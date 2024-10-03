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  3. Лига Европы 2024-2025
Тур: 2. Стадион: .
Реал Сосьедад
1:2
Конец матча
Андерлехт
0'
1:0
5' Гол
Марин Пабло
1:1
28' Гол
Васкес Луис
1:2
39' Гол
Леони Тео
45' Желтая карточка
Ритс Матс
52' Желтая карточка
Оскарссон Орри
61' Желтая карточка
Фоке Томас
90'+5

Ход матча

5'
Марин Пабло
(Умар Садик)
1:0
28'
1:1
Васкес Луис
(Дрейер Андерс)
39'
1:2
Леони Тео
45'
 
Ритс Матс
46'
Барренечеа Андер
Одриосола Альваро
 
46'
Агер Наиф
Пачеко Хон
 
46'
Кубо Такефуса
Умар Садик
 
52'
Оскарссон Орри
 
61'
 
Фоке Томас
63'
 
Версхарен Яри
Дегреф Тристан
63'
 
Сарделла Киллиан
Фоке Томас
67'
Гомес Серхио
Марин Пабло
 
74'
 
Дольберг Каспер
Дрейер Андерс
74'
 
Аугустинссон Людвиг
Н'Диайе Мусса
74'
Оярсабаль Микель
Оскарссон Орри
 
88'
 
Ашимеру Маджид
Струйкенс Марио

Статистика матча

  • 11 Удары по воротам 8
  • 4 Удары в створ 4
  • 9 Угловые 6
  • 1 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 57 Владение мячом, % 43
Прогнозы 112
Реал Сосьедад 85.7% (96)
X 12.5% (14)
Андерлехт 1.8% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Ремиро
Алехандро
6
Ариц
Элустондо
31
Джон
Мартин
Висенте
20
Пачеко
Хон
2
Одриосола
Альваро
3
Муньос
Айхен
23
Браис
Мендес
22
Туррьентес
Беньят
28
Марин
Пабло
19
Умар
Садик
9
Оскарссон
Орри
26
Коосеманс
Колин
25
Фоке
Томас
4
Шимич
Ян-Карло
13
Йоргенсен
Матиас
Занка
5
Н'Диайе
Мусса
83
Дегреф
Тристан
17
Леони
Тео
23
Ритс
Матс
29
Струйкенс
Марио
36
Дрейер
Андерс
20
Васкес
Луис
Реал Сосьедад
5-3-2
Андерлехт
4-5-1

Бомбардиры внутри турнира

Реал Сосьедад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барренечеа Андер 1 0.5
Марин Пабло 1 0.5
Умар Садик 0 0
Браис Мендес 0 0
Андерлехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Версхарен Яри 1 0.5
Леони Тео 1 0.5
Васкес Луис 1 0.5
Дольберг Каспер 1 (1) 0.5
Дрейер Андерс 0 0
Струйкенс Марио 0 0

Карточки

Реал Сосьедад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Одриосола Альваро 1 0
Субименди Мартин 1 0
Пачеко Хон 1 0
Оскарссон Орри 1 0
Андерлехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ангуло Нильсон 1 1
Ритс Матс 1 0
Фоке Томас 1 0
Дольберг Каспер 1 0
Ашимеру Маджид 1 0

Результаты матчей

Реал Сосьедад
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Андерлехт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0
Реал Сосьедад
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Андерлехт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
2
Реал Сосьедад
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Андерлехт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
2

Голы по времени матча

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

2
4
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Сосьедад
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Реал Сосьедад - Валенсия 3:0 Ницца - Реал Сосьедад 1:1 Вальядолид - Реал Сосьедад 0:0 Мальорка - Реал Сосьедад 1:0
Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:2 Хетафе - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Алавес 1:2 Эспаньол - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 1:2 Унион Берлин - Реал Сосьедад 1:1 Ренн - Реал Сосьедад 2:0 Реал Сосьедад - Осасуна 1:2 Гамба Осака - Реал Сосьедад 0:1 Алавес - Реал Сосьедад 1:1 Токио Верди - Реал Сосьедад 0:2 Реал Сосьедад - Атлетико М 0:2 Бетис - Реал Сосьедад 0:2 Реал Сосьедад - Валенсия 1:0 Барселона - Реал Сосьедад 2:0 Реал Сосьедад - Лас-Пальмас 2:0
Андерлехт
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Дендер - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Ференцварош 2:1 Андерлехт - Спортинг Шарлеруа 0:0 Андерлехт - Генк 0:2
Андерлехт - Вестерло 2:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 0:0 Андерлехт - Динамо Минск 1:0 Динамо Минск - Андерлехт 0:1 Мехелен - Андерлехт 1:3 Андерлехт - АХ Лёвен 1:1 Антверпен - Андерлехт 1:2 Андерлехт - Сент-Трейден 1:0 Андерлехт - Амьен 6:2 Андерлехт - Вольфсбург 2:1 Брага - Андерлехт 2:1 ПСВ - Андерлехт 0:3 Андерлехт - Дендер 2:1 Андерлехт - ФК Дендер 2:1 Тюбизе - Андерлехт 1:4 Антверпен - Андерлехт 3:1

Результаты матчей

Реал Сосьедад
Андерлехт

Точный счет

1:2
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
2
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Реал Сосьедад
Андерлехт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 1:0 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Лацио
 2 2 0 0 7 - 1 6
3.
Тоттенхэм
 2 2 0 0 5 - 1 6
4.
Лион
 4:1 2 2 0 0 6 - 1 6
5.
Андерлехт
 2 2 0 0 4 - 2 6
6.
Аякс
 2 1 1 0 5 - 1 4
7.
Галатасарай
 2 1 1 0 5 - 3 4
8.
Славия Прага
 2 1 1 0 3 - 1 4
9.
Будё-Глимт
 0:0 2 1 1 0 3 - 2 4
10.
Фенербахче
 2 1 1 0 3 - 2 4
11.
Айнтрахт Фр
 3:0 2 1 1 0 6 - 3 4
12.
Атлетик Б
 2 1 1 0 3 - 1 4
13.
Хоффенхайм
 2 1 1 0 3 - 1 4
14.
Мидтьюлланн
 2 1 1 0 3 - 1 4
15.
Рейнджерс
 1:4 2 1 0 1 3 - 4 3
16.
АЗ Алкмаар
 2 1 0 1 3 - 4 3
17.
Брага
 2 1 0 1 2 - 4 3
18.
Эльфсборг
 1:0 2 1 0 1 3 - 3 3
19.
Мальмё
 2 1 0 1 2 - 3 3
20.
Олимпиакос
 2 1 0 1 3 - 2 3
21.
Виктория Пльзень
 0:0 2 0 2 0 3 - 3 2
22.
Твенте
 2 0 2 0 2 - 2 2
23.
Манчестер Юнайтед
 3:3 2 0 2 0 4 - 4 2
24.
Реал Сосьедад
 2 0 1 1 2 - 3 1
25.
Ницца
 2 0 1 1 2 - 5 1
26.
Рома
 0:1 2 0 1 1 1 - 2 1
27.
Порту
 3:3 2 0 1 1 5 - 6 1
28.
Юнион Сент-Жиллуаз
 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
29.
Лудогорец
 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1
30.
РФШ Рига
 2 0 1 1 3 - 6 1
31.
Ференцварош
 2 0 0 2 2 - 4 0
32.
Маккаби Тель-Авив
 2 0 0 2 1 - 4 0
33.
ПАОК
 0:1 2 0 0 2 1 - 4 0
34.
Динамо Киев
 2 0 0 2 0 - 5 0
35.
Карабах
 2 0 0 2 1 - 5 0
36.
Бешикташ
 0:3 2 0 0 2 0 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аякс
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
ФКСБ
 1:0 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Лацио
 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
Тоттенхэм
 1 1 0 0 3 - 0 3
5.
Галатасарай
 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
Лион
 4:1 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
АЗ Алкмаар
 1 1 0 0 3 - 2 3
8.
Будё-Глимт
 0:0 1 1 0 0 3 - 2 3
9.
Андерлехт
 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
Брага
 1 1 0 0 2 - 1 3
11.
Фенербахче
 1 1 0 0 2 - 1 3
12.
Атлетик Б
 1 1 0 0 2 - 0 3
13.
Хоффенхайм
 1 1 0 0 2 - 0 3
14.
Эльфсборг
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
15.
Олимпиакос
 1 1 0 0 3 - 0 3
16.
Славия Прага
 1 0 1 0 1 - 1 1
17.
Виктория Пльзень
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
18.
Айнтрахт Фр
 3:0 1 0 1 0 3 - 3 1
19.
Твенте
 1 0 1 0 1 - 1 1
20.
Манчестер Юнайтед
 3:3 1 0 1 0 1 - 1 1
21.
Мидтьюлланн
 1 0 1 0 1 - 1 1
22.
Ницца
 1 0 1 0 1 - 1 1
23.
Рома
 0:1 1 0 1 0 1 - 1 1
24.
Порту
 3:3 1 0 1 0 3 - 3 1
25.
Юнион Сент-Жиллуаз
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
26.
РФШ Рига
 1 0 1 0 2 - 2 1
27.
Рейнджерс
 1:4 1 0 0 1 1 - 4 0
28.
Реал Сосьедад
 1 0 0 1 1 - 2 0
29.
Ференцварош
 1 0 0 1 1 - 2 0
30.
Маккаби Тель-Авив
 1 0 0 1 0 - 2 0
31.
ПАОК
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
32.
Лудогорец
 0:0 1 0 0 1 0 - 2 0
33.
Мальмё
 1 0 0 1 0 - 2 0
34.
Динамо Киев
 1 0 0 1 0 - 3 0
35.
Карабах
 1 0 0 1 1 - 2 0
36.
Бешикташ
 0:3 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Лацио
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Тоттенхэм
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Рейнджерс
 1:4 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Славия Прага
 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Лион
 4:1 1 1 0 0 4 - 1 3
7.
Андерлехт
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Айнтрахт Фр
 3:0 1 1 0 0 3 - 0 3
9.
Мидтьюлланн
 1 1 0 0 2 - 0 3
10.
Мальмё
 1 1 0 0 2 - 1 3
11.
Аякс
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Галатасарай
 1 0 1 0 2 - 2 1
13.
Будё-Глимт
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Фенербахче
 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Виктория Пльзень
 0:0 1 0 1 0 3 - 3 1
16.
Атлетик Б
 1 0 1 0 1 - 1 1
17.
Хоффенхайм
 1 0 1 0 1 - 1 1
18.
Реал Сосьедад
 1 0 1 0 1 - 1 1
19.
Твенте
 1 0 1 0 1 - 1 1
20.
Манчестер Юнайтед
 3:3 1 0 1 0 3 - 3 1
21.
Лудогорец
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
22.
АЗ Алкмаар
 1 0 0 1 0 - 2 0
23.
Брага
 1 0 0 1 0 - 3 0
24.
Ницца
 1 0 0 1 1 - 4 0
25.
Рома
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
26.
Эльфсборг
 1:0 1 0 0 1 2 - 3 0
27.
Порту
 3:3 1 0 0 1 2 - 3 0
28.
Ференцварош
 1 0 0 1 1 - 2 0
29.
Маккаби Тель-Авив
 1 0 0 1 1 - 2 0
30.
Юнион Сент-Жиллуаз
 0:0 1 0 0 1 1 - 2 0
31.
ПАОК
 0:1 1 0 0 1 1 - 3 0
32.
Олимпиакос
 1 0 0 1 0 - 2 0
33.
РФШ Рига
 1 0 0 1 1 - 4 0
34.
Динамо Киев
 1 0 0 1 0 - 2 0
35.
Карабах
 1 0 0 1 0 - 3 0
36.
Бешикташ
 0:3 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Порту Омородион Сэмюэль 3
ФКСБ Олару Дариус 2 (2)
Лион Фофана Малик 2 (2)
Будё-Глимт Хёуге Йенс 2 (1)
Лион Ляказетт Александр 2
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Топ нарушителей
Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 1 1
Фенербахче Осайи-Самуэль Брайт 1 1
ФКСБ Олару Дариус 1 1
Маккаби Тель-Авив Каничовски Габи 1 1
Будё-Глимт Дубвик Исак 1 1
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  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Reale Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 112
    Реал Сосьедад 85.7% (96)
    X 12.5% (14)
    Андерлехт 1.8% (2)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Реал Сосьедад 1:2 Андерлехт

    Исход игры
    Реал Сосьедад
    85.7% (96)
    Ничья
    12.5% (14)
    Андерлехт
    1.8% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    50.93% (55)
    Меньше
    49.07% (53)
    Обе команды забьют
    Да
    59.26% (64)
    Нет
    40.74% (44)
    Популярный счёт
    2:1 Реал Сосьедад
    42.9% (48)
    1:0 Реал Сосьедад
    23.2% (26)
    2:0 Реал Сосьедад
    13.4% (15)
    1:1 Ничья
    8.9% (10)
    0:0 Ничья
    1.8% (2)
    3:1 Реал Сосьедад
    1.8% (2)
    1:2 Андерлехт
    1.8% (2)
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