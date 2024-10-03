Тур: 2. Стадион: Айброкс.
0'
0:1
10' ГолФофана Малик
1:1
14' ГолЛоуренс Том
1:2
19' ГолЛяказетт Александр
25' Желтая карточкаСауттар Джон
1:3
45' ГолЛяказетт Александр
53' Желтая карточкаБаррон Коннор
1:4
55' ГолФофана Малик
65' Желтая карточкаШерки Райан
72' Желтая карточкаВерету Жордан
83' Желтая карточкаБенрахма Саид
Ход матча
10'
0:1
14'
1:1
19'
25'
45'
53'
55'
1:4
65'
72'
83'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 7
-
3 Угловые 2
-
2 Офсайды 4
-
11 Нарушения правил 2
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
50 Владение мячом, % 50
Прогноз на матч от Liveresult
22
Джефте
18
Черны
Вацлав
11
Лоуренс
Том
23
Перри
Лукас
22
Мата
Клинтон
11
Фофана
Малик
18
Шерки
Райан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 ДжефтеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Черны ВацлавПолузащитник
-
11 Лоуренс ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Келли ЛиамВратарь
- Защитник
-
27 Балогун ЛеонЗащитник
-
38 Кинг ЛеонЗащитник
- Защитник
-
20 Дауэлл КиранПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Игаман ХамзаНападающий
-
50 Лавлейс ЗакНападающий
-
Главный тренер: Клеман Филипп
- Основной состав
-
23 Перри ЛукасВратарь
- Защитник
-
22 Мата КлинтонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Фофана МаликНападающий
- Нападающий
-
18 Шерки РайанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
40 Дескамп РемиВратарь
-
16 АбнерЗащитник
-
19 Ньякат МуссаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
12 Заха УилфридНападающий
- Нападающий
-
37 Нуама ЭрнестНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сейдж Пьер
История личных встреч
Рейнджерс
Лион
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
4 матча
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Первый тайм
50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
1.5
Среднее время на гол
0
60
Всего голов
1
5
Голов в среднем за матч
0.5
2.5
Среднее время на гол
180
36
Всего голов
1
8
Голов в среднем за матч
0.25
2
Тотал матчей
2.5
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
360
45
Бомбардиры внутри турнира
Рейнджерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лоуренс Том
|1
|0.5
|Байрами Недим
|1
|0.5
|Маккосленд Росс
|1
|0.5
|Дессерс Сириль
|0
|0
Лион
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фофана Малик
|2
|1
|Ляказетт Александр
|2
|1
|Шерки Райан
|1
|0.5
|Бенрахма Саид
|1
|0.5
|Заха Уилфрид
|0
|0
|Мэйтленд-Найлс Эйнсли
|0
|0
Карточки
Рейнджерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Батлэнд Джек
|1
|0
|Сауттар Джон
|1
|0
|Баррон Коннор
|1
|0
|Мохаммед Диоманд
|1
|0
Лион
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тальяфико Николас
|1
|0
|Верету Жордан
|1
|0
|Бенрахма Саид
|1
|0
|Шерки Райан
|1
|0
Результаты матчей
Рейнджерс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Лион
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
2
Рейнджерс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Лион
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
2
Голы по времени матча
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Рейнджерс
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Рейнджерс - Хиберниан 1:0 Мальмё - Рейнджерс 0:2 Рейнджерс - Данди 3:0 Данди Юнайтед - Рейнджерс 0:1
Селтик - Рейнджерс 3:0 Рейнджерс - Росс Каунти 6:0 Рейнджерс - Сент-Джонстон 2:0 Рейнджерс - Динамо Киев 0:2 Рейнджерс - Мотеруэлл 2:1 Динамо Киев - Рейнджерс 1:1 Хартс - Рейнджерс 0:0 Унион Берлин - Рейнджерс 4:4 Бирмингем - Рейнджерс 2:1 Рейнджерс - Манчестер Юнайтед 0:2 Аякс - Рейнджерс 2:1 Селтик - Рейнджерс 1:0 Хартс - Рейнджерс 3:3 Рейнджерс - Данди 5:2 Селтик - Рейнджерс 2:1 Рейнджерс - Килмарнок 4:1
Лион
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Тулуза - Лион 1:2 Лион - Олимпиакос 2:0 Лион - Марсель 2:3 Ланс - Лион 0:0
Лион - Страсбург 4:3 Лион - Монако 0:2 Ренн - Лион 3:0 Арсенал - Лион 2:0 Унион Берлин - Лион 0:4 Лион - Торино 0:0 Санкт-Паули - Лион 1:0 Сваровски Тироль - Лион 2:3 Лион - Шасьё Десин 7:0 Лион - ПСЖ 1:2 Лион - Страсбург 2:1 Клермон - Лион 0:1 Лилль - Лион 3:4 Лион - Монако 3:2 ПСЖ - Лион 4:1 Лион - Брест 4:3
Результаты матчей
Рейнджерс
Лион
Точный счет
0:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
0:2
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Рейнджерс
Лион
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|3.
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|4.
|4:1
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|5.
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|6.
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|7.
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|8.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|9.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|10.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|11.
|3:0
|2
|1
|1
|0
|6 - 3
|4
|12.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|13.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|14.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|15.
|1:4
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|16.
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|17.
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|18.
|1:0
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|19.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|20.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|21.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|22.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|23.
|3:3
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|24.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|25.
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|26.
|0:1
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|27.
|3:3
|2
|0
|1
|1
|5 - 6
|1
|28.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|29.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|30.
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|1
|31.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|32.
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|33.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|34.
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|35.
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|36.
|0:3
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|6.
|4:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|8.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|9.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|10.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|11.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|12.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|13.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|14.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|15.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|16.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|17.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|18.
|3:0
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|19.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|20.
|3:3
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|21.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|22.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|23.
|0:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|24.
|3:3
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|25.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|26.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|27.
|1:4
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|28.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|29.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|30.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|31.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|32.
|0:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|33.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|34.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|35.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|36.
|0:3
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|1:4
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|4:1
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|7.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|3:0
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|9.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|10.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|11.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|13.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|16.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|17.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|18.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|19.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|20.
|3:3
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|21.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|22.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|23.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|24.
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|25.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|26.
|1:0
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|27.
|3:3
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|28.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|29.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|30.
|0:0
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|31.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|32.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|33.
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|34.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|35.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|36.
|0:3
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Порту
|Омородион Сэмюэль
|3
|ФКСБ
|Олару Дариус
|2 (2)
|Лион
|Фофана Малик
|2 (2)
|Будё-Глимт
|Хёуге Йенс
|2 (1)
|Лион
|Ляказетт Александр
|2
|Манчестер Юнайтед
|Фернандеш Бруну
|1 1
|Фенербахче
|Осайи-Самуэль Брайт
|1 1
|ФКСБ
|Олару Дариус
|1 1
|Маккаби Тель-Авив
|Каничовски Габи
|1 1
|Будё-Глимт
|Дубвик Исак
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Рейнджерс 1:4 Лион
Исход игры
Рейнджерс
29.7% (33)
Ничья
47.7% (53)
Лион
22.5% (25)
Тотал 2.5
Больше
43.93% (47)
Меньше
56.07% (60)
Обе команды забьют
Да
86.92% (93)
Нет
13.08% (14)
Популярный счёт
1:1 Ничья
41.4% (46)
2:1 Рейнджерс
18% (20)
1:2 Лион
14.4% (16)
2:2 Ничья
5.4% (6)
1:0 Рейнджерс
5.4% (6)
0:1 Лион
3.6% (4)
2:0 Рейнджерс
2.7% (3)
3:1 Рейнджерс
1.8% (2)
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