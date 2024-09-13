Тур: 6. Стадион: Оболонь Арена.
0:0
Конец матча
0'
32' Желтая карточкаФилиппов Александр
57' Желтая карточкаМартынюк Александр
58' Желтая карточкаVadym Vitenchuk
76' Желтая карточкаIgor Medynsky
90'+8
Ход матча
58'
76'
15
Стасюк
Пётр
26
Miguel
II
33
Juan
Alvina
71
Шостак
Денис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Стасюк ПётрЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Кичак АртёмВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
90 Taras Liakh
-
-
-
Главный тренер: Sergiy Shyshchenko
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Miguel IIЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Juan AlvinaПолузащитник
- Полузащитник
-
71 Шостак ДенисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Скорко ДанилЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
59 Козак АртёмПолузащитник
- Нападающий
-
23 ДжеованиНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ротань Руслан
История личных встреч
Оболонь
Александрия
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
0.5
1
Среднее время на гол
180
90
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
1.5
2
Среднее время на гол
60
45
Всего голов
4
6
Голов в среднем за матч
1
1.5
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
90
60
Бомбардиры внутри турнира
Оболонь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Черненко Руслан
|1
|0.17
|Слободян Олег
|1
|0.17
|Лукьянчук Павел
|0
|0
|Igor Medynsky
|0
|0
Александрия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Филиппов Александр
|3 (1)
|0.6
|Ковалец Кирилл
|3
|0.6
|Juan Alvina
|2
|0.4
|Джеовани
|1
|0.2
|Калюжный Иван
|1
|0.2
|Кравченко Никита
|0
|0
|Копына Юрий
|0
|0
|Шулянский Артём
|0
|0
Карточки
Оболонь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дубко Валерий
|1
|1
|Vadym Vitenchuk
|2
|0
|Igor Medynsky
|2
|0
|Грисьо Максим
|0
|1
|Vitaliy Grusha
|1
|0
|Viktor Bliznichenko
|1
|0
|Taras Moroz
|1
|0
Александрия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Смирный Евгений
|2
|0
|Мартынюк Александр
|1
|0
|Шабанов Артём
|1
|0
|Калюжный Иван
|1
|0
|Филиппов Александр
|1
|0
|Ващенко Даниил
|1
|0
|Juan Alvina
|1
|0
Результаты матчей
Оболонь
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Александрия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
2
0
Оболонь
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Александрия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
0
7
Оболонь
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Александрия
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
2
7
Голы по времени матча
Забито
2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
1
50%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
8
1
2 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
1
100%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Забито
0
7
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
6 Не забивали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
3
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
3
50%
1
33%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Забито
2
11
0 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 4
5 Не забивали 1
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
1
50%
3
27%
46-60
1
50%
2
18%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
14
4
6 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
5
36%
1
25%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
3
21%
1
25%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
3
21%
2
50%
76-90
Результаты последних матчей
Оболонь
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Оболонь - Заря 0:2 Полесье - Оболонь 4:0 Ворскла - Оболонь 2:0 Оболонь - Рух Львов 0:4
Оболонь - Колос Ковалёвка 2:2 Оболонь - Верес 5:2 Оболонь - ФК Чернигов 2:1 Оболонь - ЛНЗ Черкасcы 2:0 Оболонь - Чайка (Петропавловская Борщаговка) 3:0 Оболонь - Кудривкa-Нивa 0:1 Оболонь - Эпицентр 2:4 ЛНЗ Черкасcы - Оболонь 2:0 Оболонь - Александрия 0:3 Ворскла - Оболонь 3:1 Оболонь - Рух Львов 0:0 Оболонь - ЛНЗ Черкасcы 1:0 Заря - Оболонь 0:0 Металлист-1925 - Оболонь 1:1 Александрия - Оболонь 2:2 Оболонь - Минай 1:1
Александрия
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Александрия - Колос Ковалёвка 2:1 Александрия - Шахтёр Донецк 4:3 Заря - Александрия 1:2 ЛНЗ Черкасcы - Александрия 0:2
Стяуа Бухарест - Александрия 2:1 Черноморец Од - Александрия 0:2 Александрия - Ингулец 2:1 ЛНЗ Черкасcы - Александрия 2:1 Александрия - Кудривкa-Нивa 3:1 Оболонь - Александрия 0:3 Верес - Александрия 2:2 Александрия - Днепр-1 1:0 Александрия - Рух Львов 2:2 Колос Ковалёвка - Александрия 0:0 Александрия - ЛНЗ Черкасcы 1:2 Александрия - Оболонь 2:2 Александрия - Динамо Киев 0:1 Черноморец Од - Александрия 3:2 Минай - Александрия 2:2 Александрия - Ворскла 1:0
Результаты матчей
Оболонь
Александрия
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 50%
4:3
1 раз 50%
Точное количество голов
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
2:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
Точное количество голов
0
5 раз 83%
2
1 раз 17%
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Оболонь
Александрия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
15
Больше Меньше
41
15
41
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Полесье
|Назаренко Александр
|5 (1)
|Рух Львов
|Краснопир Игорь
|4
|Рух Львов
|Квасница Илья
|3 (2)
|Александрия
|Филиппов Александр
|3 (1)
|Александрия
|Ковалец Кирилл
|3
|ФК Левый Берег
|Ruslan Dedukh
|3
|Оболонь
|Дубко Валерий
|1 1
|Карпаты
|Костенко Ян
|1 1
|Верес
|Смиян Максим
|1 1
|Рух Львов
|Klayver
|1 1