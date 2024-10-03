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  2. Матчи
  3. Лига Европы 2024-2025
Тур: 2. Стадион: .
Реал Сосьедад
1:2
Второй тайм: 60'
Андерлехт
0'
1:0
5' Гол
Марин Пабло
1:1
28' Гол
Васкес Луис
1:2
39' Гол
Леони Тео
45' Желтая карточка
Ритс Матс
52' Желтая карточка
Оскарссон Орри

Ход матча

5'
Марин Пабло
(Умар Садик)
1:0
28'
1:1
Васкес Луис
(Дрейер Андерс)
39'
1:2
Леони Тео
45'
 
Ритс Матс
46'
Барренечеа Андер
Одриосола Альваро
 
46'
Агер Наиф
Пачеко Хон
 
46'
Кубо Такефуса
Умар Садик
 
52'
Оскарссон Орри
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 6
  • 1 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 51 Владение мячом, % 49
Прогнозы 112
Реал Сосьедад 85.7% (96)
X 12.5% (14)
Андерлехт 1.8% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Реал Сосьедад
Ничья
Андерлехт
1.67
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Ремиро
Алехандро
6
Ариц
Элустондо
31
Джон
Мартин
Висенте
20
Пачеко
Хон
2
Одриосола
Альваро
3
Муньос
Айхен
23
Браис
Мендес
22
Туррьентес
Беньят
28
Марин
Пабло
19
Умар
Садик
9
Оскарссон
Орри
26
Коосеманс
Колин
25
Фоке
Томас
4
Шимич
Ян-Карло
13
Йоргенсен
Матиас
Занка
5
Н'Диайе
Мусса
83
Дегреф
Тристан
17
Леони
Тео
23
Ритс
Матс
29
Струйкенс
Марио
36
Дрейер
Андерс
20
Васкес
Луис
Реал Сосьедад
5-3-2
Андерлехт
4-5-1

Бомбардиры внутри турнира

Реал Сосьедад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барренечеа Андер 1 0.5
Марин Пабло 1 0.5
Умар Садик 0 0
Браис Мендес 0 0
Андерлехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Версхарен Яри 1 0.5
Леони Тео 1 0.5
Васкес Луис 1 0.5
Дольберг Каспер 1 (1) 0.5
Дрейер Андерс 0 0
Струйкенс Марио 0 0

Карточки

Реал Сосьедад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Одриосола Альваро 1 0
Субименди Мартин 1 0
Пачеко Хон 1 0
Андерлехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ангуло Нильсон 1 1
Ритс Матс 1 0
Дольберг Каспер 1 0
Ашимеру Маджид 1 0

Результаты матчей

Реал Сосьедад
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Андерлехт
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
2
Реал Сосьедад
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Андерлехт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
2

Голы по времени матча

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Сосьедад
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Реал Сосьедад - Валенсия 3:0 Ницца - Реал Сосьедад 1:1 Вальядолид - Реал Сосьедад 0:0 Мальорка - Реал Сосьедад 1:0
Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:2 Хетафе - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Алавес 1:2 Эспаньол - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 1:2 Унион Берлин - Реал Сосьедад 1:1 Ренн - Реал Сосьедад 2:0 Реал Сосьедад - Осасуна 1:2 Гамба Осака - Реал Сосьедад 0:1 Алавес - Реал Сосьедад 1:1 Токио Верди - Реал Сосьедад 0:2 Реал Сосьедад - Атлетико М 0:2 Бетис - Реал Сосьедад 0:2 Реал Сосьедад - Валенсия 1:0 Барселона - Реал Сосьедад 2:0 Реал Сосьедад - Лас-Пальмас 2:0
Андерлехт
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Дендер - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Ференцварош 2:1 Андерлехт - Спортинг Шарлеруа 0:0 Андерлехт - Генк 0:2
Андерлехт - Вестерло 2:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 0:0 Андерлехт - Динамо Минск 1:0 Динамо Минск - Андерлехт 0:1 Мехелен - Андерлехт 1:3 Андерлехт - АХ Лёвен 1:1 Антверпен - Андерлехт 1:2 Андерлехт - Сент-Трейден 1:0 Андерлехт - Амьен 6:2 Андерлехт - Вольфсбург 2:1 Брага - Андерлехт 2:1 ПСВ - Андерлехт 0:3 Андерлехт - Дендер 2:1 Андерлехт - ФК Дендер 2:1 Тюбизе - Андерлехт 1:4 Антверпен - Андерлехт 3:1

