайнш Кучис Армандас 1
Целе Фильо Эдмилсон 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 36'
      Гашпар Бруну сделал результативную передачу.
    • 36'
      Г О О О О Л - Gustavo Silva бьет в цель!
    • 7'
      Кайо сделал результативную передачу.
    • 7'
      Г О О О О Л - Гарсия Самуэль бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio D. Afonso Henriques. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 114
    Витория Гимарайнш 97.4% (111)
    X 1.8% (2)
    Целе 0.9% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Витория Гимарайнш 3:1 Целе

    Исход игры
    Витория Гимарайнш
    97.4% (111)
    Ничья
    1.8% (2)
    Целе
    0.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    35.14% (39)
    Меньше
    64.86% (72)
    Обе команды забьют
    Да
    29.73% (33)
    Нет
    70.27% (78)
    Популярный счёт
    2:0 Витория Гимарайнш
    47.4% (54)
    2:1 Витория Гимарайнш
    23.7% (27)
    1:0 Витория Гимарайнш
    14.9% (17)
    3:0 Витория Гимарайнш
    6.1% (7)
    3:1 Витория Гимарайнш
    2.6% (3)
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