Тур: 2. Стадион: Имени Тофика Бахрамова.
Ход матча
15'
1:0
19'
47'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 4
-
5 Угловые 0
-
1 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
49 Владение мячом, % 51
Прогноз на матч от Liveresult
-
-
-
6.75 Точный счёт – 1:1
-
-
-
-
81
Медина
Кевин
18
Жуниньо
VI
27
Далин
Юхан
19
Рослер
Колин
16
Берг
Оливер
20
Ботхейм
Эрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
81 Медина КевинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 ЖуниньоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гурбанов Гурбан
- Основной состав
-
27 Далин ЮханВратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Рослер КолинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Берг ОливерПолузащитник
- Нападающий
-
20 Ботхейм ЭрикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Болин УгоПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Рюдстрём Хенрик
Бомбардиры внутри турнира
Карабах
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жуниньо VI
|1
|0.5
|Зубир Абделла
|0
|0
Мальмё
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ботхейм Эрик
|2
|1
|Йонсен Лассер Берг
|0
|0
|Габриэль Даль Тое Бусанелло
|0
|0
Карточки
Карабах
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джафаргулиев Элвин
|1
|0
Мальмё
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Берг Оливер
|1
|0
|Рослер Колин
|1
|0
Результаты матчей
Карабах
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Мальмё
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
0
0
Карабах
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Мальмё
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
33%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
33%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Карабах
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Карабах - Сабах Баку 3:2 Тоттенхэм - Карабах 3:0 Карабах - Нефтчи 4:0 Карабах - Сабаил 2:1
Зиря - Карабах 1:3 Карабах - Динамо Загреб 0:2 Карабах - Туран Товуз 0:1 Динамо Загреб - Карабах 3:0 Лудогорец - Карабах 2:7 Карабах - Кяпаз 3:0 Карабах - Лудогорец 1:2 Араз ПФК - Карабах 1:4 Карабах - Линкольн 5:0 Линкольн - Карабах 0:2 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Карабах 2:5 Славен - Карабах 0:1 Виктория Пльзень - Карабах 1:2 Карабах - Кайзерслаутерн 1:3 Карабах - Зиря 2:1 Араз ПФК - Карабах 2:2
Мальмё
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Мальмё - Мьельбю 2:0 Мальмё - Рейнджерс 0:2 Мальмё - Хеккен 4:0 ГАИС - Мальмё 0:0
АИК - Мальмё 0:0 Мальмё - Юргорден 4:0 Спарта Прага - Мальмё 2:0 Кальмар - Мальмё 2:2 Мальмё - Спарта Прага 0:2 Мальмё - ИФК Норрчепинг 2:1 ПАОК - Мальмё 3:4 Хальмстад - Мальмё 0:1 Мальмё - ПАОК 2:2 Клаксвик - Мальмё 3:2 Мальмё - Сириус 0:1 Мальмё - Клаксвик 4:1 Сириус - Мальмё 3:4 Мьельбю - Мальмё 2:1 Мальмё - Хальмстад 5:1 Люнгбю - Мальмё 0:2
Результаты матчей
Карабах
Мальмё
Точный счет
3:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
Точный счет
3:0
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Карабах
Мальмё
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|3:1
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|3.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|4.
|2:1
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|5.
|2:2
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|6.
|2:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|7.
|1:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|8.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|9.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|10.
|0:1
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|11.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|12.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|13.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|14.
|0:3
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|15.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|16.
|2:1
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|17.
|3:0
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|18.
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|19.
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|20.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|21.
|1:2
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|22.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|23.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|24.
|1:3
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|25.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|26.
|2:2
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|1
|27.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|28.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|29.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|30.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|31.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|32.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|33.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|34.
|0:2
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|35.
|1:2
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|36.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|3.
|3:1
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|5.
|2:2
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|8.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|9.
|2:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|10.
|0:3
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|11.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|12.
|2:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|13.
|3:0
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|14.
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|15.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|16.
|1:0
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|17.
|1:3
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|18.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|19.
|2:2
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|20.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|21.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|22.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|23.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|24.
|1:2
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|25.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|26.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|27.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|28.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|29.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|30.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|31.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|32.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|33.
|2:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|34.
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|35.
|1:2
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|36.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|3:1
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|0:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|2:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|2:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|2:2
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|11.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|2:0
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|1:2
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|0:3
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|20.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|21.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|22.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|23.
|1:3
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|24.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|25.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|26.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|27.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|28.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|29.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|30.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|31.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|32.
|3:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|33.
|2:2
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|34.
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|35.
|1:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|36.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Будё-Глимт
|Хёуге Йенс
|2 (1)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|2 (1)
|Тоттенхэм
|Сарр Пап Матар
|2
|Галатасарай
|Акгюн Юнус
|2
|Лацио
|Диа Булайе
|2
|Фенербахче
|Осайи-Самуэль Брайт
|1 1
|Маккаби Тель-Авив
|Каничовски Габи
|1 1
|Будё-Глимт
|Дубвик Исак
|1 1
|Маккаби Тель-Авив
|Асанте Тайриз
|1 1
|Андерлехт
|Ангуло Нильсон
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
-
-
-
6.75 Точный счёт – 1:1
-
-
-
-
Прогнозы на матч Карабах 1:2 Мальмё
Исход игры
Карабах
69.8% (88)
Ничья
19.8% (25)
Мальмё
10.3% (13)
Тотал 2.5
Больше
52.17% (60)
Меньше
47.83% (55)
Обе команды забьют
Да
69.57% (80)
Нет
30.43% (35)
Популярный счёт
2:1 Карабах
34.1% (43)
1:0 Карабах
16.7% (21)
1:1 Ничья
15.9% (20)
3:1 Карабах
7.9% (10)
2:0 Карабах
4.8% (6)
1:2 Мальмё
4% (5)
0:0 Ничья
2.4% (3)
0:2 Мальмё
2.4% (3)
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