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  2. Матчи
  3. Лига Европы 2024-2025
Тур: 2. Стадион: .
РФШ Рига
2:2
Второй тайм: 59'
Галатасарай
0'
0:1
12' Гол
Мертенс Дрис
18' Желтая карточка
Акгюн Юнус
31' Желтая карточка
Панич Стефан
0:2
38' Гол
Акгюн Юнус
1:2
40' Гол
Икауниекс Янис
2:2
55' Гол
Одишариа Лаша

Ход матча

12'
0:1
Мертенс Дрис
18'
 
Акгюн Юнус
26'
Зеленков Дмитрий
Нджики Ростан
 
31'
Панич Стефан
 
38'
0:2
Акгюн Юнус
(Санчес Давинсон)
40'
Икауниекс Янис
1:2
46'
Балодис Даниэль
Савалниекс Робертс
 
55'
Одишариа Лаша
(Икауниекс Янис)
2:2

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 5
  • 1 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 27 Владение мячом, % 73
Прогнозы 113
РФШ Рига 3.5% (4)
X 0.9% (1)
Галатасарай 95.6% (108)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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РФШ Рига
Ничья
Галатасарай
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
40
Ондоа
Джозеф
11
Савалниекс
Робертс
23
Пренга
Херди
43
Липушчек
Жига
30
Рашид
Нджи
Харуна
27
Мархиев
Адам
26
Панич
Стефан
8
Одишариа
Лаша
9
Икауниекс
Янис
17
Куадьо
Седрик
15
Нджики
Ростан
19
Гювенч
Гюнай
23
Айхан
Кан
6
Санчес
Давинсон
42
Бардакджи
Абдулкерим
4
Якобс
Исмаил
34
Торрейра
Лукас
20
Габриэл
Барбоза
11
Акгюн
Юнус
10
Мертенс
Дрис
53
Йылмаз
Барыш
9
Икарди
Мауро
РФШ Рига
4-2-3-1
Галатасарай
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

РФШ Рига
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Икауниекс Янис 1 0.5
Липушчек Жига 1 0.5
Одишариа Лаша 1 0.5
Галатасарай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Акгюн Юнус 2 1
Мертенс Дрис 1 0.5
Икарди Мауро 1 0.5
Демирбай Керем 0 0
Санчес Давинсон 0 0
Осимхен Виктор 0 0

Карточки

РФШ Рига
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Панич Стефан 1 0
Галатасарай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Айхан Кан 1 0
Акгюн Юнус 1 0

Результаты матчей

РФШ Рига
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Галатасарай
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
2
РФШ Рига
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Галатасарай
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
2

Голы по времени матча

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Пропущено

4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
1
25%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Пропущено

4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
1
25%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

РФШ Рига
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
ФШ Елгава - РФШ Рига 0:2 ФКСБ - РФШ Рига 4:1 РФШ Рига - Лиепая 2:0 РФШ Рига - Даугавпилс 4:1
ФК Валмиера - РФШ Рига 1:2 АПОЭЛ - РФШ Рига 2:1 Рига - РФШ Рига 0:0 РФШ Рига - АПОЭЛ 2:1 РФШ Рига - УЭ Санта-Колома 7:0 РФШ Рига - Гробиня 3:0 УЭ Санта-Колома - РФШ Рига 0:2 РФШ Рига - Метта лу 5:1 РФШ Рига - Будё-Глимт 1:3 Тукумс 2000 - РФШ Рига 1:4 Будё-Глимт - РФШ Рига 4:0 Ларн - РФШ Рига 0:4 РФШ Рига - Ларн 3:0 РФШ Рига - ФШ Елгава 7:0 Лиепая - РФШ Рига 1:3 РФШ Рига - ФК Валмиера 4:1
Галатасарай
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Галатасарай - Касымпаша 3:3 Галатасарай - ПАОК 3:1 Фенербахче - Галатасарай 1:3 Галатасарай - Газиантеп 3:1
Галатасарай - Ризеспор 5:0 Галатасарай - Эрокспор 8:3 Адана Демирспор - Галатасарай 1:5 Галатасарай - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Галатасарай 3:2 Коньяспор - Галатасарай 1:2 Галатасарай - Хатайспор 2:1 Галатасарай - Бешикташ 0:5 Галатасарай - Парма 0:2 Галатасарай - Лечче 2:1 Галатасарай - Тренчин 4:1 Фортуна - Галатасарай 5:2 ЛАСК - Галатасарай 3:2 Коньяспор - Галатасарай 1:3 Галатасарай - Фенербахче 0:1 Фатих Карагюмрюк - Галатасарай 2:3

Результаты матчей

РФШ Рига
Галатасарай

Точный счет

4:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

4:1
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

РФШ Рига
Галатасарай

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аякс
 1:0 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Лацио
 3:1 2 2 0 0 6 - 1 6
3.
Тоттенхэм
 1:0 2 2 0 0 4 - 0 6
4.
Андерлехт
 2:1 2 2 0 0 4 - 2 6
5.
Галатасарай
 2:2 2 1 1 0 5 - 3 4
6.
Хоффенхайм
 2:0 2 1 1 0 3 - 1 4
7.
Мидтьюлланн
 1:0 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
ФКСБ
 1 1 0 0 4 - 1 3
9.
Рейнджерс
 1 1 0 0 2 - 0 3
10.
Славия Прага
 0:1 2 1 0 1 2 - 1 3
11.
Лион
 1 1 0 0 2 - 0 3
12.
АЗ Алкмаар
 1 1 0 0 3 - 2 3
13.
Будё-Глимт
 1 1 0 0 3 - 2 3
14.
Брага
 0:3 2 1 0 1 2 - 4 3
15.
Фенербахче
 1 1 0 0 2 - 1 3
16.
Олимпиакос
 3:0 2 1 0 1 3 - 2 3
17.
Виктория Пльзень
 1 0 1 0 3 - 3 1
18.
Айнтрахт Фр
 1 0 1 0 3 - 3 1
19.
Атлетик Б
 1 0 1 0 1 - 1 1
20.
Реал Сосьедад
 1:2 2 0 1 1 2 - 3 1
21.
Твенте
 1 0 1 0 1 - 1 1
22.
Манчестер Юнайтед
 1 0 1 0 1 - 1 1
23.
Ницца
 1:3 2 0 1 1 2 - 4 1
24.
Рома
 1 0 1 0 1 - 1 1
25.
Мальмё
 2:2 2 0 1 1 2 - 4 1
26.
РФШ Рига
 2:2 2 0 1 1 3 - 6 1
27.
Карабах
 2:2 2 0 1 1 2 - 5 1
28.
Эльфсборг
 1 0 0 1 2 - 3 0
29.
Порту
 1 0 0 1 2 - 3 0
30.
Ференцварош
 0:1 2 0 0 2 1 - 3 0
31.
Маккаби Тель-Авив
 0:1 2 0 0 2 1 - 3 0
32.
Юнион Сент-Жиллуаз
 1 0 0 1 1 - 2 0
33.
ПАОК
 1 0 0 1 1 - 3 0
34.
Лудогорец
 1 0 0 1 0 - 2 0
35.
Динамо Киев
 0:2 2 0 0 2 0 - 5 0
36.
Бешикташ
 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аякс
 1:0 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
ФКСБ
 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Лацио
 3:1 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Тоттенхэм
 1:0 1 1 0 0 3 - 0 3
5.
Галатасарай
 2:2 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
Лион
 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
АЗ Алкмаар
 1 1 0 0 3 - 2 3
8.
Будё-Глимт
 1 1 0 0 3 - 2 3
9.
Андерлехт
 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
Брага
 0:3 1 1 0 0 2 - 1 3
11.
Фенербахче
 1 1 0 0 2 - 1 3
12.
Хоффенхайм
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
13.
Олимпиакос
 3:0 1 1 0 0 3 - 0 3
14.
Айнтрахт Фр
 1 0 1 0 3 - 3 1
15.
Манчестер Юнайтед
 1 0 1 0 1 - 1 1
16.
Мидтьюлланн
 1:0 1 0 1 0 1 - 1 1
17.
Ницца
 1:3 1 0 1 0 1 - 1 1
18.
Рома
 1 0 1 0 1 - 1 1
19.
РФШ Рига
 2:2 1 0 1 0 2 - 2 1
20.
Карабах
 2:2 1 0 1 0 2 - 2 1
21.
Рейнджерс
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Славия Прага
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
23.
Виктория Пльзень
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Атлетик Б
 0 0 0 0 0 - 0 0
25.
Реал Сосьедад
 1:2 1 0 0 1 1 - 2 0
26.
Твенте
 0 0 0 0 0 - 0 0
27.
Эльфсборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
28.
Порту
 0 0 0 0 0 - 0 0
29.
Ференцварош
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
30.
Маккаби Тель-Авив
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
31.
Юнион Сент-Жиллуаз
 0 0 0 0 0 - 0 0
32.
ПАОК
 0 0 0 0 0 - 0 0
33.
Лудогорец
 1 0 0 1 0 - 2 0
34.
Мальмё
 2:2 1 0 0 1 0 - 2 0
35.
Динамо Киев
 0:2 1 0 0 1 0 - 3 0
36.
Бешикташ
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аякс
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Лацио
 3:1 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Тоттенхэм
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Рейнджерс
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Славия Прага
 0:1 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Андерлехт
 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Мидтьюлланн
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Галатасарай
 2:2 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Виктория Пльзень
 1 0 1 0 3 - 3 1
10.
Атлетик Б
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Хоффенхайм
 2:0 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Реал Сосьедад
 1:2 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Твенте
 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Мальмё
 2:2 1 0 1 0 2 - 2 1
15.
ФКСБ
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Лион
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
АЗ Алкмаар
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Будё-Глимт
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Брага
 0:3 1 0 0 1 0 - 3 0
20.
Фенербахче
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Айнтрахт Фр
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Манчестер Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Ницца
 1:3 1 0 0 1 1 - 3 0
24.
Рома
 0 0 0 0 0 - 0 0
25.
Эльфсборг
 1 0 0 1 2 - 3 0
26.
Порту
 1 0 0 1 2 - 3 0
27.
Ференцварош
 0:1 1 0 0 1 1 - 2 0
28.
Маккаби Тель-Авив
 0:1 1 0 0 1 1 - 2 0
29.
Юнион Сент-Жиллуаз
 1 0 0 1 1 - 2 0
30.
ПАОК
 1 0 0 1 1 - 3 0
31.
Лудогорец
 0 0 0 0 0 - 0 0
32.
Олимпиакос
 3:0 1 0 0 1 0 - 2 0
33.
РФШ Рига
 2:2 1 0 0 1 1 - 4 0
34.
Динамо Киев
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
35.
Карабах
 2:2 1 0 0 1 0 - 3 0
36.
Бешикташ
 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Хёуге Йенс 2 (1)
ФКСБ Олару Дариус 2 (1)
Тоттенхэм Сарр Пап Матар 2
Галатасарай Акгюн Юнус 2
Лацио Диа Булайе 2
Весь список

Топ нарушителей
Фенербахче Осайи-Самуэль Брайт 1 1
Маккаби Тель-Авив Каничовски Габи 1 1
Будё-Глимт Дубвик Исак 1 1
Маккаби Тель-Авив Асанте Тайриз 1 1
Андерлехт Ангуло Нильсон 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 40'
    Г О О О О Л - Икауниекс Янис бьет в цель!
  • 38'
    Санчес Давинсон сделал результативную передачу.
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Daugava Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    Прогнозы 113
    РФШ Рига 3.5% (4)
    X 0.9% (1)
    Галатасарай 95.6% (108)
    Все прогнозы
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч РФШ Рига 2:2 Галатасарай

    Исход игры
    РФШ Рига
    3.5% (4)
    Ничья
    0.9% (1)
    Галатасарай
    95.6% (108)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.09% (69)
    Меньше
    34.91% (37)
    Обе команды забьют
    Да
    60.38% (64)
    Нет
    39.62% (42)
    Популярный счёт
    1:2 Галатасарай
    34.5% (39)
    0:2 Галатасарай
    29.2% (33)
    1:3 Галатасарай
    18.6% (21)
    0:3 Галатасарай
    4.4% (5)
    0:1 Галатасарай
    3.5% (4)
    1:4 Галатасарай
    2.7% (3)
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