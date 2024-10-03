Еще один угловой в матче. Теперь уже "шпоры" с правого края разыграли стандарт. Мур на правом краю сферу получил, но не сумел нанести точного удара.

10 минут отыграли во втором тайме уже оппоненты. Стоит отметить тот факт, что намного активнее пока правый фланг и у хозяев, и у гостей.

Траоре по правому краю к линии штрафной пробежал, после чего подал сферу в центр штрафной - мяч в перчатках голкипера оказался.

Салданья с левого края подавал мяч в штрафную на Траоре, но Викарил сыграл на выходе. Мяч он в свои перчатки сумел поймать.

ОПАСНО! Угловой подали гости у ворот соперника. Лэнкшир пробивал по рамке оппонента, с отскоком от газона - сфера чуть выше полетела.

Захариассен вместо Салданьи на поле тем временем появился в составе "Ференцвароша". Первая в матче замена случилась.

В атаке снова были игроки "Тоттенхэма". Вернер на Мура прострелил, но тот в борьбе с соперником нарушил правила против оппонента.

Будем сейчас смотреть, были ли замены в перерыве. Пока визуально я ротаций в составах коллективов не наблюдаю. Посмотрим, что скажет нам официальный протокол.

Салданья! Классный удар игрок венгерского коллектива нанес из-за пределов штрафной. В итоге Викарио дотягивается до снаряда, отбивая его на угловой.

Затянуло сейчас поле облако дыма. Это разожгли фанаты петарды фанаты. Видимость на поле, честно говоря, нулевая.

Нет, продолжают играть команды. В офсайде оказывается Салданья сейчас, судя по всему, у "Ференцвароша". Рефери положение "вне игры" тут фиксирует.

44% против 56% сейчас по проценту владения мячом у нас! "Тоттенхэм" немного впереди, но венгры выровняли игру в эти минуты и смотрятся очень интересно.

Дальний удар от Биссума мы увидели по рамке соперника. Мяч за пределы поля вылетает в данной ситуации. Не самое лучшее решение от игрока гостей!

Прозвучал свисток на перерыв! После 45 минут встречи счет на табло - 0:1, впереди игроки "Тоттенхэма"!

43' Угловой подали футболисты "Тоттенхэма" сейчас, но на выходе уверенно сыграл голкипер, который забрал сферу в свои перчатки.

42' Передача в штрафную "Ференцвароша" пошла сейчас, и один из футболистов венгров выбивает сферу за пределы поля.

40' Сарр вернулся на поле, привели игрока в чувства, и все с ним в порядке, судя по всему. Замены футболисту не потребуется.

39' Сарр оказался сейчас на газоне. В итоге рефери вызывает на газон бригаду медиков. Проблемы со здоровьем у игрока "Тоттенхэма".

37' Порро сумел нанести еще один удар по воротам соперника, но мяч своей цели не достиг в этой ситуации. Слишком высоко получилось.

36' Салданья отдал передачу на Траоре, который нанес выстрел в левый угол. Мяч полетел выше цели. Не лучшее развитие событий на поле!

34' ПОРРО! Прокинул он мяч между ног сопернику и с правого края пробил в дальний угол. Мяч попал в штангу и вылетел в поле. Далее уже сферу за пределы поля выбили защитники.

32' Порро с правого края подавал мяч в штрафную соперника. В итоге попал он в спину защитнику попал. Тимо Вернер очередной угловой исполнит.

31' Более получаса провели на футбольном поле уже соперники. Стоит отметить тот факт, что выровнялась игра у нас в последние минуты поединка.