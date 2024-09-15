Тур: 6. Стадион: Ворскла им. Алексея Бутовского.
0'
32' Желтая карточкаСкляр Александр
38' Вторая желтая карточкаСкляр Александр
45' Желтая карточкаКвасница Илья
64' Желтая карточкаЧелядин Артём
66' Желтая карточкаСич Алексей
73' Желтая карточкаКане Ибрахим
85' Желтая карточкаИсенко Павел
86' Желтая карточкаДидик Роман
90'+4
Ход матча
32'
38'
45'
56'
64'
66'
73'
85'
86'
25
Luka
Gucek
11
Кане
Ибрахим
77
Samson
Iyede
77
Сич
Алексей
29
Дидик
Роман
71
Oleh
Fedor
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Luka GucekЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Кане ИбрахимНападающий
-
77 Samson IyedeНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
80 Denys Ndukve
-
Главный тренер: Доланский Сергей
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Сич АлексейЗащитник
-
29 Дидик РоманЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
71 Oleh FedorПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
20 Klayver
-
50 Ivan Denysov
-
Главный тренер: Vitaliy Ponomarov
История личных встреч
Ворскла
Рух Львов
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
8 матчей
25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
3
Голов в среднем за матч
2
0.75
Среднее время на гол
45
120
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
14
7
Голов в среднем за матч
1.75
0.88
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
51
102
Бомбардиры внутри турнира
Ворскла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Челядин Артём
|1
|0.2
|Скляр Александр
|1
|0.2
|Мякушко Сергей
|1
|0.2
|Ковталюк Николай
|1
|0.2
|Кане Ибрахим
|1
|0.2
|Нестеренко Иван
|1
|0.2
|Шкрийелж Демир
|0
|0
Рух Львов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Краснопир Игорь
|4
|0.8
|Квасница Илья
|3
|0.6
|Карабин Ярослав
|2
|0.4
|Vitaliy Kholod
|1
|0.2
|Притула Остап
|1 (1)
|0.2
|Рунич Василий
|1
|0.2
|Klayver
|1
|0.2
|Сич Алексей
|0
|0
|Дидик Роман
|0
|0
Карточки
Ворскла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Скляр Александр
|1
|1
|Ковталюк Николай
|2
|0
|Павлюк Евгений
|2
|0
|Бацула Андрей
|1
|0
|Черноморец Александр
|1
|0
|Кане Ибрахим
|1
|0
|Корниенко Виктор
|1
|0
|Челядин Артём
|1
|0
|Luka Gucek
|1
|0
|Исенко Павел
|1
|0
Рух Львов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Klayver
|1
|1
|Сич Алексей
|2
|0
|Дидик Роман
|2
|0
|Vitaliy Roman
|1
|0
|Vitaliy Kholod
|1
|0
|Denys Pidgurskyi
|1
|0
|Квасница Илья
|1
|0
Результаты матчей
Ворскла
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Рух Львов
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
Ворскла
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Рух Львов
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
8
Ворскла
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Рух Львов
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
9
Голы по времени матча
Забито
2
5
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
50%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
5
3
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
1
33%
61-75
1
20%
2
67%
76-90
Забито
4
8
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
6
75%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
13
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
0
0%
1
8%
1-15
1
17%
2
15%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
7
54%
46-60
2
33%
1
8%
61-75
1
17%
2
15%
76-90
Пропущено
6
3
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
1
33%
61-75
1
17%
2
67%
76-90
Результаты последних матчей
Ворскла
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Карпаты - Ворскла 1:1 Ворскла - Оболонь 2:0 ФК Левый Берег - Ворскла 0:3 Ворскла - Шахтёр Донецк 0:5
Ворскла - СК Полтава 1:1 Минай - Ворскла 0:1 Ворскла - Скала 1911 2:1 Ворскла - Ужгород 1:0 Буковина - Ворскла 1:3 ЛНЗ Черкасcы - Ворскла 1:0 Ворскла - Оболонь 3:1 Ворскла - Шахтёр Донецк 1:2 Ворскла - Минай 2:3 Металлист-1925 - Ворскла 3:2 Полесье - Ворскла 1:0 Ворскла - Колос Ковалёвка 0:2 Ворскла - Шахтёр Донецк 0:1 Кривбасс - Ворскла 1:1 Полесье - Ворскла 0:1 Ворскла - Динамо Киев 1:5
Рух Львов
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Рух Львов - Ингулец 5:0 Рух Львов - Заря 3:0 ЛНЗ Черкасcы - Рух Львов 3:1 Оболонь - Рух Львов 0:4
Рух Львов - Агробизнес 2:0 Хартберг - Рух Львов 0:2 Рух Львов - Сабах Баку 1:2 Рух Львов - Лутон Таун 0:1 Осиек - Рух Львов 3:1 Рух Львов - Домжале 0:3 Рух Львов - Хайдук 1:3 Штурм Грац - Рух Львов 1:4 Кечкемет - Рух Львов 2:2 Рух Львов - Верес 4:0 Рух Львов - Динамо Киев 1:2 Рух Львов - Черноморец Од 2:0 Оболонь - Рух Львов 0:0 Александрия - Рух Львов 2:2 Рух Львов - Верес 3:1 Минай - Рух Львов 1:1
Результаты матчей
Ворскла
Рух Львов
Точный счет
0:0
1 раз 33%
0:5
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
3
1 раз 50%
5
1 раз 50%
Точный счет
0:3
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Ворскла
Рух Львов
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
12
11
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
41
23
32
14
32
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Полесье
|Назаренко Александр
|5 (1)
|Рух Львов
|Краснопир Игорь
|4
|Рух Львов
|Квасница Илья
|3 (2)
|Карпаты
|Чачуа Амбросий
|3 (1)
|Шахтёр Донецк
|Бондаренко Артём
|3 (1)
|Ингулец
|Мельничук Максим
|1 2
|Карпаты
|Мирошниченко Денис
|3
|ФК Левый Берег
|Ruslan Dedukh
|3
|Шахтёр Донецк
|Кевин IV
|3
|Ворскла
|Скляр Александр
|1 1