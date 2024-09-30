Тур: 2. Стадион: Стадио Олимпико.
История личных встреч
Лацио
Ницца
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
1
3
Среднее время на гол
90
30
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
1
1.5
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
90
60
Бомбардиры внутри турнира
Лацио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Диа Булайе
|2
|2
|Деле-Баширу Фисайо
|1
|1
|Педро Родригес
|0
|0
|Весино Матиас
|0
|0
Ницца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Росарио Пабло
|1
|1
Карточки
Лацио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нослин Тейяни
|0
|1
|Романьоли Алессио
|1
|0
Ницца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Росарио Пабло
|1
|0
|Гессан Эванн
|1
|0
Результаты матчей
Лацио
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Ницца
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
1
Лацио
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Ницца
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
1
Голы по времени матча
Забито
3
1
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
1
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Лацио
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Торино - Лацио 2:3 Динамо Киев - Лацио 0:3 Фиорентина - Лацио 2:1 Лацио - Верона 2:1
Лацио - Милан 2:2 Удинезе - Лацио 2:1 Лацио - Венеция 3:1 Кадис - Лацио 0:1 Саутгемптон - Лацио 1:1 Фрозиноне - Лацио 0:2 Ганза - Лацио 0:3 Лацио - Триестина 1:1 Лацио - Трапани 3:1 Лацио - Ауронцо 23:0 Лацио - Сассуоло 1:1 Интер Милан - Лацио 1:1 Лацио - Эмполи 2:0 Монца - Лацио 2:2 Лацио - Верона 1:0 Лацио - Ювентус 2:1
Ницца
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Ланс - Ницца 0:0 Ницца - Реал Сосьедад 1:1 Ницца - Сент-Этьен 8:0 Марсель - Ницца 2:0
Анже - Ницца 1:4 Ницца - Тулуза 1:1 Осер - Ницца 2:1 Ипсвич - Ницца 1:0 Лечче - Ницца 2:3 Ризеспор - Ницца 2:2 Ницца - Леганес 2:2 Ницца - Лозанна 2:2 Лилль - Ницца 2:2 Ницца - ПСЖ 1:2 Ницца - Гавр 1:0 Страсбург - Ницца 1:3 Марсель - Ницца 2:2 Ницца - Лорьян 3:0 Реймс - Ницца 0:0 Ницца - Нант 1:2
Результаты матчей
Лацио
Ницца
Точный счет
0:3
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
Точный счет
0:3
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Лацио
Ницца
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Будё-Глимт
|Хёуге Йенс
|2 (1)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|2 (1)
|Лацио
|Диа Булайе
|2
|АЗ Алкмаар
|Ван Боммел Рубен
|2
|Аякс
|Годс Мика
|2
|Фенербахче
|Осайи-Самуэль Брайт
|1 1
|Маккаби Тель-Авив
|Каничовски Габи
|1 1
|Будё-Глимт
|Дубвик Исак
|1 1
|Маккаби Тель-Авив
|Tyrese Asante
|1 1
|Андерлехт
|Ангуло Нильсон
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Лацио - Ницца
Исход игры
Лацио
92.7% (38)
Ничья
7.3% (3)
Ницца
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
57.5% (23)
Меньше
42.5% (17)
Обе команды забьют
Да
65% (26)
Нет
35% (14)
Популярный счёт
2:1 Лацио
46.3% (19)
2:0 Лацио
26.8% (11)
3:1 Лацио
9.8% (4)
1:1 Ничья
7.3% (3)
1:0 Лацио
7.3% (3)
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