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  3. Лига Европы 2024-2025
Тур: 2. Стадион: .
Юнион Сент-Жиллуаз
0:0
Второй тайм: 82'
Будё-Глимт
0'
22' Желтая карточка
Бьортуфт Один Лурас
51' Желтая карточка
Матида Коки
68' Желтая карточка
Ньянг Уссейну
78' Желтая карточка
Бёрджесс Кристиан

Ход матча

22'
 
Бьортуфт Один Лурас
46'
 
Томич Михал
Сьоволд Фредрик
51'
Матида Коки
 
61'
 
Гундерсен Йостейн
Нильсен Вилладс
68'
Ньянг Уссейну
 
71'
Халаили Анан
Ньянг Уссейну
 
71'
 
Салтнес Ульрик
Фет Сондре
78'
Бёрджесс Кристиан
 
80'
Лейсен Федде
Сайкс Росс
 

Статистика матча

  • 11 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 0
  • 2 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 7
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 46 Владение мячом, % 54
Прогнозы 111
Юнион Сент-Жиллуаз 47.7% (53)
X 26.1% (29)
Будё-Глимт 26.1% (29)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Ничья
Будё-Глимт
2.00
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
49
Морис
Антони
21
Кастро-Монтес
Алессио
16
Бёрджесс
Кристиан
26
Сайкс
Росс
28
Матида
Коки
27
Садики
Ноа
24
Ванхутт
Шарль
4
Расмуссен
Матиас
13
Родригес
Кевин
II
9
Иванович
Франьо
22
Ньянг
Уссейну
12
Хайкин
Никита
20
Сьоволд
Фредрик
2
Нильсен
Вилладс
4
Бьортуфт
Один
Лурас
15
Бьоркан
Фредерик
26
Эвьен
Хэкон
7
Берг
Патрик
19
Фет
Сондре
77
Синкернагель
Филип
9
Хог
Каспер
Ваарст
23
Хёуге
Йенс
Юнион Сент-Жиллуаз
4-3-3
Будё-Глимт
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Юнион Сент-Жиллуаз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сайкс Росс 1 0.5
Иванович Франьо 0 0
Будё-Глимт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хёуге Йенс 2 1
Хог Каспер Ваарст 1 0.5
Салтнес Ульрик 0 0

Карточки

Юнион Сент-Жиллуаз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макаллистер Кевин 0 1
Буфаль Софиан 1 0
Матида Коки 1 0
Ньянг Уссейну 1 0
Ванхутт Шарль 1 0
Будё-Глимт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дубвик Исак 1 1
Берг Патрик 1 0
Бьортуфт Один Лурас 1 0

Результаты матчей

Юнион Сент-Жиллуаз
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Будё-Глимт
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
3
Юнион Сент-Жиллуаз
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Будё-Глимт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
3

Голы по времени матча

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Юнион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Юнион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 3:0 Фенербахче - Юнион Сент-Жиллуаз 2:1 Стандард - Юнион Сент-Жиллуаз 0:0 Антверпен - Юнион Сент-Жиллуаз 2:0
Юнион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 0:0 Сент-Трейден - Юнион Сент-Жиллуаз 0:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Спортинг Шарлеруа 1:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Славия Прага 0:1 Вестерло - Юнион Сент-Жиллуаз 4:3 Славия Прага - Юнион Сент-Жиллуаз 3:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Беерсхот-Вильрейк 3:1 Дендер - Юнион Сент-Жиллуаз 0:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Льерс Кемпензонен 4:3 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Спортинг Л - Юнион Сент-Жиллуаз 2:2 ПАОК - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Гоу Эхед Иглс - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Патро Эйсден 2:2 Юнион Сент-Жиллуаз - КФС Нийлен 8:0 Нийлен - Юнион Сент-Жиллуаз 0:8
Будё-Глимт
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Будё-Глимт - ФК Кристиансунн 4:0 Будё-Глимт - Порту 3:2 Бранн - Будё-Глимт 4:1 Будё-Глимт - Хам-Кам 3:0
Стрёмсгодсет - Будё-Глимт 0:1 Црвена Звезда - Будё-Глимт 2:0 Будё-Глимт - Сарпсборг-08 6:0 Будё-Глимт - Црвена Звезда 2:1 Будё-Глимт - Ягеллония Белосток 4:1 Викинг - Будё-Глимт 1:1 Ягеллония Белосток - Будё-Глимт 0:1 Будё-Глимт - Хёугесунн 4:2 РФШ Рига - Будё-Глимт 1:3 КФУМ Осло - Будё-Глимт 1:1 Будё-Глимт - РФШ Рига 4:0 Будё-Глимт - Одд 3:1 Саннефьёрд - Будё-Глимт 2:1 Будё-Глимт - Бранн 5:1 Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 1:2 Будё-Глимт - Стрёмсгодсет 2:1

Результаты матчей

Юнион Сент-Жиллуаз
Будё-Глимт

Точный счет

2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
3:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Юнион Сент-Жиллуаз
Будё-Глимт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 1:0 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Лацио
 2 2 0 0 7 - 1 6
3.
Тоттенхэм
 2 2 0 0 5 - 1 6
4.
Лион
 4:1 2 2 0 0 6 - 1 6
5.
Андерлехт
 2 2 0 0 4 - 2 6
6.
Аякс
 2 1 1 0 5 - 1 4
7.
Галатасарай
 2 1 1 0 5 - 3 4
8.
Славия Прага
 2 1 1 0 3 - 1 4
9.
Будё-Глимт
 0:0 2 1 1 0 3 - 2 4
10.
Фенербахче
 1:1 2 1 1 0 3 - 2 4
11.
Айнтрахт Фр
 2:0 2 1 1 0 5 - 3 4
12.
Атлетик Б
 1:0 2 1 1 0 2 - 1 4
13.
Хоффенхайм
 2 1 1 0 3 - 1 4
14.
Мидтьюлланн
 2 1 1 0 3 - 1 4
15.
Рейнджерс
 1:4 2 1 0 1 3 - 4 3
16.
АЗ Алкмаар
 0:1 2 1 0 1 3 - 3 3
17.
Брага
 2 1 0 1 2 - 4 3
18.
Эльфсборг
 1:0 2 1 0 1 3 - 3 3
19.
Порту
 3:2 2 1 0 1 5 - 5 3
20.
Мальмё
 2 1 0 1 2 - 3 3
21.
Олимпиакос
 2 1 0 1 3 - 2 3
22.
Виктория Пльзень
 0:0 2 0 2 0 3 - 3 2
23.
Твенте
 1:1 2 0 2 0 2 - 2 2
24.
Реал Сосьедад
 2 0 1 1 2 - 3 1
25.
Манчестер Юнайтед
 2:3 2 0 1 1 3 - 4 1
26.
Ницца
 2 0 1 1 2 - 5 1
27.
Рома
 0:1 2 0 1 1 1 - 2 1
28.
Юнион Сент-Жиллуаз
 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
29.
Лудогорец
 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1
30.
РФШ Рига
 2 0 1 1 3 - 6 1
31.
Ференцварош
 2 0 0 2 2 - 4 0
32.
Маккаби Тель-Авив
 2 0 0 2 1 - 4 0
33.
ПАОК
 0:1 2 0 0 2 1 - 4 0
34.
Динамо Киев
 2 0 0 2 0 - 5 0
35.
Карабах
 2 0 0 2 1 - 5 0
36.
Бешикташ
 0:2 2 0 0 2 0 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аякс
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
ФКСБ
 1:0 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Лацио
 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
Тоттенхэм
 1 1 0 0 3 - 0 3
5.
Галатасарай
 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
Лион
 4:1 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
АЗ Алкмаар
 0:1 1 1 0 0 3 - 2 3
8.
Будё-Глимт
 0:0 1 1 0 0 3 - 2 3
9.
Андерлехт
 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
Брага
 1 1 0 0 2 - 1 3
11.
Фенербахче
 1:1 1 1 0 0 2 - 1 3
12.
Атлетик Б
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
13.
Хоффенхайм
 1 1 0 0 2 - 0 3
14.
Эльфсборг
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
15.
Порту
 3:2 1 1 0 0 3 - 2 3
16.
Олимпиакос
 1 1 0 0 3 - 0 3
17.
Славия Прага
 1 0 1 0 1 - 1 1
18.
Виктория Пльзень
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
19.
Айнтрахт Фр
 2:0 1 0 1 0 3 - 3 1
20.
Твенте
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
21.
Манчестер Юнайтед
 2:3 1 0 1 0 1 - 1 1
22.
Мидтьюлланн
 1 0 1 0 1 - 1 1
23.
Ницца
 1 0 1 0 1 - 1 1
24.
Рома
 0:1 1 0 1 0 1 - 1 1
25.
Юнион Сент-Жиллуаз
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
26.
РФШ Рига
 1 0 1 0 2 - 2 1
27.
Рейнджерс
 1:4 1 0 0 1 1 - 4 0
28.
Реал Сосьедад
 1 0 0 1 1 - 2 0
29.
Ференцварош
 1 0 0 1 1 - 2 0
30.
Маккаби Тель-Авив
 1 0 0 1 0 - 2 0
31.
ПАОК
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
32.
Лудогорец
 0:0 1 0 0 1 0 - 2 0
33.
Мальмё
 1 0 0 1 0 - 2 0
34.
Динамо Киев
 1 0 0 1 0 - 3 0
35.
Карабах
 1 0 0 1 1 - 2 0
36.
Бешикташ
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Лацио
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Тоттенхэм
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Рейнджерс
 1:4 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Славия Прага
 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Лион
 4:1 1 1 0 0 4 - 1 3
7.
Андерлехт
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Айнтрахт Фр
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
9.
Мидтьюлланн
 1 1 0 0 2 - 0 3
10.
Мальмё
 1 1 0 0 2 - 1 3
11.
Аякс
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Галатасарай
 1 0 1 0 2 - 2 1
13.
Будё-Глимт
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Фенербахче
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Виктория Пльзень
 0:0 1 0 1 0 3 - 3 1
16.
Атлетик Б
 1:0 1 0 1 0 1 - 1 1
17.
Хоффенхайм
 1 0 1 0 1 - 1 1
18.
Реал Сосьедад
 1 0 1 0 1 - 1 1
19.
Твенте
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
20.
Лудогорец
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
21.
АЗ Алкмаар
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
22.
Брага
 1 0 0 1 0 - 3 0
23.
Манчестер Юнайтед
 2:3 1 0 0 1 2 - 3 0
24.
Ницца
 1 0 0 1 1 - 4 0
25.
Рома
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
26.
Эльфсборг
 1:0 1 0 0 1 2 - 3 0
27.
Порту
 3:2 1 0 0 1 2 - 3 0
28.
Ференцварош
 1 0 0 1 1 - 2 0
29.
Маккаби Тель-Авив
 1 0 0 1 1 - 2 0
30.
Юнион Сент-Жиллуаз
 0:0 1 0 0 1 1 - 2 0
31.
ПАОК
 0:1 1 0 0 1 1 - 3 0
32.
Олимпиакос
 1 0 0 1 0 - 2 0
33.
РФШ Рига
 1 0 0 1 1 - 4 0
34.
Динамо Киев
 1 0 0 1 0 - 2 0
35.
Карабах
 1 0 0 1 0 - 3 0
36.
Бешикташ
 0:2 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Порту Омородион Сэмюэль 3
ФКСБ Олару Дариус 2 (2)
Лион Фофана Малик 2 (2)
Будё-Глимт Хёуге Йенс 2 (1)
Лион Ляказетт Александр 2
Весь список

Топ нарушителей
Фенербахче Осайи-Самуэль Брайт 1 1
ФКСБ Олару Дариус 1 1
Маккаби Тель-Авив Каничовски Габи 1 1
Будё-Глимт Дубвик Исак 1 1
Аякс Бас Юри 1 1
Весь список
  • 46'
    Сьоволд Фредрик уходит с поля. Томич Михал выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 22'
    Бьортуфт Один Лурас получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Koning Boudewijnstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Прогнозы 111
Юнион Сент-Жиллуаз 47.7% (53)
X 26.1% (29)
Будё-Глимт 26.1% (29)
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Юнион Сент-Жиллуаз 0:0 Будё-Глимт

Исход игры
Юнион Сент-Жиллуаз
47.7% (53)
Ничья
26.1% (29)
Будё-Глимт
26.1% (29)
Тотал 2.5
Больше
58.88% (63)
Меньше
41.12% (44)
Обе команды забьют
Да
80.37% (86)
Нет
19.63% (21)
Популярный счёт
2:1 Юнион Сент-Жиллуаз
26.1% (29)
1:1 Ничья
20.7% (23)
1:2 Будё-Глимт
19.8% (22)
1:0 Юнион Сент-Жиллуаз
13.5% (15)
2:2 Ничья
5.4% (6)
2:0 Юнион Сент-Жиллуаз
2.7% (3)
3:2 Юнион Сент-Жиллуаз
1.8% (2)
0:1 Будё-Глимт
1.8% (2)
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