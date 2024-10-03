  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига Европы 2024-2025
Тур: 2. Стадион: .
Хоффенхайм
2:0
Второй тайм: 64'
Динамо Киев
0'
1:0
22' Гол
Гложек Адам
40' Желтая карточка
Гриллич Флориан
2:0
60' Гол
Гложек Адам

Ход матча

22'
Гложек Адам
(Жендрей Валентен)
1:0
40'
Гриллич Флориан
 
56'
Тохумджу Умут
Гриллич Флориан
 
56'
Кадержабек Павел
Жендрей Валентен
 
60'
Гложек Адам
(Крамарич Андрей)
2:0

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 7
  • 1 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 44 Владение мячом, % 56
Прогнозы 119
Хоффенхайм 75.6% (90)
X 14.3% (17)
Динамо Киев 10.1% (12)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Хоффенхайм
Ничья
Динамо Киев
2.14
3.85
Реклама, fon.bet
3.80
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Бауманн
Оливер
25
Акпогума
Кевин
16
Стах
Антон
34
Нсоки
Стенли
15
Жендрей
Валентен
7
Бишоф
Том
11
Гриллич
Флориан
22
Прасс
Александр
27
Крамарич
Андрей
33
Моэрстедт
Макс
23
Гложек
Адам
1
Бущан
Георгий
20
Караваев
Александр
4
Попов
Денис
II
32
Михавко
Тарас
44
Дубинчак
Владислав
91
Михайленко
Николай
6
Бражко
Владимир
10
Шапаренко
Николай
22
Кабаев
Владислав
11
Ванат
Владислав
9
Волошин
Назар
Хоффенхайм
3-4-3
Динамо Киев
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Хоффенхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гложек Адам 1 0.5
Моэрстедт Макс 1 0.5
Кадержабек Павел 0 0
Жендрей Валентен 0 0
Динамо Киев
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Хоффенхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гриллич Флориан 1 0
Динамо Киев
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брагару Максим 0 1
Дубинчак Владислав 1 0
Михавко Тарас 1 0

Результаты матчей

Хоффенхайм
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Динамо Киев
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

1
0
Хоффенхайм
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Динамо Киев
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

1
0

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Хоффенхайм
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Хоффенхайм - Вердер 3:4 Мидтьюлланн - Хоффенхайм 1:1 Унион Берлин - Хоффенхайм 2:1 Хоффенхайм - Байер Л 1:4
Хоффенхайм - Цюрих 3:1 Айнтрахт Фр - Хоффенхайм 3:1 Хоффенхайм - Хольштайн Киль 3:2 Вюрцбург Киккерс - Хоффенхайм 2:2 Хоффенхайм - Фулхэм 0:2 Хоффенхайм - Ипсвич 0:1 Хоффенхайм - Норвич 2:2 Эльвeрсберг - Хоффенхайм 1:3 Астория Вальдорф - Хоффенхайм 1:7 Хоффенхайм - Бавария 4:2 Дармштадт - Хоффенхайм 0:6 Хоффенхайм - РБ Лейпциг 1:1 Бохум - Хоффенхайм 3:2 Хоффенхайм - Боруссия М 4:3 Майнц - Хоффенхайм 4:1 Хоффенхайм - Аугсбург 3:1
Динамо Киев
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
ФК Левый Берег - Динамо Киев 0:3 Динамо Киев - Лацио 0:3 Динамо Киев - Рух Львов 0:0 Динамо Киев - Ворскла 3:1
Заря - Динамо Киев 0:2 Динамо Киев - ЛНЗ Черкасcы 1:0 Ред Булл Зальцбург - Динамо Киев 1:1 Динамо Киев - Ред Булл Зальцбург 0:2 Карпаты - Динамо Киев 1:3 Рейнджерс - Динамо Киев 0:2 Верес - Динамо Киев 1:2 Динамо Киев - Рейнджерс 1:1 Партизан - Динамо Киев 0:3 Динамо Киев - Партизан 6:2 Унион Берлин - Динамо Киев 3:2 Динамо Киев - Мамелоди Сандаунс 1:0 Брондбю - Динамо Киев 0:4 Динамо Киев - Шальке 04 2:2 Динамо Киев - Падерборн 0:0 Рух Львов - Динамо Киев 1:2

Результаты матчей

Хоффенхайм
Динамо Киев

Точный счет

1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
0:3
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Хоффенхайм
Динамо Киев

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аякс
 1:0 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Лацио
 3:1 2 2 0 0 6 - 1 6
3.
Тоттенхэм
 1:0 2 2 0 0 4 - 0 6
4.
Андерлехт
 2:1 2 2 0 0 4 - 2 6
5.
Галатасарай
 2:2 2 1 1 0 5 - 3 4
6.
Хоффенхайм
 2:0 2 1 1 0 3 - 1 4
7.
Мидтьюлланн
 1:0 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
ФКСБ
 1 1 0 0 4 - 1 3
9.
Рейнджерс
 1 1 0 0 2 - 0 3
10.
Славия Прага
 0:1 2 1 0 1 2 - 1 3
11.
Лион
 1 1 0 0 2 - 0 3
12.
АЗ Алкмаар
 1 1 0 0 3 - 2 3
13.
Будё-Глимт
 1 1 0 0 3 - 2 3
14.
Брага
 0:3 2 1 0 1 2 - 4 3
15.
Фенербахче
 1 1 0 0 2 - 1 3
16.
Олимпиакос
 3:0 2 1 0 1 3 - 2 3
17.
Виктория Пльзень
 1 0 1 0 3 - 3 1
18.
Айнтрахт Фр
 1 0 1 0 3 - 3 1
19.
Атлетик Б
 1 0 1 0 1 - 1 1
20.
Реал Сосьедад
 1:2 2 0 1 1 2 - 3 1
21.
Твенте
 1 0 1 0 1 - 1 1
22.
Манчестер Юнайтед
 1 0 1 0 1 - 1 1
23.
Ницца
 1:3 2 0 1 1 2 - 4 1
24.
Рома
 1 0 1 0 1 - 1 1
25.
Мальмё
 2:2 2 0 1 1 2 - 4 1
26.
РФШ Рига
 2:2 2 0 1 1 3 - 6 1
27.
Карабах
 2:2 2 0 1 1 2 - 5 1
28.
Эльфсборг
 1 0 0 1 2 - 3 0
29.
Порту
 1 0 0 1 2 - 3 0
30.
Ференцварош
 0:1 2 0 0 2 1 - 3 0
31.
Маккаби Тель-Авив
 0:1 2 0 0 2 1 - 3 0
32.
Юнион Сент-Жиллуаз
 1 0 0 1 1 - 2 0
33.
ПАОК
 1 0 0 1 1 - 3 0
34.
Лудогорец
 1 0 0 1 0 - 2 0
35.
Динамо Киев
 0:2 2 0 0 2 0 - 5 0
36.
Бешикташ
 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аякс
 1:0 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
ФКСБ
 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Лацио
 3:1 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Тоттенхэм
 1:0 1 1 0 0 3 - 0 3
5.
Галатасарай
 2:2 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
Лион
 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
АЗ Алкмаар
 1 1 0 0 3 - 2 3
8.
Будё-Глимт
 1 1 0 0 3 - 2 3
9.
Андерлехт
 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
Брага
 0:3 1 1 0 0 2 - 1 3
11.
Фенербахче
 1 1 0 0 2 - 1 3
12.
Хоффенхайм
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
13.
Олимпиакос
 3:0 1 1 0 0 3 - 0 3
14.
Айнтрахт Фр
 1 0 1 0 3 - 3 1
15.
Манчестер Юнайтед
 1 0 1 0 1 - 1 1
16.
Мидтьюлланн
 1:0 1 0 1 0 1 - 1 1
17.
Ницца
 1:3 1 0 1 0 1 - 1 1
18.
Рома
 1 0 1 0 1 - 1 1
19.
РФШ Рига
 2:2 1 0 1 0 2 - 2 1
20.
Карабах
 2:2 1 0 1 0 2 - 2 1
21.
Рейнджерс
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Славия Прага
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
23.
Виктория Пльзень
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Атлетик Б
 0 0 0 0 0 - 0 0
25.
Реал Сосьедад
 1:2 1 0 0 1 1 - 2 0
26.
Твенте
 0 0 0 0 0 - 0 0
27.
Эльфсборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
28.
Порту
 0 0 0 0 0 - 0 0
29.
Ференцварош
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
30.
Маккаби Тель-Авив
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
31.
Юнион Сент-Жиллуаз
 0 0 0 0 0 - 0 0
32.
ПАОК
 0 0 0 0 0 - 0 0
33.
Лудогорец
 1 0 0 1 0 - 2 0
34.
Мальмё
 2:2 1 0 0 1 0 - 2 0
35.
Динамо Киев
 0:2 1 0 0 1 0 - 3 0
36.
Бешикташ
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аякс
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Лацио
 3:1 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Тоттенхэм
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Рейнджерс
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Славия Прага
 0:1 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Андерлехт
 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Мидтьюлланн
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Галатасарай
 2:2 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Виктория Пльзень
 1 0 1 0 3 - 3 1
10.
Атлетик Б
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Хоффенхайм
 2:0 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Реал Сосьедад
 1:2 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Твенте
 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Мальмё
 2:2 1 0 1 0 2 - 2 1
15.
ФКСБ
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Лион
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
АЗ Алкмаар
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Будё-Глимт
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Брага
 0:3 1 0 0 1 0 - 3 0
20.
Фенербахче
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Айнтрахт Фр
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Манчестер Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Ницца
 1:3 1 0 0 1 1 - 3 0
24.
Рома
 0 0 0 0 0 - 0 0
25.
Эльфсборг
 1 0 0 1 2 - 3 0
26.
Порту
 1 0 0 1 2 - 3 0
27.
Ференцварош
 0:1 1 0 0 1 1 - 2 0
28.
Маккаби Тель-Авив
 0:1 1 0 0 1 1 - 2 0
29.
Юнион Сент-Жиллуаз
 1 0 0 1 1 - 2 0
30.
ПАОК
 1 0 0 1 1 - 3 0
31.
Лудогорец
 0 0 0 0 0 - 0 0
32.
Олимпиакос
 3:0 1 0 0 1 0 - 2 0
33.
РФШ Рига
 2:2 1 0 0 1 1 - 4 0
34.
Динамо Киев
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
35.
Карабах
 2:2 1 0 0 1 0 - 3 0
36.
Бешикташ
 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Хёуге Йенс 2 (1)
ФКСБ Олару Дариус 2 (1)
Тоттенхэм Сарр Пап Матар 2
Галатасарай Акгюн Юнус 2
Лацио Диа Булайе 2
Весь список

