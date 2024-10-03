Тур: 2. Стадион: Стадио Олимпико.
0'
19' Желтая карточкаЛоше Том
1:0
20' ГолПедро Родригес
2:0
35' ГолКастельянос Валентин
2:1
41' ГолБога Жереми
51' Желтая карточкаБомбито Мойзе
3:1
53' ГолКастельянос Валентин
59' Желтая карточкаДзакканьи Маттиа
Ход матча
19'
20'
1:0
35'
41'
2:1
51'
53'
59'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 2
-
4 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 2
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
44 Владение мячом, % 56
Прогноз на матч от Liveresult
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-
-
15.25 Точный счёт – 3:1
77
Марушич
Адам
4
Патрик
34
Хила
Марио
20
Чауна
Лум
20
Лоше
Том
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Марушич АдамЗащитник
-
4 ПатрикЗащитник
-
34 Хила МариоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Чауна ЛумПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Тавареш НунуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Диа БулайеПолузащитник
-
Главный тренер: Барони Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Лоше ТомЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Дюпе МаксимВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
2 Абди АлиПолузащитник
-
10 Диоп СофьянПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Менди АнтуанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Гессан ЭваннНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Эз Франк
История личных встреч
Лацио
Ницца
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
1
3
Среднее время на гол
90
30
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
1
1.5
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
90
60
Бомбардиры внутри турнира
Лацио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Диа Булайе
|2
|1
|Педро Родригес
|1
|0.5
|Деле-Баширу Фисайо
|1
|0.5
|Кастельянос Валентин
|1
|0.5
|Весино Матиас
|0
|0
Ницца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бога Жереми
|1
|0.5
|Росарио Пабло
|1
|0.5
|Мукоко Юссуфа
|0
|0
Карточки
Лацио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нослин Тейяни
|0
|1
|Романьоли Алессио
|1
|0
Ницца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Росарио Пабло
|1
|0
|Гессан Эванн
|1
|0
|Лоше Том
|1
|0
Результаты матчей
Лацио
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Ницца
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
1
Лацио
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Ницца
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
1
Голы по времени матча
Забито
3
1
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
1
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Лацио
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Торино - Лацио 2:3 Динамо Киев - Лацио 0:3 Фиорентина - Лацио 2:1 Лацио - Верона 2:1
Лацио - Милан 2:2 Удинезе - Лацио 2:1 Лацио - Венеция 3:1 Кадис - Лацио 0:1 Саутгемптон - Лацио 1:1 Фрозиноне - Лацио 0:2 Ганза - Лацио 0:3 Лацио - Триестина 1:1 Лацио - Трапани 3:1 Лацио - Ауронцо 23:0 Лацио - Сассуоло 1:1 Интер Милан - Лацио 1:1 Лацио - Эмполи 2:0 Монца - Лацио 2:2 Лацио - Верона 1:0 Лацио - Ювентус 2:1
Ницца
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Ланс - Ницца 0:0 Ницца - Реал Сосьедад 1:1 Ницца - Сент-Этьен 8:0 Марсель - Ницца 2:0
Анже - Ницца 1:4 Ницца - Тулуза 1:1 Осер - Ницца 2:1 Ипсвич - Ницца 1:0 Лечче - Ницца 2:3 Ризеспор - Ницца 2:2 Ницца - Леганес 2:2 Ницца - Лозанна 2:2 Лилль - Ницца 2:2 Ницца - ПСЖ 1:2 Ницца - Гавр 1:0 Страсбург - Ницца 1:3 Марсель - Ницца 2:2 Ницца - Лорьян 3:0 Реймс - Ницца 0:0 Ницца - Нант 1:2
Результаты матчей
Лацио
Ницца
Точный счет
0:3
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
Точный счет
0:3
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Лацио
Ницца
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|3:1
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|3.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|4.
|2:1
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|5.
|2:2
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|6.
|2:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|7.
|1:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|8.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|9.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|10.
|0:1
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|11.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|12.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|13.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|14.
|0:3
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|15.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|16.
|3:0
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|17.
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|18.
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|19.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|20.
|1:2
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|21.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|22.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|23.
|1:3
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|24.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|25.
|2:2
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|26.
|2:2
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|1
|27.
|2:2
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|28.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|29.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|30.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|31.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|32.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|33.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|34.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|35.
|0:2
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|36.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|3.
|3:1
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|5.
|2:2
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|8.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|9.
|2:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|10.
|0:3
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|11.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|12.
|2:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|13.
|3:0
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|14.
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|15.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|16.
|1:0
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|17.
|1:3
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|18.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|19.
|2:2
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|20.
|2:2
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|21.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|22.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|23.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|24.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|25.
|1:2
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|26.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|27.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|28.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|29.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|30.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|31.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|32.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|33.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|34.
|2:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|35.
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|36.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|3:1
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|0:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|2:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|2:2
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|10.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|2:0
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|1:2
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|2:2
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|15.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|0:3
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|20.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|21.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|22.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|23.
|1:3
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|24.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|25.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|26.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|27.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|28.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|29.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|30.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|31.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|32.
|3:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|33.
|2:2
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|34.
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|35.
|2:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|36.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Будё-Глимт
|Хёуге Йенс
|2 (1)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|2 (1)
|Тоттенхэм
|Сарр Пап Матар
|2
|Галатасарай
|Акгюн Юнус
|2
|Лацио
|Диа Булайе
|2
|Фенербахче
|Осайи-Самуэль Брайт
|1 1
|Маккаби Тель-Авив
|Каничовски Габи
|1 1
|Будё-Глимт
|Дубвик Исак
|1 1
|Маккаби Тель-Авив
|Асанте Тайриз
|1 1
|Андерлехт
|Ангуло Нильсон
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
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-
-
-
-
-
-
15.25 Точный счёт – 3:1
Прогнозы на матч Лацио 3:1 Ницца
Исход игры
Лацио
88.3% (106)
Ничья
11.7% (14)
Ницца
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
67.27% (74)
Меньше
32.73% (36)
Обе команды забьют
Да
75.45% (83)
Нет
24.55% (27)
Популярный счёт
2:1 Лацио
50.8% (61)
2:0 Лацио
13.3% (16)
1:0 Лацио
9.2% (11)
3:1 Лацио
7.5% (9)
1:1 Ничья
7.5% (9)
2:2 Ничья
2.5% (3)
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