Тур: 2. Стадион: Презеро Арена.
2:0
Второй тайм: 64'
Ход матча
22'
1:0
40'
60'
2:0
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 1
-
3 Угловые 7
-
1 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 3
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
44 Владение мячом, % 56
Прогноз на матч от Liveresult
16
Стах
Антон
34
Нсоки
Стенли
23
Гложек
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Стах АнтонЗащитник
-
34 Нсоки СтенлиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Гложек АдамНападающий
- Запасные игроки
-
37 Филипп ЛукаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
35 Артур ЧавесЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеллегрино Матараццо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Александр Шовковски
Бомбардиры внутри турнира
Хоффенхайм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гложек Адам
|1
|0.5
|Моэрстедт Макс
|1
|0.5
|Кадержабек Павел
|0
|0
|Жендрей Валентен
|0
|0
Динамо Киев
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Хоффенхайм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гриллич Флориан
|1
|0
Динамо Киев
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Брагару Максим
|0
|1
|Дубинчак Владислав
|1
|0
|Михавко Тарас
|1
|0
Результаты матчей
Хоффенхайм
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Динамо Киев
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
1
0
Хоффенхайм
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Динамо Киев
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
1
0
Голы по времени матча
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Хоффенхайм
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Хоффенхайм - Вердер 3:4 Мидтьюлланн - Хоффенхайм 1:1 Унион Берлин - Хоффенхайм 2:1 Хоффенхайм - Байер Л 1:4
Хоффенхайм - Цюрих 3:1 Айнтрахт Фр - Хоффенхайм 3:1 Хоффенхайм - Хольштайн Киль 3:2 Вюрцбург Киккерс - Хоффенхайм 2:2 Хоффенхайм - Фулхэм 0:2 Хоффенхайм - Ипсвич 0:1 Хоффенхайм - Норвич 2:2 Эльвeрсберг - Хоффенхайм 1:3 Астория Вальдорф - Хоффенхайм 1:7 Хоффенхайм - Бавария 4:2 Дармштадт - Хоффенхайм 0:6 Хоффенхайм - РБ Лейпциг 1:1 Бохум - Хоффенхайм 3:2 Хоффенхайм - Боруссия М 4:3 Майнц - Хоффенхайм 4:1 Хоффенхайм - Аугсбург 3:1
Динамо Киев
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
ФК Левый Берег - Динамо Киев 0:3 Динамо Киев - Лацио 0:3 Динамо Киев - Рух Львов 0:0 Динамо Киев - Ворскла 3:1
Заря - Динамо Киев 0:2 Динамо Киев - ЛНЗ Черкасcы 1:0 Ред Булл Зальцбург - Динамо Киев 1:1 Динамо Киев - Ред Булл Зальцбург 0:2 Карпаты - Динамо Киев 1:3 Рейнджерс - Динамо Киев 0:2 Верес - Динамо Киев 1:2 Динамо Киев - Рейнджерс 1:1 Партизан - Динамо Киев 0:3 Динамо Киев - Партизан 6:2 Унион Берлин - Динамо Киев 3:2 Динамо Киев - Мамелоди Сандаунс 1:0 Брондбю - Динамо Киев 0:4 Динамо Киев - Шальке 04 2:2 Динамо Киев - Падерборн 0:0 Рух Львов - Динамо Киев 1:2
Результаты матчей
Хоффенхайм
Динамо Киев
Точный счет
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 100%
0:3
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Хоффенхайм
Динамо Киев
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|3:1
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|3.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|4.
|2:1
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|5.
|2:2
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|6.
|2:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|7.
|1:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|8.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|9.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|10.
|0:1
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|11.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|12.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|13.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|14.
|0:3
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|15.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|16.
|3:0
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|17.
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|18.
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|19.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|20.
|1:2
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|21.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|22.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|23.
|1:3
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|24.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|25.
|2:2
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|26.
|2:2
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|1
|27.
|2:2
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|28.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|29.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|30.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|31.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|32.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|33.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|34.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|35.
|0:2
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|36.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|3.
|3:1
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|5.
|2:2
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|8.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|9.
|2:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|10.
|0:3
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|11.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|12.
|2:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|13.
|3:0
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|14.
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|15.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|16.
|1:0
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|17.
|1:3
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|18.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|19.
|2:2
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|20.
|2:2
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|21.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|22.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|23.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|24.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|25.
|1:2
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|26.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|27.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|28.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|29.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|30.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|31.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|32.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|33.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|34.
|2:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|35.
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|36.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|3:1
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|0:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|2:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|2:2
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|10.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|2:0
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|1:2
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|2:2
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|15.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|0:3
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|20.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|21.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|22.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|23.
|1:3
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|24.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|25.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|26.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|27.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|28.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|29.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|30.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|31.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|32.
|3:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|33.
|2:2
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|34.
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|35.
|2:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|36.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Будё-Глимт
|Хёуге Йенс
|2 (1)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|2 (1)
|Тоттенхэм
|Сарр Пап Матар
|2
|Галатасарай
|Акгюн Юнус
|2
|Лацио
|Диа Булайе
|2
|Фенербахче
|Осайи-Самуэль Брайт
|1 1
|Маккаби Тель-Авив
|Каничовски Габи
|1 1
|Будё-Глимт
|Дубвик Исак
|1 1
|Маккаби Тель-Авив
|Асанте Тайриз
|1 1
|Андерлехт
|Ангуло Нильсон
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Хоффенхайм 2:0 Динамо Киев
Исход игры
Хоффенхайм
75.6% (90)
Ничья
14.3% (17)
Динамо Киев
10.1% (12)
Тотал 2.5
Больше
75.93% (82)
Меньше
24.07% (26)
Обе команды забьют
Да
82.41% (89)
Нет
17.59% (19)
Популярный счёт
2:1 Хоффенхайм
49.6% (59)
2:0 Хоффенхайм
8.4% (10)
1:1 Ничья
7.6% (9)
1:2 Динамо Киев
5% (6)
1:0 Хоффенхайм
5% (6)
3:1 Хоффенхайм
4.2% (5)
2:2 Ничья
3.4% (4)
3:0 Хоффенхайм
1.7% (2)
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