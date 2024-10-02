Тур: 1. Стадион: Афонсу Энрикеш. Главный судья: Lothar D'Hondt
3:1
Конец матча
0'
1:0
7' ГолГарсия Самуэль
2:0
36' ГолGustavo Silva
3:0
62' ГолСилва Тьягу
70' Желтая карточкаКучис Армандас
87' Желтая карточкаФильо Эдмилсон
3:1
90' ГолМатко Алёша
90'+5
Ход матча
7'
36'
2:0
46'
62'
3:0
70'
87'
90'
3:1
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 1
-
9 Удары в створ 2
-
2 Угловые 4
-
3 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
48 Владение мячом, % 52
Прогноз на матч от Liveresult
14
Варела
Бруну
76
Гашпар
Бруну
13
Мендеш
Жоау
10
Силва
Тьягу
11
Сешлар
Свит
- Основной состав
-
14 Варела БрунуВратарь
-
76 Гашпар БрунуЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Мендеш ЖоауЗащитник
-
10 Силва ТьягуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
27 Шарлес СилваВратарь
- Защитник
-
15 Ривас ОскарЗащитник
- Защитник
-
28 Феррейра ЗеПолузащитник
-
77 Сантуш НунуПолузащитник
- Полузащитник
-
79 Бика ЖозеНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
22 Alberto Baio
-
Главный тренер: Боргес Руи
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Сешлар СвитПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
10 Коутер НиноПолузащитник
- Нападающий
-
77 Брнич ИванНападающий
-
12 Luka Kolar
-
Главный тренер: Риера Альберт
История личных встреч
Витория Гимарайнш
Целе
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
4
Голов в среднем за матч
0
4
Среднее время на гол
0
22
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
3
1
Среднее время на гол
30
90
Всего голов
3
5
Голов в среднем за матч
1.5
2.5
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
60
36
Бомбардиры внутри турнира
Витория Гимарайнш
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Gustavo Silva
|1
|1
|Силва Тьягу
|1
|1
|Гарсия Самуэль
|1
|1
|Гашпар Бруну
|0
|0
|Cesar Andrade Lima Kaio
|0
|0
Целе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Матко Алёша
|1
|1
|Брнич Иван
|0
|0
Карточки
Витория Гимарайнш
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кучис Армандас
|1
|0
Целе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фильо Эдмилсон
|1
|0
Результаты матчей
Витория Гимарайнш
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Целе
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Витория Гимарайнш
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Целе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Голы по времени матча
Забито
3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Витория Гимарайнш
(20 матчей)
85%
5%
10%
17 побед 1 ничья 2 поражения
Каса Пия - Витория Гимарайнш 1:1 Витория Гимарайнш - Порту 0:3 Брага - Витория Гимарайнш 0:2 Витория Гимарайнш - Фамаликан 2:1
Зриньски - Витория Гимарайнш 0:4 АВС - Витория Гимарайнш 1:0 Витория Гимарайнш - Зриньски 3:0 Витория Гимарайнш - Эшторил 1:0 Витория Гимарайнш - Цюрих 2:0 Арока - Витория Гимарайнш 0:1 Цюрих - Витория Гимарайнш 0:3 Витория Гимарайнш - Флориана 4:0 Флориана - Витория Гимарайнш 0:1 Витория Гимарайнш - Райо Вальекано 2:0 Витория Гимарайнш - Мидлсбро 2:0 Витория Гимарайнш - Фаренсе 6:1 Витория Гимарайнш - Фаренсе (до 23 лет) 6:1 Farense U23 - Витория Гимарайнш 1:6 Витория Гимарайнш - Трофенсе 2:1 Арока - Витория Гимарайнш 1:3
Целе
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Браво - Целе 3:2 Домжале - Целе 0:3 Целе - Марибор 2:1 Целе - Нафта 3:1
Копер - Целе 0:0 Целе - Пюник 4:1 Целе - Приморье 0:3 Пюник - Целе 1:0 Олимпия Любляна - Целе 2:2 Шемрок Роверс - Целе 3:1 Целе - Радомлье 4:2 Целе - Шемрок Роверс 1:0 Мура - Целе 1:0 Слован Братислава - Целе 5:0 Целе - Слован Братислава 1:1 Целе - Браво 2:1 Целе - Флора Таллин 2:1 Флора Таллин - Целе 0:5 Целе - Рапид Бухарест 1:0 Целе - Оцелул Галац 2:3
Результаты матчей
Витория Гимарайнш
Целе
Точный счет
3:1
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
Точный счет
3:1
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Витория Гимарайнш
Целе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Рапид Вена
|Шауб Луис
|2
|Витория Гимарайнш
|Gustavo Silva
|1 (1)
|Истанбул Башакшехир
|Пёнтек Кшиштоф
|1
|Витория Гимарайнш
|Силва Тьягу
|1
|Витория Гимарайнш
|Гарсия Самуэль
|1
|Рапид Вена
|Бургшталлер Гвидо
|1
|Рапид Вена
|Ро Яо Серж-Филипп
|1
|Рапид Вена
|Зайдль Маттиас
|1
|Витория Гимарайнш
|Кучис Армандас
|1
|Целе
|Фильо Эдмилсон
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Витория Гимарайнш 3:1 Целе
Исход игры
Витория Гимарайнш
97.4% (111)
Ничья
1.8% (2)
Целе
0.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
35.14% (39)
Меньше
64.86% (72)
Обе команды забьют
Да
29.73% (33)
Нет
70.27% (78)
Популярный счёт
2:0 Витория Гимарайнш
47.4% (54)
2:1 Витория Гимарайнш
23.7% (27)
1:0 Витория Гимарайнш
14.9% (17)
3:0 Витория Гимарайнш
6.1% (7)
3:1 Витория Гимарайнш
2.6% (3)
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