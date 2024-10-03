Нумана отдала на Толиссо, которому по ноге пробил один из защитников. Судья снова зафиксировал нарушение правил. У нас масса фолов просто сегодня.

Маккосленд вместо Байрами на поле появился тем временем в составе команды хозяев. Очередная ротация в поединке, которую мы отмечаем в протоколе.

Ляказетт получает мяч на правом краю, сместился в центр и нанес удар в дальний угол, но рядом со стойкой сфера просвистела! Было опасно!

Маккосланд попытался по левому краю уйти от соперника. Выполнил он подачу в центр штрафной, где никого из партнеров не оказалось в той зоне.

Толиссо нанес дальний удар по воротам соперника - мяч летит намного выше рамки. Снова видим мы неточность в ситуации у ворот "Рейнджерса".

Прёппер сумел выполнить подкат под Ляказетта. В итоге сумел до мяча добраться защитник, который отправил сферу к боковой линии.

Не сдается сейчас команда хозяев. Пытаются игроки "Рейнджерса" избежать разгромного поражения и активно давят на ворота противника. Но "ткачи" не ошибаются.

Баррон и Черны с поля уходят. Раскин и Стерлинг на поле выходят. Отметим эти ротации в нашем матче.

Верету получает от рефери сейчас карточку желтого цвета. Заслуженный "горчичник" для игрока "Лиона", который слишком грубо сыграл в подкате.

Перри! Спасает сейчас бразилец свою команду после мощного удара Дауэлла. В итоге из самой "девятки" кипер вытаскивает сферу, переводя ее на угловой.

Готовятся сейчас ротации и в составе "Лиона". Как кажется, там сразу несколько игроков на поле появится. Ждем, кто появится на газоне.

Диавара вместо Верету, Бенрахма вместо Фофана на поле вышел. Будет еще одна ротация с минуты на минуту.

Нуама вместо Шерки на поле появился на поле. Очередная ротация на футбольном газоне.

Не все болельщики покинули пределы стадиона. Многие остались, так что коллектив из Глазго остается при сумасшедшей поддержке.

Бенрахма пробивает по воротам соперника с дальней дистанции - мяч летит значительно выше цели. Не самый точный выстрел мы увидели.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ФОФАНА! 1:4! Два дубля мы с вами сегодня увидели! Еще и голевая в активе игрока! Шерки прострелил мяч на дальнюю штангу с правого края, и Фофана спокойно переправил сферу в сетку!

Интересно! Некоторые фанаты "Рейнджерса" уже даже отправились к выходу. Только второй тайм ведь начался. Неужели никто не верит в успех хозяев уже?

Толиссо снова оказался на газоне. Держится он за лицо. И не понятно, сможет ли футболист встречу продолжить. Нет, все-таки на газон он возвращается.

Шерки отдал передачу на ход партнеру, но к игровому снаряду не успел Фофана. В итоге спокойно отбиваются хозяева, которые выбивают мяч в центр поля.

На левом фланге получили сейчас игроки хозяев мяч. На Дессерса шла подача, но на выходе первым сыграл голкипер "Лиона". Перри забрал снаряд в перчатки.

Шерки за неспортивное поведение от рефери получает сейчас карточку желтого цвета. Очередное наказание для игроков на поле. Первый "горчичник" для "Лиона".

Снова угловой заработал "Лион". Подача с левого края в центр. Попадает там в перекладину Чалета-Цар, а Затем Толиссо в упор пробивает в защитника на "ленточке"!

Не так много играть соперникам до конца встречи остается. Готовятся у нас замены на футбольном газоне. Сейчас узнаем, кто же на поле появится.

Перри снова высокий мяч в перчатки забирает. Уверенно он действовал на выходе, забрав сферу в перчатки в высоченном прыжке.

Замена в составе "Рейнджерс". На поле Дауэлл появился в составе шотландского коллектива тем временем. Лоуренс с поля ушел тем временем.

Ляказетт неудачно носом врезался в игрока "Рейнджерс". В итоге получил футболист даже был вынужден пределы поля покинуть, где ему оказали помощь.

Толиссо на левом фланге догнал мяч, выполнил подачу в центр штрафной, где никого из партнеров в тот момент не оказалось. Вынос мяча в центр поля последовал.

Фофана получил мяч на фланге, нанес он удар по воротам соперника, но попал в одного из защитников, который заблокировал угрозу.

Дессерс с правого края сумел выполнить подачу на Черны. Тот откатил на Байрами, а последний пробил намного правее цели. Неточно получилось!

Баррон получает сейчас желтую карточку. Вкатился он в Толиссо, за что тут же был наказан главным арбитром "горчичником".

Первый тайм

— И звучит у нас свисток на перерыв. После первого тайма "Лион" в гостях ведет в гостях - 3:1. Скоро продолжим, не переключайтесь.

45' Игрок "Лиона" снова на газоне оказался. Но, вроде как, Верету поднимается. Встречу он продолжит. Ну, третья замена - это было бы уже слишком.

45' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ЛЯКАЗЕТТ! 1:3!

Ничего себе! С левого края сместился Александр в центр, после чего пробил он в дальний угол, и мяч влетел впритирку с правой стойкой! Вот это голешник!

44' Вот так, забивает второй гол Ляказетт. Для "Лион" он третьим в матче становится. Французы сегодня играют великолепно.

44' Ньякат вместо Маты на поле появился в концовке игрового отрезка.

