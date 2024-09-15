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  3. Украина
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 6. Стадион: .
Полесье
2:1
Конец матча
Верес
0'
0:1
6' Гол
Гайдучик Николай
1:1
50' Гол
Гуцуляк Алексей
2:1
59' Пенальти
Назаренко Александр
63' Желтая карточка
Вовченко Семён
90' Желтая карточка
Бабенко Руслан
90' Желтая карточка
Леднeв Богдан
90'+7
23
Волынец
Евгений
15
Михайличенко
Богдан
34
Vialle
44
Чоботенко
Сергей
29
Artem
Smolyakov
8
Бабенко
Руслан
55
Крушиньский
Борис
37
Таллиш
Энрике
11
Гуцуляк
Алексей
9
Эрнандес
Луйфер
7
Назаренко
Александр
23
Кожухарь
Андрей
17
Mykhaylo
Protasevych
33
Гончаренко
Роман
3
Вовченко
Семён
95
Evgeny
Shevchenko
III
99
Кампос
Луан
20
Iago
Siqueira
6
Куция
Георгий
77
Шарай
Владислав
7
Степанюк
Руслан
89
Гайдучик
Николай
Полесье
Верес

История личных встреч

Полесье
Верес

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

История матчей

ТМК
1:4
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПД
2:0
ПД
0:0

Голы

Всего голов

1
6

Голов в среднем за матч

0.5
2

Среднее время на гол

180
45

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

4
7

Голов в среднем за матч

0.8
1.4

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

112
64

Бомбардиры внутри турнира

Полесье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Назаренко Александр 6 (2) 1.2
Гуцуляк Алексей 3 0.6
Чоботенко Сергей 1 0.2
Леднeв Богдан 1 0.2
Caua Paixao 1 0.2
Бабенко Руслан 0 0
Майсурадзе Георгий 0 0
Верес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шарай Владислав 2 0.33
Степанюк Руслан 1 0.17
Гайдучик Николай 1 0.17

Карточки

Полесье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гуцуляк Алексей 2 0
Бабенко Руслан 1 0
Чоботенко Сергей 1 0
Михайличенко Богдан 1 0
Леднeв Богдан 1 0
Волынец Евгений 1 0
Макуана Бени 1 0
Vialle 1 0
Caua Paixao 1 0
Верес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Смиян Максим 1 1
Гончаренко Роман 2 0
Шарай Владислав 2 0
Вовченко Семён 2 0
Iago Siqueira 2 0
Степанюк Руслан 1 0
Кучеров Валерий 1 0
Куция Георгий 1 0
Мрвалевич Марко 1 0
Mykhaylo Protasevych 1 0

Результаты матчей

Полесье
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Верес
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
1
Полесье
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Верес
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
7

Упущенные победы

5
0
Полесье
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Верес
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
7

Упущенные победы

6
1

Голы по времени матча

Забито

7
2
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 4
0
0%
1
50%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
3
43%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
2
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
2
40%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

1
7
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Забито

12
4
8 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 2
2
17%
2
50%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
4
33%
0
0%
31-45
3
25%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
8%
0
0%
76-90

Пропущено

3
9
3 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
33%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Результаты последних матчей

Полесье
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Черноморец Од - Полесье 1:4 Полесье - Оболонь 4:0 Полесье - Ингулец 1:1 Шахтёр Донецк - Полесье 0:1
Полесье - Олимпия Любляна 1:2 Олимпия Любляна - Полесье 2:0 Полесье - Эпицентр 2:2 Верес - Полесье 1:4 Полесье - ЛНЗ Черкасcы 1:0 Полесье - Шахтёр Донецк 2:0 Металлист-1925 - Полесье 3:3 Кривбасс - Полесье 0:1 Полесье - Заря 1:1 Полесье - Ворскла 1:0 Динамо Киев - Полесье 3:0 Полесье - Колос Ковалёвка 1:0 Минай - Полесье 2:3 Полесье - Ворскла 0:1 Полесье - Черноморец Од 1:4 Оболонь - Полесье 1:0
Верес
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Карпаты - Верес 0:1 Верес - ФК Левый Берег 1:3 Колос Ковалёвка - Верес 0:1 Верес - Кривбасс 0:2
Верес - Динамо Киев 1:2 Верес - Карпаты 0:0 Оболонь - Верес 5:2 Верес - Локомотив Киев 3:1 Колос Ковалёвка - Верес 1:1 Верес - Нива Тернополь 2:4 Верес - Полесье 1:4 Верес - Звягель 3:1 Рух Львов - Верес 4:0 Металлист-1925 - Верес 1:2 Верес - Александрия 2:2 Заря - Верес 1:1 Верес - Минай 3:1 Динамо Киев - Верес 3:0 Рух Львов - Верес 3:1 Верес - Днепр-1 1:1

Результаты матчей

Полесье
Верес

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
2 раза 100%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
4
2 раза 40%
2
1 раз 20%
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%

Тоталы голов в матче

Полесье
Верес

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
2
3
2.5
2
3
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Полесье
 5 4 1 0 12 - 3 13
2.
Александрия
 5 4 1 0 10 - 5 13
3.
Динамо Киев
 4 4 0 0 8 - 2 12
4.
Рух Львов
 5 3 1 1 13 - 3 10
5.
Кривбасс
 5 3 1 1 5 - 5 10
6.
Шахтёр Донецк
 5 3 0 2 15 - 7 9
7.
ЛНЗ Черкасcы
 5 3 0 2 6 - 5 9
8.
Заря
 6 3 0 3 6 - 8 9
9.
Ворскла
 5 2 2 1 6 - 6 8
10.
ФК Левый Берег
 6 2 0 4 4 - 7 6
11.
Черноморец Од
 6 2 0 4 3 - 7 6
12.
Карпаты
 6 1 2 3 8 - 11 5
13.
Верес
 6 1 1 4 4 - 9 4
14.
Ингулец
 6 0 3 3 3 - 10 3
15.
Колос Ковалёвка
 5 0 2 3 3 - 6 2
16.
Оболонь
 6 0 2 4 2 - 14 2
17.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛНЗ Черкасcы
 4 3 0 1 6 - 4 9
2.
Полесье
 3 2 1 0 7 - 2 7
3.
Рух Львов
 2 2 0 0 8 - 0 6
4.
Александрия
 2 2 0 0 6 - 4 6
5.
Черноморец Од
 4 2 0 2 3 - 5 6
6.
Кривбасс
 2 1 1 0 2 - 2 4
7.
Карпаты
 3 1 1 1 5 - 4 4
8.
Ворскла
 3 1 1 1 2 - 5 4
9.
Динамо Киев
 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Шахтёр Донецк
 2 1 0 1 5 - 3 3
11.
Заря
 3 1 0 2 3 - 5 3
12.
ФК Левый Берег
 4 1 0 3 1 - 5 3
13.
Оболонь
 4 0 2 2 2 - 8 2
14.
Колос Ковалёвка
 2 0 1 1 0 - 1 1
15.
Верес
 4 0 1 3 2 - 7 1
16.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Ингулец
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 3 3 0 0 7 - 2 9
2.
Александрия
 3 2 1 0 4 - 1 7
3.
Полесье
 2 2 0 0 5 - 1 6
4.
Шахтёр Донецк
 3 2 0 1 10 - 4 6
5.
Кривбасс
 3 2 0 1 3 - 3 6
6.
Заря
 3 2 0 1 3 - 3 6
7.
Ворскла
 2 1 1 0 4 - 1 4
8.
Рух Львов
 3 1 1 1 5 - 3 4
9.
ФК Левый Берег
 2 1 0 1 3 - 2 3
10.
Верес
 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
Ингулец
 6 0 3 3 3 - 10 3
12.
Колос Ковалёвка
 3 0 1 2 3 - 5 1
13.
Карпаты
 3 0 1 2 3 - 7 1
14.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
ЛНЗ Черкасcы
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Черноморец Од
 2 0 0 2 0 - 2 0
17.
Оболонь
 2 0 0 2 0 - 6 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Полесье Назаренко Александр 6 (2)
Рух Львов Краснопир Игорь 4
Рух Львов Квасница Илья 3 (2)
Карпаты Чачуа Амбросий 3 (1)
Полесье Гуцуляк Алексей 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ингулец Мельничук Максим 1 2
Карпаты Мирошниченко Денис 3
ФК Левый Берег Ruslan Dedukh 3
Шахтёр Донецк Кевин IV 3
Ворскла Скляр Александр 1 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 59'
      Г О О О О Л - Александр Назаренко из команды Полесье забивает с точки!
    • 50'
      Александр Назаренко сделал результативную передачу.
    • 50'
      Г О О О О Л - Гуцуляк Алексей бьет в цель!
    • 46'
      Чоботенко Сергей уходит с поля. Matej Matic выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 6'
      Владислав Шарай сделал результативную передачу.
    • 6'
      Г О О О О Л - Гайдучик Николай бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Полесье 2:1 Верес онлайн

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