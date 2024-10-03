Исаак Телин стремился к мячу в противоположной штрафной площадке, но успешно там сыграл Кевин Медина, подхватил мяч.

Абделла Зубир нанёс с левого полуфланга заблокированный удар, а затем Элвин Джафаргулиев безадресно забросил мяч с левого фланга в штрафную площадь "Мальмё".

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 2:2! ЖУНИНЬО (ДУБЛЬ)! UPD.: ОТМЕНА ГОЛА. СЧЁТ 1:2. Аббас Гусейнов прострелил с правого фланга, и Жуниньо переправил мяч в ворота гостей.

Жуниньо получил травму, когда переправлял мяч в чужие ворота.

Кажется, офсайд был у Жуниньо. Идёт ВАР-проверка.

Поднял руку вверх главный арбитр встречи: гол Жуниньо отменён - был офсайд у нападающего "Карабаха".

Производится замена в составе "Мальмё": Уго Болин вступает в игру вместо Андерса Кристиансена.

Вот вступил в игру Рикардо Фридрих - поймал мяч и на газон упал. Но травму не получил вроде вратарь "Мальмё".

Андерс Кристиансен нарушил правила в середине своей половины поля против Жуниньо.

Яссин Бензия набросил мяч в чужую штрафную со стандарта, там упал один из игроков хозяев, но игра продолжается, пенальти н назначен. С мячом "Карабах" в середине поля.

Атака "Мальмё" окончательно утратила характер контрответа, когда Андерс Кристиансен притормозил с мячом на правом фланге и отыграл назад.

Правым флангом бежал вперёд Леандро Андраде у "Карабаха", и мяч срикошетил ему в руку от Габриэля Даль Тое Бусанелло.

Момент у "Мальмё"! С левого полуфланга из пределов чужой штрафной площади пробил Эрик Ботхейм, а Фабиян Бунтиц отвёл угрозу.

Элвин Джафаргулиев заработал для "Карабаха" угловой на левом фланге. Разыгран был стандарт, и упал Яссин Бензия в чужой штрафной площади. Арбитр не считает, что Андерс Кристиансен нарушал правила.

Жуниньо слева в атаке хозяев поделился мячом с партнёром, и Абделла Зубир прострелил к ближней штанге в руки Рикардо Фридриха.

Рикардо Фридрих в перерыве вышел на замену в составе "Мальмё" вместо Юхана Далина. Это замена вратаря была у гостей.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:2! ЭРИК БОТХЕЙМ (ДУБЛЬ)! Левой половиной атаковали гости и через мелкие-средние пасы низом довели дело до гола. Лассер Берг Йонсен покатил вперёд по полуфлангу на Эрика Ботхейма, который удачно обработал мяч и отправил его в ворота рикошетом от дальней штанги.

Эрик Ботхейм стремился вперёд по правому флангу атаки "Мальмё", однако опередил его Элвин Джафаргулиев, забравший мяч себе.

Момент у "Карабаха"! Подача с правой стороны, и бьёт Яссин Бензия через себя, но получается не очень сильно и правее створа.

Момент у "Мальмё"! Хозяева утратили мяч на своей половине поля и едва не пропустили гол. Исаак Телин из центра обыгрался с Эриком Ботхеймом, который находился левее, и пробил низом с близкого расстояния. Левой ногой отразил мяч Фабиян Бунтиц.

Яссин Бензия в атаке "Карабаха" пасовал низом примерно поперечно с правого полуфланга, но Абделла Зубир не смог сыграть по мячу, поскольку перехват осуществили гости.

Яссин Бензия чересчур сильную подачу выполнил с углового "Карабаха" с левого края. Никто не добрался до мяча в центральной зоне перед воротами "Мальмё".

Конец первого тайма. 1:1. "Карабах" сначала забил, а потом пропустил. К перерыву команды подошли с равным счётом.

39' Исаак Телин нарушил правила в верховой борьбе на центральной линии в отношении Бахлула Мустафазаде.

37' Яссин Бензия подал угловой "Карабаха" с правого фланга - опасного момента не получилось. Теперь из глубины развивают новую позиционную атаку хозяева.

36' Перспективная атака "Карабаха", прострел делает Леандро Андраде, но не вкладывает мяч в ногу Жуниньо, поэтому тот удар не наносит.

35' Исаак Телин готовился нанести удар с правого полуфланга примерно с линии штрафной площадки, а Кевин Медина заблокировал мяч в подкате.

34' Яссин Бензия пробил с правого полуфланга - заблокировано. С более дальней дистанции приложился Аббас Гусейнов - кручёная попытка гораздо выше створа.

33' Габриэль Даль Тое Бусанелло выполнил высокую подачу с игры с левого фланга на дальнюю штангу - мяч забрал в перчатки Фабиян Бунтиц.

32' Андерс Кристиансен осуществил подачу со штрафного гостей с правого фланга, и вынесли мяч хозяева, разобрались в своей штрафной площади.

31' Кевин Медина нарушил правила в составе "Карабаха" на левом фланге своей половины поля. Штрафной удар готовится у "Мальмё".

30' Заброс вперёд на правый полуфланг у "Карабаха" на ход Леандро Андраде - а мяч забирает Юхан Далин.

29' В среднем темпе игра проходит, но нельзя назвать это унылым перекатыванием мяча в середине поля. Тогда чуть выше среднего, наверно.

27' Фиксируется нарушение правил со стороны "Карабаха" в атаке на левом фланге (от Кевина Медины).

26' Два падения у "Карабаха" на грани линии чужой штрафной площадки на левом полуфланге. Сначала Абделла Зубир упал в контакте с Лассером Бергом Йонсеном... Не считает судья, что фол был.

25' Абделла Зубир оказался на газоне в центральной трети поля. Против него нарушил правила Понтус Янссон.

24' Матчи Лиги Европы проводятся вторую неделю подряд - неделю назад команды тоже играли в этом турнире.

24' Элвин Джафаргулиев разогнался по левому флангу и подал так, что мяч срезался у него с ноги в перекладину, от которой отскочил сразу за лицевую линию. Мог выдаться курьёзный гол.

22' Угловой заработал "Карабах" на левом фланге. Яссин Бензия выполнил подачу со стандарта в область ближней штанги, а Бахлул Мустафазаде головой отправил мяч выше створа.

20' Быстро сравнял счёт "Мальмё", ну и по игре ничейный счёт смотрится более закономерным.

19' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:1! ЭРИК БОТХЕЙМ!

Андерс Кристиансен отдал пас из центра на левый полуфланг, Оливер Берг продлил на фланг, Габриэль Даль Тое Бусанелло сделал доставку в штрафную площадь, Кевин Медина головой не попал по мячу, а Эрик Ботхейм, находясь боком к чужим воротам, отправил его ногой в левый угол.

18' Яссин Бензия с правого полуфланга отдал короткий пас на ближний фланг Аббасу Гусейнову, который доставил мяч в центр штрафной площади, а там не удалось хозяевам плотно зацепиться за мяч либо пробить по чужим воротам.

16' Матч проходит на стадионе Тофика Бахрамова в Баку. Аншлага нет - трибуны заполнены не на сто процентов.

15' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0! ЖУНИНЬО!

Подцепил мяч Жуниньо в центре поля после длинной диагонали партнёра с правого фланга со штрафного, устремился к чужим воротам по левому полуфлангу, оторвался от Понтуса Янссона и послал мяч в правый угол.

14' Исаак Телин нарушил правила в атаке "Мальмё" на левом фланге, затолкав на газон Кевина Медину.

12' Под гул трибун провёл атаку "Карабах", и Патрик Андраде из зоны правого инсайда из-за пределов штрафной площади отправил мяч за лицевую линию.

11' Габриэль Даль Тое Бусанелло подал гостевой штрафной удар с левого полуфланга, но откликнуться на этот навес и пробить по воротам ни у кого из игроков "Мальмё" не получилось.

10' Штрафной удар заработал "Мальмё" на чужой половине поля. Патрик Андраде воткнулся сзади в спину соперника.

9' Аббас Гусейнов нарушил правила в атаке "Карабаха" на правом фланге - уронил он Лассера Берга Йонсена.

8' "Карабах" разыграл угловой на левом фланге, а гости вынесли мяч за боковую линию. Элвин Джафаргулиев вбросил аут, теперь владение у хозяев в середине поля.

7' Габриэль Даль Тое Бусанелло с левого фланга отдал низовую передачу Оливеру Бергу, чей удар был заблокирован. Сам Берг упал на газон, но арбитр не назначил штрафной удар.

5' В первом туре общего этапа обе команды проиграли. "Карабах" потерпел тогда поражение от "Тоттенхэма", а "Мальмё" - от "Рейнджерс".

5' Инициативнее на первых минутах действует "Карабах". Не нравится это болельщикам "Карабаха", которые свистят на трибунах.

3' Эрик Ботхейм с нарушением правил отобрал мяч у Патрика Андраде на левом для гостей фланге на половине поля хозяев.

2' "Карабах" играет в бело-голубой форме (похожа она на стандартную экипировку сборной Аргентины), а у "Мальмё" тёмно-синяя амуниция.

1' Гости быстро пошли в атаку, Исаак Телин скинул, и Андрес Кристиансен пробил примерно с линии штрафной площади, но слабо и левее створа.