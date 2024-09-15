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  3. Украина
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 6. Стадион: .
Ворскла
0:0
Конец матча
Рух Львов
0'
32' Желтая карточка
Скляр Александр
38' Вторая желтая карточка
Скляр Александр
45' Желтая карточка
Квасница Илья
64' Желтая карточка
Челядин Артём
66' Желтая карточка
Сич Алексей
73' Желтая карточка
Кане Ибрахим
85' Желтая карточка
Исенко Павел
86' Желтая карточка
Дидик Роман
90'+4
7
Исенко
Павел
27
Крупский
Илья
25
Luka
Gucek
5
Черноморец
Александр
4
Пердута
Игорь
18
Павлюк
Евгений
6
Скляр
Александр
38
Челядин
Артём
11
Кане
Ибрахим
77
Samson
Iyede
33
Мякушко
Сергей
23
Dmitriy
Ledviy
77
Сич
Алексей
29
Дидик
Роман
4
Vitaliy
Kholod
93
Vitaliy
Roman
15
Denys
Pidgurskyi
14
Квасница
Илья
10
Притула
Остап
71
Oleh
Fedor
8
Карабин
Ярослав
95
Краснопир
Игорь
Ворскла
Рух Львов

История личных встреч

Ворскла
Рух Львов

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

8 матчей

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
4:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
5:2

Голы

Всего голов

8
3

Голов в среднем за матч

2
0.75

Среднее время на гол

45
120

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

14
7

Голов в среднем за матч

1.75
0.88

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

51
102

Бомбардиры внутри турнира

Ворскла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Челядин Артём 1 0.2
Скляр Александр 1 0.2
Мякушко Сергей 1 0.2
Ковталюк Николай 1 0.2
Кане Ибрахим 1 0.2
Нестеренко Иван 1 0.2
Шкрийелж Демир 0 0
Рух Львов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Краснопир Игорь 4 0.8
Квасница Илья 3 0.6
Карабин Ярослав 2 0.4
Vitaliy Kholod 1 0.2
Притула Остап 1 (1) 0.2
Рунич Василий 1 0.2
Klayver 1 0.2
Сич Алексей 0 0
Дидик Роман 0 0

Карточки

Ворскла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Скляр Александр 1 1
Ковталюк Николай 2 0
Павлюк Евгений 2 0
Бацула Андрей 1 0
Черноморец Александр 1 0
Кане Ибрахим 1 0
Корниенко Виктор 1 0
Челядин Артём 1 0
Luka Gucek 1 0
Исенко Павел 1 0
Рух Львов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Klayver 1 1
Сич Алексей 2 0
Дидик Роман 2 0
Vitaliy Roman 1 0
Vitaliy Kholod 1 0
Denys Pidgurskyi 1 0
Квасница Илья 1 0

Результаты матчей

Ворскла
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Рух Львов
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Ворскла
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Рух Львов
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
8
Ворскла
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Рух Львов
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
9

Голы по времени матча

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
50%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

5
3
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
1
33%
61-75
1
20%
2
67%
76-90

Забито

4
8
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
6
75%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
13
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
0
0%
1
8%
1-15
1
17%
2
15%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
7
54%
46-60
2
33%
1
8%
61-75
1
17%
2
15%
76-90

Пропущено

6
3
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
1
33%
61-75
1
17%
2
67%
76-90

Результаты последних матчей

Ворскла
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Карпаты - Ворскла 1:1 Ворскла - Оболонь 2:0 ФК Левый Берег - Ворскла 0:3 Ворскла - Шахтёр Донецк 0:5
Ворскла - СК Полтава 1:1 Минай - Ворскла 0:1 Ворскла - Скала 1911 2:1 Ворскла - Ужгород 1:0 Буковина - Ворскла 1:3 ЛНЗ Черкасcы - Ворскла 1:0 Ворскла - Оболонь 3:1 Ворскла - Шахтёр Донецк 1:2 Ворскла - Минай 2:3 Металлист-1925 - Ворскла 3:2 Полесье - Ворскла 1:0 Ворскла - Колос Ковалёвка 0:2 Ворскла - Шахтёр Донецк 0:1 Кривбасс - Ворскла 1:1 Полесье - Ворскла 0:1 Ворскла - Динамо Киев 1:5
Рух Львов
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Рух Львов - Ингулец 5:0 Рух Львов - Заря 3:0 ЛНЗ Черкасcы - Рух Львов 3:1 Оболонь - Рух Львов 0:4
Рух Львов - Агробизнес 2:0 Хартберг - Рух Львов 0:2 Рух Львов - Сабах Баку 1:2 Рух Львов - Лутон Таун 0:1 Осиек - Рух Львов 3:1 Рух Львов - Домжале 0:3 Рух Львов - Хайдук 1:3 Штурм Грац - Рух Львов 1:4 Кечкемет - Рух Львов 2:2 Рух Львов - Верес 4:0 Рух Львов - Динамо Киев 1:2 Рух Львов - Черноморец Од 2:0 Оболонь - Рух Львов 0:0 Александрия - Рух Львов 2:2 Рух Львов - Верес 3:1 Минай - Рух Львов 1:1

