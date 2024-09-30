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  3. Лига Европы 2024-2025
Тур: 2. Стадион: .
Карабах
 
Позже
Мальмё
Прогнозы 48
Карабах 52.1% (25)
X 33.3% (16)
Мальмё 14.6% (7)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Карабах
Ничья
Мальмё
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Все Коэффициенты

Бомбардиры внутри турнира

Карабах
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мальмё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Карабах
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джафаргулиев Элвин 1 0
Мальмё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Берг Оливер 1 0
Рослер Колин 1 0

Результаты матчей

Карабах
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Мальмё
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

0
0
Карабах
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Мальмё
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
33%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
33%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Карабах
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Карабах - Сабах Баку 3:2 Тоттенхэм - Карабах 3:0 Карабах - Нефтчи 4:0 Карабах - Сабаил 2:1
Зиря - Карабах 1:3 Карабах - Динамо Загреб 0:2 Карабах - Туран Товуз 0:1 Динамо Загреб - Карабах 3:0 Лудогорец - Карабах 2:7 Карабах - Кяпаз 3:0 Карабах - Лудогорец 1:2 Араз ПФК - Карабах 1:4 Карабах - Линкольн 5:0 Линкольн - Карабах 0:2 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Карабах 2:5 Славен - Карабах 0:1 Виктория Пльзень - Карабах 1:2 Карабах - Кайзерслаутерн 1:3 Карабах - Зиря 2:1 Араз ПФК - Карабах 2:2
Мальмё
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Мальмё - Мьельбю 2:0 Мальмё - Рейнджерс 0:2 Мальмё - Хеккен 4:0 ГАИС - Мальмё 0:0
АИК - Мальмё 0:0 Мальмё - Юргорден 4:0 Спарта Прага - Мальмё 2:0 Кальмар - Мальмё 2:2 Мальмё - Спарта Прага 0:2 Мальмё - ИФК Норрчепинг 2:1 ПАОК - Мальмё 3:4 Хальмстад - Мальмё 0:1 Мальмё - ПАОК 2:2 Клаксвик - Мальмё 3:2 Мальмё - Сириус 0:1 Мальмё - Клаксвик 4:1 Сириус - Мальмё 3:4 Мьельбю - Мальмё 2:1 Мальмё - Хальмстад 5:1 Люнгбю - Мальмё 0:2

Результаты матчей

Карабах
Мальмё

Точный счет

3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

3:0
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Карабах
Мальмё

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аякс
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
ФКСБ
 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Лацио
 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Тоттенхэм
 1 1 0 0 3 - 0 3
5.
Галатасарай
 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
Рейнджерс
 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Славия Прага
 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Лион
 1 1 0 0 2 - 0 3
9.
АЗ Алкмаар
 1 1 0 0 3 - 2 3
10.
Будё-Глимт
 1 1 0 0 3 - 2 3
11.
Андерлехт
 1 1 0 0 2 - 1 3
12.
Брага
 1 1 0 0 2 - 1 3
13.
Фенербахче
 1 1 0 0 2 - 1 3
14.
Виктория Пльзень
 1 0 1 0 3 - 3 1
15.
Айнтрахт Фр
 1 0 1 0 3 - 3 1
16.
Атлетик Б
 1 0 1 0 1 - 1 1
17.
Хоффенхайм
 1 0 1 0 1 - 1 1
18.
Реал Сосьедад
 1 0 1 0 1 - 1 1
19.
Твенте
 1 0 1 0 1 - 1 1
20.
Манчестер Юнайтед
 1 0 1 0 1 - 1 1
21.
Мидтьюлланн
 1 0 1 0 1 - 1 1
22.
Ницца
 1 0 1 0 1 - 1 1
23.
Рома
 1 0 1 0 1 - 1 1
24.
Эльфсборг
 1 0 0 1 2 - 3 0
25.
Порту
 1 0 0 1 2 - 3 0
26.
Ференцварош
 1 0 0 1 1 - 2 0
27.
Маккаби Тель-Авив
 1 0 0 1 1 - 2 0
28.
Юнион Сент-Жиллуаз
 1 0 0 1 1 - 2 0
29.
ПАОК
 1 0 0 1 1 - 3 0
30.
Лудогорец
 1 0 0 1 0 - 2 0
31.
Мальмё
 1 0 0 1 0 - 2 0
32.
Олимпиакос
 1 0 0 1 0 - 2 0
33.
РФШ Рига
 1 0 0 1 1 - 4 0
34.
Динамо Киев
 1 0 0 1 0 - 3 0
35.
Карабах
 1 0 0 1 0 - 3 0
36.
Бешикташ
 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аякс
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
ФКСБ
 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Тоттенхэм
 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Галатасарай
 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Лион
 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
АЗ Алкмаар
 1 1 0 0 3 - 2 3
7.
Будё-Глимт
 1 1 0 0 3 - 2 3
8.
Андерлехт
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Брага
 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
Фенербахче
 1 1 0 0 2 - 1 3
11.
Айнтрахт Фр
 1 0 1 0 3 - 3 1
12.
Манчестер Юнайтед
 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Мидтьюлланн
 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Ницца
 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Рома
 1 0 1 0 1 - 1 1
16.
Лацио
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Рейнджерс
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Славия Прага
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Виктория Пльзень
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Атлетик Б
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Хоффенхайм
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Реал Сосьедад
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Твенте
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Эльфсборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
25.
Порту
 0 0 0 0 0 - 0 0
26.
Ференцварош
 0 0 0 0 0 - 0 0
27.
Маккаби Тель-Авив
 0 0 0 0 0 - 0 0
28.
Юнион Сент-Жиллуаз
 0 0 0 0 0 - 0 0
29.
ПАОК
 0 0 0 0 0 - 0 0
30.
Лудогорец
 1 0 0 1 0 - 2 0
31.
Мальмё
 1 0 0 1 0 - 2 0
32.
Олимпиакос
 0 0 0 0 0 - 0 0
33.
РФШ Рига
 0 0 0 0 0 - 0 0
34.
Динамо Киев
 1 0 0 1 0 - 3 0
35.
Карабах
 0 0 0 0 0 - 0 0
36.
Бешикташ
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лацио
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Рейнджерс
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Славия Прага
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Виктория Пльзень
 1 0 1 0 3 - 3 1
5.
Атлетик Б
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Хоффенхайм
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Реал Сосьедад
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Твенте
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Аякс
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
ФКСБ
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Тоттенхэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Галатасарай
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Лион
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
АЗ Алкмаар
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Будё-Глимт
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Андерлехт
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Брага
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Фенербахче
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Айнтрахт Фр
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Манчестер Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Мидтьюлланн
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Ницца
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Рома
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Эльфсборг
 1 0 0 1 2 - 3 0
25.
Порту
 1 0 0 1 2 - 3 0
26.
Ференцварош
 1 0 0 1 1 - 2 0
27.
Маккаби Тель-Авив
 1 0 0 1 1 - 2 0
28.
Юнион Сент-Жиллуаз
 1 0 0 1 1 - 2 0
29.
ПАОК
 1 0 0 1 1 - 3 0
30.
Лудогорец
 0 0 0 0 0 - 0 0
31.
Мальмё
 0 0 0 0 0 - 0 0
32.
Олимпиакос
 1 0 0 1 0 - 2 0
33.
РФШ Рига
 1 0 0 1 1 - 4 0
34.
Динамо Киев
 0 0 0 0 0 - 0 0
35.
Карабах
 1 0 0 1 0 - 3 0
36.
Бешикташ
 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Хёуге Йенс 2 (1)
ФКСБ Олару Дариус 2 (1)
Лацио Диа Булайе 2
АЗ Алкмаар Ван Боммел Рубен 2
Аякс Годс Мика 2
Весь список

Топ нарушителей
Фенербахче Осайи-Самуэль Брайт 1 1
Маккаби Тель-Авив Каничовски Габи 1 1
Будё-Глимт Дубвик Исак 1 1
Маккаби Тель-Авив Tyrese Asante 1 1
Андерлехт Ангуло Нильсон 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Карабах - Мальмё от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 октября 2024, осталось 2 дня 12 часов 6 минут.



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  • 26 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 48
    Карабах 52.1% (25)
    X 33.3% (16)
    Мальмё 14.6% (7)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Карабах
    Ничья
    Мальмё
    1.97
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Карабах - Мальмё

    Исход игры
    Карабах
    52.1% (25)
    Ничья
    33.3% (16)
    Мальмё
    14.6% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.48% (20)
    Меньше
    56.52% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    71.74% (33)
    Нет
    28.26% (13)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    27.1% (13)
    2:1 Карабах
    22.9% (11)
    3:1 Карабах
    12.5% (6)
    1:0 Карабах
    8.3% (4)
    0:0 Ничья
    6.3% (3)
    1:2 Мальмё
    6.3% (3)
    0:2 Мальмё
    6.3% (3)
    2:0 Карабах
    4.2% (2)
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