Тур: 2. Стадион: Имени Тофика Бахрамова.
Прогноз на матч от Liveresult
Бомбардиры внутри турнира
Карабах
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Мальмё
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Карабах
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джафаргулиев Элвин
|1
|0
Мальмё
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Берг Оливер
|1
|0
|Рослер Колин
|1
|0
Результаты матчей
Карабах
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Мальмё
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
0
0
Карабах
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Мальмё
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
33%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
33%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Карабах
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Карабах - Сабах Баку 3:2 Тоттенхэм - Карабах 3:0 Карабах - Нефтчи 4:0 Карабах - Сабаил 2:1
Зиря - Карабах 1:3 Карабах - Динамо Загреб 0:2 Карабах - Туран Товуз 0:1 Динамо Загреб - Карабах 3:0 Лудогорец - Карабах 2:7 Карабах - Кяпаз 3:0 Карабах - Лудогорец 1:2 Араз ПФК - Карабах 1:4 Карабах - Линкольн 5:0 Линкольн - Карабах 0:2 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Карабах 2:5 Славен - Карабах 0:1 Виктория Пльзень - Карабах 1:2 Карабах - Кайзерслаутерн 1:3 Карабах - Зиря 2:1 Араз ПФК - Карабах 2:2
Мальмё
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Мальмё - Мьельбю 2:0 Мальмё - Рейнджерс 0:2 Мальмё - Хеккен 4:0 ГАИС - Мальмё 0:0
АИК - Мальмё 0:0 Мальмё - Юргорден 4:0 Спарта Прага - Мальмё 2:0 Кальмар - Мальмё 2:2 Мальмё - Спарта Прага 0:2 Мальмё - ИФК Норрчепинг 2:1 ПАОК - Мальмё 3:4 Хальмстад - Мальмё 0:1 Мальмё - ПАОК 2:2 Клаксвик - Мальмё 3:2 Мальмё - Сириус 0:1 Мальмё - Клаксвик 4:1 Сириус - Мальмё 3:4 Мьельбю - Мальмё 2:1 Мальмё - Хальмстад 5:1 Люнгбю - Мальмё 0:2
Результаты матчей
Карабах
Мальмё
Точный счет
3:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
Точный счет
3:0
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Карабах
Мальмё
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Будё-Глимт
|Хёуге Йенс
|2 (1)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|2 (1)
|Лацио
|Диа Булайе
|2
|АЗ Алкмаар
|Ван Боммел Рубен
|2
|Аякс
|Годс Мика
|2
|Фенербахче
|Осайи-Самуэль Брайт
|1 1
|Маккаби Тель-Авив
|Каничовски Габи
|1 1
|Будё-Глимт
|Дубвик Исак
|1 1
|Маккаби Тель-Авив
|Tyrese Asante
|1 1
|Андерлехт
|Ангуло Нильсон
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Карабах - Мальмё
Исход игры
Карабах
52.1% (25)
Ничья
33.3% (16)
Мальмё
14.6% (7)
Тотал 2.5
Больше
43.48% (20)
Меньше
56.52% (26)
Обе команды забьют
Да
71.74% (33)
Нет
28.26% (13)
Популярный счёт
1:1 Ничья
27.1% (13)
2:1 Карабах
22.9% (11)
3:1 Карабах
12.5% (6)
1:0 Карабах
8.3% (4)
0:0 Ничья
6.3% (3)
1:2 Мальмё
6.3% (3)
0:2 Мальмё
6.3% (3)
2:0 Карабах
4.2% (2)
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