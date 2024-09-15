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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 6. Стадион: .
ФК Левый Берег
0:1
Конец матча
Кривбасс
0'
67' Желтая карточка
Bandeira
69' Желтая карточка
Якимив Андрей
0:1
81' Гол
Задерака Максим
86' Желтая карточка
Романчук Александр
90'+5
1
Maksym
Mekhaniv
2
Соколов
Олег
97
Якимив
Андрей
50
Семёнов
Дмитрий
II
3
Дударенко
Александр
44
Банада
Евгений
18
Ruslan
Dedukh
19
Mykola
Kogut
29
Klim
Prykhodko
96
Синица
Олег
21
Сухоручко
Даниил
33
Клищук
Андрей
25
Bandeira
3
Романчук
Александр
II
15
Драмбаев
Aлександр
21
Кузык
Денис
8
Бизимана
Джихад
22
Вакулко
Юрий
97
По
Жан-Морель
14
Лунёв
Максим
20
Микитишин
Артур
9
Созах
Даниэль
ФК Левый Берег
Кривбасс

Бомбардиры внутри турнира

ФК Левый Берег
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Taras Galas 2 0.33
Якимив Андрей 1 0.17
Ruslan Dedukh 1 (1) 0.17
Синица Олег 0 0
Klim Prykhodko 0 0
Кривбасс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Задерака Максим 1 0.2
Кожушко Олег 1 0.2
Yegor Tverdokhlib 1 0.2
Аду Принс 1 0.2
Стецков Тимур 1 (1) 0.2
Лунёв Максим 0 0
Кузык Денис 0 0

Карточки

ФК Левый Берег
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ruslan Dedukh 3 0
Банада Евгений 2 0
Якимив Андрей 2 0
Соколов Олег 2 0
Сухоручко Даниил 2 0
Синица Олег 1 0
Семёнов Дмитрий II 1 0
Кривбасс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бизимана Джихад 2 0
Романчук Александр II 0 1
Кожушко Олег 1 0
Лунёв Максим 1 0
Понедельник Андрей 1 0
Дибанго Иван 1 0
Yegor Tverdokhlib 1 0
Bandeira 1 0
_Matteo Amoroso 1 0

Результаты матчей

ФК Левый Берег
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Кривбасс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
ФК Левый Берег
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Кривбасс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

3
2
ФК Левый Берег
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Кривбасс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

3
2

Голы по времени матча

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
1
50%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

4
3
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90

Забито

3
2
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
50%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

4
4
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
2
50%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
1
25%
76-90

Пропущено

6
4
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
17%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

ФК Левый Берег
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Верес - ФК Левый Берег 1:3 ФК Левый Берег - Черноморец Од 1:0 ФК Левый Берег - Шахтёр Донецк 0:1 ФК Левый Берег - Ворскла 0:3
ЛНЗ Черкасcы - ФК Левый Берег 1:0 ЛНЗ Черкасcы - ФК Левый Берег 2:1 ФК Левый Берег - Шахтёр Дн (до 19 лет) 2:0 ФК Левый Берег - Эпицентр Дунаевцы 2:1 Карпаты - ФК Левый Берег 3:3 ФК Левый Берег - ФК Прикарпатье 1981 1:1 Агробизнес - ФК Левый Берег 0:2 ФК Левый Берег - Нива Бузова 1:2 Эпицентр Дунаевцы - ФК Левый Берег 1:1 ФК Левый Берег - Карпаты 0:1 ФК Прикарпатье 1981 - ФК Левый Берег 0:1 ФК Левый Берег - Агробизнес 3:0 Нива Бузова - ФК Левый Берег 1:5 ФК Левый Берег - Штурм Иванков 1:2 ФК Левый Берег - УЦСА 5:1 ФК Левый Берег - Штурм Иванков 5:0
Кривбасс
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Бетис - Кривбасс 3:0 Кривбасс - Ингулец 1:1 Кривбасс - Бетис 0:2 Верес - Кривбасс 0:2
Виктория Пльзень - Кривбасс 1:0 Карпаты - Кривбасс 3:0 Кривбасс - Виктория Пльзень 1:2 Кривбасс - Черноморец Од 1:0 Кривбасс - Ризеспор 3:4 Янг Бойз - Кривбасс 2:2 Кривбасс - Минай 3:0 Динамо Киев - Кривбасс 3:1 Кривбасс - Полесье 0:1 Днепр-1 - Кривбасс 1:0 Кривбасс - Металлист-1925 3:0 Черноморец Од - Кривбасс 1:2 Рух Львов - Кривбасс 1:1 Кривбасс - Ворскла 1:1 Верес - Кривбасс 0:2 Кривбасс - Колос Ковалёвка 1:0

Результаты матчей

ФК Левый Берег
Кривбасс

Точный счет

0:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
2 раза 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

ФК Левый Берег
Кривбасс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
1
1.5
1
1
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
3
1
1
4
1.5
1
3
1
4
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Александрия
 5 4 1 0 10 - 5 13
2.
Динамо Киев
 4 4 0 0 8 - 2 12
3.
Полесье
 4 3 1 0 10 - 2 10
4.
Рух Львов
 5 3 1 1 13 - 3 10
5.
Кривбасс
 5 3 1 1 5 - 5 10
6.
Шахтёр Донецк
 5 3 0 2 15 - 7 9
7.
ЛНЗ Черкасcы
 5 3 0 2 6 - 5 9
8.
Заря
 6 3 0 3 6 - 8 9
9.
Ворскла
 5 2 2 1 6 - 6 8
10.
ФК Левый Берег
 6 2 0 4 4 - 7 6
11.
Черноморец Од
 6 2 0 4 3 - 7 6
12.
Карпаты
 6 1 2 3 8 - 11 5
13.
Верес
 5 1 1 3 3 - 7 4
14.
Ингулец
 6 0 3 3 3 - 10 3
15.
Колос Ковалёвка
 5 0 2 3 3 - 6 2
16.
Оболонь
 6 0 2 4 2 - 14 2
17.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛНЗ Черкасcы
 4 3 0 1 6 - 4 9
2.
Рух Львов
 2 2 0 0 8 - 0 6
3.
Александрия
 2 2 0 0 6 - 4 6
4.
Черноморец Од
 4 2 0 2 3 - 5 6
5.
Полесье
 2 1 1 0 5 - 1 4
6.
Кривбасс
 2 1 1 0 2 - 2 4
7.
Карпаты
 3 1 1 1 5 - 4 4
8.
Ворскла
 3 1 1 1 2 - 5 4
9.
Динамо Киев
 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Шахтёр Донецк
 2 1 0 1 5 - 3 3
11.
Заря
 3 1 0 2 3 - 5 3
12.
ФК Левый Берег
 4 1 0 3 1 - 5 3
13.
Оболонь
 4 0 2 2 2 - 8 2
14.
Колос Ковалёвка
 2 0 1 1 0 - 1 1
15.
Верес
 4 0 1 3 2 - 7 1
16.
Ингулец
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 3 3 0 0 7 - 2 9
2.
Александрия
 3 2 1 0 4 - 1 7
3.
Полесье
 2 2 0 0 5 - 1 6
4.
Шахтёр Донецк
 3 2 0 1 10 - 4 6
5.
Кривбасс
 3 2 0 1 3 - 3 6
6.
Заря
 3 2 0 1 3 - 3 6
7.
Ворскла
 2 1 1 0 4 - 1 4
8.
Рух Львов
 3 1 1 1 5 - 3 4
9.
Верес
 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
ФК Левый Берег
 2 1 0 1 3 - 2 3
11.
Ингулец
 6 0 3 3 3 - 10 3
12.
Колос Ковалёвка
 3 0 1 2 3 - 5 1
13.
Карпаты
 3 0 1 2 3 - 7 1
14.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
ЛНЗ Черкасcы
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Черноморец Од
 2 0 0 2 0 - 2 0
17.
Оболонь
 2 0 0 2 0 - 6 0
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Полесье Назаренко Александр 5 (1)
Рух Львов Краснопир Игорь 4
Рух Львов Квасница Илья 3 (2)
Карпаты Чачуа Амбросий 3 (1)
Шахтёр Донецк Бондаренко Артём 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ингулец Мельничук Максим 1 2
Карпаты Мирошниченко Денис 3
ФК Левый Берег Ruslan Dedukh 3
Шахтёр Донецк Кевин IV 3
Ворскла Скляр Александр 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Судья начинает матч
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