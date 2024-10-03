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  3. Лига Европы 2024-2025
Тур: 2. Стадион: .
РФШ Рига
2:2
Конец матча
Галатасарай
0'
0:1
12' Гол
Мертенс Дрис
18' Желтая карточка
Акгюн Юнус
31' Желтая карточка
Панич Стефан
0:2
38' Гол
Акгюн Юнус
1:2
40' Гол
Икауниекс Янис
2:2
55' Гол
Одишариа Лаша
83' Желтая карточка
Икауниекс Янис
85' Желтая карточка
Демирбай Керем
90'+5

Ход матча

12'
0:1
Мертенс Дрис
18'
 
Акгюн Юнус
26'
Зеленков Дмитрий
Нджики Ростан
 
31'
Панич Стефан
 
38'
0:2
Акгюн Юнус
(Санчес Давинсон)
40'
Икауниекс Янис
1:2
46'
Балодис Даниэль
Савалниекс Робертс
 
55'
Одишариа Лаша
(Икауниекс Янис)
2:2
64'
 
Бачуайи Миши
Айхан Кан
77'
 
Демирбай Керем
Торрейра Лукас
77'
Осуагву Виктор
Куадьо Седрик
 
83'
Икауниекс Янис
 
85'
 
Демирбай Керем
86'
 
Кутлу Беркан
Бардакджи Абдулкерим
86'
 
Демир Юсуф
Мертенс Дрис
90'
Стуглис Элвис
Одишариа Лаша
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 8
  • 2 Угловые 7
  • 2 Офсайды 0
  • 14 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 27 Владение мячом, % 73
Прогнозы 113
РФШ Рига 3.5% (4)
X 0.9% (1)
Галатасарай 95.6% (108)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
40
Ондоа
Джозеф
11
Савалниекс
Робертс
23
Пренга
Херди
43
Липушчек
Жига
30
Рашид
Нджи
Харуна
27
Мархиев
Адам
26
Панич
Стефан
8
Одишариа
Лаша
9
Икауниекс
Янис
17
Куадьо
Седрик
15
Нджики
Ростан
19
Гювенч
Гюнай
23
Айхан
Кан
6
Санчес
Давинсон
42
Бардакджи
Абдулкерим
4
Якобс
Исмаил
34
Торрейра
Лукас
20
Габриэл
Барбоза
11
Акгюн
Юнус
10
Мертенс
Дрис
53
Йылмаз
Барыш
9
Икарди
Мауро
РФШ Рига
4-2-3-1
Галатасарай
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

РФШ Рига
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Икауниекс Янис 1 0.5
Липушчек Жига 1 0.5
Одишариа Лаша 1 0.5
Галатасарай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Акгюн Юнус 2 1
Мертенс Дрис 1 0.5
Икарди Мауро 1 0.5
Демирбай Керем 0 0
Санчес Давинсон 0 0
Осимхен Виктор 0 0

Карточки

РФШ Рига
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Икауниекс Янис 1 0
Панич Стефан 1 0
Галатасарай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Демирбай Керем 1 0
Айхан Кан 1 0
Акгюн Юнус 1 0

Результаты матчей

РФШ Рига
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Галатасарай
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
2
РФШ Рига
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Галатасарай
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
2
РФШ Рига
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Галатасарай
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

2
4

Голы по времени матча

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Пропущено

4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
1
25%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

6
4
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
1
25%
31-45
1
17%
2
50%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

РФШ Рига
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
ФШ Елгава - РФШ Рига 0:2 ФКСБ - РФШ Рига 4:1 РФШ Рига - Лиепая 2:0 РФШ Рига - Даугавпилс 4:1
ФК Валмиера - РФШ Рига 1:2 АПОЭЛ - РФШ Рига 2:1 Рига - РФШ Рига 0:0 РФШ Рига - АПОЭЛ 2:1 РФШ Рига - УЭ Санта-Колома 7:0 РФШ Рига - Гробиня 3:0 УЭ Санта-Колома - РФШ Рига 0:2 РФШ Рига - Метта лу 5:1 РФШ Рига - Будё-Глимт 1:3 Тукумс 2000 - РФШ Рига 1:4 Будё-Глимт - РФШ Рига 4:0 Ларн - РФШ Рига 0:4 РФШ Рига - Ларн 3:0 РФШ Рига - ФШ Елгава 7:0 Лиепая - РФШ Рига 1:3 РФШ Рига - ФК Валмиера 4:1
Галатасарай
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Галатасарай - Касымпаша 3:3 Галатасарай - ПАОК 3:1 Фенербахче - Галатасарай 1:3 Галатасарай - Газиантеп 3:1
Галатасарай - Ризеспор 5:0 Галатасарай - Эрокспор 8:3 Адана Демирспор - Галатасарай 1:5 Галатасарай - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Галатасарай 3:2 Коньяспор - Галатасарай 1:2 Галатасарай - Хатайспор 2:1 Галатасарай - Бешикташ 0:5 Галатасарай - Парма 0:2 Галатасарай - Лечче 2:1 Галатасарай - Тренчин 4:1 Фортуна - Галатасарай 5:2 ЛАСК - Галатасарай 3:2 Коньяспор - Галатасарай 1:3 Галатасарай - Фенербахче 0:1 Фатих Карагюмрюк - Галатасарай 2:3

Результаты матчей

РФШ Рига
Галатасарай

Точный счет

2:2
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

4:1
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

2:2
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

РФШ Рига
Галатасарай

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 1:0 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Лацио
 2 2 0 0 7 - 1 6
3.
Тоттенхэм
 2 2 0 0 5 - 1 6
4.
Лион
 4:1 2 2 0 0 6 - 1 6
5.
Андерлехт
 2 2 0 0 4 - 2 6
6.
Аякс
 2 1 1 0 5 - 1 4
7.
Галатасарай
 2 1 1 0 5 - 3 4
8.
Славия Прага
 2 1 1 0 3 - 1 4
9.
Будё-Глимт
 0:0 2 1 1 0 3 - 2 4
10.
Фенербахче
 2 1 1 0 3 - 2 4
11.
Айнтрахт Фр
 3:0 2 1 1 0 6 - 3 4
12.
Атлетик Б
 2 1 1 0 3 - 1 4
13.
Хоффенхайм
 2 1 1 0 3 - 1 4
14.
Мидтьюлланн
 2 1 1 0 3 - 1 4
15.
Рейнджерс
 1:4 2 1 0 1 3 - 4 3
16.
АЗ Алкмаар
 2 1 0 1 3 - 4 3
17.
Брага
 2 1 0 1 2 - 4 3
18.
Эльфсборг
 1:0 2 1 0 1 3 - 3 3
19.
Мальмё
 2 1 0 1 2 - 3 3
20.
Олимпиакос
 2 1 0 1 3 - 2 3
21.
Виктория Пльзень
 0:0 2 0 2 0 3 - 3 2
22.
Твенте
 2 0 2 0 2 - 2 2
23.
Манчестер Юнайтед
 3:3 2 0 2 0 4 - 4 2
24.
Реал Сосьедад
 2 0 1 1 2 - 3 1
25.
Ницца
 2 0 1 1 2 - 5 1
26.
Рома
 0:1 2 0 1 1 1 - 2 1
27.
Порту
 3:3 2 0 1 1 5 - 6 1
28.
Юнион Сент-Жиллуаз
 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
29.
Лудогорец
 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1
30.
РФШ Рига
 2 0 1 1 3 - 6 1
31.
Ференцварош
 2 0 0 2 2 - 4 0
32.
Маккаби Тель-Авив
 2 0 0 2 1 - 4 0
33.
ПАОК
 0:1 2 0 0 2 1 - 4 0
34.
Динамо Киев
 2 0 0 2 0 - 5 0
35.
Карабах
 2 0 0 2 1 - 5 0
36.
Бешикташ
 0:3 2 0 0 2 0 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аякс
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
ФКСБ
 1:0 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Лацио
 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
Тоттенхэм
 1 1 0 0 3 - 0 3
5.
Галатасарай
 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
Лион
 4:1 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
АЗ Алкмаар
 1 1 0 0 3 - 2 3
8.
Будё-Глимт
 0:0 1 1 0 0 3 - 2 3
9.
Андерлехт
 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
Брага
 1 1 0 0 2 - 1 3
11.
Фенербахче
 1 1 0 0 2 - 1 3
12.
Атлетик Б
 1 1 0 0 2 - 0 3
13.
Хоффенхайм
 1 1 0 0 2 - 0 3
14.
Эльфсборг
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
15.
Олимпиакос
 1 1 0 0 3 - 0 3
16.
Славия Прага
 1 0 1 0 1 - 1 1
17.
Виктория Пльзень
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
18.
Айнтрахт Фр
 3:0 1 0 1 0 3 - 3 1
19.
Твенте
 1 0 1 0 1 - 1 1
20.
Манчестер Юнайтед
 3:3 1 0 1 0 1 - 1 1
21.
Мидтьюлланн
 1 0 1 0 1 - 1 1
22.
Ницца
 1 0 1 0 1 - 1 1
23.
Рома
 0:1 1 0 1 0 1 - 1 1
24.
Порту
 3:3 1 0 1 0 3 - 3 1
25.
Юнион Сент-Жиллуаз
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
26.
РФШ Рига
 1 0 1 0 2 - 2 1
27.
Рейнджерс
 1:4 1 0 0 1 1 - 4 0
28.
Реал Сосьедад
 1 0 0 1 1 - 2 0
29.
Ференцварош
 1 0 0 1 1 - 2 0
30.
Маккаби Тель-Авив
 1 0 0 1 0 - 2 0
31.
ПАОК
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
32.
Лудогорец
 0:0 1 0 0 1 0 - 2 0
33.
Мальмё
 1 0 0 1 0 - 2 0
34.
Динамо Киев
 1 0 0 1 0 - 3 0
35.
Карабах
 1 0 0 1 1 - 2 0
36.
Бешикташ
 0:3 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Лацио
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Тоттенхэм
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Рейнджерс
 1:4 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Славия Прага
 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Лион
 4:1 1 1 0 0 4 - 1 3
7.
Андерлехт
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Айнтрахт Фр
 3:0 1 1 0 0 3 - 0 3
9.
Мидтьюлланн
 1 1 0 0 2 - 0 3
10.
Мальмё
 1 1 0 0 2 - 1 3
11.
Аякс
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Галатасарай
 1 0 1 0 2 - 2 1
13.
Будё-Глимт
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Фенербахче
 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Виктория Пльзень
 0:0 1 0 1 0 3 - 3 1
16.
Атлетик Б
 1 0 1 0 1 - 1 1
17.
Хоффенхайм
 1 0 1 0 1 - 1 1
18.
Реал Сосьедад
 1 0 1 0 1 - 1 1
19.
Твенте
 1 0 1 0 1 - 1 1
20.
Манчестер Юнайтед
 3:3 1 0 1 0 3 - 3 1
21.
Лудогорец
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
22.
АЗ Алкмаар
 1 0 0 1 0 - 2 0
23.
Брага
 1 0 0 1 0 - 3 0
24.
Ницца
 1 0 0 1 1 - 4 0
25.
Рома
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
26.
Эльфсборг
 1:0 1 0 0 1 2 - 3 0
27.
Порту
 3:3 1 0 0 1 2 - 3 0
28.
Ференцварош
 1 0 0 1 1 - 2 0
29.
Маккаби Тель-Авив
 1 0 0 1 1 - 2 0
30.
Юнион Сент-Жиллуаз
 0:0 1 0 0 1 1 - 2 0
31.
ПАОК
 0:1 1 0 0 1 1 - 3 0
32.
Олимпиакос
 1 0 0 1 0 - 2 0
33.
РФШ Рига
 1 0 0 1 1 - 4 0
34.
Динамо Киев
 1 0 0 1 0 - 2 0
35.
Карабах
 1 0 0 1 0 - 3 0
36.
Бешикташ
 0:3 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Порту Омородион Сэмюэль 3
ФКСБ Олару Дариус 2 (2)
Лион Фофана Малик 2 (2)
Будё-Глимт Хёуге Йенс 2 (1)
Лион Ляказетт Александр 2
Весь список

Топ нарушителей
Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 1 1
Фенербахче Осайи-Самуэль Брайт 1 1
ФКСБ Олару Дариус 1 1
Маккаби Тель-Авив Каничовски Габи 1 1
Будё-Глимт Дубвик Исак 1 1
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    Прогнозы 113
    РФШ Рига 3.5% (4)
    X 0.9% (1)
    Галатасарай 95.6% (108)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч РФШ Рига 2:2 Галатасарай

    Исход игры
    РФШ Рига
    3.5% (4)
    Ничья
    0.9% (1)
    Галатасарай
    95.6% (108)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.09% (69)
    Меньше
    34.91% (37)
    Обе команды забьют
    Да
    60.38% (64)
    Нет
    39.62% (42)
    Популярный счёт
    1:2 Галатасарай
    34.5% (39)
    0:2 Галатасарай
    29.2% (33)
    1:3 Галатасарай
    18.6% (21)
    0:3 Галатасарай
    4.4% (5)
    0:1 Галатасарай
    3.5% (4)
    1:4 Галатасарай
    2.7% (3)
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