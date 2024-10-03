Тур: 2. Стадион: Групама Арена.
0:1
Второй тайм: 61'
Ход матча
22'
23'
0:1
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 5
-
2 Удары в створ 4
-
2 Угловые 8
-
3 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
40 Владение мячом, % 60
Прогноз на матч от Liveresult
90
Дибус
Денеш
27
Сиссе
Ибраим
80
Маига
Хабиб
11
Салданья
17
Чивич
Эльдар
23
Порро
Педро
14
Грэй
Арчи
33
Дэвис
Бен
47
Мур
Мики
42
Лэнкшир
Уилл
16
Вернер
Тимо
- Основной состав
-
90 Дибус ДенешВратарь
- Защитник
-
27 Сиссе ИбраимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
80 Маига ХабибПолузащитник
-
20 Траоре АдамаПолузащитник
-
11 СалданьяПолузащитник
-
17 Чивич ЭльдарПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Ботка ЭндреЗащитник
-
22 Салай ГаборЗащитник
- Защитник
-
64 Тот АлексЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 КадиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Янсен Паскаль
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Порро ПедроЗащитник
- Защитник
-
14 Грэй АрчиЗащитник
-
33 Дэвис БенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Мур МикиНападающий
-
42 Лэнкшир УиллНападающий
-
16 Вернер ТимоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Полузащитник
-
Главный тренер: Постекоглу Анге
Бомбардиры внутри турнира
Ференцварош
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Траоре Адама VII
|1
|0.5
Тоттенхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сарр Пап Матар
|2
|1
|Соланке Доминик
|1
|0.5
|Джонсон Бреннан
|1
|0.5
|Хын Мин Сон
|0
|0
Карточки
Ференцварош
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чивич Эльдар
|2
|0
|Захариассен Кристоффер
|1
|0
|Сиссе Ибраим
|1
|0
|Ботка Эндре
|1
|0
|Варга Барнабаш
|1
|0
Тоттенхэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дрэгушин Раду
|0
|1
|Биссума Ив
|1
|0
Результаты матчей
Ференцварош
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Тоттенхэм
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
3
Ференцварош
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Тоттенхэм
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
3
Голы по времени матча
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ференцварош
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Ференцварош - Пушкаш-Академи 3:0 Андерлехт - Ференцварош 2:1 МТК Будапешт - Ференцварош 1:3 Балатонфюред - Ференцварош 0:2
Ференцварош - Ньиредьхаза 2:1 Борац Баня-Лука - Ференцварош 1:1 Ференцварош - Борац Баня-Лука 0:0 Ференцварош - Уйпешт 1:0 Ференцварош - Мидтьюлланн 1:1 Диошдьёр - Ференцварош 0:2 Мидтьюлланн - Ференцварош 2:0 Ференцварош - Кечкемет 1:0 ТНС - Ференцварош 1:2 Ференцварош - ТНС 5:0 Ференцварош - Вест Хэм 2:2 Ференцварош - Истра 1961 3:1 ЦСКА-1948 - Ференцварош 1:1 Ференцварош - Сепси 4:4 Ференцварош - Нафта 1:0 Ференцварош - Уйпешт 2:0
Тоттенхэм
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 0:3 Тоттенхэм - Карабах 3:0 Тоттенхэм - Брентфорд 3:1 Ковентри - Тоттенхэм 1:2
Тоттенхэм - Арсенал 0:1 Ньюкасл - Тоттенхэм 2:1 Тоттенхэм - Эвертон 4:0 Лестер - Тоттенхэм 1:1 Тоттенхэм - Бавария 2:3 Тоттенхэм - Бавария 1:2 К-Лига Все Звёзды - Тоттенхэм 3:4 К-Лига Старс - Тоттенхэм 3:4 Виссел Кобе - Тоттенхэм 2:3 КПР - Тоттенхэм 0:2 Хартс - Тоттенхэм 1:5 Тоттенхэм - Кембридж Юнайтед 7:2 Ньюкасл - Тоттенхэм 1:1 Шеффилд Юнайтед - Тоттенхэм 0:3 Тоттенхэм - Манчестер Сити 0:2 Тоттенхэм - Бёрнли 2:1
Результаты матчей
Ференцварош
Тоттенхэм
Точный счет
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
2:1
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
3
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Ференцварош
Тоттенхэм
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|3:1
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|3.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|4.
|2:1
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|5.
|2:2
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|6.
|2:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|7.
|1:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|8.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|9.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|10.
|0:1
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|11.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|12.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|13.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|14.
|0:3
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|15.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|16.
|3:0
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|17.
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|18.
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|19.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|20.
|1:2
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|21.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|22.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|23.
|1:3
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|24.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|25.
|2:2
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|26.
|2:2
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|1
|27.
|2:2
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|28.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|29.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|30.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|31.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|32.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|33.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|34.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|35.
|0:2
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|36.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|3.
|3:1
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|5.
|2:2
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|8.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|9.
|2:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|10.
|0:3
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|11.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|12.
|2:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|13.
|3:0
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|14.
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|15.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|16.
|1:0
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|17.
|1:3
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|18.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|19.
|2:2
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|20.
|2:2
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|21.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|22.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|23.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|24.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|25.
|1:2
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|26.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|27.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|28.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|29.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|30.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|31.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|32.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|33.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|34.
|2:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|35.
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|36.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|3:1
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|0:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|2:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|2:2
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|10.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|2:0
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|1:2
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|2:2
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|15.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|0:3
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|20.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|21.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|22.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|23.
|1:3
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|24.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|25.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|26.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|27.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|28.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|29.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|30.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|31.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|32.
|3:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|33.
|2:2
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|34.
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|35.
|2:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|36.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Будё-Глимт
|Хёуге Йенс
|2 (1)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|2 (1)
|Тоттенхэм
|Сарр Пап Матар
|2
|Галатасарай
|Акгюн Юнус
|2
|Лацио
|Диа Булайе
|2
|Фенербахче
|Осайи-Самуэль Брайт
|1 1
|Маккаби Тель-Авив
|Каничовски Габи
|1 1
|Будё-Глимт
|Дубвик Исак
|1 1
|Маккаби Тель-Авив
|Асанте Тайриз
|1 1
|Андерлехт
|Ангуло Нильсон
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ференцварош 0:1 Тоттенхэм
Исход игры
Ференцварош
2.5% (3)
Ничья
2.5% (3)
Тоттенхэм
95% (113)
Тотал 2.5
Больше
71.3% (77)
Меньше
28.7% (31)
Обе команды забьют
Да
71.3% (77)
Нет
28.7% (31)
Популярный счёт
1:2 Тоттенхэм
45.4% (54)
0:2 Тоттенхэм
14.3% (17)
1:3 Тоттенхэм
10.9% (13)
0:1 Тоттенхэм
9.2% (11)
2:3 Тоттенхэм
3.4% (4)
0:3 Тоттенхэм
2.5% (3)
1:1 Ничья
2.5% (3)
2:1 Ференцварош
1.7% (2)
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