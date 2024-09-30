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  3. Лига Европы 2024-2025
Тур: 2. Стадион: .
Ференцварош
 
Позже
Тоттенхэм
Прогнозы 41
Ференцварош 4.9% (2)
X 2.4% (1)
Тоттенхэм 92.7% (38)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ференцварош
Ничья
Тоттенхэм
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Все Коэффициенты

Бомбардиры внутри турнира

Ференцварош
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Траоре Адама VII 1 1
Тоттенхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соланке Доминик 1 1
Сарр Пап Матар 1 1
Джонсон Бреннан 1 1
Хын Мин Сон 0 0

Карточки

Ференцварош
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Захариассен Кристоффер 1 0
Сиссе Ибраим 1 0
Ботка Эндре 1 0
Чивич Эльдар 1 0
Варга Барнабаш 1 0
Тоттенхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дрэгушин Раду 0 1
Биссума Ив 1 0

Результаты матчей

Ференцварош
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Тоттенхэм
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
3
Ференцварош
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Тоттенхэм
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
3

Голы по времени матча

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ференцварош
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Ференцварош - Пушкаш-Академи 3:0 Андерлехт - Ференцварош 2:1 МТК Будапешт - Ференцварош 1:3 Балатонфюред - Ференцварош 0:2
Ференцварош - Ньиредьхаза 2:1 Борац Баня-Лука - Ференцварош 1:1 Ференцварош - Борац Баня-Лука 0:0 Ференцварош - Уйпешт 1:0 Ференцварош - Мидтьюлланн 1:1 Диошдьёр - Ференцварош 0:2 Мидтьюлланн - Ференцварош 2:0 Ференцварош - Кечкемет 1:0 ТНС - Ференцварош 1:2 Ференцварош - ТНС 5:0 Ференцварош - Вест Хэм 2:2 Ференцварош - Истра 1961 3:1 ЦСКА-1948 - Ференцварош 1:1 Ференцварош - Сепси 4:4 Ференцварош - Нафта 1:0 Ференцварош - Уйпешт 2:0
Тоттенхэм
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 0:3 Тоттенхэм - Карабах 3:0 Тоттенхэм - Брентфорд 3:1 Ковентри - Тоттенхэм 1:2
Тоттенхэм - Арсенал 0:1 Ньюкасл - Тоттенхэм 2:1 Тоттенхэм - Эвертон 4:0 Лестер - Тоттенхэм 1:1 Тоттенхэм - Бавария 2:3 Тоттенхэм - Бавария 1:2 К-Лига Все Звёзды - Тоттенхэм 3:4 К-Лига Старс - Тоттенхэм 3:4 Виссел Кобе - Тоттенхэм 2:3 КПР - Тоттенхэм 0:2 Хартс - Тоттенхэм 1:5 Тоттенхэм - Кембридж Юнайтед 7:2 Ньюкасл - Тоттенхэм 1:1 Шеффилд Юнайтед - Тоттенхэм 0:3 Тоттенхэм - Манчестер Сити 0:2 Тоттенхэм - Бёрнли 2:1

Результаты матчей

Ференцварош
Тоттенхэм

Точный счет

2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Ференцварош
Тоттенхэм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аякс
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
ФКСБ
 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Лацио
 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Тоттенхэм
 1 1 0 0 3 - 0 3
5.
Галатасарай
 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
Рейнджерс
 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Славия Прага
 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Лион
 1 1 0 0 2 - 0 3
9.
АЗ Алкмаар
 1 1 0 0 3 - 2 3
10.
Будё-Глимт
 1 1 0 0 3 - 2 3
11.
Андерлехт
 1 1 0 0 2 - 1 3
12.
Брага
 1 1 0 0 2 - 1 3
13.
Фенербахче
 1 1 0 0 2 - 1 3
14.
Виктория Пльзень
 1 0 1 0 3 - 3 1
15.
Айнтрахт Фр
 1 0 1 0 3 - 3 1
16.
Атлетик Б
 1 0 1 0 1 - 1 1
17.
Хоффенхайм
 1 0 1 0 1 - 1 1
18.
Реал Сосьедад
 1 0 1 0 1 - 1 1
19.
Твенте
 1 0 1 0 1 - 1 1
20.
Манчестер Юнайтед
 1 0 1 0 1 - 1 1
21.
Мидтьюлланн
 1 0 1 0 1 - 1 1
22.
Ницца
 1 0 1 0 1 - 1 1
23.
Рома
 1 0 1 0 1 - 1 1
24.
Эльфсборг
 1 0 0 1 2 - 3 0
25.
Порту
 1 0 0 1 2 - 3 0
26.
Ференцварош
 1 0 0 1 1 - 2 0
27.
Маккаби Тель-Авив
 1 0 0 1 1 - 2 0
28.
Юнион Сент-Жиллуаз
 1 0 0 1 1 - 2 0
29.
ПАОК
 1 0 0 1 1 - 3 0
30.
Лудогорец
 1 0 0 1 0 - 2 0
31.
Мальмё
 1 0 0 1 0 - 2 0
32.
Олимпиакос
 1 0 0 1 0 - 2 0
33.
РФШ Рига
 1 0 0 1 1 - 4 0
34.
Динамо Киев
 1 0 0 1 0 - 3 0
35.
Карабах
 1 0 0 1 0 - 3 0
36.
Бешикташ
 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аякс
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
ФКСБ
 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Тоттенхэм
 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Галатасарай
 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Лион
 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
АЗ Алкмаар
 1 1 0 0 3 - 2 3
7.
Будё-Глимт
 1 1 0 0 3 - 2 3
8.
Андерлехт
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Брага
 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
Фенербахче
 1 1 0 0 2 - 1 3
11.
Айнтрахт Фр
 1 0 1 0 3 - 3 1
12.
Манчестер Юнайтед
 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Мидтьюлланн
 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Ницца
 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Рома
 1 0 1 0 1 - 1 1
16.
Лацио
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Рейнджерс
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Славия Прага
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Виктория Пльзень
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Атлетик Б
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Хоффенхайм
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Реал Сосьедад
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Твенте
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Эльфсборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
25.
Порту
 0 0 0 0 0 - 0 0
26.
Ференцварош
 0 0 0 0 0 - 0 0
27.
Маккаби Тель-Авив
 0 0 0 0 0 - 0 0
28.
Юнион Сент-Жиллуаз
 0 0 0 0 0 - 0 0
29.
ПАОК
 0 0 0 0 0 - 0 0
30.
Лудогорец
 1 0 0 1 0 - 2 0
31.
Мальмё
 1 0 0 1 0 - 2 0
32.
Олимпиакос
 0 0 0 0 0 - 0 0
33.
РФШ Рига
 0 0 0 0 0 - 0 0
34.
Динамо Киев
 1 0 0 1 0 - 3 0
35.
Карабах
 0 0 0 0 0 - 0 0
36.
Бешикташ
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лацио
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Рейнджерс
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Славия Прага
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Виктория Пльзень
 1 0 1 0 3 - 3 1
5.
Атлетик Б
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Хоффенхайм
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Реал Сосьедад
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Твенте
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Аякс
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
ФКСБ
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Тоттенхэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Галатасарай
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Лион
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
АЗ Алкмаар
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Будё-Глимт
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Андерлехт
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Брага
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Фенербахче
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Айнтрахт Фр
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Манчестер Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Мидтьюлланн
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Ницца
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Рома
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Эльфсборг
 1 0 0 1 2 - 3 0
25.
Порту
 1 0 0 1 2 - 3 0
26.
Ференцварош
 1 0 0 1 1 - 2 0
27.
Маккаби Тель-Авив
 1 0 0 1 1 - 2 0
28.
Юнион Сент-Жиллуаз
 1 0 0 1 1 - 2 0
29.
ПАОК
 1 0 0 1 1 - 3 0
30.
Лудогорец
 0 0 0 0 0 - 0 0
31.
Мальмё
 0 0 0 0 0 - 0 0
32.
Олимпиакос
 1 0 0 1 0 - 2 0
33.
РФШ Рига
 1 0 0 1 1 - 4 0
34.
Динамо Киев
 0 0 0 0 0 - 0 0
35.
Карабах
 1 0 0 1 0 - 3 0
36.
Бешикташ
 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Хёуге Йенс 2 (1)
ФКСБ Олару Дариус 2 (1)
Лацио Диа Булайе 2
АЗ Алкмаар Ван Боммел Рубен 2
Аякс Годс Мика 2
Весь список

Топ нарушителей
Фенербахче Осайи-Самуэль Брайт 1 1
Маккаби Тель-Авив Каничовски Габи 1 1
Будё-Глимт Дубвик Исак 1 1
Маккаби Тель-Авив Tyrese Asante 1 1
Андерлехт Ангуло Нильсон 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Ференцварош - Тоттенхэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 октября 2024, осталось 2 дня 12 часов 6 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

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    • Прогнозы 41
    Ференцварош 4.9% (2)
    X 2.4% (1)
    Тоттенхэм 92.7% (38)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ференцварош
    Ничья
    Тоттенхэм
    8.90
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ференцварош - Тоттенхэм

    Исход игры
    Ференцварош
    4.8% (2)
    Ничья
    2.4% (1)
    Тоттенхэм
    92.9% (39)
    Тотал 2.5
    Больше
    65% (26)
    Меньше
    35% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    65% (26)
    Нет
    35% (14)
    Популярный счёт
    1:2 Тоттенхэм
    40.5% (17)
    0:2 Тоттенхэм
    16.7% (7)
    0:1 Тоттенхэм
    14.3% (6)
    1:3 Тоттенхэм
    9.5% (4)
    2:3 Тоттенхэм
    7.1% (3)
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