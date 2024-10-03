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  2. Матчи
  3. Лига Европы 2024-2025
Тур: 2. Стадион: .
Лацио
3:1
Второй тайм: 60'
Ницца
0'
19' Желтая карточка
Лоше Том
1:0
20' Гол
Педро Родригес
2:0
35' Гол
Кастельянос Валентин
2:1
41' Гол
Бога Жереми
51' Желтая карточка
Бомбито Мойзе
3:1
53' Гол
Кастельянос Валентин
59' Желтая карточка
Дзакканьи Маттиа

Ход матча

19'
 
Лоше Том
20'
Педро Родригес
1:0
35'
Кастельянос Валентин
(Педро Родригес)
2:0
41'
2:1
Бога Жереми
(Мукоко Юссуфа)
46'
Ровелла Николо
Деле-Баширу Фисайо
 
46'
Дзакканьи Маттиа
Чауна Лум
 
51'
 
Бомбито Мойзе
53'
Кастельянос Валентин
(Ровелла Николо)
3:1
59'
Дзакканьи Маттиа
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 2
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 44 Владение мячом, % 56
Прогнозы 120
Лацио 88.3% (106)
X 11.7% (14)
Ницца 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Лацио
Ничья
Ницца
4.05
4.00
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
35
Мандас
Христос
77
Марушич
Адам
4
Патрик
34
Хила
Марио
3
Пеллегрини
Лука
8
Гендузи
Маттео
5
Весино
Матиас
20
Чауна
Лум
7
Деле-Баширу
Фисайо
9
Педро
Родригес
11
Кастельянос
Валентин
1
Булка
Марцин
55
Ндайишимийе
Юссуф
64
Бомбито
Мойзе
4
Данте
Бонфим
92
Клосс
Жонатан
20
Лоше
Том
8
Росарио
Пабло
6
Будауи
Хишем
19
Буанани
Бадредин
7
Бога
Жереми
15
Мукоко
Юссуфа
Лацио
4-2-3-1
Ницца
3-4-2-1

История личных встреч

Лацио
Ницца

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛЕ
1:0
ЛЕ
1:3

Голы

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

1
3

Среднее время на гол

90
30

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

1
1.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

90
60

Бомбардиры внутри турнира

Лацио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диа Булайе 2 1
Педро Родригес 1 0.5
Деле-Баширу Фисайо 1 0.5
Кастельянос Валентин 1 0.5
Весино Матиас 0 0
Ницца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бога Жереми 1 0.5
Росарио Пабло 1 0.5
Мукоко Юссуфа 0 0

Карточки

Лацио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нослин Тейяни 0 1
Романьоли Алессио 1 0
Ницца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Росарио Пабло 1 0
Гессан Эванн 1 0
Лоше Том 1 0

Результаты матчей

Лацио
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Ницца
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
1
Лацио
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Ницца
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
1

Голы по времени матча

Забито

3
1
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
1
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Лацио
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Торино - Лацио 2:3 Динамо Киев - Лацио 0:3 Фиорентина - Лацио 2:1 Лацио - Верона 2:1
Лацио - Милан 2:2 Удинезе - Лацио 2:1 Лацио - Венеция 3:1 Кадис - Лацио 0:1 Саутгемптон - Лацио 1:1 Фрозиноне - Лацио 0:2 Ганза - Лацио 0:3 Лацио - Триестина 1:1 Лацио - Трапани 3:1 Лацио - Ауронцо 23:0 Лацио - Сассуоло 1:1 Интер Милан - Лацио 1:1 Лацио - Эмполи 2:0 Монца - Лацио 2:2 Лацио - Верона 1:0 Лацио - Ювентус 2:1
Ницца
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Ланс - Ницца 0:0 Ницца - Реал Сосьедад 1:1 Ницца - Сент-Этьен 8:0 Марсель - Ницца 2:0
Анже - Ницца 1:4 Ницца - Тулуза 1:1 Осер - Ницца 2:1 Ипсвич - Ницца 1:0 Лечче - Ницца 2:3 Ризеспор - Ницца 2:2 Ницца - Леганес 2:2 Ницца - Лозанна 2:2 Лилль - Ницца 2:2 Ницца - ПСЖ 1:2 Ницца - Гавр 1:0 Страсбург - Ницца 1:3 Марсель - Ницца 2:2 Ницца - Лорьян 3:0 Реймс - Ницца 0:0 Ницца - Нант 1:2

