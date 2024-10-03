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  3. Лига Европы 2024-2025
Тур: 2. Стадион: .
Славия Прага
1:1
Конец матча
Аякс
0'
9' Желтая карточка
Голеш Томаш
0:1
18' Пенальти
Ван ден Бомен Бранко
27' Желтая карточка
Пребсл Филип
35' Желтая карточка
Хато Йоррель
47' Желтая карточка
Бас Юри
66' Желтая карточка
Доудера Давид
1:1
67' Гол
Хоры Томаш
69' Желтая карточка
Тейлор Кеннет
75' Вторая желтая карточка
Бас Юри
78' Желтая карточка
Ван ден Бомен Бранко
81' Желтая карточка
Jindrich Trpisovsky
90' Желтая карточка
Вейндал Оуэн
90' Желтая карточка
Гааей Антон
90'+8

Ход матча

9'
Голеш Томаш
 
18'
0:1
Ван ден Бомен Бранко
27'
Пребсл Филип
 
35'
 
Хато Йоррель
42'
 
Тахирович Бенджамин
Хлинссон Кристиан
47'
 
Бас Юри
56'
 
Гааей Антон
Годс Мика
56'
 
Акпом Чуба
Бробби Брайан
56'
 
Вейндал Оуэн
Расмуссен Кристиан
61'
Хоры Томаш
Хитил Моймир
 
61'
Юрасек Матей
Мишес Симион
 
61'
Провод Лукаш
Лингр Ондржей
 
61'
Диуф Малик
Валлем Конрад
 
66'
Доудера Давид
 
67'
Хоры Томаш
(Юрасек Матей)
1:1
69'
 
Тейлор Кеннет
74'
Зафеирис Христос
Пребсл Филип
 
75'
 
Бас Юри
78'
 
Ван ден Бомен Бранко
78'
 
Ругани Даниэле
Тейлор Кеннет
81'
Jindrich Trpisovsky
 
90'
 
Вейндал Оуэн
90'
 
Гааей Антон

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 4
  • 8 Удары в створ 2
  • 8 Угловые 3
  • 4 Офсайды 0
  • 20 Нарушения правил 17
  • 4 Жёлтые карточки 7
  • 0 Красные карточки 1
  • 49 Владение мячом, % 51
Прогнозы 113
Славия Прага 23% (26)
X 27.4% (31)
Аякс 49.6% (56)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
31
Кински
Антонин
3
Голеш
Томаш
4
Зима
Давид
33
Змрзлы
Ондржей
21
Доудера
Давид
28
Пребсл
Филип
19
Дорли
Оскар
6
Валлем
Конрад
14
Мишес
Симион
13
Хитил
Моймир
32
Лингр
Ондржей
22
Пасвер
Ремко
2
Ренсх
Девайн
37
Шутало
Йосип
15
Бас
Юри
4
Хато
Йоррель
21
Ван
ден
Бомен
Бранко
38
Хлинссон
Кристиан
8
Тейлор
Кеннет
29
Расмуссен
Кристиан
9
Бробби
Брайан
11
Годс
Мика
Славия Прага
3-4-3
Аякс
4-3-3

История личных встреч

Славия Прага
Аякс

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЕ
2:2

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Бомбардиры внутри турнира

Славия Прага
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хоры Томаш 1 0.5
Юрасек Матей 1 0.5
Хитил Моймир 1 0.5
Провод Лукаш 0 0
Аякс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Годс Мика 2 1
Тейлор Кеннет 1 0.5
Фитц-Джим Киян 1 0.5
Ван ден Бомен Бранко 1 (1) 0.5
Траоре Бертран 0 0
Бробби Брайан 0 0

Карточки

Славия Прага
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Боржил Ян 1 0
Голеш Томаш 1 0
Хоры Томаш 1 0
Доудера Давид 1 0
Jindrich Trpisovsky 1 0
Пребсл Филип 1 0
Диуф Малик 1 0
Аякс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бас Юри 1 1
Хато Йоррель 2 0
Ван ден Бомен Бранко 1 0
Вейндал Оуэн 1 0
Тейлор Кеннет 1 0
Фитц-Джим Киян 1 0
Гааей Антон 1 0

Результаты матчей

Славия Прага
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Аякс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Славия Прага
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Аякс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
4
Славия Прага
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Аякс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
5

