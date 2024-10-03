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  3. Лига Европы 2024-2025
Тур: 2. Стадион: .
Ференцварош
0:1
Второй тайм: 61'
Тоттенхэм
0'
22' Желтая карточка
Чивич Эльдар
0:1
23' Гол
Сарр Пап Матар

Ход матча

22'
Чивич Эльдар
 
23'
0:1
Сарр Пап Матар
59'
Захариассен Кристоффер
Салданья
 
59'
Бен-Ромдане Мохамед Али
Чивич Эльдар
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 8
  • 3 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 40 Владение мячом, % 60
Прогнозы 119
Ференцварош 2.5% (3)
X 2.5% (3)
Тоттенхэм 95% (113)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Ференцварош
Ничья
Тоттенхэм
5.90
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4.75
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
90
Дибус
Денеш
3
Гартенманн
Стефан
27
Сиссе
Ибраим
34
Рауль
Гонсалес
99
Рамирес
Кристиан
15
Абу-Фани
Мохаммад
80
Маига
Хабиб
20
Траоре
Адама
VII
11
Салданья
17
Чивич
Эльдар
19
Варга
Барнабаш
1
Викарио
Гульельмо
23
Порро
Педро
17
Ромеро
Кристиан
14
Грэй
Арчи
33
Дэвис
Бен
29
Сарр
Пап
Матар
8
Биссума
Ив
15
Бергвалль
Лукас
47
Мур
Мики
42
Лэнкшир
Уилл
16
Вернер
Тимо
Ференцварош
4-2-3-1
Тоттенхэм
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Ференцварош
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Траоре Адама VII 1 0.5
Тоттенхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сарр Пап Матар 2 1
Соланке Доминик 1 0.5
Джонсон Бреннан 1 0.5
Хын Мин Сон 0 0

Карточки

Ференцварош
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чивич Эльдар 2 0
Захариассен Кристоффер 1 0
Сиссе Ибраим 1 0
Ботка Эндре 1 0
Варга Барнабаш 1 0
Тоттенхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дрэгушин Раду 0 1
Биссума Ив 1 0

Результаты матчей

Ференцварош
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Тоттенхэм
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
3
Ференцварош
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Тоттенхэм
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
3

Голы по времени матча

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ференцварош
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Ференцварош - Пушкаш-Академи 3:0 Андерлехт - Ференцварош 2:1 МТК Будапешт - Ференцварош 1:3 Балатонфюред - Ференцварош 0:2
Ференцварош - Ньиредьхаза 2:1 Борац Баня-Лука - Ференцварош 1:1 Ференцварош - Борац Баня-Лука 0:0 Ференцварош - Уйпешт 1:0 Ференцварош - Мидтьюлланн 1:1 Диошдьёр - Ференцварош 0:2 Мидтьюлланн - Ференцварош 2:0 Ференцварош - Кечкемет 1:0 ТНС - Ференцварош 1:2 Ференцварош - ТНС 5:0 Ференцварош - Вест Хэм 2:2 Ференцварош - Истра 1961 3:1 ЦСКА-1948 - Ференцварош 1:1 Ференцварош - Сепси 4:4 Ференцварош - Нафта 1:0 Ференцварош - Уйпешт 2:0
Тоттенхэм
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 0:3 Тоттенхэм - Карабах 3:0 Тоттенхэм - Брентфорд 3:1 Ковентри - Тоттенхэм 1:2
Тоттенхэм - Арсенал 0:1 Ньюкасл - Тоттенхэм 2:1 Тоттенхэм - Эвертон 4:0 Лестер - Тоттенхэм 1:1 Тоттенхэм - Бавария 2:3 Тоттенхэм - Бавария 1:2 К-Лига Все Звёзды - Тоттенхэм 3:4 К-Лига Старс - Тоттенхэм 3:4 Виссел Кобе - Тоттенхэм 2:3 КПР - Тоттенхэм 0:2 Хартс - Тоттенхэм 1:5 Тоттенхэм - Кембридж Юнайтед 7:2 Ньюкасл - Тоттенхэм 1:1 Шеффилд Юнайтед - Тоттенхэм 0:3 Тоттенхэм - Манчестер Сити 0:2 Тоттенхэм - Бёрнли 2:1