Результаты матчей

Лацио
Ницца

Точный счет

0:3
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%

Точный счет

0:3
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Лацио
Ницца

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аякс
 1:0 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Лацио
 3:1 2 2 0 0 6 - 1 6
3.
Тоттенхэм
 1:0 2 2 0 0 4 - 0 6
4.
Андерлехт
 2:1 2 2 0 0 4 - 2 6
5.
Галатасарай
 2:2 2 1 1 0 5 - 3 4
6.
Хоффенхайм
 2:0 2 1 1 0 3 - 1 4
7.
Мидтьюлланн
 1:0 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
ФКСБ
 1 1 0 0 4 - 1 3
9.
Рейнджерс
 1 1 0 0 2 - 0 3
10.
Славия Прага
 0:1 2 1 0 1 2 - 1 3
11.
Лион
 1 1 0 0 2 - 0 3
12.
АЗ Алкмаар
 1 1 0 0 3 - 2 3
13.
Будё-Глимт
 1 1 0 0 3 - 2 3
14.
Брага
 0:3 2 1 0 1 2 - 4 3
15.
Фенербахче
 1 1 0 0 2 - 1 3
16.
Олимпиакос
 3:0 2 1 0 1 3 - 2 3
17.
Виктория Пльзень
 1 0 1 0 3 - 3 1
18.
Айнтрахт Фр
 1 0 1 0 3 - 3 1
19.
Атлетик Б
 1 0 1 0 1 - 1 1
20.
Реал Сосьедад
 1:2 2 0 1 1 2 - 3 1
21.
Твенте
 1 0 1 0 1 - 1 1
22.
Манчестер Юнайтед
 1 0 1 0 1 - 1 1
23.
Ницца
 1:3 2 0 1 1 2 - 4 1
24.
Рома
 1 0 1 0 1 - 1 1
25.
Мальмё
 2:2 2 0 1 1 2 - 4 1
26.
РФШ Рига
 2:2 2 0 1 1 3 - 6 1
27.
Карабах
 2:2 2 0 1 1 2 - 5 1
28.
Эльфсборг
 1 0 0 1 2 - 3 0
29.
Порту
 1 0 0 1 2 - 3 0
30.
Ференцварош
 0:1 2 0 0 2 1 - 3 0
31.
Маккаби Тель-Авив
 0:1 2 0 0 2 1 - 3 0
32.
Юнион Сент-Жиллуаз
 1 0 0 1 1 - 2 0
33.
ПАОК
 1 0 0 1 1 - 3 0
34.
Лудогорец
 1 0 0 1 0 - 2 0
35.
Динамо Киев
 0:2 2 0 0 2 0 - 5 0
36.
Бешикташ
 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аякс
 1:0 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
ФКСБ
 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Лацио
 3:1 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Тоттенхэм
 1:0 1 1 0 0 3 - 0 3
5.
Галатасарай
 2:2 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
Лион
 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
АЗ Алкмаар
 1 1 0 0 3 - 2 3
8.
Будё-Глимт
 1 1 0 0 3 - 2 3
9.
Андерлехт
 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
Брага
 0:3 1 1 0 0 2 - 1 3
11.
Фенербахче
 1 1 0 0 2 - 1 3
12.
Хоффенхайм
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
13.
Олимпиакос
 3:0 1 1 0 0 3 - 0 3
14.
Айнтрахт Фр
 1 0 1 0 3 - 3 1
15.
Манчестер Юнайтед
 1 0 1 0 1 - 1 1
16.
Мидтьюлланн
 1:0 1 0 1 0 1 - 1 1
17.
Ницца
 1:3 1 0 1 0 1 - 1 1
18.
Рома
 1 0 1 0 1 - 1 1
19.
РФШ Рига
 2:2 1 0 1 0 2 - 2 1
20.
Карабах
 2:2 1 0 1 0 2 - 2 1
21.
Рейнджерс
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Славия Прага
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
23.
Виктория Пльзень
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Атлетик Б
 0 0 0 0 0 - 0 0
25.
Реал Сосьедад
 1:2 1 0 0 1 1 - 2 0
26.
Твенте
 0 0 0 0 0 - 0 0
27.
Эльфсборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
28.
Порту
 0 0 0 0 0 - 0 0
29.
Ференцварош
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
30.
Маккаби Тель-Авив
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
31.
Юнион Сент-Жиллуаз
 0 0 0 0 0 - 0 0
32.
ПАОК
 0 0 0 0 0 - 0 0
33.
Лудогорец
 1 0 0 1 0 - 2 0
34.
Мальмё
 2:2 1 0 0 1 0 - 2 0
35.
Динамо Киев
 0:2 1 0 0 1 0 - 3 0
36.
Бешикташ
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аякс
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Лацио
 3:1 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Тоттенхэм
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Рейнджерс
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Славия Прага
 0:1 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Андерлехт
 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Мидтьюлланн
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Галатасарай
 2:2 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Виктория Пльзень
 1 0 1 0 3 - 3 1
10.
Атлетик Б
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Хоффенхайм
 2:0 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Реал Сосьедад
 1:2 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Твенте
 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Мальмё
 2:2 1 0 1 0 2 - 2 1
15.
ФКСБ
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Лион
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
АЗ Алкмаар
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Будё-Глимт
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Брага
 0:3 1 0 0 1 0 - 3 0
20.
Фенербахче
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Айнтрахт Фр
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Манчестер Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Ницца
 1:3 1 0 0 1 1 - 3 0
24.
Рома
 0 0 0 0 0 - 0 0
25.
Эльфсборг
 1 0 0 1 2 - 3 0
26.
Порту
 1 0 0 1 2 - 3 0
27.
Ференцварош
 0:1 1 0 0 1 1 - 2 0
28.
Маккаби Тель-Авив
 0:1 1 0 0 1 1 - 2 0
29.
Юнион Сент-Жиллуаз
 1 0 0 1 1 - 2 0
30.
ПАОК
 1 0 0 1 1 - 3 0
31.
Лудогорец
 0 0 0 0 0 - 0 0
32.
Олимпиакос
 3:0 1 0 0 1 0 - 2 0
33.
РФШ Рига
 2:2 1 0 0 1 1 - 4 0
34.
Динамо Киев
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
35.
Карабах
 2:2 1 0 0 1 0 - 3 0
36.
Бешикташ
 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Хёуге Йенс 2 (1)
ФКСБ Олару Дариус 2 (1)
Тоттенхэм Сарр Пап Матар 2
Галатасарай Акгюн Юнус 2
Лацио Диа Булайе 2
Весь список