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
50%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
5
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
2
67%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Славия Прага
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
Богемианс-1905 - Славия Прага 0:4 Лудогорец - Славия Прага 0:2 Славия Прага - Виктория Пльзень 3:0 Млада Болеслав - Славия Прага 0:2
Славия Прага - Пардубице 2:0 Славия Прага - Лилль 2:1 Лилль - Славия Прага 2:0 Славия Прага - Теплице 2:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Славия Прага 0:1 Славия Прага - Сигма Оломоуц 2:0 Славия Прага - Юнион Сент-Жиллуаз 3:1 Слован Либерец - Славия Прага 0:1 Славия Прага - Ческе-Будеёвице 4:0 Словацко - Славия Прага 0:0 Славия Прага - Жилина 5:1 Славия Прага - Железярне Подбрезова 4:2 Рапид Вена - Славия Прага 0:3 СК Рапид - Славия Прага 0:3 Славия Прага - Шленск Вроцлав 2:0 Славия Прага - Пардубице 1:1
Аякс
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Валвейк - Аякс 0:2 Аякс - Бешикташ 4:0 Гоу Эхед Иглс - Аякс 1:1 Аякс - Фортуна Ситтард 5:0
Аякс - Ягеллония Белосток 3:0 Ягеллония Белосток - Аякс 1:4 НАК Бреда - Аякс 2:1 Аякс - Панатинаикос 0:1 Аякс - Херенвен 1:0 Панатинаикос - Аякс 0:1 Войводина Нови Сад - Аякс 1:3 Аякс - Войводина Нови Сад 1:0 Аякс - Олимпиакос 1:0 Аякс - Аль-Васль 2:1 Аякс - Рейнджерс 2:1 Аякс - Сент-Трейден 4:0 Аякс - ПЕК Зволле 0:1 Витесс - Аякс 2:2 Аякс - Алмере Сити 3:0 Волендам - Аякс 1:4

