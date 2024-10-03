  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига Европы 2024-2025
Тур: 2. Стадион: .
Рейнджерс
1:4
Второй тайм: 90+'
Лион
0'
0:1
10' Гол
Фофана Малик
1:1
14' Гол
Лоуренс Том
1:2
19' Гол
Ляказетт Александр
25' Желтая карточка
Сауттар Джон
1:3
45' Гол
Ляказетт Александр
53' Желтая карточка
Баррон Коннор
1:4
55' Гол
Фофана Малик
65' Желтая карточка
Шерки Райан
72' Желтая карточка
Верету Жордан
83' Желтая карточка
Бенрахма Саид

Ход матча

10'
0:1
Фофана Малик
(Шерки Райан)
14'
Лоуренс Том
(Дессерс Сириль)
1:1
19'
1:2
Ляказетт Александр
(Фофана Малик)
25'
Сауттар Джон
 
28'
 
Какере Максанс
Матич Неманья
43'
 
Ньякат Мусса
Мата Клинтон
45'
1:3
Ляказетт Александр
(Фофана Малик)
46'
Дауэлл Киран
Лоуренс Том
 
53'
Баррон Коннор
 
55'
1:4
Фофана Малик
(Шерки Райан)
61'
Касанвирджо Нерайшо
Тавернье Джеймс
 
65'
 
Шерки Райан
69'
Раскин Николас
Баррон Коннор
 
69'
Стерлинг Дюжон
Черны Вацлав
 
72'
 
Верету Жордан
75'
 
Диавара Мамаду
Верету Жордан
75'
 
Бенрахма Саид
Фофана Малик
76'
 
Нуама Эрнест
Шерки Райан
81'
Маккосленд Росс
Байрами Недим
 
83'
 
Бенрахма Саид

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 7
  • 3 Угловые 2
  • 2 Офсайды 4
  • 11 Нарушения правил 2
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 50 Владение мячом, % 50
Прогнозы 111
Рейнджерс 29.7% (33)
X 47.7% (53)
Лион 22.5% (25)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Рейнджерс
Ничья
Лион
2.55
3.90
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Батлэнд
Джек
2
Тавернье
Джеймс
4
Проппер
Робин
5
Сауттар
Джон
22
Джефте
10
Мохаммед
Диоманд
8
Баррон
Коннор
18
Черны
Вацлав
11
Лоуренс
Том
14
Байрами
Недим
9
Дессерс
Сириль
23
Перри
Лукас
98
Мэйтленд-Найлс
Эйнсли
22
Мата
Клинтон
55
Чалета-Цар
Дуе
3
Тальяфико
Николас
8
Толиссо
Корентен
31
Матич
Неманья
7
Верету
Жордан
11
Фофана
Малик
10
Ляказетт
Александр
18
Шерки
Райан
Рейнджерс
4-2-3-1
Лион
4-3-3

История личных встреч

Рейнджерс
Лион

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

4 матча

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Первый тайм

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

История матчей

ЛЕ
1:1
ЛЕ
0:2
ТМС
0:2
ЛЧ
0:3

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
1.5

Среднее время на гол

0
60

Всего голов

1
5

Голов в среднем за матч

0.5
2.5

Среднее время на гол

180
36

Всего голов

1
8

Голов в среднем за матч

0.25
2

Тотал матчей

2.5
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

360
45

Бомбардиры внутри турнира

Рейнджерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лоуренс Том 1 0.5
Байрами Недим 1 0.5
Маккосленд Росс 1 0.5
Дессерс Сириль 0 0
Лион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фофана Малик 2 1
Ляказетт Александр 2 1
Шерки Райан 1 0.5
Бенрахма Саид 1 0.5
Заха Уилфрид 0 0
Мэйтленд-Найлс Эйнсли 0 0

Карточки

Рейнджерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Батлэнд Джек 1 0
Сауттар Джон 1 0
Баррон Коннор 1 0
Мохаммед Диоманд 1 0
Лион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тальяфико Николас 1 0
Верету Жордан 1 0
Бенрахма Саид 1 0
Шерки Райан 1 0

Результаты матчей

Рейнджерс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Лион
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
2
Рейнджерс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Лион
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
2

Голы по времени матча

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Рейнджерс
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Рейнджерс - Хиберниан 1:0 Мальмё - Рейнджерс 0:2 Рейнджерс - Данди 3:0 Данди Юнайтед - Рейнджерс 0:1
Селтик - Рейнджерс 3:0 Рейнджерс - Росс Каунти 6:0 Рейнджерс - Сент-Джонстон 2:0 Рейнджерс - Динамо Киев 0:2 Рейнджерс - Мотеруэлл 2:1 Динамо Киев - Рейнджерс 1:1 Хартс - Рейнджерс 0:0 Унион Берлин - Рейнджерс 4:4 Бирмингем - Рейнджерс 2:1 Рейнджерс - Манчестер Юнайтед 0:2 Аякс - Рейнджерс 2:1 Селтик - Рейнджерс 1:0 Хартс - Рейнджерс 3:3 Рейнджерс - Данди 5:2 Селтик - Рейнджерс 2:1 Рейнджерс - Килмарнок 4:1
Лион
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Тулуза - Лион 1:2 Лион - Олимпиакос 2:0 Лион - Марсель 2:3 Ланс - Лион 0:0
Лион - Страсбург 4:3 Лион - Монако 0:2 Ренн - Лион 3:0 Арсенал - Лион 2:0 Унион Берлин - Лион 0:4 Лион - Торино 0:0 Санкт-Паули - Лион 1:0 Сваровски Тироль - Лион 2:3 Лион - Шасьё Десин 7:0 Лион - ПСЖ 1:2 Лион - Страсбург 2:1 Клермон - Лион 0:1 Лилль - Лион 3:4 Лион - Монако 3:2 ПСЖ - Лион 4:1 Лион - Брест 4:3

Результаты матчей

Рейнджерс
Лион

Точный счет

0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Рейнджерс
Лион

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 1:0 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Лацио
 2 2 0 0 7 - 1 6
3.
Тоттенхэм
 2 2 0 0 5 - 1 6
4.
Лион
 4:1 2 2 0 0 6 - 1 6
5.
Андерлехт
 2 2 0 0 4 - 2 6
6.
Аякс
 2 1 1 0 5 - 1 4
7.
Галатасарай
 2 1 1 0 5 - 3 4
8.
Славия Прага
 2 1 1 0 3 - 1 4
9.
Будё-Глимт
 0:0 2 1 1 0 3 - 2 4
10.
Фенербахче
 2 1 1 0 3 - 2 4
11.
Айнтрахт Фр
 3:0 2 1 1 0 6 - 3 4
12.
Атлетик Б
 2 1 1 0 3 - 1 4
13.
Хоффенхайм
 2 1 1 0 3 - 1 4
14.
Мидтьюлланн
 2 1 1 0 3 - 1 4
15.
Рейнджерс
 1:4 2 1 0 1 3 - 4 3
16.
АЗ Алкмаар
 2 1 0 1 3 - 4 3
17.
Брага
 2 1 0 1 2 - 4 3
18.
Эльфсборг
 1:0 2 1 0 1 3 - 3 3
19.
Мальмё
 2 1 0 1 2 - 3 3
20.
Олимпиакос
 2 1 0 1 3 - 2 3
21.
Виктория Пльзень
 0:0 2 0 2 0 3 - 3 2
22.
Твенте
 2 0 2 0 2 - 2 2
23.
Манчестер Юнайтед
 3:3 2 0 2 0 4 - 4 2
24.
Реал Сосьедад
 2 0 1 1 2 - 3 1
25.
Ницца
 2 0 1 1 2 - 5 1
26.
Рома
 0:1 2 0 1 1 1 - 2 1
27.
Порту
 3:3 2 0 1 1 5 - 6 1
28.
Юнион Сент-Жиллуаз
 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
29.
Лудогорец
 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1
30.
РФШ Рига
 2 0 1 1 3 - 6 1
31.
Ференцварош
 2 0 0 2 2 - 4 0
32.
Маккаби Тель-Авив
 2 0 0 2 1 - 4 0
33.
ПАОК
 0:1 2 0 0 2 1 - 4 0
34.
Динамо Киев
 2 0 0 2 0 - 5 0
35.
Карабах
 2 0 0 2 1 - 5 0
36.
Бешикташ
 0:3 2 0 0 2 0 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аякс
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
ФКСБ
 1:0 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Лацио
 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
Тоттенхэм
 1 1 0 0 3 - 0 3
5.
Галатасарай
 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
Лион
 4:1 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
АЗ Алкмаар
 1 1 0 0 3 - 2 3
8.
Будё-Глимт
 0:0 1 1 0 0 3 - 2 3
9.
Андерлехт
 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
Брага
 1 1 0 0 2 - 1 3
11.
Фенербахче
 1 1 0 0 2 - 1 3
12.
Атлетик Б
 1 1 0 0 2 - 0 3
13.
Хоффенхайм
 1 1 0 0 2 - 0 3
14.
Эльфсборг
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
15.
Олимпиакос
 1 1 0 0 3 - 0 3
16.
Славия Прага
 1 0 1 0 1 - 1 1
17.
Виктория Пльзень
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
18.
Айнтрахт Фр
 3:0 1 0 1 0 3 - 3 1
19.
Твенте
 1 0 1 0 1 - 1 1
20.
Манчестер Юнайтед
 3:3 1 0 1 0 1 - 1 1
21.
Мидтьюлланн
 1 0 1 0 1 - 1 1
22.
Ницца
 1 0 1 0 1 - 1 1
23.
Рома
 0:1 1 0 1 0 1 - 1 1
24.
Порту
 3:3 1 0 1 0 3 - 3 1
25.
Юнион Сент-Жиллуаз
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
26.
РФШ Рига
 1 0 1 0 2 - 2 1
27.
Рейнджерс
 1:4 1 0 0 1 1 - 4 0
28.
Реал Сосьедад
 1 0 0 1 1 - 2 0
29.
Ференцварош
 1 0 0 1 1 - 2 0
30.
Маккаби Тель-Авив
 1 0 0 1 0 - 2 0
31.
ПАОК
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
32.
Лудогорец
 0:0 1 0 0 1 0 - 2 0
33.
Мальмё
 1 0 0 1 0 - 2 0
34.
Динамо Киев
 1 0 0 1 0 - 3 0
35.
Карабах
 1 0 0 1 1 - 2 0
36.
Бешикташ
 0:3 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Лацио
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Тоттенхэм
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Рейнджерс
 1:4 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Славия Прага
 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Лион
 4:1 1 1 0 0 4 - 1 3
7.
Андерлехт
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Айнтрахт Фр
 3:0 1 1 0 0 3 - 0 3
9.
Мидтьюлланн
 1 1 0 0 2 - 0 3
10.
Мальмё
 1 1 0 0 2 - 1 3
11.
Аякс
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Галатасарай
 1 0 1 0 2 - 2 1
13.
Будё-Глимт
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Фенербахче
 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Виктория Пльзень
 0:0 1 0 1 0 3 - 3 1
16.
Атлетик Б
 1 0 1 0 1 - 1 1
17.
Хоффенхайм
 1 0 1 0 1 - 1 1
18.
Реал Сосьедад
 1 0 1 0 1 - 1 1
19.
Твенте
 1 0 1 0 1 - 1 1
20.
Манчестер Юнайтед
 3:3 1 0 1 0 3 - 3 1
21.
Лудогорец
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
22.
АЗ Алкмаар
 1 0 0 1 0 - 2 0
23.
Брага
 1 0 0 1 0 - 3 0
24.
Ницца
 1 0 0 1 1 - 4 0
25.
Рома
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
26.
Эльфсборг
 1:0 1 0 0 1 2 - 3 0
27.
Порту
 3:3 1 0 0 1 2 - 3 0
28.
Ференцварош
 1 0 0 1 1 - 2 0
29.
Маккаби Тель-Авив
 1 0 0 1 1 - 2 0
30.
Юнион Сент-Жиллуаз
 0:0 1 0 0 1 1 - 2 0
31.
ПАОК
 0:1 1 0 0 1 1 - 3 0
32.
Олимпиакос
 1 0 0 1 0 - 2 0
33.
РФШ Рига
 1 0 0 1 1 - 4 0
34.
Динамо Киев
 1 0 0 1 0 - 2 0
35.
Карабах
 1 0 0 1 0 - 3 0
36.
Бешикташ
 0:3 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Порту Омородион Сэмюэль 3
ФКСБ Олару Дариус 2 (2)
Лион Фофана Малик 2 (2)
Будё-Глимт Хёуге Йенс 2 (1)
Лион Ляказетт Александр 2
Весь список

Топ нарушителей
Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 1 1
Фенербахче Осайи-Самуэль Брайт 1 1
ФКСБ Олару Дариус 1 1
Маккаби Тель-Авив Каничовски Габи 1 1
Будё-Глимт Дубвик Исак 1 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 89'
    Не сдается сейчас команда хозяев. Пытаются игроки "Рейнджерса" избежать разгромного поражения и активно давят на ворота противника. Но "ткачи" не ошибаются.
  • 87'
    Прёппер сумел выполнить подкат под Ляказетта. В итоге сумел до мяча добраться защитник, который отправил сферу к боковой линии. 
  • 86'
    Толиссо нанес дальний удар по воротам соперника - мяч летит намного выше рамки. Снова видим мы неточность в ситуации у ворот "Рейнджерса".
  • 84'
    Маккосланд попытался по левому краю уйти от соперника. Выполнил он подачу в центр штрафной, где никого из партнеров не оказалось в той зоне. 
  • Опасный момент
    83'
    Ляказетт получает мяч на правом краю, сместился в центр и нанес удар в дальний угол, но рядом со стойкой сфера просвистела! Было опасно!
  • Замена
    82'
    Маккосленд вместо Байрами на поле появился тем временем в составе команды хозяев. Очередная ротация в поединке, которую мы отмечаем в протоколе.
  • Фол, нарушение
    80'
    Нумана отдала на Толиссо, которому по ноге пробил один из защитников. Судья снова зафиксировал нарушение правил. У нас масса фолов просто сегодня. 
  • 79'
    Бенрахма пробивает по воротам соперника с дальней дистанции - мяч летит значительно выше цели. Не самый точный выстрел мы увидели. 
  • 77'
    Не все болельщики покинули пределы стадиона. Многие остались, так что коллектив из Глазго остается при сумасшедшей поддержке. 
  • Замена
    76'
    Нуама вместо Шерки на поле появился на поле. Очередная ротация на футбольном газоне. 
  • Замена
    74'
    Диавара вместо Верету, Бенрахма вместо Фофана на поле вышел. Будет еще одна ротация с минуты на минуту. 
  • 73'
    Готовятся сейчас ротации и в составе "Лиона". Как кажется, там сразу несколько игроков на поле появится. Ждем, кто появится на газоне. 
  • Опасный момент
    72'
    Перри! Спасает сейчас бразилец свою команду после мощного удара Дауэлла. В итоге из самой "девятки" кипер вытаскивает сферу, переводя ее на угловой. 
  • Желтая карточка
    71'
    Верету получает от рефери сейчас карточку желтого цвета. Заслуженный "горчичник" для игрока "Лиона", который слишком грубо сыграл в подкате. 
  • Замена
    69'
    Баррон и Черны с поля уходят. Раскин и Стерлинг на поле выходят. Отметим эти ротации в нашем матче. 
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    • 68'
      Перри снова высокий мяч в перчатки забирает. Уверенно он действовал на выходе, забрав сферу в перчатки в высоченном прыжке. 
    • 67'
      Не так много играть соперникам до конца встречи остается. Готовятся у нас замены на футбольном газоне. Сейчас узнаем, кто же на поле появится. 
    • Опасный момент
      65'
      Снова угловой заработал "Лион". Подача с левого края в центр. Попадает там в перекладину Чалета-Цар, а Затем Толиссо в упор пробивает в защитника на "ленточке"!
    • Желтая карточка
      64'
      Шерки за неспортивное поведение от рефери получает сейчас карточку желтого цвета. Очередное наказание для игроков на поле. Первый "горчичник" для "Лиона".
    • 62'
      На левом фланге получили сейчас игроки хозяев мяч. На Дессерса шла подача, но на выходе первым сыграл голкипер "Лиона". Перри забрал снаряд в перчатки.
    • Замена
      61'
      Тавернье отправляется отдыхать за пределы поля. Касанвирджо выходит на футбольный газон местного стадиона. 
    • 60'
      Шерки отдал передачу на ход партнеру, но к игровому снаряду не успел Фофана. В итоге спокойно отбиваются хозяева, которые выбивают мяч в центр поля. 
    • Травма, повреждение
      58'
      Толиссо снова оказался на газоне. Держится он за лицо. И не понятно, сможет ли футболист встречу продолжить. Нет, все-таки на газон он возвращается. 
    • 57'
      Интересно! Некоторые фанаты "Рейнджерса" уже даже отправились к выходу. Только второй тайм ведь начался. Неужели никто не верит в успех хозяев уже?
    • 2 гола - дубль!
      55'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ФОФАНА! 1:4!
      Два дубля мы с вами сегодня увидели! Еще и голевая в активе игрока! Шерки прострелил мяч на дальнюю штангу с правого края, и Фофана спокойно переправил сферу в сетку!
    • Желтая карточка
      54'
      Баррон получает сейчас желтую карточку. Вкатился он в Толиссо, за что тут же был наказан главным арбитром "горчичником". 
    • 53'
      Дессерс с правого края сумел выполнить подачу на Черны. Тот откатил на Байрами, а последний пробил намного правее цели. Неточно получилось!
    • 51'
      Фофана получил мяч на фланге, нанес он удар по воротам соперника, но попал в одного из защитников, который заблокировал угрозу.
    • 50'
      Толиссо на левом фланге догнал мяч, выполнил подачу в центр штрафной, где никого из партнеров в тот момент не оказалось. Вынос мяча в центр поля последовал. 
    • Травма, повреждение
      49'
      Ляказетт неудачно носом врезался в игрока "Рейнджерс". В итоге получил футболист даже был вынужден пределы поля покинуть, где ему оказали помощь. 
    • Замена
      47'
      Замена в составе "Рейнджерс". На поле Дауэлл появился в составе шотландского коллектива тем временем. Лоуренс с поля ушел тем временем. 
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм стартовал в нашем матче! Удачи командам, поехали!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      И звучит у нас свисток на перерыв. После первого тайма "Лион" в гостях ведет в гостях - 3:1. Скоро продолжим, не переключайтесь.
    • Травма, повреждение
      45'
      Игрок "Лиона" снова на газоне оказался. Но, вроде как, Верету поднимается. Встречу он продолжит. Ну, третья замена - это было бы уже слишком.
    • 2 гола - дубль!
      45'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ЛЯКАЗЕТТ! 1:3!
      Ничего себе! С левого края сместился Александр в центр, после чего пробил он в дальний угол, и мяч влетел впритирку с правой стойкой! Вот это голешник!
    • 44'
      Вот так, забивает второй гол Ляказетт. Для "Лион" он третьим в матче становится. Французы сегодня играют великолепно. 
    • Замена
      44'
      Ньякат вместо Маты на поле появился в концовке игрового отрезка. 
    • Фол, нарушение
      43'
      Шерки получает удар по ноге от соперника. В итоге слышим мы свисток, который фиксирует нарушение правил со стороны игроков шотландского коллектива.
    • 42'
      Не сможет продолжить игру Мата, судя по всему. Уходит он с врачами за пределы поля. Ну, а в составе "ткачей" готовится замена в эти минуты. 
    • Травма, повреждение
      40'
      В офсайде оказывается Дессерс. Мата у нас тем временем присел на газон. Судя по всему, ангольскому защитнику французской команды потребуется помощь.
    • Угловой
      39'
      После навеса от Тавернье мяч был выбит за пределы поля. Черны далее от партнера получил мяч, но игрок нанес удар намного правее цели. 
    • 38'
      Добавляет все-таки "Рейнджерс". Снова угловой зарабатывают хозяева на левом фланге. Отправляется Тавернье подавать сферу в чужую штрафную. 
    • 37'
      Батлэнд успел перехватить сейчас мяч у Фофана. Мог соперника на ударную позицию выбегать, но голкипер хозяев его на выходе опередил. 
    • 36'
      Сильная подача на дальнюю штангу от Тавернье идет. Никто там не касается снаряда, который в итоге выкатывается за пределы поля. От ворот. 
    • Угловой
      35'
      Первый в матче угловой заработали шотландцы после неразберихи французского коллектива в своей штрафной. С левого края последует подача сейчас. 
    • 33'
      Шерки сейчас почти всю оборону соперника прошел, но Батлэнд успел выйти из рамки и сферу в свои перчатки уверенно поймал. 
    • 32'
      Ведут в счете "ткачи" и сейчас все карты в руках команды гостей, которая имеет преимущество и во владении мячом, как мне кажется. 
    • Опасный момент
      31'
      ОПАСНО! Фофана сейчас выскочил на ворота соперника, после чего нанес удар в ближний угол, но вратарь "Рейнджерса" среагировал и смог свою команду выручить!
    • 29'
      Попытались по левому флангу пройти к воротам шотландцы. Мы увидели подачу в центр, где на выходе уверенно сыграл вратарь. 
    • 28'
      "Лион" - 7-кратный чемпион Франции. 7 раз подряд "ткачи" выигрывали национальное первенство. Ранее ни одному клубу во Франции подобное не удавалось. 
    • Замена
      27'
      Какере вместо Матич на поле появился сейчас в составе "Лиона". Отметим эту ротацию в нашем поединке.
    • Травма, повреждение
      25'
      Матич успел ранее травму получить в одном из эпизодов. Судя по всему, серб игру продолжить не сможет. Ему нужна срочная замена?
    • Желтая карточка
      24'
      Сауттар сорвал атаку соперника сейчас. В итоге снес он Ляказетта, получив в свой пассив карточку желтого цвета от главного арбитра. 
    • 23'
      Интересно, что при такой активной игре в атаке соперники пока не заработали ни одного углового на двоих. А ведь уже середина первого тайма идет. 
    • 21'
      Сэр Алекс Фергюсон сегодня на стадионе. Когда-то он играл за эту команду, а сегодня смотрит за ее игрой с трибун. Когда-то экс-наставник "МЮ" выигрывал с Абердином чемпионат Шотландии. Около 40 лет назад!
    • 20'
      Первый гол в сезоне для Ляказетта. Ну, теперь игра наверняка у него пойдет. Футболист показал себя в ситуации с голом великолепно!
    • Описание гола
      19'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ЛЯКАЗЕТТ! 1:2!
      Как же "косячат" полевые игроки сегодня. Баррон сейчас отдал Фофана мяч на ровном месте. В итоге автор первого гола выкатил мяч на партнера, который переправил сферу в левый угол!
    • 17'
      Отличная поддержка на стадионе в Шотландии. Фанаты гонят вперед свой коллектив, которые активно владеет игровым снарядом.
    • 16'
      Отработал Черны в атаке сейчас, но упустил мяч он за пределы поля. Тем не менее, просит он трибуны подбодрить его и его команду. 
    • Описание гола
      14'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ЛОУРЕНС! 1:1!
      Толиссо буквально подарил мяч соперникам в штрафной. Дессерс не смог мимо голкипера протолкнуть мяч, тогда как Лоуренс спокойно отправил сферу в сетку!
    • 13'
      В позиционную атаку ушли шотландцы. Обступили они штрафную соперника. Забить пока игрокам не удается, несмотря на давление.
    • 12'
      Хороший старт у нас в матче. Два невероятных момента имел "Рейнджерс", но не забил. А вот соперника со второй попытки мяч в ворота все-таки отправил. 
    • Описание гола
      10'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ФОФАНА! 0:1!
      А вот и выходит вперед сейчас "Лион". Получил он мяч он своего партнера на правом краю, пробил в дальний угол, и мяч нырнул впритирку со стойкой!
    • Опасный момент
      9'
      БАТЛЭНД! Время спасать у кипера "Лиона". Ляказетт расстреливал ворота соперника, но тот прыгнул за мячом и свою команду выручил. 
    • Опасный момент
      8'
      МОМЕНТИЩЕ! Байрами получил передачу слева, нанес удар в ближний угол, но кипер выручил свою команду. Черны с трех метров добивал, но направил мяч выше цели!
    • 7'
      Да, прямо над полем салют. Это красиво, но страшновато. Это фанаты "Рейнджерса" чудят. Полиция информирует, что игру можно продолжать. 
    • 6'
      Петарды полетели сейчас на трибунах. Там даже что-то на поле вылетело. Арбитр может и встречу остановить по такому сценарию.
    • Опасный момент
      4'
      МОМЕНТ! Тавернье после неразберихи игроков "Лиона" в своей штрафной нанес удар по воротам соперника. Сумел свою команду выручить Герри!
    • Опасный момент
      3'
      ОПАСНО! Джефте нанес удар по воротам соперника сейчас, и сумел смахнуть мяч в сторону от рамки голкипер "Лиона"! Начало очень интригующее.
    • 2'
      Футболисты "Рейнджерс" сегодня вышли на поле в бело-синих цветах, а игроки "Лиона" предстали перед нами в черно-белом обмундирование. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Под шум "Айброкс" наша встреча стартует! Удачи соперникам, поехали!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ibrox Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:1 – на это поставили 41.4% пользователей.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Рейнджерс 1:4 Лион

    Исход игры
    Рейнджерс
    29.7% (33)
    Ничья
    47.7% (53)
    Лион
    22.5% (25)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.93% (47)
    Меньше
    56.07% (60)
    Обе команды забьют
    Да
    86.92% (93)
    Нет
    13.08% (14)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    41.4% (46)
    2:1 Рейнджерс
    18% (20)
    1:2 Лион
    14.4% (16)
    2:2 Ничья
    5.4% (6)
    1:0 Рейнджерс
    5.4% (6)
    0:1 Лион
    3.6% (4)
    2:0 Рейнджерс
    2.7% (3)
    3:1 Рейнджерс
    1.8% (2)
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