Топ нарушителей
Фенербахче Осайи-Самуэль Брайт 1 1
Маккаби Тель-Авив Каничовски Габи 1 1
Будё-Глимт Дубвик Исак 1 1
Маккаби Тель-Авив Асанте Тайриз 1 1
Андерлехт Ангуло Нильсон 1 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    61'
    Капитан "Лацио" Маттиа Дзакканьи получил жёлтую карточку за грубую игру на левом фланге у штрафной площади "Ниццы" против Бомбито. 
  • 60'
    Из центра поля последовал заброс в центр штрафной площади "Лацио", Мандас уверенно сыграл на выходе и перехватил мяч. 
  • Фол, нарушение
    59'
    Весино в центре поля нарушил правила против Бомбито. "Ницца" в очередной раз долго разыгрывала стандарт. 
  • 58'
    Достаточно быстро во втором тайме римский клуб вернул себе комфортное преимущество в два мяча, главное вновь раньше времени теперь не расслабляться итальянскому клубу. 
  • Видеоповтор
    57'
    Хорациу Фесник долго слушал судей из комнаты VAR, но в итоге было видно, что атака прошла в рамках правил, офсайда не было, гол "Лацио" справедливо был засчитан. 
  • 2 гола - дубль!
    56'
    ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 3:1!!! Кастельянос!!! Ровелла хорошо разогнал атаку по левой половине поля, а затем Николо выполнил передачу на ход Кастельяносу на ближний угол штрафной площади, Валентин спокойно зацепился за мяч, выдержал паузу, а затем прекрасно пробил под правую девятку. 
  • Желтая карточка
    55'
    Защитник "Ниццы" Мойзе Бомбито получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Весино. 
  • Судья
    54'
    Мукоко в штрафной площади "Лацио" под давлением соперника картинно упал на газон, Хорациу Фесник сразу же показал, что нужно играть дальше. 
  • Дождь
    53'
    Под проливным дождём, который идёт в Риме уже длительное время, дренаж начал не выдерживать нагрузки, сейчас мяч попросту "уплыл" из-под ног Буанани, который попытался разогнать атаку по правой половине поля. 
  • Фол, нарушение
    52'
    Гендузи в центре поля нарушил правила против Будауи. Игроки "Ниццы" не смогли быстро разыграть стандарт. 
  • 51'
    Педро сместился в центр с правой половины поля и выполнил передачу на левую половину, оттуда Кастельянос сделал передачу в центр к линии штрафной площади, Весино в касание сделал передачу в центр штрафной площади, Педро в касание пробил в правый угол ворот, но мяч полетел слабо и Булка в прыжке поймал его без особого труда. 
  • Фол, нарушение
    50'
    Хила перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника и нарушил правила против Мукоко. 
  • 49'
    Ровелла и Дзакканьи сейчас как раз попытались провести атаку по левому флангу, но забраться Маттиа в штрафную площадь так и не позволили защитники "Ниццы". 
  • Замена
    48'
    Вторую подряд замену после перерыва провёл Марко Барони. Вместо Фисайо Деле-Баширу на поле вышел Маттиа Дзакканьи. 
  • Замена
    47'
    В составе "Лацио" после перерыва произошла замена. Вместо Лума Чаума на поле вышел Николо Ровелла. 
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    • Второй тайм начался
      46'
      Начинается второй тайм. "Лацио" по большей части доминировал на поле, но немного расслабился под конец тайма после второго гола. При таком счёте римский клуб теперь вновь должен попытаться сыграть первым номером, чтобы попытаться забить ещё хотя бы один мяч. "Ницца" в свою очередь показала, что она умеет в нужный момент неплохо добавить, а поэтому и команда Франка Эза ещё обязательно поборется за очки в Риме. 
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Звучит свисток на перерыв. По итогам первой половины матча "Лацио" на домашнем поле в Риме всё же не удержал преимущество в два забитых мяча и в итоге вторая половина матча для команды Марко Барони будет не менее нервной. 
    • 45'
      Бога с левой половины поля от линии штрафной площади пробил по воротам, вновь мяч полетел значительно выше цели. 
    • Дополнительное время
      45'
      Две минуты добавил Хорациу Фесник к основному времени первого тайма. 
    • 45'
      Будауи с левой половины поля из-за пределов штрафной площади пробил в дальний угол ворот, мяч полетел слишком высоко. 
    • Фол, нарушение
      44'
      Кастельянос в центре поля зацепил Будауи. Игроки "Ниццы" вновь не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
    • Описание гола
      43'
      ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 2:1!!! Бога!!! Бога разогнал атаку по центру, затем при входе в штрафную площадь Жереми отыгрался с Мукоко, который был у радиуса штрафной площади и уже после этого Бога без особого труда поразил правый угол ворот, вся оборона "Лацио" как-то резко "уснула". 
    • 42'
      Гендузи с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
    • 41'
      Старается римский клуб теперь уже конечно же сыграть как можно спокойнее в конце первого тайма, чтобы сохранить за собой комфортное преимущество до перерыва. 
    • Фол, нарушение
      40'
      Деле-Баширу в центре поля нарушил правила против Бога. "Ницце" на этот раз не удалось быстро разыграть стандарт. 
    • 39'
      Важный гол под конец первого тайма забил римский клуб, "Лацио" в итоге сделал полноценную заявку на победу ещё до перерыва. 
    • Описание гола
      38'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ! 2:0!!! Кастельянос!!! Чауна с левого фланга из центра поля выполнил передачу к центру половины поля "Ниццы", Педро в свою очередь выполнил отличную передачу на ход Кастельяносу по центру, Валентин убежал один на один с Булкой и спокойно забросил мяч в левый угол ворот. 
    • Угловой
      37'
      Клосс с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, игроки "Лацио" вновь сыграли внимательно в обороне и спокойно выбили мяч в аут. 
    • 36'
      Лоше с левого фланга выполнил прострел к ближнему углу вратарской, Патрик под давлением соперника выбил мяч на угловой. 
    • Фол, нарушение
      35'
      Кастельянос в центре поля нарушил правила против Бомбито. Давно уже игроки римского клуба перестали цепляться за мячи при развитии атаки. 
    • 34'
      Буанани с правого фланга от боковой линии штрафной площади выполнил подачу в центр штрафной площади, Будауи не смог как следует подстроиться под мяч, чтобы головой пробить по воротам. 
    • Опасный момент
      33'
      Буанани вошёл в штрафную площадь по правой половине поля и плотно пробил в ближний угол ворот, Мандас грамотно сложился и отбил мяч к правому флангу. 
    • Фол, нарушение
      32'
      Чауна попытался разогнать атаку по правому флангу, Лоше грамотно поставил корпус и в итоге заставил нарушить на себе правила. 
    • Фол, нарушение
      31'
      Против Лоше были нарушены правила в центре поля. Игроки "Ниццы" не изменяя себе максимально быстро разыграли стандарт. 
    • Угловой
      30'
      Клосс с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Кастельянос грамотно сыграл в обороне и головой выбил мяч на правую половину поля. 
    • 29'
      Будауи ворвался в штрафную площадь по правой половине поля и под давлением Гендузи заработал угловой для своей команды. 
    • 28'
      "Лацио" после забитого мяча пока что чуть сбавил обороты в давлении и решил поиграть по счёту. 
    • 27'
      Из центра поля последовал заброс на ход Мукоко к левому углу штрафной площади, Юссуфа под давлением двух соперников не смог зацепиться за мяч. 
    • Судья
      26'
      Буанани совершил рывок по правой половине поля и при входе в штрафную площадь налетел на Патрика, Хорациу Фесник показал, что нужно играть дальше. 
    • 25'
      Всё же регулярные атаки "Лацио" принесли свои плоды в середине первого тайма, римский клуб вполне наиграл на свой гол. 
    • Описание гола
      24'
      ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0!!! Педро!!! Педро с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Патрик головой пробил в правый угол ворот, Клоос грамотно сыграл у штанги и выбил мяч на правый угол штрафной площади, но именно туда успел прибежать Педро, который вколотил мяч в дальний угол ворот под перекладину. 
    • Желтая карточка
      24'
      Фланговый защитник "Ниццы" Том Лоше получил отложенную жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Чауны. 
    • 23'
      Деле-Баширу совершил рывок по правой половине поля к штрафной площади "Ниццы" и под давлением Данте заработал угловой. 
    • Фол, нарушение
      22'
      Весино в центре поля нарушил правила против Росарио. Игроки "Ниццы" вновь очень быстро разыграли стандарт. 
    • 21'
      Чауна вошёл в штрафную площадь с правого фланга, а затем выполнил прострел в центр штрафной, мяч после рикошета ушёл к левому углу вратарской, где его спокойно выловил Булка. 
    • Угловой
      20'
      Чауна с углового вновь выполнил подачу на ближний угол вратарской, Будауи грамотно сыграл в обороне и спокойно выбил мяч в аут. 
    • Угловой
      19'
      Чауна с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, игроки французского клуба не стали рисковать и выбили мяч на повторный корнер. 
    • Штанга
      18'
      Весино с левой половины поля из-за пределов штрафной площади пробил по воротам, мяч задел ногу защитника "Ниццы" и задев перекладину ушёл на угловой. 
    • 17'
      Мукоко теперь уже с правой половины поля из-за пределов штрафной площади пробил по воротам, на этот раз мяч на себя принял Весино. 
    • 16'
      Росарио от радиуса штрафной площади пробил по воротам, мяч попал в защитника "Лацио". 
    • 15'
      Лоше с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
    • Штанга
      14'
      Педро с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Кастельянос хорошо выпрыгнул и головой пробил в левый угол ворот, штанга спасла "Ниццу" от пропущенного мяча. 
    • 13'
      Гендузи из глубины поля выполнил заброс на ход Марушичу по правому флангу, Адам догнал мяч и от боковой линии штрафной выполнил прострел в центр штрафной, Педро под давлением Юссуфа не смог пробить по воротам, но заработал угловой. 
    • 12'
      Сегодня "Ницца" также вынуждена играть без нескольких игроков основного состава, что вполне может повлиять на исход встречи. 
    • Опасный момент
      11'
      Весино прошёл вперёд по правой половине поля, а затем пробил в дальний угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч пролетел рядом со штангой. 
    • 10'
      "Лацио" пока что в этом матче дальше центра поля проходит в большим трудом, римский клуб при этом больше старается работать через фланги. 
    • 9'
      "Ницца" на старте матча пока что старается играть за счёт длинных забросов к штрафной площади соперника, где очень тяжело цепляться за мячи. 
    • Фол, нарушение
      8'
      Хила в центре поля нарушил правила против Буанани. Игроки "Ниццы" быстро разыграли стандарт. 
    • 7'
      Данте попытался передачей из глубины поля разогнать атаку по левому флангу, Марушич прочитал момент и спокойно перехватил мяч. 
    • 6'
      С правой половины поля последовал заброс на левый угол штрафной площади римского клуба, Лоше оказался первым на мяче и выполнил прострел в центр штрафной, защитники "Лацио" сыграли внимательно и спокойно выбили мяч в аут. 
    • 5'
      Напомним, что "Лацио" в первом туре Лиги Европы разгромил киевское "Динамо" со счётом 3:0, а "Ницца" сыграла вничью с "Реалом Сосьедад", встреча завершилась со счётом 1:1. 
    • 4'
      Мандас в своей штрафной площади попал под прессинг, Христос в итоге вынес мяч в центр поля не очень удачно, он улетел в аут. 
    • 3'
      Спокойно начинается наша игра, пока что "Ницца" катает мяч на своей половине поля, команды присматриваются друг к другу. 
    • Дождь
      2'
      Сегодня в Риме довольно сильный дождь, а поэтому в этом противостоянии нельзя исключать, что команды будут регулярно пытаться бить по воротам из-за пределов штрафной площади.  
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень интересная и непредсказуемая битва в Риме. Обе команды обладают неплохими и где-то даже равными составами, а поэтому всё будет решаться от настроя футболистов. 
    • До матча
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лацио 3:1 Ницца

    Исход игры
    Лацио
    88.3% (106)
    Ничья
    11.7% (14)
    Ницца
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    67.27% (74)
    Меньше
    32.73% (36)
    Обе команды забьют
    Да
    75.45% (83)
    Нет
    24.55% (27)
    Популярный счёт
    2:1 Лацио
    50.8% (61)
    2:0 Лацио
    13.3% (16)
    1:0 Лацио
    9.2% (11)
    3:1 Лацио
    7.5% (9)
    1:1 Ничья
    7.5% (9)
    2:2 Ничья
    2.5% (3)
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