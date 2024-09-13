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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 6. Стадион: .
Оболонь
0:0
Конец матча
Александрия
0'
32' Желтая карточка
Филиппов Александр
57' Желтая карточка
Мартынюк Александр
58' Желтая карточка
Vadym Vitenchuk
76' Желтая карточка
Igor Medynsky
90'+8
1
Федоривский
Назарий
11
Грисьо
Максим
3
Приймак
Владислав
2
Карась
Даниил
15
Стасюк
Пётр
44
Vadym
Vitenchuk
9
Igor
Medynsky
10
Слободян
Олег
17
Черненко
Руслан
55
Суханов
Сергей
8
Тарануха
Ростислав
44
Ермаков
Георгий
4
Кравченко
Никита
26
Miguel
II
31
Шабанов
Артём
24
Мартынюк
Александр
5
Калюжный
Иван
33
Juan
Alvina
6
Ковалец
Кирилл
71
Шостак
Денис
11
Шулянский
Артём
9
Филиппов
Александр
Оболонь
Александрия

История личных встреч

Оболонь
Александрия

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

История матчей

ПЛ
0:3
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.5
1

Среднее время на гол

180
90

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1.5
2

Среднее время на гол

60
45

Всего голов

4
6

Голов в среднем за матч

1
1.5

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

90
60

Бомбардиры внутри турнира

Оболонь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Черненко Руслан 1 0.17
Слободян Олег 1 0.17
Лукьянчук Павел 0 0
Igor Medynsky 0 0
Александрия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Филиппов Александр 3 (1) 0.6
Ковалец Кирилл 3 0.6
Juan Alvina 2 0.4
Джеовани 1 0.2
Калюжный Иван 1 0.2
Кравченко Никита 0 0
Копына Юрий 0 0
Шулянский Артём 0 0

Карточки

Оболонь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дубко Валерий 1 1
Vadym Vitenchuk 2 0
Igor Medynsky 2 0
Грисьо Максим 0 1
Vitaliy Grusha 1 0
Viktor Bliznichenko 1 0
Taras Moroz 1 0
Александрия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Смирный Евгений 2 0
Мартынюк Александр 1 0
Шабанов Артём 1 0
Калюжный Иван 1 0
Филиппов Александр 1 0
Ващенко Даниил 1 0
Juan Alvina 1 0

Результаты матчей

Оболонь
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Александрия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
0
Оболонь
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Александрия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

0
7
Оболонь
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Александрия
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

2
7

Голы по времени матча

Забито

2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
1
50%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

8
1
2 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
1
100%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Забито

0
7
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
6 Не забивали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
3
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
3
50%
1
33%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

2
11
0 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 4
5 Не забивали 1
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
1
50%
3
27%
46-60
1
50%
2
18%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

14
4
6 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
5
36%
1
25%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
3
21%
1
25%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
3
21%
2
50%
76-90

Результаты последних матчей

Оболонь
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Оболонь - Заря 0:2 Полесье - Оболонь 4:0 Ворскла - Оболонь 2:0 Оболонь - Рух Львов 0:4
Оболонь - Колос Ковалёвка 2:2 Оболонь - Верес 5:2 Оболонь - ФК Чернигов 2:1 Оболонь - ЛНЗ Черкасcы 2:0 Оболонь - Чайка (Петропавловская Борщаговка) 3:0 Оболонь - Кудривкa-Нивa 0:1 Оболонь - Эпицентр 2:4 ЛНЗ Черкасcы - Оболонь 2:0 Оболонь - Александрия 0:3 Ворскла - Оболонь 3:1 Оболонь - Рух Львов 0:0 Оболонь - ЛНЗ Черкасcы 1:0 Заря - Оболонь 0:0 Металлист-1925 - Оболонь 1:1 Александрия - Оболонь 2:2 Оболонь - Минай 1:1
Александрия
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Александрия - Колос Ковалёвка 2:1 Александрия - Шахтёр Донецк 4:3 Заря - Александрия 1:2 ЛНЗ Черкасcы - Александрия 0:2
Стяуа Бухарест - Александрия 2:1 Черноморец Од - Александрия 0:2 Александрия - Ингулец 2:1 ЛНЗ Черкасcы - Александрия 2:1 Александрия - Кудривкa-Нивa 3:1 Оболонь - Александрия 0:3 Верес - Александрия 2:2 Александрия - Днепр-1 1:0 Александрия - Рух Львов 2:2 Колос Ковалёвка - Александрия 0:0 Александрия - ЛНЗ Черкасcы 1:2 Александрия - Оболонь 2:2 Александрия - Динамо Киев 0:1 Черноморец Од - Александрия 3:2 Минай - Александрия 2:2 Александрия - Ворскла 1:0

Результаты матчей

Оболонь
Александрия

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 50%
4:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

2:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%

Точное количество голов

0
5 раз 83%
2
1 раз 17%
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Оболонь
Александрия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
5
0.5
Больше Меньше
4
1
1
5
1.5
4
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Александрия
 5 4 1 0 10 - 5 13
2.
Полесье
 4 3 1 0 10 - 2 10
3.
Динамо Киев
 3 3 0 0 6 - 2 9
4.
Рух Львов
 4 3 0 1 13 - 3 9
5.
ЛНЗ Черкасcы
 5 3 0 2 6 - 5 9
6.
Заря
 5 3 0 2 6 - 6 9
7.
Ворскла
 4 2 1 1 6 - 6 7
8.
Кривбасс
 4 2 1 1 4 - 5 7
9.
Шахтёр Донецк
 4 2 0 2 10 - 5 6
10.
ФК Левый Берег
 5 2 0 3 4 - 6 6
11.
Карпаты
 5 1 2 2 6 - 6 5
12.
Верес
 5 1 1 3 3 - 7 4
13.
Черноморец Од
 5 1 0 4 2 - 7 3
14.
Ингулец
 5 0 3 2 3 - 9 3
15.
Колос Ковалёвка
 5 0 2 3 3 - 6 2
16.
Оболонь
 6 0 2 4 2 - 14 2
17.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛНЗ Черкасcы
 4 3 0 1 6 - 4 9
2.
Рух Львов
 2 2 0 0 8 - 0 6
3.
Александрия
 2 2 0 0 6 - 4 6
4.
Полесье
 2 1 1 0 5 - 1 4
5.
Кривбасс
 2 1 1 0 2 - 2 4
6.
Карпаты
 3 1 1 1 5 - 4 4
7.
Динамо Киев
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Заря
 2 1 0 1 3 - 3 3
9.
Ворскла
 2 1 0 1 2 - 5 3
10.
Черноморец Од
 3 1 0 2 2 - 5 3
11.
ФК Левый Берег
 3 1 0 2 1 - 4 3
12.
Оболонь
 4 0 2 2 2 - 8 2
13.
Колос Ковалёвка
 2 0 1 1 0 - 1 1
14.
Верес
 4 0 1 3 2 - 7 1
15.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Ингулец
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Шахтёр Донецк
 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Александрия
 3 2 1 0 4 - 1 7
2.
Полесье
 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Динамо Киев
 2 2 0 0 5 - 2 6
4.
Шахтёр Донецк
 3 2 0 1 10 - 4 6
5.
Заря
 3 2 0 1 3 - 3 6
6.
Ворскла
 2 1 1 0 4 - 1 4
7.
Верес
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Рух Львов
 2 1 0 1 5 - 3 3
9.
ФК Левый Берег
 2 1 0 1 3 - 2 3
10.
Кривбасс
 2 1 0 1 2 - 3 3
11.
Ингулец
 5 0 3 2 3 - 9 3
12.
Карпаты
 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
Колос Ковалёвка
 3 0 1 2 3 - 5 1
14.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
ЛНЗ Черкасcы
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Черноморец Од
 2 0 0 2 0 - 2 0
17.
Оболонь
 2 0 0 2 0 - 6 0
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  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Полесье Назаренко Александр 5 (1)
Рух Львов Краснопир Игорь 4
Рух Львов Квасница Илья 3 (2)
Александрия Филиппов Александр 3 (1)
Александрия Ковалец Кирилл 3
Весь список

Топ нарушителей
ФК Левый Берег Ruslan Dedukh 3
Оболонь Дубко Валерий 1 1
Карпаты Костенко Ян 1 1
Верес Смиян Максим 1 1
Рух Львов Klayver 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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