Топ нарушителей
Фенербахче Осайи-Самуэль Брайт 1 1
Маккаби Тель-Авив Каничовски Габи 1 1
Будё-Глимт Дубвик Исак 1 1
Маккаби Тель-Авив Асанте Тайриз 1 1
Андерлехт Ангуло Нильсон 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 40'
    Гриллич Флориан получил желтую карточку от судьи
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на PreZero Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • 82 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
Прогнозы 119
Хоффенхайм 75.6% (90)
X 14.3% (17)
Динамо Киев 10.1% (12)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Хоффенхайм
Ничья
Динамо Киев
2.14
3.85
Реклама, fon.bet
3.80
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Хоффенхайм 2:0 Динамо Киев онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Хоффенхайм 2:0 Динамо Киев

Исход игры
Хоффенхайм
75.6% (90)
Ничья
14.3% (17)
Динамо Киев
10.1% (12)
Тотал 2.5
Больше
75.93% (82)
Меньше
24.07% (26)
Обе команды забьют
Да
82.41% (89)
Нет
17.59% (19)
Популярный счёт
2:1 Хоффенхайм
49.6% (59)
2:0 Хоффенхайм
8.4% (10)
1:1 Ничья
7.6% (9)
1:2 Динамо Киев
5% (6)
1:0 Хоффенхайм
5% (6)
3:1 Хоффенхайм
4.2% (5)
2:2 Ничья
3.4% (4)
3:0 Хоффенхайм
1.7% (2)
Конкурс прогнозов
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Хоффенхайм
Динамо Киев
Букмекеры
1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (31) Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный