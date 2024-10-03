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  3. Лига Европы 2024-2025
Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Круашвили Гиорги
Маккаби Тель-Авив
0:1
Второй тайм: 64'
Мидтьюлланн
0'
0:1
39' Гол
Франкулино

Ход матча

39'
0:1
Франкулино
(Симсир Араль)
60'
 
Чилуфя Эдвард
Кухта Ян
61'
 
Аскилдсен Кристоффер
Симсир Араль

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 8 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 2
  • 240 Количество передач 197
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Прогнозы 112
Маккаби Тель-Авив 45.5% (51)
X 33% (37)
Мидтьюлланн 21.4% (24)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Маккаби Тель-Авив
Ничья
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90
Машпати
Рои
4
Лемкин
Став
18
Неманья
Стойич
13
Шломо
Раз
5
Нахмиас
Идан
42
Перец
Дор
14
Ван
Оверем
Йорис
28
Сиссоко
Иссуф
77
Давида
Ошер
19
Мадмон
Элад
33
Лейоус
Гишам
16
Олафссон
Элиас-Рафн
43
Мбабу
Кевин
4
Осман
Диао
22
Соренсен
Мадс
Бек
6
Андерссон
Йоэль
11
Осорио
Дарио
21
Кастильо
Денил
5
Мартинес
Эмилиано
58
Симсир
Араль
7
Франкулино
25
Кухта
Ян
Маккаби Тель-Авив
4-3-3
Мидтьюлланн
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Маккаби Тель-Авив
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Давида Ошер 1 (1) 0.5
Мидтьюлланн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Осорио Дарио 1 0.5
Франкулино 1 0.5
Андерссон Йоэль 0 0
Симсир Араль 0 0

Карточки

Маккаби Тель-Авив
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каничовски Габи 1 1
Асанте Тайриз 1 1
Шломо Раз 1 0
Мидтьюлланн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Осорио Дарио 1 0

Результаты матчей

Маккаби Тель-Авив
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Мидтьюлланн
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
1
Маккаби Тель-Авив
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Мидтьюлланн
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
1
100%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Маккаби Тель-Авив
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Маккаби Тель-Авив - Ирони Тибериас 1:1 Брага - Маккаби Тель-Авив 2:1 Ашдод - Маккаби Тель-Авив 0:2 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Катамон 2:1
Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Беэр-Шева 1:0 Маккаби Петах-Тиква - Маккаби Тель-Авив 0:3 Бачка-Топола - Маккаби Тель-Авив 1:5 Маккаби Тель-Авив - Бачка-Топола 3:0 Маккаби Тель-Авив - Бней-Сахнин 2:1 Маккаби Тель-Авив - Паневежис 3:0 Паневежис - Маккаби Тель-Авив 1:2 Маккаби Тель-Авив - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Маккаби Тель-Авив 1:1 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Петах-Тиква 2:0 Маккаби Тель-Авив - Омония Никосия 2:0 Ракув - Маккаби Тель-Авив 0:0 Рух Хожув - Маккаби Тель-Авив 0:5 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Бней-Рейне 2:0 Хапоэль Хайфа - Маккаби Тель-Авив 0:3 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Беэр-Шева 3:0
Мидтьюлланн
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Мидтьюлланн - Виборг 3:1 Мидтьюлланн - Хоффенхайм 1:1 Раннерс - Мидтьюлланн 2:2 Хиллерёд - Мидтьюлланн 1:4
Мидтьюлланн - Копенгаген 2:1 Силькеборг - Мидтьюлланн 1:3 Слован Братислава - Мидтьюлланн 3:2 Мидтьюлланн - Сённерйюск 3:2 Мидтьюлланн - Слован Братислава 1:1 Люнгбю - Мидтьюлланн 1:2 Ференцварош - Мидтьюлланн 1:1 Мидтьюлланн - Вайле 2:0 Мидтьюлланн - Ференцварош 2:0 Мидтьюлланн - Ольборг 2:0 Мидтьюлланн - УЭ Санта-Колома 1:0 Норшелланн - Мидтьюлланн 2:2 УЭ Санта-Колома - Мидтьюлланн 0:3 АГФ Орхус - Мидтьюлланн 1:1 Штурм Грац - Мидтьюлланн 1:0 Шальке 04 - Мидтьюлланн 2:4

Результаты матчей

Маккаби Тель-Авив
Мидтьюлланн

Точный счет

2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Маккаби Тель-Авив
Мидтьюлланн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аякс
 1:0 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Лацио
 3:1 2 2 0 0 6 - 1 6
3.
Тоттенхэм
 1:0 2 2 0 0 4 - 0 6
4.
Андерлехт
 2:1 2 2 0 0 4 - 2 6
5.
Галатасарай
 2:2 2 1 1 0 5 - 3 4
6.
Хоффенхайм
 2:0 2 1 1 0 3 - 1 4
7.
Мидтьюлланн
 1:0 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
ФКСБ
 1 1 0 0 4 - 1 3
9.
Рейнджерс
 1 1 0 0 2 - 0 3
10.
Славия Прага
 0:1 2 1 0 1 2 - 1 3
11.
Лион
 1 1 0 0 2 - 0 3
12.
АЗ Алкмаар
 1 1 0 0 3 - 2 3
13.
Будё-Глимт
 1 1 0 0 3 - 2 3
14.
Брага
 0:3 2 1 0 1 2 - 4 3
15.
Фенербахче
 1 1 0 0 2 - 1 3
16.
Мальмё
 2:1 2 1 0 1 2 - 3 3
17.
Олимпиакос
 3:0 2 1 0 1 3 - 2 3
18.
Виктория Пльзень
 1 0 1 0 3 - 3 1
19.
Айнтрахт Фр
 1 0 1 0 3 - 3 1
20.
Атлетик Б
 1 0 1 0 1 - 1 1
21.
Реал Сосьедад
 1:2 2 0 1 1 2 - 3 1
22.
Твенте
 1 0 1 0 1 - 1 1
23.
Манчестер Юнайтед
 1 0 1 0 1 - 1 1
24.
Ницца
 1:3 2 0 1 1 2 - 4 1
25.
Рома
 1 0 1 0 1 - 1 1
26.
РФШ Рига
 2:2 2 0 1 1 3 - 6 1
27.
Эльфсборг
 1 0 0 1 2 - 3 0
28.
Порту
 1 0 0 1 2 - 3 0
29.
Ференцварош
 0:1 2 0 0 2 1 - 3 0
30.
Маккаби Тель-Авив
 0:1 2 0 0 2 1 - 3 0
31.
Юнион Сент-Жиллуаз
 1 0 0 1 1 - 2 0
32.
ПАОК
 1 0 0 1 1 - 3 0
33.
Лудогорец
 1 0 0 1 0 - 2 0
34.
Динамо Киев
 0:2 2 0 0 2 0 - 5 0
35.
Карабах
 1:2 2 0 0 2 1 - 5 0
36.
Бешикташ
 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аякс
 1:0 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
ФКСБ
 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Лацио
 3:1 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Тоттенхэм
 1:0 1 1 0 0 3 - 0 3
5.
Галатасарай
 2:2 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
Лион
 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
АЗ Алкмаар
 1 1 0 0 3 - 2 3
8.
Будё-Глимт
 1 1 0 0 3 - 2 3
9.
Андерлехт
 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
Брага
 0:3 1 1 0 0 2 - 1 3
11.
Фенербахче
 1 1 0 0 2 - 1 3
12.
Хоффенхайм
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
13.
Олимпиакос
 3:0 1 1 0 0 3 - 0 3
14.
Айнтрахт Фр
 1 0 1 0 3 - 3 1
15.
Манчестер Юнайтед
 1 0 1 0 1 - 1 1
16.
Мидтьюлланн
 1:0 1 0 1 0 1 - 1 1
17.
Ницца
 1:3 1 0 1 0 1 - 1 1
18.
Рома
 1 0 1 0 1 - 1 1
19.
РФШ Рига
 2:2 1 0 1 0 2 - 2 1
20.
Рейнджерс
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Славия Прага
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
22.
Виктория Пльзень
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Атлетик Б
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Реал Сосьедад
 1:2 1 0 0 1 1 - 2 0
25.
Твенте
 0 0 0 0 0 - 0 0
26.
Эльфсборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
27.
Порту
 0 0 0 0 0 - 0 0
28.
Ференцварош
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
29.
Маккаби Тель-Авив
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
30.
Юнион Сент-Жиллуаз
 0 0 0 0 0 - 0 0
31.
ПАОК
 0 0 0 0 0 - 0 0
32.
Лудогорец
 1 0 0 1 0 - 2 0
33.
Мальмё
 2:1 1 0 0 1 0 - 2 0
34.
Динамо Киев
 0:2 1 0 0 1 0 - 3 0
35.
Карабах
 1:2 1 0 0 1 1 - 2 0
36.
Бешикташ
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аякс
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Лацио
 3:1 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Тоттенхэм
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Рейнджерс
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Славия Прага
 0:1 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Андерлехт
 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Мидтьюлланн
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Мальмё
 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Галатасарай
 2:2 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Виктория Пльзень
 1 0 1 0 3 - 3 1
11.
Атлетик Б
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Хоффенхайм
 2:0 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Реал Сосьедад
 1:2 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Твенте
 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
ФКСБ
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Лион
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
АЗ Алкмаар
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Будё-Глимт
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Брага
 0:3 1 0 0 1 0 - 3 0
20.
Фенербахче
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Айнтрахт Фр
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Манчестер Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Ницца
 1:3 1 0 0 1 1 - 3 0
24.
Рома
 0 0 0 0 0 - 0 0
25.
Эльфсборг
 1 0 0 1 2 - 3 0
26.
Порту
 1 0 0 1 2 - 3 0
27.
Ференцварош
 0:1 1 0 0 1 1 - 2 0
28.
Маккаби Тель-Авив
 0:1 1 0 0 1 1 - 2 0
29.
Юнион Сент-Жиллуаз
 1 0 0 1 1 - 2 0
30.
ПАОК
 1 0 0 1 1 - 3 0
31.
Лудогорец
 0 0 0 0 0 - 0 0
32.
Олимпиакос
 3:0 1 0 0 1 0 - 2 0
33.
РФШ Рига
 2:2 1 0 0 1 1 - 4 0
34.
Динамо Киев
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
35.
Карабах
 1:2 1 0 0 1 0 - 3 0
36.
Бешикташ
 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Хёуге Йенс 2 (1)
ФКСБ Олару Дариус 2 (1)
Тоттенхэм Сарр Пап Матар 2
Галатасарай Акгюн Юнус 2
Лацио Диа Булайе 2
Весь список

Топ нарушителей
Фенербахче Осайи-Самуэль Брайт 1 1
Маккаби Тель-Авив Каничовски Габи 1 1
Будё-Глимт Дубвик Исак 1 1
Маккаби Тель-Авив Асанте Тайриз 1 1
Андерлехт Ангуло Нильсон 1 1
Весь список
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    Прогнозы 112
    Маккаби Тель-Авив 45.5% (51)
    X 33% (37)
    Мидтьюлланн 21.4% (24)
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Маккаби Тель-Авив
    Ничья
    Мидтьюлланн
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Маккаби Тель-Авив 0:1 Мидтьюлланн

    Исход игры
    Маккаби Тель-Авив
    45.5% (51)
    Ничья
    33% (37)
    Мидтьюлланн
    21.4% (24)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.4% (55)
    Меньше
    48.6% (52)
    Обе команды забьют
    Да
    79.44% (85)
    Нет
    20.56% (22)
    Популярный счёт
    2:1 Маккаби Тель-Авив
    27.7% (31)
    1:1 Ничья
    26.8% (30)
    1:2 Мидтьюлланн
    11.6% (13)
    2:0 Маккаби Тель-Авив
    7.1% (8)
    1:0 Маккаби Тель-Авив
    7.1% (8)
    2:2 Ничья
    4.5% (5)
    0:1 Мидтьюлланн
    3.6% (4)
    2:3 Мидтьюлланн
    2.7% (3)
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