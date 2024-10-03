Тур: 2. Стадион: Реале Арена.
1:2
Второй тайм: 60'
0'
1:0
5' ГолМарин Пабло
1:1
28' ГолВаскес Луис
1:2
39' ГолЛеони Тео
45' Желтая карточкаРитс Матс
52' Желтая карточкаОскарссон Орри
Ход матча
5'
1:0
28'
1:1
39'
1:2
45'
46'
52'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 4
-
5 Угловые 6
-
1 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
51 Владение мячом, % 49
Прогноз на матч от Liveresult
20
Пачеко
Хон
23
Браис
Мендес
28
Марин
Пабло
19
Умар
Садик
25
Фоке
Томас
17
Леони
Тео
23
Ритс
Матс
20
Васкес
Луис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Пачеко ХонЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Браис МендесПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Марин ПаблоПолузащитник
-
19 Умар СадикНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Марреро УнаиВратарь
-
12 Хави ЛопеcЗащитник
-
21 Агер НаифЗащитник
-
27 Арамбуру ХонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Гомес СерхиоПолузащитник
-
24 Сучич ЛукаПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Альгуасиль Иманоль
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Фоке ТомасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Леони ТеоПолузащитник
-
23 Ритс МатсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Васкес ЛуисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
73 Лапаж АмандоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Давид Хюберт
Бомбардиры внутри турнира
Реал Сосьедад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барренечеа Андер
|1
|0.5
|Марин Пабло
|1
|0.5
|Умар Садик
|0
|0
|Браис Мендес
|0
|0
Андерлехт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Версхарен Яри
|1
|0.5
|Леони Тео
|1
|0.5
|Васкес Луис
|1
|0.5
|Дольберг Каспер
|1 (1)
|0.5
|Дрейер Андерс
|0
|0
|Струйкенс Марио
|0
|0
Карточки
Реал Сосьедад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Одриосола Альваро
|1
|0
|Субименди Мартин
|1
|0
|Пачеко Хон
|1
|0
Андерлехт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ангуло Нильсон
|1
|1
|Ритс Матс
|1
|0
|Дольберг Каспер
|1
|0
|Ашимеру Маджид
|1
|0
Результаты матчей
Реал Сосьедад
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Андерлехт
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
2
Реал Сосьедад
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Андерлехт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
2
Голы по времени матча
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Результаты последних матчей
Реал Сосьедад
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Реал Сосьедад - Валенсия 3:0 Ницца - Реал Сосьедад 1:1 Вальядолид - Реал Сосьедад 0:0 Мальорка - Реал Сосьедад 1:0
Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:2 Хетафе - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Алавес 1:2 Эспаньол - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 1:2 Унион Берлин - Реал Сосьедад 1:1 Ренн - Реал Сосьедад 2:0 Реал Сосьедад - Осасуна 1:2 Гамба Осака - Реал Сосьедад 0:1 Алавес - Реал Сосьедад 1:1 Токио Верди - Реал Сосьедад 0:2 Реал Сосьедад - Атлетико М 0:2 Бетис - Реал Сосьедад 0:2 Реал Сосьедад - Валенсия 1:0 Барселона - Реал Сосьедад 2:0 Реал Сосьедад - Лас-Пальмас 2:0
Андерлехт
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Дендер - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Ференцварош 2:1 Андерлехт - Спортинг Шарлеруа 0:0 Андерлехт - Генк 0:2
Андерлехт - Вестерло 2:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 0:0 Андерлехт - Динамо Минск 1:0 Динамо Минск - Андерлехт 0:1 Мехелен - Андерлехт 1:3 Андерлехт - АХ Лёвен 1:1 Антверпен - Андерлехт 1:2 Андерлехт - Сент-Трейден 1:0 Андерлехт - Амьен 6:2 Андерлехт - Вольфсбург 2:1 Брага - Андерлехт 2:1 ПСВ - Андерлехт 0:3 Андерлехт - Дендер 2:1 Андерлехт - ФК Дендер 2:1 Тюбизе - Андерлехт 1:4 Антверпен - Андерлехт 3:1
Результаты матчей
Реал Сосьедад
Андерлехт
Точный счет
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Реал Сосьедад
Андерлехт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|3:1
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|3.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|4.
|2:1
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|5.
|2:2
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|6.
|2:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|7.
|1:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|8.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|9.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|10.
|0:1
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|11.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|12.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|13.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|14.
|0:3
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|15.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|16.
|3:0
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|17.
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|18.
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|19.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|20.
|1:2
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|21.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|22.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|23.
|1:3
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|24.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|25.
|2:2
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|26.
|2:2
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|1
|27.
|2:2
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|28.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|29.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|30.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|31.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|32.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|33.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|34.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|35.
|0:2
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|36.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|3.
|3:1
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|5.
|2:2
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|8.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|9.
|2:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|10.
|0:3
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|11.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|12.
|2:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|13.
|3:0
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|14.
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|15.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|16.
|1:0
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|17.
|1:3
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|18.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|19.
|2:2
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|20.
|2:2
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|21.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|22.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|23.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|24.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|25.
|1:2
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|26.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|27.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|28.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|29.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|30.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|31.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|32.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|33.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|34.
|2:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|35.
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|36.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|3:1
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|0:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|2:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|2:2
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|10.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|2:0
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|1:2
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|2:2
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|15.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|0:3
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|20.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|21.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|22.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|23.
|1:3
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|24.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|25.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|26.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|27.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|28.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|29.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|30.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|31.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|32.
|3:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|33.
|2:2
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|34.
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|35.
|2:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|36.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Будё-Глимт
|Хёуге Йенс
|2 (1)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|2 (1)
|Тоттенхэм
|Сарр Пап Матар
|2
|Галатасарай
|Акгюн Юнус
|2
|Лацио
|Диа Булайе
|2
|Фенербахче
|Осайи-Самуэль Брайт
|1 1
|Маккаби Тель-Авив
|Каничовски Габи
|1 1
|Будё-Глимт
|Дубвик Исак
|1 1
|Маккаби Тель-Авив
|Асанте Тайриз
|1 1
|Андерлехт
|Ангуло Нильсон
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Реал Сосьедад 1:2 Андерлехт
Исход игры
Реал Сосьедад
85.7% (96)
Ничья
12.5% (14)
Андерлехт
1.8% (2)
Тотал 2.5
Больше
50.93% (55)
Меньше
49.07% (53)
Обе команды забьют
Да
59.26% (64)
Нет
40.74% (44)
Популярный счёт
2:1 Реал Сосьедад
42.9% (48)
1:0 Реал Сосьедад
23.2% (26)
2:0 Реал Сосьедад
13.4% (15)
1:1 Ничья
8.9% (10)
0:0 Ничья
1.8% (2)
3:1 Реал Сосьедад
1.8% (2)
1:2 Андерлехт
1.8% (2)
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