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  2. Матчи
  3. Лига Европы 2024-2025
Тур: 2. Стадион: .
Хоффенхайм
2:0
Конец матча
Динамо Киев
0'
1:0
22' Гол
Гложек Адам
40' Желтая карточка
Гриллич Флориан
2:0
60' Гол
Гложек Адам
90'+5

Ход матча

22'
Гложек Адам
(Жендрей Валентен)
1:0
40'
Гриллич Флориан
 
56'
Тохумджу Умут
Гриллич Флориан
 
56'
Кадержабек Павел
Жендрей Валентен
 
60'
Гложек Адам
(Крамарич Андрей)
2:0
69'
 
Пихалёнок Александр
Михайленко Николай
69'
 
Герреро Эдуардо
Ванат Владислав
74'
Бюльтер Мариус
Крамарич Андрей
 
74'
Дрекслер Тим
Акпогума Кевин
 
83'
 
Андриевский Александр
Бражко Владимир
84'
 
Валентин Рубчинский
Кабаев Владислав
87'
Ларсен Якоб-Бруун
Моэрстедт Макс
 
90'
 
Шепелев Владимир
Шапаренко Николай

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 5
  • 6 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 7
  • 1 Офсайды 0
  • 14 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 50 Владение мячом, % 50
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 119
Хоффенхайм 75.6% (90)
X 14.3% (17)
Динамо Киев 10.1% (12)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Бауманн
Оливер
25
Акпогума
Кевин
16
Стах
Антон
34
Нсоки
Стенли
15
Жендрей
Валентен
7
Бишоф
Том
11
Гриллич
Флориан
22
Прасс
Александр
27
Крамарич
Андрей
33
Моэрстедт
Макс
23
Гложек
Адам
1
Бущан
Георгий
20
Караваев
Александр
4
Попов
Денис
II
32
Михавко
Тарас
44
Дубинчак
Владислав
91
Михайленко
Николай
6
Бражко
Владимир
10
Шапаренко
Николай
22
Кабаев
Владислав
11
Ванат
Владислав
9
Волошин
Назар
Хоффенхайм
3-4-3
Динамо Киев
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Хоффенхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гложек Адам 2 1
Моэрстедт Макс 1 0.5
Крамарич Андрей 0 0
Кадержабек Павел 0 0
Жендрей Валентен 0 0
Динамо Киев
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Хоффенхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гриллич Флориан 1 0
Динамо Киев
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брагару Максим 0 1
Дубинчак Владислав 1 0
Михавко Тарас 1 0

Результаты матчей

Хоффенхайм
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Динамо Киев
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Хоффенхайм
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Динамо Киев
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

1
0
Хоффенхайм
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Динамо Киев
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

1
0

Голы по времени матча

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
5
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
100%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Хоффенхайм
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Хоффенхайм - Вердер 3:4 Мидтьюлланн - Хоффенхайм 1:1 Унион Берлин - Хоффенхайм 2:1 Хоффенхайм - Байер Л 1:4
Хоффенхайм - Цюрих 3:1 Айнтрахт Фр - Хоффенхайм 3:1 Хоффенхайм - Хольштайн Киль 3:2 Вюрцбург Киккерс - Хоффенхайм 2:2 Хоффенхайм - Фулхэм 0:2 Хоффенхайм - Ипсвич 0:1 Хоффенхайм - Норвич 2:2 Эльвeрсберг - Хоффенхайм 1:3 Астория Вальдорф - Хоффенхайм 1:7 Хоффенхайм - Бавария 4:2 Дармштадт - Хоффенхайм 0:6 Хоффенхайм - РБ Лейпциг 1:1 Бохум - Хоффенхайм 3:2 Хоффенхайм - Боруссия М 4:3 Майнц - Хоффенхайм 4:1 Хоффенхайм - Аугсбург 3:1
Динамо Киев
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
ФК Левый Берег - Динамо Киев 0:3 Динамо Киев - Лацио 0:3 Динамо Киев - Рух Львов 0:0 Динамо Киев - Ворскла 3:1
Заря - Динамо Киев 0:2 Динамо Киев - ЛНЗ Черкасcы 1:0 Ред Булл Зальцбург - Динамо Киев 1:1 Динамо Киев - Ред Булл Зальцбург 0:2 Карпаты - Динамо Киев 1:3 Рейнджерс - Динамо Киев 0:2 Верес - Динамо Киев 1:2 Динамо Киев - Рейнджерс 1:1 Партизан - Динамо Киев 0:3 Динамо Киев - Партизан 6:2 Унион Берлин - Динамо Киев 3:2 Динамо Киев - Мамелоди Сандаунс 1:0 Брондбю - Динамо Киев 0:4 Динамо Киев - Шальке 04 2:2 Динамо Киев - Падерборн 0:0 Рух Львов - Динамо Киев 1:2

Результаты матчей

Хоффенхайм
Динамо Киев

Точный счет

2:0
1 раз 100%
0:3
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Хоффенхайм
Динамо Киев

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 1:0 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Лацио
 2 2 0 0 7 - 1 6
3.
Тоттенхэм
 2 2 0 0 5 - 1 6
4.
Лион
 4:1 2 2 0 0 6 - 1 6
5.
Андерлехт
 2 2 0 0 4 - 2 6
6.
Аякс
 2 1 1 0 5 - 1 4
7.
Галатасарай
 2 1 1 0 5 - 3 4
8.
Славия Прага
 2 1 1 0 3 - 1 4
9.
Будё-Глимт
 0:0 2 1 1 0 3 - 2 4
10.
Фенербахче
 2 1 1 0 3 - 2 4
11.
Айнтрахт Фр
 3:0 2 1 1 0 6 - 3 4
12.
Атлетик Б
 2 1 1 0 3 - 1 4
13.
Хоффенхайм
 2 1 1 0 3 - 1 4
14.
Мидтьюлланн
 2 1 1 0 3 - 1 4
15.
Рейнджерс
 1:4 2 1 0 1 3 - 4 3
16.
АЗ Алкмаар
 2 1 0 1 3 - 4 3
17.
Брага
 2 1 0 1 2 - 4 3
18.
Эльфсборг
 1:0 2 1 0 1 3 - 3 3
19.
Мальмё
 2 1 0 1 2 - 3 3
20.
Олимпиакос
 2 1 0 1 3 - 2 3
21.
Виктория Пльзень
 0:0 2 0 2 0 3 - 3 2
22.
Твенте
 2 0 2 0 2 - 2 2
23.
Манчестер Юнайтед
 3:3 2 0 2 0 4 - 4 2
24.
Реал Сосьедад
 2 0 1 1 2 - 3 1
25.
Ницца
 2 0 1 1 2 - 5 1
26.
Рома
 0:1 2 0 1 1 1 - 2 1
27.
Порту
 3:3 2 0 1 1 5 - 6 1
28.
Юнион Сент-Жиллуаз
 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
29.
Лудогорец
 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1
30.
РФШ Рига
 2 0 1 1 3 - 6 1
31.
Ференцварош
 2 0 0 2 2 - 4 0
32.
Маккаби Тель-Авив
 2 0 0 2 1 - 4 0
33.
ПАОК
 0:1 2 0 0 2 1 - 4 0
34.
Динамо Киев
 2 0 0 2 0 - 5 0
35.
Карабах
 2 0 0 2 1 - 5 0
36.
Бешикташ
 0:3 2 0 0 2 0 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аякс
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
ФКСБ
 1:0 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Лацио
 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
Тоттенхэм
 1 1 0 0 3 - 0 3
5.
Галатасарай
 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
Лион
 4:1 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
АЗ Алкмаар
 1 1 0 0 3 - 2 3
8.
Будё-Глимт
 0:0 1 1 0 0 3 - 2 3
9.
Андерлехт
 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
Брага
 1 1 0 0 2 - 1 3
11.
Фенербахче
 1 1 0 0 2 - 1 3
12.
Атлетик Б
 1 1 0 0 2 - 0 3
13.
Хоффенхайм
 1 1 0 0 2 - 0 3
14.
Эльфсборг
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
15.
Олимпиакос
 1 1 0 0 3 - 0 3
16.
Славия Прага
 1 0 1 0 1 - 1 1
17.
Виктория Пльзень
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
18.
Айнтрахт Фр
 3:0 1 0 1 0 3 - 3 1
19.
Твенте
 1 0 1 0 1 - 1 1
20.
Манчестер Юнайтед
 3:3 1 0 1 0 1 - 1 1
21.
Мидтьюлланн
 1 0 1 0 1 - 1 1
22.
Ницца
 1 0 1 0 1 - 1 1
23.
Рома
 0:1 1 0 1 0 1 - 1 1
24.
Порту
 3:3 1 0 1 0 3 - 3 1
25.
Юнион Сент-Жиллуаз
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
26.
РФШ Рига
 1 0 1 0 2 - 2 1
27.
Рейнджерс
 1:4 1 0 0 1 1 - 4 0
28.
Реал Сосьедад
 1 0 0 1 1 - 2 0
29.
Ференцварош
 1 0 0 1 1 - 2 0
30.
Маккаби Тель-Авив
 1 0 0 1 0 - 2 0
31.
ПАОК
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
32.
Лудогорец
 0:0 1 0 0 1 0 - 2 0
33.
Мальмё
 1 0 0 1 0 - 2 0
34.
Динамо Киев
 1 0 0 1 0 - 3 0
35.
Карабах
 1 0 0 1 1 - 2 0
36.
Бешикташ
 0:3 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Лацио
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Тоттенхэм
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Рейнджерс
 1:4 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Славия Прага
 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Лион
 4:1 1 1 0 0 4 - 1 3
7.
Андерлехт
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Айнтрахт Фр
 3:0 1 1 0 0 3 - 0 3
9.
Мидтьюлланн
 1 1 0 0 2 - 0 3
10.
Мальмё
 1 1 0 0 2 - 1 3
11.
Аякс
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Галатасарай
 1 0 1 0 2 - 2 1
13.
Будё-Глимт
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Фенербахче
 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Виктория Пльзень
 0:0 1 0 1 0 3 - 3 1
16.
Атлетик Б
 1 0 1 0 1 - 1 1
17.
Хоффенхайм
 1 0 1 0 1 - 1 1
18.
Реал Сосьедад
 1 0 1 0 1 - 1 1
19.
Твенте
 1 0 1 0 1 - 1 1
20.
Манчестер Юнайтед
 3:3 1 0 1 0 3 - 3 1
21.
Лудогорец
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
22.
АЗ Алкмаар
 1 0 0 1 0 - 2 0
23.
Брага
 1 0 0 1 0 - 3 0
24.
Ницца
 1 0 0 1 1 - 4 0
25.
Рома
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
26.
Эльфсборг
 1:0 1 0 0 1 2 - 3 0
27.
Порту
 3:3 1 0 0 1 2 - 3 0
28.
Ференцварош
 1 0 0 1 1 - 2 0
29.
Маккаби Тель-Авив
 1 0 0 1 1 - 2 0
30.
Юнион Сент-Жиллуаз
 0:0 1 0 0 1 1 - 2 0
31.
ПАОК
 0:1 1 0 0 1 1 - 3 0
32.
Олимпиакос
 1 0 0 1 0 - 2 0
33.
РФШ Рига
 1 0 0 1 1 - 4 0
34.
Динамо Киев
 1 0 0 1 0 - 2 0
35.
Карабах
 1 0 0 1 0 - 3 0
36.
Бешикташ
 0:3 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Порту Омородион Сэмюэль 3
ФКСБ Олару Дариус 2 (2)
Лион Фофана Малик 2 (2)
Будё-Глимт Хёуге Йенс 2 (1)
Лион Ляказетт Александр 2
Весь список

Топ нарушителей
Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 1 1
Фенербахче Осайи-Самуэль Брайт 1 1
ФКСБ Олару Дариус 1 1
Маккаби Тель-Авив Каничовски Габи 1 1
Будё-Глимт Дубвик Исак 1 1
Весь список
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    Прогнозы 119
    Хоффенхайм 75.6% (90)
    X 14.3% (17)
    Динамо Киев 10.1% (12)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Хоффенхайм 2:0 Динамо Киев

    Исход игры
    Хоффенхайм
    75.6% (90)
    Ничья
    14.3% (17)
    Динамо Киев
    10.1% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    75.93% (82)
    Меньше
    24.07% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    82.41% (89)
    Нет
    17.59% (19)
    Популярный счёт
    2:1 Хоффенхайм
    49.6% (59)
    2:0 Хоффенхайм
    8.4% (10)
    1:1 Ничья
    7.6% (9)
    1:2 Динамо Киев
    5% (6)
    1:0 Хоффенхайм
    5% (6)
    3:1 Хоффенхайм
    4.2% (5)
    2:2 Ничья
    3.4% (4)
    3:0 Хоффенхайм
    1.7% (2)
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