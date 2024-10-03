Защитник "Ниццы" Мойзе Бомбито получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Весино.

ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 3:1!!! Кастельянос!!! Ровелла хорошо разогнал атаку по левой половине поля, а затем Николо выполнил передачу на ход Кастельяносу на ближний угол штрафной площади, Валентин спокойно зацепился за мяч, выдержал паузу, а затем прекрасно пробил под правую девятку.

Хорациу Фесник долго слушал судей из комнаты VAR, но в итоге было видно, что атака прошла в рамках правил, офсайда не было, гол "Лацио" справедливо был засчитан.

Достаточно быстро во втором тайме римский клуб вернул себе комфортное преимущество в два мяча, главное вновь раньше времени теперь не расслабляться итальянскому клубу.

Весино в центре поля нарушил правила против Бомбито. "Ницца" в очередной раз долго разыгрывала стандарт.

Из центра поля последовал заброс в центр штрафной площади "Лацио", Мандас уверенно сыграл на выходе и перехватил мяч.

Капитан "Лацио" Маттиа Дзакканьи получил жёлтую карточку за грубую игру на левом фланге у штрафной площади "Ниццы" против Бомбито.

В составе "Лацио" после перерыва произошла замена. Вместо Лума Чаума на поле вышел Николо Ровелла.

Вторую подряд замену после перерыва провёл Марко Барони. Вместо Фисайо Деле-Баширу на поле вышел Маттиа Дзакканьи.

Ровелла и Дзакканьи сейчас как раз попытались провести атаку по левому флангу, но забраться Маттиа в штрафную площадь так и не позволили защитники "Ниццы".

Хила перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника и нарушил правила против Мукоко.

Педро сместился в центр с правой половины поля и выполнил передачу на левую половину, оттуда Кастельянос сделал передачу в центр к линии штрафной площади, Весино в касание сделал передачу в центр штрафной площади, Педро в касание пробил в правый угол ворот, но мяч полетел слабо и Булка в прыжке поймал его без особого труда.

Гендузи в центре поля нарушил правила против Будауи. Игроки "Ниццы" не смогли быстро разыграть стандарт.

Под проливным дождём, который идёт в Риме уже длительное время, дренаж начал не выдерживать нагрузки, сейчас мяч попросту "уплыл" из-под ног Буанани, который попытался разогнать атаку по правой половине поля.

Мукоко в штрафной площади "Лацио" под давлением соперника картинно упал на газон, Хорациу Фесник сразу же показал, что нужно играть дальше.

Начинается второй тайм. "Лацио" по большей части доминировал на поле, но немного расслабился под конец тайма после второго гола. При таком счёте римский клуб теперь вновь должен попытаться сыграть первым номером, чтобы попытаться забить ещё хотя бы один мяч. "Ницца" в свою очередь показала, что она умеет в нужный момент неплохо добавить, а поэтому и команда Франка Эза ещё обязательно поборется за очки в Риме.

Деле-Баширу в центре поля нарушил правила против Бога. "Ницце" на этот раз не удалось быстро разыграть стандарт.

Старается римский клуб теперь уже конечно же сыграть как можно спокойнее в конце первого тайма, чтобы сохранить за собой комфортное преимущество до перерыва.

Гендузи с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 2:1!!! Бога!!! Бога разогнал атаку по центру, затем при входе в штрафную площадь Жереми отыгрался с Мукоко, который был у радиуса штрафной площади и уже после этого Бога без особого труда поразил правый угол ворот, вся оборона "Лацио" как-то резко "уснула".

Кастельянос в центре поля зацепил Будауи. Игроки "Ниццы" вновь не стали торопиться при розыгрыше мяча.

Будауи с левой половины поля из-за пределов штрафной площади пробил в дальний угол ворот, мяч полетел слишком высоко.

Две минуты добавил Хорациу Фесник к основному времени первого тайма.

Бога с левой половины поля от линии штрафной площади пробил по воротам, вновь мяч полетел значительно выше цели.

Звучит свисток на перерыв. По итогам первой половины матча "Лацио" на домашнем поле в Риме всё же не удержал преимущество в два забитых мяча и в итоге вторая половина матча для команды Марко Барони будет не менее нервной.

39' Важный гол под конец первого тайма забил римский клуб, "Лацио" в итоге сделал полноценную заявку на победу ещё до перерыва.

38' ГО-О-О-О-О-ОЛ! 2:0!!! Кастельянос!!! Чауна с левого фланга из центра поля выполнил передачу к центру половины поля "Ниццы", Педро в свою очередь выполнил отличную передачу на ход Кастельяносу по центру, Валентин убежал один на один с Булкой и спокойно забросил мяч в левый угол ворот.

37' Клосс с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, игроки "Лацио" вновь сыграли внимательно в обороне и спокойно выбили мяч в аут.

36' Лоше с левого фланга выполнил прострел к ближнему углу вратарской, Патрик под давлением соперника выбил мяч на угловой.

35' Кастельянос в центре поля нарушил правила против Бомбито. Давно уже игроки римского клуба перестали цепляться за мячи при развитии атаки.