Результаты матчей

Ворскла
Рух Львов

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:5
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
3
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Точный счет

0:3
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Ворскла
Рух Львов

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
2
1
1
2.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
1
2
3
1.5
3
2
1
4
2.5
3
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Александрия
 5 4 1 0 10 - 5 13
2.
Динамо Киев
 4 4 0 0 8 - 2 12
3.
Полесье
 4 3 1 0 10 - 2 10
4.
Рух Львов
 5 3 1 1 13 - 3 10
5.
Кривбасс
 5 3 1 1 5 - 5 10
6.
Шахтёр Донецк
 5 3 0 2 15 - 7 9
7.
ЛНЗ Черкасcы
 5 3 0 2 6 - 5 9
8.
Заря
 6 3 0 3 6 - 8 9
9.
Ворскла
 5 2 2 1 6 - 6 8
10.
ФК Левый Берег
 6 2 0 4 4 - 7 6
11.
Черноморец Од
 6 2 0 4 3 - 7 6
12.
Карпаты
 6 1 2 3 8 - 11 5
13.
Верес
 5 1 1 3 3 - 7 4
14.
Ингулец
 6 0 3 3 3 - 10 3
15.
Колос Ковалёвка
 5 0 2 3 3 - 6 2
16.
Оболонь
 6 0 2 4 2 - 14 2
17.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛНЗ Черкасcы
 4 3 0 1 6 - 4 9
2.
Рух Львов
 2 2 0 0 8 - 0 6
3.
Александрия
 2 2 0 0 6 - 4 6
4.
Черноморец Од
 4 2 0 2 3 - 5 6
5.
Полесье
 2 1 1 0 5 - 1 4
6.
Кривбасс
 2 1 1 0 2 - 2 4
7.
Карпаты
 3 1 1 1 5 - 4 4
8.
Ворскла
 3 1 1 1 2 - 5 4
9.
Динамо Киев
 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Шахтёр Донецк
 2 1 0 1 5 - 3 3
11.
Заря
 3 1 0 2 3 - 5 3
12.
ФК Левый Берег
 4 1 0 3 1 - 5 3
13.
Оболонь
 4 0 2 2 2 - 8 2
14.
Колос Ковалёвка
 2 0 1 1 0 - 1 1
15.
Верес
 4 0 1 3 2 - 7 1
16.
Ингулец
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 3 3 0 0 7 - 2 9
2.
Александрия
 3 2 1 0 4 - 1 7
3.
Полесье
 2 2 0 0 5 - 1 6
4.
Шахтёр Донецк
 3 2 0 1 10 - 4 6
5.
Кривбасс
 3 2 0 1 3 - 3 6
6.
Заря
 3 2 0 1 3 - 3 6
7.
Ворскла
 2 1 1 0 4 - 1 4
8.
Рух Львов
 3 1 1 1 5 - 3 4
9.
Верес
 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
ФК Левый Берег
 2 1 0 1 3 - 2 3
11.
Ингулец
 6 0 3 3 3 - 10 3
12.
Колос Ковалёвка
 3 0 1 2 3 - 5 1
13.
Карпаты
 3 0 1 2 3 - 7 1
14.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
ЛНЗ Черкасcы
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Черноморец Од
 2 0 0 2 0 - 2 0
17.
Оболонь
 2 0 0 2 0 - 6 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Полесье Назаренко Александр 5 (1)
Рух Львов Краснопир Игорь 4
Рух Львов Квасница Илья 3 (2)
Карпаты Чачуа Амбросий 3 (1)
Шахтёр Донецк Бондаренко Артём 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ингулец Мельничук Максим 1 2
Карпаты Мирошниченко Денис 3
ФК Левый Берег Ruslan Dedukh 3
Шахтёр Донецк Кевин IV 3
Ворскла Скляр Александр 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Квасница Илья получил желтую карточку от судьи
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