  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига Европы 2024-2025
Тур: 2. Стадион: .
Лацио
 
Позже
Ницца
Прогнозы 42
Лацио 92.9% (39)
X 7.1% (3)
Ницца 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лацио
Ничья
Ницца
4.60
4.70
Реклама, betboom.ru
4.80
Реклама, betcity.ru
Все Коэффициенты

История личных встреч

Лацио
Ницца

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛЕ
1:0
ЛЕ
1:3

Голы

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

1
3

Среднее время на гол

90
30

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

1
1.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

90
60

Бомбардиры внутри турнира

Лацио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диа Булайе 2 2
Деле-Баширу Фисайо 1 1
Педро Родригес 0 0
Весино Матиас 0 0
Ницца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Росарио Пабло 1 1

Карточки

Лацио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нослин Тейяни 0 1
Романьоли Алессио 1 0
Ницца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Росарио Пабло 1 0
Гессан Эванн 1 0

Результаты матчей

Лацио
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Ницца
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
1
Лацио
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Ницца
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
1

Голы по времени матча

Забито

3
1
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
1
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Лацио
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Торино - Лацио 2:3 Динамо Киев - Лацио 0:3 Фиорентина - Лацио 2:1 Лацио - Верона 2:1
Лацио - Милан 2:2 Удинезе - Лацио 2:1 Лацио - Венеция 3:1 Кадис - Лацио 0:1 Саутгемптон - Лацио 1:1 Фрозиноне - Лацио 0:2 Ганза - Лацио 0:3 Лацио - Триестина 1:1 Лацио - Трапани 3:1 Лацио - Ауронцо 23:0 Лацио - Сассуоло 1:1 Интер Милан - Лацио 1:1 Лацио - Эмполи 2:0 Монца - Лацио 2:2 Лацио - Верона 1:0 Лацио - Ювентус 2:1
Ницца
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Ланс - Ницца 0:0 Ницца - Реал Сосьедад 1:1 Ницца - Сент-Этьен 8:0 Марсель - Ницца 2:0
Анже - Ницца 1:4 Ницца - Тулуза 1:1 Осер - Ницца 2:1 Ипсвич - Ницца 1:0 Лечче - Ницца 2:3 Ризеспор - Ницца 2:2 Ницца - Леганес 2:2 Ницца - Лозанна 2:2 Лилль - Ницца 2:2 Ницца - ПСЖ 1:2 Ницца - Гавр 1:0 Страсбург - Ницца 1:3 Марсель - Ницца 2:2 Ницца - Лорьян 3:0 Реймс - Ницца 0:0 Ницца - Нант 1:2

Результаты матчей

Лацио
Ницца

Точный счет

0:3
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%

Точный счет

0:3
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Лацио
Ницца

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аякс
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
ФКСБ
 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Лацио
 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Тоттенхэм
 1 1 0 0 3 - 0 3
5.
Галатасарай
 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
Рейнджерс
 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Славия Прага
 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Лион
 1 1 0 0 2 - 0 3
9.
АЗ Алкмаар
 1 1 0 0 3 - 2 3
10.
Будё-Глимт
 1 1 0 0 3 - 2 3
11.
Андерлехт
 1 1 0 0 2 - 1 3
12.
Брага
 1 1 0 0 2 - 1 3
13.
Фенербахче
 1 1 0 0 2 - 1 3
14.
Виктория Пльзень
 1 0 1 0 3 - 3 1
15.
Айнтрахт Фр
 1 0 1 0 3 - 3 1
16.
Атлетик Б
 1 0 1 0 1 - 1 1
17.
Хоффенхайм
 1 0 1 0 1 - 1 1
18.
Реал Сосьедад
 1 0 1 0 1 - 1 1
19.
Твенте
 1 0 1 0 1 - 1 1
20.
Манчестер Юнайтед
 1 0 1 0 1 - 1 1
21.
Мидтьюлланн
 1 0 1 0 1 - 1 1
22.
Ницца
 1 0 1 0 1 - 1 1
23.
Рома
 1 0 1 0 1 - 1 1
24.
Эльфсборг
 1 0 0 1 2 - 3 0
25.
Порту
 1 0 0 1 2 - 3 0
26.
Ференцварош
 1 0 0 1 1 - 2 0
27.
Маккаби Тель-Авив
 1 0 0 1 1 - 2 0
28.
Юнион Сент-Жиллуаз
 1 0 0 1 1 - 2 0
29.
ПАОК
 1 0 0 1 1 - 3 0
30.
Лудогорец
 1 0 0 1 0 - 2 0
31.
Мальмё
 1 0 0 1 0 - 2 0
32.
Олимпиакос
 1 0 0 1 0 - 2 0
33.
РФШ Рига
 1 0 0 1 1 - 4 0
34.
Динамо Киев
 1 0 0 1 0 - 3 0
35.
Карабах
 1 0 0 1 0 - 3 0
36.
Бешикташ
 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аякс
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
ФКСБ
 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Тоттенхэм
 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Галатасарай
 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Лион
 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
АЗ Алкмаар
 1 1 0 0 3 - 2 3
7.
Будё-Глимт
 1 1 0 0 3 - 2 3
8.
Андерлехт
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Брага
 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
Фенербахче
 1 1 0 0 2 - 1 3
11.
Айнтрахт Фр
 1 0 1 0 3 - 3 1
12.
Манчестер Юнайтед
 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Мидтьюлланн
 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Ницца
 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Рома
 1 0 1 0 1 - 1 1
16.
Лацио
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Рейнджерс
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Славия Прага
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Виктория Пльзень
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Атлетик Б
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Хоффенхайм
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Реал Сосьедад
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Твенте
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Эльфсборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
25.
Порту
 0 0 0 0 0 - 0 0
26.
Ференцварош
 0 0 0 0 0 - 0 0
27.
Маккаби Тель-Авив
 0 0 0 0 0 - 0 0
28.
Юнион Сент-Жиллуаз
 0 0 0 0 0 - 0 0
29.
ПАОК
 0 0 0 0 0 - 0 0
30.
Лудогорец
 1 0 0 1 0 - 2 0
31.
Мальмё
 1 0 0 1 0 - 2 0
32.
Олимпиакос
 0 0 0 0 0 - 0 0
33.
РФШ Рига
 0 0 0 0 0 - 0 0
34.
Динамо Киев
 1 0 0 1 0 - 3 0
35.
Карабах
 0 0 0 0 0 - 0 0
36.
Бешикташ
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лацио
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Рейнджерс
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Славия Прага
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Виктория Пльзень
 1 0 1 0 3 - 3 1
5.
Атлетик Б
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Хоффенхайм
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Реал Сосьедад
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Твенте
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Аякс
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
ФКСБ
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Тоттенхэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Галатасарай
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Лион
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
АЗ Алкмаар
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Будё-Глимт
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Андерлехт
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Брага
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Фенербахче
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Айнтрахт Фр
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Манчестер Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Мидтьюлланн
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Ницца
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Рома
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Эльфсборг
 1 0 0 1 2 - 3 0
25.
Порту
 1 0 0 1 2 - 3 0
26.
Ференцварош
 1 0 0 1 1 - 2 0
27.
Маккаби Тель-Авив
 1 0 0 1 1 - 2 0
28.
Юнион Сент-Жиллуаз
 1 0 0 1 1 - 2 0
29.
ПАОК
 1 0 0 1 1 - 3 0
30.
Лудогорец
 0 0 0 0 0 - 0 0
31.
Мальмё
 0 0 0 0 0 - 0 0
32.
Олимпиакос
 1 0 0 1 0 - 2 0
33.
РФШ Рига
 1 0 0 1 1 - 4 0
34.
Динамо Киев
 0 0 0 0 0 - 0 0
35.
Карабах
 1 0 0 1 0 - 3 0
36.
Бешикташ
 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Хёуге Йенс 2 (1)
ФКСБ Олару Дариус 2 (1)
Лацио Диа Булайе 2
АЗ Алкмаар Ван Боммел Рубен 2
Аякс Годс Мика 2
Весь список

Топ нарушителей
Фенербахче Осайи-Самуэль Брайт 1 1
Маккаби Тель-Авив Каничовски Габи 1 1
Будё-Глимт Дубвик Исак 1 1
Маккаби Тель-Авив Tyrese Asante 1 1
Андерлехт Ангуло Нильсон 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Лацио - Ницца от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 октября 2024, осталось 2 дня 12 часов 6 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 23 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 42
    Лацио 92.9% (39)
    X 7.1% (3)
    Ницца 0% (0)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Лацио
    Ничья
    Ницца
    4.60
    4.70
    Реклама, betboom.ru
    4.80
    Реклама, betcity.ru
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Лацио - Ницца онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лацио - Ницца

    Исход игры
    Лацио
    92.7% (38)
    Ничья
    7.3% (3)
    Ницца
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.5% (23)
    Меньше
    42.5% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    65% (26)
    Нет
    35% (14)
    Популярный счёт
    2:1 Лацио
    46.3% (19)
    2:0 Лацио
    26.8% (11)
    3:1 Лацио
    9.8% (4)
    1:1 Ничья
    7.3% (3)
    1:0 Лацио
    7.3% (3)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Лацио
    Ницца
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный