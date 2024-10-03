  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига Европы 2024-2025
Тур: 2. Стадион: .
Карабах
1:2
Второй тайм: 63'
Мальмё
0'
1:0
15' Гол
Жуниньо
1:1
19' Гол
Ботхейм Эрик
1:2
47' Гол
Ботхейм Эрик

Ход матча

15'
Жуниньо
(Зубир Абделла)
1:0
19'
1:1
Ботхейм Эрик
(Габриэль Даль Тое Бусанелло)
46'
 
Фридрих Рикардо
Далин Юхан
47'
1:2
Ботхейм Эрик
(Йонсен Лассер Берг)

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 49 Владение мячом, % 51
Прогнозы 126
Карабах 69.8% (88)
X 19.8% (25)
Мальмё 10.3% (13)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Карабах
Ничья
Мальмё
2.06
Реклама, bettery.ru
3.80
Реклама, betcity.ru
3.75
Реклама, betboom.ru
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
97
Бунтиц
Фабиян
30
Гусейнов
Аббас
13
Мустафазаде
Бахлул
81
Медина
Кевин
44
Джафаргулиев
Элвин
6
Ромао
Жулио
66
Андраде
Патрик
15
Андраде
Леандро
7
Бензия
Яссин
10
Зубир
Абделла
18
Жуниньо
VI
27
Далин
Юхан
17
Стрюгер-Ларсен
Йенс
18
Янссон
Понтус
19
Рослер
Колин
25
Габриэль
Даль
Тое
Бусанелло
10
Кристиансен
Андерс
8
Пенья
Серхио
23
Йонсен
Лассер
Берг
16
Берг
Оливер
9
Телин
Исаак
20
Ботхейм
Эрик
Карабах
4-2-3-1
Мальмё
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Карабах
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жуниньо VI 1 0.5
Зубир Абделла 0 0
Мальмё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ботхейм Эрик 2 1
Йонсен Лассер Берг 0 0
Габриэль Даль Тое Бусанелло 0 0

Карточки

Карабах
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джафаргулиев Элвин 1 0
Мальмё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Берг Оливер 1 0
Рослер Колин 1 0

Результаты матчей

Карабах
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Мальмё
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

0
0
Карабах
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Мальмё
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
33%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
33%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Карабах
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Карабах - Сабах Баку 3:2 Тоттенхэм - Карабах 3:0 Карабах - Нефтчи 4:0 Карабах - Сабаил 2:1
Зиря - Карабах 1:3 Карабах - Динамо Загреб 0:2 Карабах - Туран Товуз 0:1 Динамо Загреб - Карабах 3:0 Лудогорец - Карабах 2:7 Карабах - Кяпаз 3:0 Карабах - Лудогорец 1:2 Араз ПФК - Карабах 1:4 Карабах - Линкольн 5:0 Линкольн - Карабах 0:2 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Карабах 2:5 Славен - Карабах 0:1 Виктория Пльзень - Карабах 1:2 Карабах - Кайзерслаутерн 1:3 Карабах - Зиря 2:1 Араз ПФК - Карабах 2:2
Мальмё
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Мальмё - Мьельбю 2:0 Мальмё - Рейнджерс 0:2 Мальмё - Хеккен 4:0 ГАИС - Мальмё 0:0
АИК - Мальмё 0:0 Мальмё - Юргорден 4:0 Спарта Прага - Мальмё 2:0 Кальмар - Мальмё 2:2 Мальмё - Спарта Прага 0:2 Мальмё - ИФК Норрчепинг 2:1 ПАОК - Мальмё 3:4 Хальмстад - Мальмё 0:1 Мальмё - ПАОК 2:2 Клаксвик - Мальмё 3:2 Мальмё - Сириус 0:1 Мальмё - Клаксвик 4:1 Сириус - Мальмё 3:4 Мьельбю - Мальмё 2:1 Мальмё - Хальмстад 5:1 Люнгбю - Мальмё 0:2

Результаты матчей

Карабах
Мальмё

Точный счет

3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

3:0
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Карабах
Мальмё

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аякс
 1:0 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Лацио
 3:1 2 2 0 0 6 - 1 6
3.
Тоттенхэм
 1:0 2 2 0 0 4 - 0 6
4.
Андерлехт
 2:1 2 2 0 0 4 - 2 6
5.
Галатасарай
 2:2 2 1 1 0 5 - 3 4
6.
Хоффенхайм
 2:0 2 1 1 0 3 - 1 4
7.
Мидтьюлланн
 1:0 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
ФКСБ
 1 1 0 0 4 - 1 3
9.
Рейнджерс
 1 1 0 0 2 - 0 3
10.
Славия Прага
 0:1 2 1 0 1 2 - 1 3
11.
Лион
 1 1 0 0 2 - 0 3
12.
АЗ Алкмаар
 1 1 0 0 3 - 2 3
13.
Будё-Глимт
 1 1 0 0 3 - 2 3
14.
Брага
 0:3 2 1 0 1 2 - 4 3
15.
Фенербахче
 1 1 0 0 2 - 1 3
16.
Мальмё
 2:1 2 1 0 1 2 - 3 3
17.
Олимпиакос
 3:0 2 1 0 1 3 - 2 3
18.
Виктория Пльзень
 1 0 1 0 3 - 3 1
19.
Айнтрахт Фр
 1 0 1 0 3 - 3 1
20.
Атлетик Б
 1 0 1 0 1 - 1 1
21.
Реал Сосьедад
 1:2 2 0 1 1 2 - 3 1
22.
Твенте
 1 0 1 0 1 - 1 1
23.
Манчестер Юнайтед
 1 0 1 0 1 - 1 1
24.
Ницца
 1:3 2 0 1 1 2 - 4 1
25.
Рома
 1 0 1 0 1 - 1 1
26.
РФШ Рига
 2:2 2 0 1 1 3 - 6 1
27.
Эльфсборг
 1 0 0 1 2 - 3 0
28.
Порту
 1 0 0 1 2 - 3 0
29.
Ференцварош
 0:1 2 0 0 2 1 - 3 0
30.
Маккаби Тель-Авив
 0:1 2 0 0 2 1 - 3 0
31.
Юнион Сент-Жиллуаз
 1 0 0 1 1 - 2 0
32.
ПАОК
 1 0 0 1 1 - 3 0
33.
Лудогорец
 1 0 0 1 0 - 2 0
34.
Динамо Киев
 0:2 2 0 0 2 0 - 5 0
35.
Карабах
 1:2 2 0 0 2 1 - 5 0
36.
Бешикташ
 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аякс
 1:0 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
ФКСБ
 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Лацио
 3:1 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Тоттенхэм
 1:0 1 1 0 0 3 - 0 3
5.
Галатасарай
 2:2 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
Лион
 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
АЗ Алкмаар
 1 1 0 0 3 - 2 3
8.
Будё-Глимт
 1 1 0 0 3 - 2 3
9.
Андерлехт
 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
Брага
 0:3 1 1 0 0 2 - 1 3
11.
Фенербахче
 1 1 0 0 2 - 1 3
12.
Хоффенхайм
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
13.
Олимпиакос
 3:0 1 1 0 0 3 - 0 3
14.
Айнтрахт Фр
 1 0 1 0 3 - 3 1
15.
Манчестер Юнайтед
 1 0 1 0 1 - 1 1
16.
Мидтьюлланн
 1:0 1 0 1 0 1 - 1 1
17.
Ницца
 1:3 1 0 1 0 1 - 1 1
18.
Рома
 1 0 1 0 1 - 1 1
19.
РФШ Рига
 2:2 1 0 1 0 2 - 2 1
20.
Рейнджерс
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Славия Прага
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
22.
Виктория Пльзень
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Атлетик Б
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Реал Сосьедад
 1:2 1 0 0 1 1 - 2 0
25.
Твенте
 0 0 0 0 0 - 0 0
26.
Эльфсборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
27.
Порту
 0 0 0 0 0 - 0 0
28.
Ференцварош
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
29.
Маккаби Тель-Авив
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
30.
Юнион Сент-Жиллуаз
 0 0 0 0 0 - 0 0
31.
ПАОК
 0 0 0 0 0 - 0 0
32.
Лудогорец
 1 0 0 1 0 - 2 0
33.
Мальмё
 2:1 1 0 0 1 0 - 2 0
34.
Динамо Киев
 0:2 1 0 0 1 0 - 3 0
35.
Карабах
 1:2 1 0 0 1 1 - 2 0
36.
Бешикташ
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аякс
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Лацио
 3:1 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Тоттенхэм
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Рейнджерс
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Славия Прага
 0:1 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Андерлехт
 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Мидтьюлланн
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Мальмё
 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Галатасарай
 2:2 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Виктория Пльзень
 1 0 1 0 3 - 3 1
11.
Атлетик Б
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Хоффенхайм
 2:0 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Реал Сосьедад
 1:2 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Твенте
 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
ФКСБ
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Лион
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
АЗ Алкмаар
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Будё-Глимт
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Брага
 0:3 1 0 0 1 0 - 3 0
20.
Фенербахче
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Айнтрахт Фр
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Манчестер Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Ницца
 1:3 1 0 0 1 1 - 3 0
24.
Рома
 0 0 0 0 0 - 0 0
25.
Эльфсборг
 1 0 0 1 2 - 3 0
26.
Порту
 1 0 0 1 2 - 3 0
27.
Ференцварош
 0:1 1 0 0 1 1 - 2 0
28.
Маккаби Тель-Авив
 0:1 1 0 0 1 1 - 2 0
29.
Юнион Сент-Жиллуаз
 1 0 0 1 1 - 2 0
30.
ПАОК
 1 0 0 1 1 - 3 0
31.
Лудогорец
 0 0 0 0 0 - 0 0
32.
Олимпиакос
 3:0 1 0 0 1 0 - 2 0
33.
РФШ Рига
 2:2 1 0 0 1 1 - 4 0
34.
Динамо Киев
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
35.
Карабах
 1:2 1 0 0 1 0 - 3 0
36.
Бешикташ
 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Хёуге Йенс 2 (1)
ФКСБ Олару Дариус 2 (1)
Тоттенхэм Сарр Пап Матар 2
Галатасарай Акгюн Юнус 2
Лацио Диа Булайе 2
Весь список

Топ нарушителей
Фенербахче Осайи-Самуэль Брайт 1 1
Маккаби Тель-Авив Каничовски Габи 1 1
Будё-Глимт Дубвик Исак 1 1
Маккаби Тель-Авив Асанте Тайриз 1 1
Андерлехт Ангуло Нильсон 1 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Замена
    62'
    Производится замена в составе "Мальмё": Уго Болин вступает в игру вместо Андерса Кристиансена.
  • Судья
    61'
    Поднял руку вверх главный арбитр встречи: гол Жуниньо отменён - был офсайд у нападающего "Карабаха".
  • Видеоповтор
    60'
    Кажется, офсайд был у Жуниньо. Идёт ВАР-проверка.
  • Травма, повреждение
    59'
    Жуниньо получил травму, когда переправлял мяч в чужие ворота.
  • Офсайд
    59'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 2:2! ЖУНИНЬО (ДУБЛЬ)! UPD.: ОТМЕНА ГОЛА. СЧЁТ 1:2.
    Аббас Гусейнов прострелил с правого фланга, и Жуниньо переправил мяч в ворота гостей.
  • 58'
    Абделла Зубир нанёс с левого полуфланга заблокированный удар, а затем Элвин Джафаргулиев безадресно забросил мяч с левого фланга в штрафную площадь "Мальмё".
  • 58'
    Исаак Телин стремился к мячу в противоположной штрафной площадке, но успешно там сыграл Кевин Медина, подхватил мяч.
  • 57'
    Жуниньо слева в атаке хозяев поделился мячом с партнёром, и Абделла Зубир прострелил к ближней штанге в руки Рикардо Фридриха.
  • Угловой
    56'
    Элвин Джафаргулиев заработал для "Карабаха" угловой на левом фланге. Разыгран был стандарт, и упал Яссин Бензия в чужой штрафной площади. Арбитр не считает, что Андерс Кристиансен нарушал правила.
  • Опасный момент
    54'
    Момент у "Мальмё"! С левого полуфланга из пределов чужой штрафной площади пробил Эрик Ботхейм, а Фабиян Бунтиц отвёл угрозу.
  • Фол, нарушение
    53'
    Правым флангом бежал вперёд Леандро Андраде у "Карабаха", и мяч срикошетил ему в руку от Габриэля Даль Тое Бусанелло.
  • 52'
    Атака "Мальмё" окончательно утратила характер контрответа, когда Андерс Кристиансен притормозил с мячом на правом фланге и отыграл назад.
  • Судья
    51'
    Яссин Бензия набросил мяч в чужую штрафную со стандарта, там упал один из игроков хозяев, но игра продолжается, пенальти н назначен. С мячом "Карабах" в середине поля. 
  • Фол, нарушение
    50'
    Андерс Кристиансен нарушил правила в середине своей половины поля против Жуниньо.
  • 49'
    Вот вступил в игру Рикардо Фридрих - поймал мяч и на газон упал. Но травму не получил вроде вратарь "Мальмё". 
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 2 гола - дубль!
      47'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:2! ЭРИК БОТХЕЙМ (ДУБЛЬ)!
      Левой половиной атаковали гости и через мелкие-средние пасы низом довели дело до гола. Лассер Берг Йонсен покатил вперёд по полуфлангу на Эрика Ботхейма, который удачно обработал мяч и отправил его в ворота рикошетом от дальней штанги.
    • Замена
      46'
      Рикардо Фридрих в перерыве вышел на замену в составе "Мальмё" вместо Юхана Далина. Это замена вратаря была у гостей.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался.
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Конец первого тайма. 1:1. "Карабах" сначала забил, а потом пропустил. К перерыву команды подошли с равным счётом.
    • Дополнительное время
      45'
      +1 минута к первому тайму.
    • Угловой
      45'
      Яссин Бензия чересчур сильную подачу выполнил с углового "Карабаха" с левого края. Никто не добрался до мяча в центральной зоне перед воротами "Мальмё".
    • 43'
      Яссин Бензия в атаке "Карабаха" пасовал низом примерно поперечно с правого полуфланга, но Абделла Зубир не смог сыграть по мячу, поскольку перехват осуществили гости.
    • Опасный момент
      42'
      Момент у "Мальмё"! Хозяева утратили мяч на своей половине поля и едва не пропустили гол. Исаак Телин из центра обыгрался с Эриком Ботхеймом, который находился левее, и пробил низом с близкого расстояния. Левой ногой отразил мяч Фабиян Бунтиц.
    • Опасный момент
      41'
      Момент у "Карабаха"! Подача с правой стороны, и бьёт Яссин Бензия через себя, но получается не очень сильно и правее створа.
    • 40'
      Эрик Ботхейм стремился вперёд по правому флангу атаки "Мальмё", однако опередил его Элвин Джафаргулиев, забравший мяч себе.
    • Фол, нарушение
      39'
      Исаак Телин нарушил правила в верховой борьбе на центральной линии в отношении Бахлула Мустафазаде.
    • Угловой
      37'
      Яссин Бензия подал угловой "Карабаха" с правого фланга - опасного момента не получилось. Теперь из глубины развивают новую позиционную атаку хозяева.
    • 36'
      Перспективная атака "Карабаха", прострел делает Леандро Андраде, но не вкладывает мяч в ногу Жуниньо, поэтому тот удар не наносит.
    • 35'
      Исаак Телин готовился нанести удар с правого полуфланга примерно с линии штрафной площадки, а Кевин Медина заблокировал мяч в подкате.
    • 34'
      Яссин Бензия пробил с правого полуфланга - заблокировано. С более дальней дистанции приложился Аббас Гусейнов - кручёная попытка гораздо выше створа.
    • 33'
      Габриэль Даль Тое Бусанелло выполнил высокую подачу с игры с левого фланга на дальнюю штангу - мяч забрал в перчатки Фабиян Бунтиц.
    • 32'
      Андерс Кристиансен осуществил подачу со штрафного гостей с правого фланга, и вынесли мяч хозяева, разобрались в своей штрафной площади.
    • Фол, нарушение
      31'
      Кевин Медина нарушил правила в составе "Карабаха" на левом фланге своей половины поля. Штрафной удар готовится у "Мальмё".
    • 30'
      Заброс вперёд на правый полуфланг у "Карабаха" на ход Леандро Андраде - а мяч забирает Юхан Далин.
    • 29'
      В среднем темпе игра проходит, но нельзя назвать это унылым перекатыванием мяча в середине поля. Тогда чуть выше среднего, наверно.
    • Фол, нарушение
      27'
      Фиксируется нарушение правил со стороны "Карабаха" в атаке на левом фланге (от Кевина Медины).
    • Судья
      26'
      Два падения у "Карабаха" на грани линии чужой штрафной площадки на левом полуфланге. Сначала Абделла Зубир упал в контакте с Лассером Бергом Йонсеном... Не считает судья, что фол был.
    • Фол, нарушение
      25'
      Абделла Зубир оказался на газоне в центральной трети поля. Против него нарушил правила Понтус Янссон.
    • 24'
      Матчи Лиги Европы проводятся вторую неделю подряд - неделю назад команды тоже играли в этом турнире.
    • Штанга
      24'
      Элвин Джафаргулиев разогнался по левому флангу и подал так, что мяч срезался у него с ноги в перекладину, от которой отскочил сразу за лицевую линию. Мог выдаться курьёзный гол.
    • Опасный момент
      22'
      Угловой заработал "Карабах" на левом фланге. Яссин Бензия выполнил подачу со стандарта в область ближней штанги, а Бахлул Мустафазаде головой отправил мяч выше створа.
    • 20'
      Быстро сравнял счёт "Мальмё", ну и по игре ничейный счёт смотрится более закономерным.
    • Описание гола
      19'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:1! ЭРИК БОТХЕЙМ!
      Андерс Кристиансен отдал пас из центра на левый полуфланг, Оливер Берг продлил на фланг, Габриэль Даль Тое Бусанелло сделал доставку в штрафную площадь, Кевин Медина головой не попал по мячу, а Эрик Ботхейм, находясь боком к чужим воротам, отправил его ногой в левый угол. 
    • 18'