Результаты матчей

Реал Сосьедад
Андерлехт

Точный счет

1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Реал Сосьедад
Андерлехт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аякс
 1:0 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Лацио
 3:1 2 2 0 0 6 - 1 6
3.
Тоттенхэм
 1:0 2 2 0 0 4 - 0 6
4.
Андерлехт
 2:1 2 2 0 0 4 - 2 6
5.
Галатасарай
 2:2 2 1 1 0 5 - 3 4
6.
Хоффенхайм
 2:0 2 1 1 0 3 - 1 4
7.
Мидтьюлланн
 1:0 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
ФКСБ
 1 1 0 0 4 - 1 3
9.
Рейнджерс
 1 1 0 0 2 - 0 3
10.
Славия Прага
 0:1 2 1 0 1 2 - 1 3
11.
Лион
 1 1 0 0 2 - 0 3
12.
АЗ Алкмаар
 1 1 0 0 3 - 2 3
13.
Будё-Глимт
 1 1 0 0 3 - 2 3
14.
Брага
 0:3 2 1 0 1 2 - 4 3
15.
Фенербахче
 1 1 0 0 2 - 1 3
16.
Олимпиакос
 3:0 2 1 0 1 3 - 2 3
17.
Виктория Пльзень
 1 0 1 0 3 - 3 1
18.
Айнтрахт Фр
 1 0 1 0 3 - 3 1
19.
Атлетик Б
 1 0 1 0 1 - 1 1
20.
Реал Сосьедад
 1:2 2 0 1 1 2 - 3 1
21.
Твенте
 1 0 1 0 1 - 1 1
22.
Манчестер Юнайтед
 1 0 1 0 1 - 1 1
23.
Ницца
 1:3 2 0 1 1 2 - 4 1
24.
Рома
 1 0 1 0 1 - 1 1
25.
Мальмё
 2:2 2 0 1 1 2 - 4 1
26.
РФШ Рига
 2:2 2 0 1 1 3 - 6 1
27.
Карабах
 2:2 2 0 1 1 2 - 5 1
28.
Эльфсборг
 1 0 0 1 2 - 3 0
29.
Порту
 1 0 0 1 2 - 3 0
30.
Ференцварош
 0:1 2 0 0 2 1 - 3 0
31.
Маккаби Тель-Авив
 0:1 2 0 0 2 1 - 3 0
32.
Юнион Сент-Жиллуаз
 1 0 0 1 1 - 2 0
33.
ПАОК
 1 0 0 1 1 - 3 0
34.
Лудогорец
 1 0 0 1 0 - 2 0
35.
Динамо Киев
 0:2 2 0 0 2 0 - 5 0
36.
Бешикташ
 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аякс
 1:0 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
ФКСБ
 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Лацио
 3:1 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Тоттенхэм
 1:0 1 1 0 0 3 - 0 3
5.
Галатасарай
 2:2 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
Лион
 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
АЗ Алкмаар
 1 1 0 0 3 - 2 3
8.
Будё-Глимт
 1 1 0 0 3 - 2 3
9.
Андерлехт
 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
Брага
 0:3 1 1 0 0 2 - 1 3
11.
Фенербахче
 1 1 0 0 2 - 1 3
12.
Хоффенхайм
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
13.
Олимпиакос
 3:0 1 1 0 0 3 - 0 3
14.
Айнтрахт Фр
 1 0 1 0 3 - 3 1
15.
Манчестер Юнайтед
 1 0 1 0 1 - 1 1
16.
Мидтьюлланн
 1:0 1 0 1 0 1 - 1 1
17.
Ницца
 1:3 1 0 1 0 1 - 1 1
18.
Рома
 1 0 1 0 1 - 1 1
19.
РФШ Рига
 2:2 1 0 1 0 2 - 2 1
20.
Карабах
 2:2 1 0 1 0 2 - 2 1
21.
Рейнджерс
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Славия Прага
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
23.
Виктория Пльзень
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Атлетик Б
 0 0 0 0 0 - 0 0
25.
Реал Сосьедад
 1:2 1 0 0 1 1 - 2 0
26.
Твенте
 0 0 0 0 0 - 0 0
27.
Эльфсборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
28.
Порту
 0 0 0 0 0 - 0 0
29.
Ференцварош
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
30.
Маккаби Тель-Авив
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
31.
Юнион Сент-Жиллуаз
 0 0 0 0 0 - 0 0
32.
ПАОК
 0 0 0 0 0 - 0 0
33.
Лудогорец
 1 0 0 1 0 - 2 0
34.
Мальмё
 2:2 1 0 0 1 0 - 2 0
35.
Динамо Киев
 0:2 1 0 0 1 0 - 3 0
36.
Бешикташ
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аякс
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Лацио
 3:1 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Тоттенхэм
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Рейнджерс
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Славия Прага
 0:1 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Андерлехт
 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Мидтьюлланн
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Галатасарай
 2:2 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Виктория Пльзень
 1 0 1 0 3 - 3 1
10.
Атлетик Б
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Хоффенхайм
 2:0 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Реал Сосьедад
 1:2 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Твенте
 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Мальмё
 2:2 1 0 1 0 2 - 2 1
15.
ФКСБ
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Лион
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
АЗ Алкмаар
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Будё-Глимт
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Брага
 0:3 1 0 0 1 0 - 3 0
20.
Фенербахче
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Айнтрахт Фр
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Манчестер Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Ницца
 1:3 1 0 0 1 1 - 3 0
24.
Рома
 0 0 0 0 0 - 0 0
25.
Эльфсборг
 1 0 0 1 2 - 3 0
26.
Порту
 1 0 0 1 2 - 3 0
27.
Ференцварош
 0:1 1 0 0 1 1 - 2 0
28.
Маккаби Тель-Авив
 0:1 1 0 0 1 1 - 2 0
29.
Юнион Сент-Жиллуаз
 1 0 0 1 1 - 2 0
30.
ПАОК
 1 0 0 1 1 - 3 0
31.
Лудогорец
 0 0 0 0 0 - 0 0
32.
Олимпиакос
 3:0 1 0 0 1 0 - 2 0
33.
РФШ Рига
 2:2 1 0 0 1 1 - 4 0
34.
Динамо Киев
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
35.
Карабах
 2:2 1 0 0 1 0 - 3 0
36.
Бешикташ
 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Хёуге Йенс 2 (1)
ФКСБ Олару Дариус 2 (1)
Тоттенхэм Сарр Пап Матар 2
Галатасарай Акгюн Юнус 2
Лацио Диа Булайе 2
Весь список

Топ нарушителей
Фенербахче Осайи-Самуэль Брайт 1 1
Маккаби Тель-Авив Каничовски Габи 1 1
Будё-Глимт Дубвик Исак 1 1
Маккаби Тель-Авив Асанте Тайриз 1 1
Андерлехт Ангуло Нильсон 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Ритс Матс получил желтую карточку от судьи
  • До матча
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  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 63% завершится победой Реал Сосьедад.
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Прогнозы 112
Реал Сосьедад 85.7% (96)
X 12.5% (14)
Андерлехт 1.8% (2)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Реал Сосьедад 1:2 Андерлехт

Исход игры
Реал Сосьедад
85.7% (96)
Ничья
12.5% (14)
Андерлехт
1.8% (2)
Тотал 2.5
Больше
50.93% (55)
Меньше
49.07% (53)
Обе команды забьют
Да
59.26% (64)
Нет
40.74% (44)
Популярный счёт
2:1 Реал Сосьедад
42.9% (48)
1:0 Реал Сосьедад
23.2% (26)
2:0 Реал Сосьедад
13.4% (15)
1:1 Ничья
8.9% (10)
0:0 Ничья
1.8% (2)
3:1 Реал Сосьедад
1.8% (2)
1:2 Андерлехт
1.8% (2)
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