34' Буанани с правого фланга от боковой линии штрафной площади выполнил подачу в центр штрафной площади, Будауи не смог как следует подстроиться под мяч, чтобы головой пробить по воротам.

33' Буанани вошёл в штрафную площадь по правой половине поля и плотно пробил в ближний угол ворот, Мандас грамотно сложился и отбил мяч к правому флангу.

32' Чауна попытался разогнать атаку по правому флангу, Лоше грамотно поставил корпус и в итоге заставил нарушить на себе правила.

31' Против Лоше были нарушены правила в центре поля. Игроки "Ниццы" не изменяя себе максимально быстро разыграли стандарт.

30' Клосс с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Кастельянос грамотно сыграл в обороне и головой выбил мяч на правую половину поля.

29' Будауи ворвался в штрафную площадь по правой половине поля и под давлением Гендузи заработал угловой для своей команды.

28' "Лацио" после забитого мяча пока что чуть сбавил обороты в давлении и решил поиграть по счёту.

27' Из центра поля последовал заброс на ход Мукоко к левому углу штрафной площади, Юссуфа под давлением двух соперников не смог зацепиться за мяч.

26' Буанани совершил рывок по правой половине поля и при входе в штрафную площадь налетел на Патрика, Хорациу Фесник показал, что нужно играть дальше.

25' Всё же регулярные атаки "Лацио" принесли свои плоды в середине первого тайма, римский клуб вполне наиграл на свой гол.

24' ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0!!! Педро!!! Педро с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Патрик головой пробил в правый угол ворот, Клоос грамотно сыграл у штанги и выбил мяч на правый угол штрафной площади, но именно туда успел прибежать Педро, который вколотил мяч в дальний угол ворот под перекладину.

24' Фланговый защитник "Ниццы" Том Лоше получил отложенную жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Чауны.

23' Деле-Баширу совершил рывок по правой половине поля к штрафной площади "Ниццы" и под давлением Данте заработал угловой.

22' Весино в центре поля нарушил правила против Росарио. Игроки "Ниццы" вновь очень быстро разыграли стандарт.

21' Чауна вошёл в штрафную площадь с правого фланга, а затем выполнил прострел в центр штрафной, мяч после рикошета ушёл к левому углу вратарской, где его спокойно выловил Булка.

20' Чауна с углового вновь выполнил подачу на ближний угол вратарской, Будауи грамотно сыграл в обороне и спокойно выбил мяч в аут.

19' Чауна с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, игроки французского клуба не стали рисковать и выбили мяч на повторный корнер.

18' Весино с левой половины поля из-за пределов штрафной площади пробил по воротам, мяч задел ногу защитника "Ниццы" и задев перекладину ушёл на угловой.

17' Мукоко теперь уже с правой половины поля из-за пределов штрафной площади пробил по воротам, на этот раз мяч на себя принял Весино.

16' Росарио от радиуса штрафной площади пробил по воротам, мяч попал в защитника "Лацио".

15' Лоше с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

14' Педро с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Кастельянос хорошо выпрыгнул и головой пробил в левый угол ворот, штанга спасла "Ниццу" от пропущенного мяча.

13' Гендузи из глубины поля выполнил заброс на ход Марушичу по правому флангу, Адам догнал мяч и от боковой линии штрафной выполнил прострел в центр штрафной, Педро под давлением Юссуфа не смог пробить по воротам, но заработал угловой.

12' Сегодня "Ницца" также вынуждена играть без нескольких игроков основного состава, что вполне может повлиять на исход встречи.

11' Весино прошёл вперёд по правой половине поля, а затем пробил в дальний угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч пролетел рядом со штангой.

10' "Лацио" пока что в этом матче дальше центра поля проходит в большим трудом, римский клуб при этом больше старается работать через фланги.

9' "Ницца" на старте матча пока что старается играть за счёт длинных забросов к штрафной площади соперника, где очень тяжело цепляться за мячи.

8' Хила в центре поля нарушил правила против Буанани. Игроки "Ниццы" быстро разыграли стандарт.

7' Данте попытался передачей из глубины поля разогнать атаку по левому флангу, Марушич прочитал момент и спокойно перехватил мяч.

6' С правой половины поля последовал заброс на левый угол штрафной площади римского клуба, Лоше оказался первым на мяче и выполнил прострел в центр штрафной, защитники "Лацио" сыграли внимательно и спокойно выбили мяч в аут.

5' Напомним, что "Лацио" в первом туре Лиги Европы разгромил киевское "Динамо" со счётом 3:0, а "Ницца" сыграла вничью с "Реалом Сосьедад", встреча завершилась со счётом 1:1.

4' Мандас в своей штрафной площади попал под прессинг, Христос в итоге вынес мяч в центр поля не очень удачно, он улетел в аут.

3' Спокойно начинается наша игра, пока что "Ницца" катает мяч на своей половине поля, команды присматриваются друг к другу.

2' Сегодня в Риме довольно сильный дождь, а поэтому в этом противостоянии нельзя исключать, что команды будут регулярно пытаться бить по воротам из-за пределов штрафной площади.