Результаты матчей

Ференцварош
Тоттенхэм

Точный счет

2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Ференцварош
Тоттенхэм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аякс
 1:0 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Лацио
 3:1 2 2 0 0 6 - 1 6
3.
Тоттенхэм
 1:0 2 2 0 0 4 - 0 6
4.
Андерлехт
 2:1 2 2 0 0 4 - 2 6
5.
Галатасарай
 2:2 2 1 1 0 5 - 3 4
6.
Хоффенхайм
 2:0 2 1 1 0 3 - 1 4
7.
Мидтьюлланн
 1:0 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
ФКСБ
 1 1 0 0 4 - 1 3
9.
Рейнджерс
 1 1 0 0 2 - 0 3
10.
Славия Прага
 0:1 2 1 0 1 2 - 1 3
11.
Лион
 1 1 0 0 2 - 0 3
12.
АЗ Алкмаар
 1 1 0 0 3 - 2 3
13.
Будё-Глимт
 1 1 0 0 3 - 2 3
14.
Брага
 0:3 2 1 0 1 2 - 4 3
15.
Фенербахче
 1 1 0 0 2 - 1 3
16.
Олимпиакос
 3:0 2 1 0 1 3 - 2 3
17.
Виктория Пльзень
 1 0 1 0 3 - 3 1
18.
Айнтрахт Фр
 1 0 1 0 3 - 3 1
19.
Атлетик Б
 1 0 1 0 1 - 1 1
20.
Реал Сосьедад
 1:2 2 0 1 1 2 - 3 1
21.
Твенте
 1 0 1 0 1 - 1 1
22.
Манчестер Юнайтед
 1 0 1 0 1 - 1 1
23.
Ницца
 1:3 2 0 1 1 2 - 4 1
24.
Рома
 1 0 1 0 1 - 1 1
25.
Мальмё
 2:2 2 0 1 1 2 - 4 1
26.
РФШ Рига
 2:2 2 0 1 1 3 - 6 1
27.
Карабах
 2:2 2 0 1 1 2 - 5 1
28.
Эльфсборг
 1 0 0 1 2 - 3 0
29.
Порту
 1 0 0 1 2 - 3 0
30.
Ференцварош
 0:1 2 0 0 2 1 - 3 0
31.
Маккаби Тель-Авив
 0:1 2 0 0 2 1 - 3 0
32.
Юнион Сент-Жиллуаз
 1 0 0 1 1 - 2 0
33.
ПАОК
 1 0 0 1 1 - 3 0
34.
Лудогорец
 1 0 0 1 0 - 2 0
35.
Динамо Киев
 0:2 2 0 0 2 0 - 5 0
36.
Бешикташ
 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аякс
 1:0 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
ФКСБ
 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Лацио
 3:1 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Тоттенхэм
 1:0 1 1 0 0 3 - 0 3
5.
Галатасарай
 2:2 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
Лион
 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
АЗ Алкмаар
 1 1 0 0 3 - 2 3
8.
Будё-Глимт
 1 1 0 0 3 - 2 3
9.
Андерлехт
 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
Брага
 0:3 1 1 0 0 2 - 1 3
11.
Фенербахче
 1 1 0 0 2 - 1 3
12.
Хоффенхайм
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
13.
Олимпиакос
 3:0 1 1 0 0 3 - 0 3
14.
Айнтрахт Фр
 1 0 1 0 3 - 3 1
15.
Манчестер Юнайтед
 1 0 1 0 1 - 1 1
16.
Мидтьюлланн
 1:0 1 0 1 0 1 - 1 1
17.
Ницца
 1:3 1 0 1 0 1 - 1 1
18.
Рома
 1 0 1 0 1 - 1 1
19.
РФШ Рига
 2:2 1 0 1 0 2 - 2 1
20.
Карабах
 2:2 1 0 1 0 2 - 2 1
21.
Рейнджерс
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Славия Прага
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
23.
Виктория Пльзень
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Атлетик Б
 0 0 0 0 0 - 0 0
25.
Реал Сосьедад
 1:2 1 0 0 1 1 - 2 0
26.
Твенте
 0 0 0 0 0 - 0 0
27.
Эльфсборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
28.
Порту
 0 0 0 0 0 - 0 0
29.
Ференцварош
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
30.
Маккаби Тель-Авив
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
31.
Юнион Сент-Жиллуаз
 0 0 0 0 0 - 0 0
32.
ПАОК
 0 0 0 0 0 - 0 0
33.
Лудогорец
 1 0 0 1 0 - 2 0
34.
Мальмё
 2:2 1 0 0 1 0 - 2 0
35.
Динамо Киев
 0:2 1 0 0 1 0 - 3 0
36.
Бешикташ
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аякс
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Лацио
 3:1 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Тоттенхэм
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Рейнджерс
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Славия Прага
 0:1 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Андерлехт
 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Мидтьюлланн
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Галатасарай
 2:2 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Виктория Пльзень
 1 0 1 0 3 - 3 1
10.
Атлетик Б
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Хоффенхайм
 2:0 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Реал Сосьедад
 1:2 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Твенте
 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Мальмё
 2:2 1 0 1 0 2 - 2 1
15.
ФКСБ
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Лион
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
АЗ Алкмаар
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Будё-Глимт
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Брага
 0:3 1 0 0 1 0 - 3 0
20.
Фенербахче
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Айнтрахт Фр
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Манчестер Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Ницца
 1:3 1 0 0 1 1 - 3 0
24.
Рома
 0 0 0 0 0 - 0 0
25.
Эльфсборг
 1 0 0 1 2 - 3 0
26.
Порту
 1 0 0 1 2 - 3 0
27.
Ференцварош
 0:1 1 0 0 1 1 - 2 0
28.
Маккаби Тель-Авив
 0:1 1 0 0 1 1 - 2 0
29.
Юнион Сент-Жиллуаз
 1 0 0 1 1 - 2 0
30.
ПАОК
 1 0 0 1 1 - 3 0
31.
Лудогорец
 0 0 0 0 0 - 0 0
32.
Олимпиакос
 3:0 1 0 0 1 0 - 2 0
33.
РФШ Рига
 2:2 1 0 0 1 1 - 4 0
34.
Динамо Киев
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
35.
Карабах
 2:2 1 0 0 1 0 - 3 0
36.
Бешикташ
 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Хёуге Йенс 2 (1)
ФКСБ Олару Дариус 2 (1)
Тоттенхэм Сарр Пап Матар 2
Галатасарай Акгюн Юнус 2
Лацио Диа Булайе 2
Весь список

Топ нарушителей
Фенербахче Осайи-Самуэль Брайт 1 1
Маккаби Тель-Авив Каничовски Габи 1 1
Будё-Глимт Дубвик Исак 1 1
Маккаби Тель-Авив Асанте Тайриз 1 1
Андерлехт Ангуло Нильсон 1 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Фол, нарушение
    61'
    В атаке снова были игроки "Тоттенхэма". Вернер на Мура прострелил, но тот в борьбе с соперником нарушил правила против оппонента. 
  • Замена
    60'
    Захариассен вместо Салданьи на поле тем временем появился в составе "Ференцвароша". Первая в матче замена случилась. 
  • Опасный момент
    59'
    ОПАСНО! Угловой подали гости у ворот соперника. Лэнкшир пробивал по рамке оппонента, с отскоком от газона - сфера чуть выше полетела. 
  • 57'
    Салданья с левого края подавал мяч в штрафную на Траоре, но Викарил сыграл на выходе. Мяч он в свои перчатки сумел поймать.
  • 56'
    Траоре по правому краю к линии штрафной пробежал, после чего подал сферу в центр штрафной - мяч в перчатках голкипера оказался. 
  • 55'
    10 минут отыграли во втором тайме уже оппоненты. Стоит отметить тот факт, что намного активнее пока правый фланг и у хозяев, и у гостей. 
  • Угловой
    53'
    Еще один угловой в матче. Теперь уже "шпоры" с правого края разыграли стандарт. Мур на правом краю сферу получил, но не сумел нанести точного удара. 
  • 52'
    44% против 56% сейчас по проценту владения мячом у нас! "Тоттенхэм" немного впереди, но венгры выровняли игру в эти минуты и смотрятся очень интересно.
  • Офсайд
    51'
    Нет, продолжают играть команды. В офсайде оказывается Салданья сейчас, судя по всему, у "Ференцвароша". Рефери положение "вне игры" тут фиксирует. 
  • 50'
    Затянуло сейчас поле облако дыма. Это разожгли фанаты петарды фанаты. Видимость на поле, честно говоря, нулевая. 
  • Опасный момент
    49'
    Салданья! Классный удар игрок венгерского коллектива нанес из-за пределов штрафной. В итоге Викарио дотягивается до снаряда, отбивая его на угловой.
  • 47'
    Будем сейчас смотреть, были ли замены в перерыве. Пока визуально я ротаций в составах коллективов не наблюдаю. Посмотрим, что скажет нам официальный протокол. 
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм в нашем матче стартовал! Удачи соперникам, поехали!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Прозвучал свисток на перерыв! После 45 минут встречи счет на табло - 0:1, впереди игроки "Тоттенхэма"!
  • Опасный момент
    44'
    Дальний удар от Биссума мы увидели по рамке соперника. Мяч за пределы поля вылетает в данной ситуации. Не самое лучшее решение от игрока гостей!
  • Бонусы букмекеров
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    • Угловой
      43'
      Угловой подали футболисты "Тоттенхэма" сейчас, но на выходе уверенно сыграл голкипер, который забрал сферу в свои перчатки. 
    • 42'
      Передача в штрафную "Ференцвароша" пошла сейчас, и один из футболистов венгров выбивает сферу за пределы поля.
    • 40'
      Сарр вернулся на поле, привели игрока в чувства, и все с ним в порядке, судя по всему. Замены футболисту не потребуется. 
    • Травма, повреждение
      39'
      Сарр оказался сейчас на газоне. В итоге рефери вызывает на газон бригаду медиков. Проблемы со здоровьем у игрока "Тоттенхэма".
    • 37'
      Порро сумел нанести еще один удар по воротам соперника, но мяч своей цели не достиг в этой ситуации. Слишком высоко получилось.
    • 36'
      Салданья отдал передачу на Траоре, который нанес выстрел в левый угол. Мяч полетел выше цели. Не лучшее развитие событий на поле!
    • Штанга
      34'
      ПОРРО! Прокинул он мяч между ног сопернику и с правого края пробил в дальний угол. Мяч попал в штангу и вылетел в поле. Далее уже сферу за пределы поля выбили защитники. 
    • Угловой
      32'
      Порро с правого края подавал мяч в штрафную соперника. В итоге попал он в спину защитнику попал. Тимо Вернер очередной угловой исполнит.
    • 31'
      Более получаса провели на футбольном поле уже соперники. Стоит отметить тот факт, что выровнялась игра у нас в последние минуты поединка. 
    • 29'
      Еще одно действие от Салданьи, но мяч он посылает слишком далеко и неточно. Мяч выше цели улетает в этой ситуации.
    • 28'
      До Салданьи сейчас мяч не дошел, а ведь мог игрок на ударную позицию выскакивать и сферу в створ ворот посылать. На перехвате гости сыграли. 
    • Угловой
      27'