Результаты матчей

Славия Прага
Аякс

Точный счет

1:1
1 раз 100%
4:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
4
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Славия Прага
Аякс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 1:0 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Лацио
 2 2 0 0 7 - 1 6
3.
Тоттенхэм
 2 2 0 0 5 - 1 6
4.
Лион
 3:1 2 2 0 0 5 - 1 6
5.
Андерлехт
 2 2 0 0 4 - 2 6
6.
Аякс
 2 1 1 0 5 - 1 4
7.
Галатасарай
 2 1 1 0 5 - 3 4
8.
Славия Прага
 2 1 1 0 3 - 1 4
9.
АЗ Алкмаар
 0:0 2 1 1 0 3 - 2 4
10.
Будё-Глимт
 0:0 2 1 1 0 3 - 2 4
11.
Айнтрахт Фр
 2:0 2 1 1 0 5 - 3 4
12.
Хоффенхайм
 2 1 1 0 3 - 1 4
13.
Твенте
 1:0 2 1 1 0 2 - 1 4
14.
Мидтьюлланн
 2 1 1 0 3 - 1 4
15.
Рейнджерс
 1:3 2 1 0 1 3 - 3 3
16.
Брага
 2 1 0 1 2 - 4 3
17.
Фенербахче
 0:1 2 1 0 1 2 - 2 3
18.
Эльфсборг
 1:0 2 1 0 1 3 - 3 3
19.
Мальмё
 2 1 0 1 2 - 3 3
20.
Олимпиакос
 2 1 0 1 3 - 2 3
21.
Виктория Пльзень
 0:0 2 0 2 0 3 - 3 2
22.
Атлетик Б
 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
23.
Манчестер Юнайтед
 2:2 2 0 2 0 3 - 3 2
24.
Реал Сосьедад
 2 0 1 1 2 - 3 1
25.
Ницца
 2 0 1 1 2 - 5 1
26.
Рома
 0:1 2 0 1 1 1 - 2 1
27.
Порту
 2:2 2 0 1 1 4 - 5 1
28.
Юнион Сент-Жиллуаз
 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
29.
Лудогорец
 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1
30.
РФШ Рига
 2 0 1 1 3 - 6 1
31.
Ференцварош
 2 0 0 2 2 - 4 0
32.
Маккаби Тель-Авив
 2 0 0 2 1 - 4 0
33.
ПАОК
 0:1 2 0 0 2 1 - 4 0
34.
Динамо Киев
 2 0 0 2 0 - 5 0
35.
Карабах
 2 0 0 2 1 - 5 0
36.
Бешикташ
 0:2 2 0 0 2 0 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аякс
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
ФКСБ
 1:0 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Лацио
 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
Тоттенхэм
 1 1 0 0 3 - 0 3
5.
Галатасарай
 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
Лион
 3:1 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
АЗ Алкмаар
 0:0 1 1 0 0 3 - 2 3
8.
Будё-Глимт
 0:0 1 1 0 0 3 - 2 3
9.
Андерлехт
 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
Брага
 1 1 0 0 2 - 1 3
11.
Фенербахче
 0:1 1 1 0 0 2 - 1 3
12.
Хоффенхайм
 1 1 0 0 2 - 0 3
13.
Твенте
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
14.
Эльфсборг
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
15.
Олимпиакос
 1 1 0 0 3 - 0 3
16.
Славия Прага
 1 0 1 0 1 - 1 1
17.
Виктория Пльзень
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
18.
Айнтрахт Фр
 2:0 1 0 1 0 3 - 3 1
19.
Атлетик Б
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
20.
Манчестер Юнайтед
 2:2 1 0 1 0 1 - 1 1
21.
Мидтьюлланн
 1 0 1 0 1 - 1 1
22.
Ницца
 1 0 1 0 1 - 1 1
23.
Рома
 0:1 1 0 1 0 1 - 1 1
24.
Порту
 2:2 1 0 1 0 2 - 2 1
25.
Юнион Сент-Жиллуаз
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
26.
РФШ Рига
 1 0 1 0 2 - 2 1
27.
Рейнджерс
 1:3 1 0 0 1 1 - 3 0
28.
Реал Сосьедад
 1 0 0 1 1 - 2 0
29.
Ференцварош
 1 0 0 1 1 - 2 0
30.
Маккаби Тель-Авив
 1 0 0 1 0 - 2 0
31.
ПАОК
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
32.
Лудогорец
 0:0 1 0 0 1 0 - 2 0
33.
Мальмё
 1 0 0 1 0 - 2 0
34.
Динамо Киев
 1 0 0 1 0 - 3 0
35.
Карабах
 1 0 0 1 1 - 2 0
36.
Бешикташ
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Лацио
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Тоттенхэм
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Рейнджерс
 1:3 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Славия Прага
 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Лион
 3:1 1 1 0 0 3 - 1 3
7.
Андерлехт
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Айнтрахт Фр
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
9.
Мидтьюлланн
 1 1 0 0 2 - 0 3
10.
Мальмё
 1 1 0 0 2 - 1 3
11.
Аякс
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Галатасарай
 1 0 1 0 2 - 2 1
13.
АЗ Алкмаар
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Будё-Глимт
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
15.
Виктория Пльзень
 0:0 1 0 1 0 3 - 3 1
16.
Атлетик Б
 0:0 1 0 1 0 1 - 1 1
17.
Хоффенхайм
 1 0 1 0 1 - 1 1
18.
Реал Сосьедад
 1 0 1 0 1 - 1 1
19.
Твенте
 1:0 1 0 1 0 1 - 1 1
20.
Манчестер Юнайтед
 2:2 1 0 1 0 2 - 2 1
21.
Лудогорец
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
22.
Брага
 1 0 0 1 0 - 3 0
23.
Фенербахче
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
24.
Ницца
 1 0 0 1 1 - 4 0
25.
Рома
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
26.
Эльфсборг
 1:0 1 0 0 1 2 - 3 0
27.
Порту
 2:2 1 0 0 1 2 - 3 0
28.
Ференцварош
 1 0 0 1 1 - 2 0
29.
Маккаби Тель-Авив
 1 0 0 1 1 - 2 0
30.
Юнион Сент-Жиллуаз
 0:0 1 0 0 1 1 - 2 0
31.
ПАОК
 0:1 1 0 0 1 1 - 3 0
32.
Олимпиакос
 1 0 0 1 0 - 2 0
33.
РФШ Рига
 1 0 0 1 1 - 4 0
34.
Динамо Киев
 1 0 0 1 0 - 2 0
35.
Карабах
 1 0 0 1 0 - 3 0
36.
Бешикташ
 0:2 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Хёуге Йенс 2 (1)
ФКСБ Олару Дариус 2 (1)
Лион Ляказетт Александр 2
Тоттенхэм Сарр Пап Матар 2
Лацио Кастельянос Валентин 2
Весь список

Топ нарушителей
Фенербахче Осайи-Самуэль Брайт 1 1
Маккаби Тель-Авив Каничовски Габи 1 1
Будё-Глимт Дубвик Исак 1 1
Аякс Бас Юри 1 1
Маккаби Тель-Авив Асанте Тайриз 1 1
Весь список
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    Прогнозы 113
    Славия Прага 23% (26)
    X 27.4% (31)
    Аякс 49.6% (56)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Славия Прага 1:1 Аякс

    Исход игры
    Славия Прага
    23% (26)
    Ничья
    27.4% (31)
    Аякс
    49.6% (56)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.36% (71)
    Меньше
    33.64% (36)
    Обе команды забьют
    Да
    85.98% (92)
    Нет
    14.02% (15)
    Популярный счёт
    1:2 Аякс
    32.7% (37)
    1:1 Ничья
    19.5% (22)
    2:1 Славия Прага
    16.8% (19)
    2:2 Ничья
    6.2% (7)
    0:1 Аякс
    4.4% (5)
    1:0 Славия Прага
    4.4% (5)
    2:3 Аякс
    3.5% (4)
    0:2 Аякс
    3.5% (4)
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