Тур: 2. Стадион: Даугава.
2:2
Конец матча
0'
0:1
12' ГолМертенс Дрис
18' Желтая карточкаАкгюн Юнус
31' Желтая карточкаПанич Стефан
0:2
38' ГолАкгюн Юнус
1:2
40' ГолИкауниекс Янис
2:2
55' ГолОдишариа Лаша
83' Желтая карточкаИкауниекс Янис
85' Желтая карточкаДемирбай Керем
90'+5
Ход матча
12'
0:1
18'
31'
38'
0:2
40'
1:2
55'
2:2
83'
85'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 8
-
2 Угловые 7
-
2 Офсайды 0
-
14 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
27 Владение мячом, % 73
Прогноз на матч от Liveresult
40
Ондоа
Джозеф
23
Пренга
Херди
27
Мархиев
Адам
26
Панич
Стефан
19
Гювенч
Гюнай
23
Айхан
Кан
11
Акгюн
Юнус
10
Мертенс
Дрис
53
Йылмаз
Барыш
- Основной состав
-
40 Ондоа ДжозефВратарь
- Защитник
-
23 Пренга ХердиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Мархиев АдамПолузащитник
-
26 Панич СтефанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Мареш ПетерЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мороз Виктор
- Основной состав
-
19 Гювенч ГюнайВратарь
-
23 Айхан КанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Акгюн ЮнусПолузащитник
-
10 Мертенс ДрисПолузащитник
-
53 Йылмаз БарышПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Шен БатуханВратарь
-
38 Орду АтаканВратарь
-
18 Кутлу БерканЗащитник
-
24 Йелерт ЭлиасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Демир ЮсуфПолузащитник
-
83 Акман ЭфеПолузащитник
- Полузащитник
-
67 Лус БератПолузащитник
-
44 Бачуайи МишиНападающий
-
Главный тренер: Бурук Окан
Бомбардиры внутри турнира
РФШ Рига
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Икауниекс Янис
|1
|0.5
|Липушчек Жига
|1
|0.5
|Одишариа Лаша
|1
|0.5
Галатасарай
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Акгюн Юнус
|2
|1
|Мертенс Дрис
|1
|0.5
|Икарди Мауро
|1
|0.5
|Демирбай Керем
|0
|0
|Санчес Давинсон
|0
|0
|Осимхен Виктор
|0
|0
Карточки
РФШ Рига
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Икауниекс Янис
|1
|0
|Панич Стефан
|1
|0
Галатасарай
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Демирбай Керем
|1
|0
|Айхан Кан
|1
|0
|Акгюн Юнус
|1
|0
Результаты матчей
РФШ Рига
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Галатасарай
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
2
РФШ Рига
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Галатасарай
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
0
2
РФШ Рига
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Галатасарай
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
2
4
Голы по времени матча
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90
Пропущено
4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
1
25%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
6
4
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
1
25%
31-45
1
17%
2
50%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
РФШ Рига
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
ФШ Елгава - РФШ Рига 0:2 ФКСБ - РФШ Рига 4:1 РФШ Рига - Лиепая 2:0 РФШ Рига - Даугавпилс 4:1
ФК Валмиера - РФШ Рига 1:2 АПОЭЛ - РФШ Рига 2:1 Рига - РФШ Рига 0:0 РФШ Рига - АПОЭЛ 2:1 РФШ Рига - УЭ Санта-Колома 7:0 РФШ Рига - Гробиня 3:0 УЭ Санта-Колома - РФШ Рига 0:2 РФШ Рига - Метта лу 5:1 РФШ Рига - Будё-Глимт 1:3 Тукумс 2000 - РФШ Рига 1:4 Будё-Глимт - РФШ Рига 4:0 Ларн - РФШ Рига 0:4 РФШ Рига - Ларн 3:0 РФШ Рига - ФШ Елгава 7:0 Лиепая - РФШ Рига 1:3 РФШ Рига - ФК Валмиера 4:1
Галатасарай
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Галатасарай - Касымпаша 3:3 Галатасарай - ПАОК 3:1 Фенербахче - Галатасарай 1:3 Галатасарай - Газиантеп 3:1
Галатасарай - Ризеспор 5:0 Галатасарай - Эрокспор 8:3 Адана Демирспор - Галатасарай 1:5 Галатасарай - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Галатасарай 3:2 Коньяспор - Галатасарай 1:2 Галатасарай - Хатайспор 2:1 Галатасарай - Бешикташ 0:5 Галатасарай - Парма 0:2 Галатасарай - Лечче 2:1 Галатасарай - Тренчин 4:1 Фортуна - Галатасарай 5:2 ЛАСК - Галатасарай 3:2 Коньяспор - Галатасарай 1:3 Галатасарай - Фенербахче 0:1 Фатих Карагюмрюк - Галатасарай 2:3
Результаты матчей
РФШ Рига
Галатасарай
Точный счет
2:2
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
3
1 раз 100%
Точный счет
4:1
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
2:2
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
РФШ Рига
Галатасарай
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|3.
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|4.
|4:1
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|5.
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|6.
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|7.
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|8.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|9.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|10.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|11.
|3:0
|2
|1
|1
|0
|6 - 3
|4
|12.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|13.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|14.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|15.
|1:4
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|16.
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|17.
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|18.
|1:0
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|19.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|20.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|21.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|22.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|23.
|3:3
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|24.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|25.
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|26.
|0:1
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|27.
|3:3
|2
|0
|1
|1
|5 - 6
|1
|28.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|29.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|30.
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|1
|31.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|32.
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|33.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|34.
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|35.
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|36.
|0:3
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|6.
|4:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|8.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|9.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|10.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|11.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|12.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|13.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|14.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|15.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|16.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|17.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|18.
|3:0
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|19.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|20.
|3:3
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|21.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|22.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|23.
|0:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|24.
|3:3
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|25.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|26.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|27.
|1:4
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|28.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|29.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|30.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|31.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|32.
|0:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|33.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|34.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|35.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|36.
|0:3
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|1:4
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|4:1
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|7.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|3:0
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|9.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|10.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|11.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|13.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|16.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|17.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|18.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|19.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|20.
|3:3
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|21.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|22.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|23.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|24.
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|25.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|26.
|1:0
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|27.
|3:3
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|28.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|29.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|30.
|0:0
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|31.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|32.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|33.
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|34.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|35.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|36.
|0:3
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Порту
|Омородион Сэмюэль
|3
|ФКСБ
|Олару Дариус
|2 (2)
|Лион
|Фофана Малик
|2 (2)
|Будё-Глимт
|Хёуге Йенс
|2 (1)
|Лион
|Ляказетт Александр
|2
|Манчестер Юнайтед
|Фернандеш Бруну
|1 1
|Фенербахче
|Осайи-Самуэль Брайт
|1 1
|ФКСБ
|Олару Дариус
|1 1
|Маккаби Тель-Авив
|Каничовски Габи
|1 1
|Будё-Глимт
|Дубвик Исак
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч РФШ Рига 2:2 Галатасарай
Исход игры
РФШ Рига
3.5% (4)
Ничья
0.9% (1)
Галатасарай
95.6% (108)
Тотал 2.5
Больше
65.09% (69)
Меньше
34.91% (37)
Обе команды забьют
Да
60.38% (64)
Нет
39.62% (42)
Популярный счёт
1:2 Галатасарай
34.5% (39)
0:2 Галатасарай
29.2% (33)
1:3 Галатасарай
18.6% (21)
0:3 Галатасарай
4.4% (5)
0:1 Галатасарай
3.5% (4)
1:4 Галатасарай
2.7% (3)
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