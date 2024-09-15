Тур: 6. Стадион: Arena Liviy Bereh.
0:1
Конец матча
0'
67' Желтая карточкаBandeira
69' Желтая карточкаЯкимив Андрей
0:1
81' ГолЗадерака Максим
86' Желтая карточкаРоманчук Александр
90'+5
Ход матча
67'
69'
81'
0:1
19
Mykola
Kogut
96
Синица
Олег
25
Bandeira
21
Кузык
Денис
22
Вакулко
Юрий
14
Лунёв
Максим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Mykola KogutПолузащитник
- Полузащитник
-
96 Синица ОлегПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Taras Galas
-
-
6 Sidnney
-
17 Ivan Kogut
-
-
-
Главный тренер: Vitaliy Pervak
- Основной состав
- Вратарь
-
25 BandeiraЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Кузык ДенисЗащитник
- Полузащитник
-
22 Вакулко ЮрийПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Лунёв МаксимПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
55 Дибанго ИванЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Вернидуб Юрий
Бомбардиры внутри турнира
ФК Левый Берег
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Taras Galas
|2
|0.33
|Якимив Андрей
|1
|0.17
|Ruslan Dedukh
|1 (1)
|0.17
|Синица Олег
|0
|0
|Klim Prykhodko
|0
|0
Кривбасс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Задерака Максим
|1
|0.2
|Кожушко Олег
|1
|0.2
|Yegor Tverdokhlib
|1
|0.2
|Аду Принс
|1
|0.2
|Стецков Тимур
|1 (1)
|0.2
|Лунёв Максим
|0
|0
|Кузык Денис
|0
|0
Карточки
ФК Левый Берег
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ruslan Dedukh
|3
|0
|Банада Евгений
|2
|0
|Якимив Андрей
|2
|0
|Соколов Олег
|2
|0
|Сухоручко Даниил
|2
|0
|Синица Олег
|1
|0
|Семёнов Дмитрий II
|1
|0
Кривбасс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бизимана Джихад
|2
|0
|Романчук Александр II
|0
|1
|Кожушко Олег
|1
|0
|Лунёв Максим
|1
|0
|Понедельник Андрей
|1
|0
|Дибанго Иван
|1
|0
|Yegor Tverdokhlib
|1
|0
|Bandeira
|1
|0
|_Matteo Amoroso
|1
|0
Результаты матчей
ФК Левый Берег
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Кривбасс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
ФК Левый Берег
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Кривбасс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
3
2
ФК Левый Берег
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Кривбасс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
3
2
Голы по времени матча
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
1
50%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
4
3
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90
Забито
3
2
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
50%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
4
4
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
2
50%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
1
25%
76-90
Пропущено
6
4
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
17%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
ФК Левый Берег
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Верес - ФК Левый Берег 1:3 ФК Левый Берег - Черноморец Од 1:0 ФК Левый Берег - Шахтёр Донецк 0:1 ФК Левый Берег - Ворскла 0:3
ЛНЗ Черкасcы - ФК Левый Берег 1:0 ЛНЗ Черкасcы - ФК Левый Берег 2:1 ФК Левый Берег - Шахтёр Дн (до 19 лет) 2:0 ФК Левый Берег - Эпицентр Дунаевцы 2:1 Карпаты - ФК Левый Берег 3:3 ФК Левый Берег - ФК Прикарпатье 1981 1:1 Агробизнес - ФК Левый Берег 0:2 ФК Левый Берег - Нива Бузова 1:2 Эпицентр Дунаевцы - ФК Левый Берег 1:1 ФК Левый Берег - Карпаты 0:1 ФК Прикарпатье 1981 - ФК Левый Берег 0:1 ФК Левый Берег - Агробизнес 3:0 Нива Бузова - ФК Левый Берег 1:5 ФК Левый Берег - Штурм Иванков 1:2 ФК Левый Берег - УЦСА 5:1 ФК Левый Берег - Штурм Иванков 5:0
Кривбасс
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Бетис - Кривбасс 3:0 Кривбасс - Ингулец 1:1 Кривбасс - Бетис 0:2 Верес - Кривбасс 0:2
Виктория Пльзень - Кривбасс 1:0 Карпаты - Кривбасс 3:0 Кривбасс - Виктория Пльзень 1:2 Кривбасс - Черноморец Од 1:0 Кривбасс - Ризеспор 3:4 Янг Бойз - Кривбасс 2:2 Кривбасс - Минай 3:0 Динамо Киев - Кривбасс 3:1 Кривбасс - Полесье 0:1 Днепр-1 - Кривбасс 1:0 Кривбасс - Металлист-1925 3:0 Черноморец Од - Кривбасс 1:2 Рух Львов - Кривбасс 1:1 Кривбасс - Ворскла 1:1 Верес - Кривбасс 0:2 Кривбасс - Колос Ковалёвка 1:0
Результаты матчей
ФК Левый Берег
Кривбасс
Точный счет
0:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
2 раза 100%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
ФК Левый Берег
Кривбасс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
31
14
13
14
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Полесье
|Назаренко Александр
|5 (1)
|Рух Львов
|Краснопир Игорь
|4
|Рух Львов
|Квасница Илья
|3 (2)
|Карпаты
|Чачуа Амбросий
|3 (1)
|Шахтёр Донецк
|Бондаренко Артём
|3 (1)
|Ингулец
|Мельничук Максим
|1 2
|Карпаты
|Мирошниченко Денис
|3
|ФК Левый Берег
|Ruslan Dedukh
|3
|Шахтёр Донецк
|Кевин IV
|3
|Ворскла
|Скляр Александр
|1 1