      Угловой сейчас заработали игроки "Тоттенхэма". С левого края пошел заброс в центр штрафной, где первым на мяче оказался защитник хозяев. 
    • Опасный момент
      25'
      И снова Сарр из опорной зоны по воротам соперника пробивает. Везет венграм, что прямо по позиции кипера летит в итоге футбольный снаряд.
    • Описание гола
      24'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! САРР! 0:1!
      Вот так, а забивает "Тоттенхэм"! Сарр сумел на правом фланге краю штрафной забрать мяч под свой контроль и нанес хлесткий выстрел по рамке. Мяч оказался в сетке!
    • 23'
      Чивичу теперь прилетел удар от Сарра по ногам. И тут рефери фиксирует фол. Нарушение правил имело место быть в этой ситуации. 
    • Желтая карточка
      21'
      Чивич зарабатывает первое предупреждение в матче сейчас. Карточка желтого цвета ему в пассив прилетает. Заслуженная, надо признать. 
    • Офсайд
      20'
      И снова опасная атака венгеров. Салданья отдал передачу на Чивича. Тот не попадает по мячу, но бьет Маига. Сфера не покидает пределы поля, а потому мяч хозяева снова до Чивича доводят, и тот в касание выстреливает в Викарио. Только после этого судья фиксирует офсайд. 
    • Фол, нарушение
      18'
      Дэвис здорово подключился к атаке своей команды и навесил в центр штрафной, где один из партнеров допустил нарушение правил в атаке. 
    • Офсайд
      17'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ВАРГА! 1:0!
      Открывает счет венгерская команда после навеса с правого края. Варга головой отправляет мяч в сетку, но рефери фиксирует "вне игры" после  продолжительной паузы. Снова на табло - 0:0.
    • Дождь
      16'
      В Будапеште небольшой дождь. Можно увидеть небольшие капли на камере, которая периодически дает нам крупные планы наставников у кромки поля. 
    • 14'
      Сарр с левой на правую ногу переложил, после чего нанес выстрел по центру ворот соперника - голкипер среагировал на выстрел и свою команду смог спасти!
    • 13'
      45% против 55% на данный момент, впереди по проценту владения игроки "Тоттенхэма". Несмотря на это совсем ничего им в атаке не удается. 
    • 12'
      Сарр отдавал передачу на фланг, где защитники "Ференцвароша" смогли уверенно отработать в обороне, выбив мяч за боковую линию. 
    • 10'
      Траоре теперь сумел нанести удар по воротам - мяч прямо в руки Викарио прилетел. Голкипер спокойно зафиксировал сферу в своих перчатках. 
    • 9'
      Пока у "Тоттенхэма" не получается играть в атаке. Соперник здорово взаимодействует и контролирует сферу на половине поля "шпор". 
    • 8'
      Гартенман сейчас сыграл в подкате против одного из соперников. Вынес игрок сферу за боковую линию, остановив проход одного из соперников. 
    • 6'
      По итогам первого тура венгры являются одной из самых грубых команд в Лиге Европы. 21 фол в игре против "Андерлехта" совершили хозяева, получив пять карточек желтого цвета. 
    • 5'
      Варга у "Ференцвароша" сейчас нанес удар с линии штрафной - мяч полетел значительно выше створа. Венгры продолжают угрожать ворота оппонента. 
    • Угловой
      4'
      Угловой подали футболисты "Ференцвароша" у ворот соперника. Навес с левого края получился опасным, но на выходе уверенно сработал вратарь. 
    • 2'
      Не самые удачные цвета команды подобрали для игры. "Ференцварош" в бело-зеленом появился на поле, а "Тоттенхэм" предстал в серо-зеленом.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовала встреча в Венгрии! Удачи соперникам, поехали!
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 23'
      Г О О О О Л - Пап Матар Сарр бьет в цель!
    • 22'
      Чивич Эльдар получил желтую карточку от судьи
    • 16'
      Чивич Эльдар сделал результативную передачу.
    • 16'
      Г О О О О Л - Варга Барнабаш бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • До матча
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ференцварош 0:1 Тоттенхэм

    Исход игры
    Ференцварош
    2.5% (3)
    Ничья
    2.5% (3)
    Тоттенхэм
    95% (113)
    Тотал 2.5
    Больше
    71.3% (77)
    Меньше
    28.7% (31)
    Обе команды забьют
    Да
    71.3% (77)
    Нет
    28.7% (31)
    Популярный счёт
    1:2 Тоттенхэм
    45.4% (54)
    0:2 Тоттенхэм
    14.3% (17)
    1:3 Тоттенхэм
    10.9% (13)
    0:1 Тоттенхэм
    9.2% (11)
    2:3 Тоттенхэм
    3.4% (4)
    0:3 Тоттенхэм
    2.5% (3)
    1:1 Ничья
    2.5% (3)
    2:1 Ференцварош
    1.7% (2)
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