Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

89' Мидтьюлланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

89' Маккаби Тель-Авив совершает вбрасывание на половине поля противника

89' Г О О О О Л - Чилуфя Эдвард забивает с правой ноги!

89' Пинто Уэсли навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

88' Пинто Уэсли навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

86' Удар от ворот произведет Мидтьюлланн

86' Пинто Уэсли оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

84' Маккаби Тель-Авив совершает вбрасывание на своей половине поля

82' Кастильо Денил выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Маккаби Тель-Авив совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Сиссоко Иссуф получил желтую карточку от судьи

74' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на своей половине поля

74' Маккаби Тель-Авив совершает вбрасывание на своей половине поля

73' Удар от ворот произведет Мидтьюлланн

72' Тактическая замена. Elad Madmon уходит с поля и его заменяет Захави Эран

70' Хорошую попытку сделал Мартинес Эмилиано . Удар в створ, но вратарь начеку

70' Матч возобновлен

68' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

66' Мбабу Кевин из команды Мидтьюлланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

65' Нахмиас Идан получил желтую карточку от судьи

65' Хорошую попытку сделал Elad Madmon. Удар в створ, но вратарь начеку

64' Давида Ошер навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

63' Маккаби Тель-Авив совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Маккаби Тель-Авив совершает вбрасывание на своей половине поля

61' Матч возобновлен

60' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

58' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Мидтьюлланн

57' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

57' Неманья Стойич выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на своей половине поля

56' Маккаби Тель-Авив совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Лейоус Гишам оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

55' Перец Дор оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

55' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Неманья Стойич оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

54' Маккаби Тель-Авив совершает вбрасывание на своей половине поля

53' Удар от ворот произведет Мидтьюлланн

52' Маккаби Тель-Авив совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Маккаби Тель-Авив совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Давида Ошер навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.