43' Шерки получает удар по ноге от соперника. В итоге слышим мы свисток, который фиксирует нарушение правил со стороны игроков шотландского коллектива.

42' Не сможет продолжить игру Мата, судя по всему. Уходит он с врачами за пределы поля. Ну, а в составе "ткачей" готовится замена в эти минуты.

40' В офсайде оказывается Дессерс. Мата у нас тем временем присел на газон. Судя по всему, ангольскому защитнику французской команды потребуется помощь.

39' После навеса от Тавернье мяч был выбит за пределы поля. Черны далее от партнера получил мяч, но игрок нанес удар намного правее цели.

38' Добавляет все-таки "Рейнджерс". Снова угловой зарабатывают хозяева на левом фланге. Отправляется Тавернье подавать сферу в чужую штрафную.

37' Батлэнд успел перехватить сейчас мяч у Фофана. Мог соперника на ударную позицию выбегать, но голкипер хозяев его на выходе опередил.

36' Сильная подача на дальнюю штангу от Тавернье идет. Никто там не касается снаряда, который в итоге выкатывается за пределы поля. От ворот.

35' Первый в матче угловой заработали шотландцы после неразберихи французского коллектива в своей штрафной. С левого края последует подача сейчас.

33' Шерки сейчас почти всю оборону соперника прошел, но Батлэнд успел выйти из рамки и сферу в свои перчатки уверенно поймал.

32' Ведут в счете "ткачи" и сейчас все карты в руках команды гостей, которая имеет преимущество и во владении мячом, как мне кажется.

31' ОПАСНО! Фофана сейчас выскочил на ворота соперника, после чего нанес удар в ближний угол, но вратарь "Рейнджерса" среагировал и смог свою команду выручить!

29' Попытались по левому флангу пройти к воротам шотландцы. Мы увидели подачу в центр, где на выходе уверенно сыграл вратарь.

28' "Лион" - 7-кратный чемпион Франции. 7 раз подряд "ткачи" выигрывали национальное первенство. Ранее ни одному клубу во Франции подобное не удавалось.

27' Какере вместо Матич на поле появился сейчас в составе "Лиона". Отметим эту ротацию в нашем поединке.

25' Матич успел ранее травму получить в одном из эпизодов. Судя по всему, серб игру продолжить не сможет. Ему нужна срочная замена?

24' Сауттар сорвал атаку соперника сейчас. В итоге снес он Ляказетта, получив в свой пассив карточку желтого цвета от главного арбитра.

23' Интересно, что при такой активной игре в атаке соперники пока не заработали ни одного углового на двоих. А ведь уже середина первого тайма идет.

21' Сэр Алекс Фергюсон сегодня на стадионе. Когда-то он играл за эту команду, а сегодня смотрит за ее игрой с трибун. Когда-то экс-наставник "МЮ" выигрывал с Абердином чемпионат Шотландии. Около 40 лет назад!

20' Первый гол в сезоне для Ляказетта. Ну, теперь игра наверняка у него пойдет. Футболист показал себя в ситуации с голом великолепно!

19' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ЛЯКАЗЕТТ! 1:2!

Как же "косячат" полевые игроки сегодня. Баррон сейчас отдал Фофана мяч на ровном месте. В итоге автор первого гола выкатил мяч на партнера, который переправил сферу в левый угол!

17' Отличная поддержка на стадионе в Шотландии. Фанаты гонят вперед свой коллектив, которые активно владеет игровым снарядом.

16' Отработал Черны в атаке сейчас, но упустил мяч он за пределы поля. Тем не менее, просит он трибуны подбодрить его и его команду.

14' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ЛОУРЕНС! 1:1!

Толиссо буквально подарил мяч соперникам в штрафной. Дессерс не смог мимо голкипера протолкнуть мяч, тогда как Лоуренс спокойно отправил сферу в сетку!

13' В позиционную атаку ушли шотландцы. Обступили они штрафную соперника. Забить пока игрокам не удается, несмотря на давление.

12' Хороший старт у нас в матче. Два невероятных момента имел "Рейнджерс", но не забил. А вот соперника со второй попытки мяч в ворота все-таки отправил.

10' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ФОФАНА! 0:1!

А вот и выходит вперед сейчас "Лион". Получил он мяч он своего партнера на правом краю, пробил в дальний угол, и мяч нырнул впритирку со стойкой!

9' БАТЛЭНД! Время спасать у кипера "Лиона". Ляказетт расстреливал ворота соперника, но тот прыгнул за мячом и свою команду выручил.

8' МОМЕНТИЩЕ! Байрами получил передачу слева, нанес удар в ближний угол, но кипер выручил свою команду. Черны с трех метров добивал, но направил мяч выше цели!

7' Да, прямо над полем салют. Это красиво, но страшновато. Это фанаты "Рейнджерса" чудят. Полиция информирует, что игру можно продолжать.

6' Петарды полетели сейчас на трибунах. Там даже что-то на поле вылетело. Арбитр может и встречу остановить по такому сценарию.

4' МОМЕНТ! Тавернье после неразберихи игроков "Лиона" в своей штрафной нанес удар по воротам соперника. Сумел свою команду выручить Герри!

3' ОПАСНО! Джефте нанес удар по воротам соперника сейчас, и сумел смахнуть мяч в сторону от рамки голкипер "Лиона"! Начало очень интригующее.

2' Футболисты "Рейнджерс" сегодня вышли на поле в бело-синих цветах, а игроки "Лиона" предстали перед нами в черно-белом обмундирование.