      Яссин Бензия с правого полуфланга отдал короткий пас на ближний фланг Аббасу Гусейнову, который доставил мяч в центр штрафной площади, а там не удалось хозяевам плотно зацепиться за мяч либо пробить по чужим воротам.
    • 16'
      Матч проходит на стадионе Тофика Бахрамова в Баку. Аншлага нет - трибуны заполнены не на сто процентов.
    • Описание гола
      15'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0! ЖУНИНЬО!
      Подцепил мяч Жуниньо в центре поля после длинной диагонали партнёра с правого фланга со штрафного, устремился к чужим воротам по левому полуфлангу, оторвался от Понтуса Янссона и послал мяч в правый угол.
    • Фол, нарушение
      14'
      Исаак Телин нарушил правила в атаке "Мальмё" на левом фланге, затолкав на газон Кевина Медину.
    • 12'
      Под гул трибун провёл атаку "Карабах", и Патрик Андраде из зоны правого инсайда из-за пределов штрафной площади отправил мяч за лицевую линию.
    • 11'
      Габриэль Даль Тое Бусанелло подал гостевой штрафной удар с левого полуфланга, но откликнуться на этот навес и пробить по воротам ни у кого из игроков "Мальмё" не получилось.
    • Фол, нарушение
      10'
      Штрафной удар заработал "Мальмё" на чужой половине поля. Патрик Андраде воткнулся сзади в спину соперника.
    • Фол, нарушение
      9'
      Аббас Гусейнов нарушил правила в атаке "Карабаха" на правом фланге - уронил он Лассера Берга Йонсена.
    • Угловой
      8'
      "Карабах" разыграл угловой на левом фланге, а гости вынесли мяч за боковую линию. Элвин Джафаргулиев вбросил аут, теперь владение у хозяев в середине поля.
    • Судья
      7'
      Габриэль Даль Тое Бусанелло с левого фланга отдал низовую передачу Оливеру Бергу, чей удар был заблокирован. Сам Берг упал на газон, но арбитр не назначил штрафной удар.
    • 5'
      В первом туре общего этапа обе команды проиграли. "Карабах" потерпел тогда поражение от "Тоттенхэма", а "Мальмё" - от "Рейнджерс".
    • 5'
      Инициативнее на первых минутах действует "Карабах". Не нравится это болельщикам "Карабаха", которые свистят на трибунах.
    • Фол, нарушение
      3'
      Эрик Ботхейм с нарушением правил отобрал мяч у Патрика Андраде на левом для гостей фланге на половине поля хозяев.
    • 2'
      "Карабах" играет в бело-голубой форме (похожа она на стандартную экипировку сборной Аргентины), а у "Мальмё" тёмно-синяя амуниция.
    • 1'
      Гости быстро пошли в атаку, Исаак Телин скинул, и Андрес Кристиансен пробил примерно с линии штрафной площади, но слабо и левее створа.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tofiq Bakhramov Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 50% завершится победой Карабах.
      Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 2.02. Новички получат приятный бонус!
      BetBoom
      2.02 ПОСТАВИТЬ
    Где смотреть матч Карабах 1:2 Мальмё онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Карабах 1:2 Мальмё

    Исход игры
    Карабах
    69.8% (88)
    Ничья
    19.8% (25)
    Мальмё
    10.3% (13)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.17% (60)
    Меньше
    47.83% (55)
    Обе команды забьют
    Да
    69.57% (80)
    Нет
    30.43% (35)
    Популярный счёт
    2:1 Карабах
    34.1% (43)
    1:0 Карабах
    16.7% (21)
    1:1 Ничья
    15.9% (20)
    3:1 Карабах
    7.9% (10)
    2:0 Карабах
    4.8% (6)
    1:2 Мальмё
    4% (5)
    0:0 Ничья
    2.4% (3)
    0:2 Мальмё
    2.4% (3)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Карабах
    Мальмё
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (31) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный