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  2. Матчи
  3. Лига Европы 2024-2025
Тур: 2. Стадион: .
Твенте
 
Позже
Фенербахче
Прогнозы 39
Твенте 46.2% (18)
X 28.2% (11)
Фенербахче 25.6% (10)
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Лучшие коэффициенты
Твенте
Ничья
Фенербахче
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История личных встреч

Твенте
Фенербахче

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

5 матчей

40%
60%
2 победы 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

20%
80%
1 победа 0 ничьих 4 победы

История матчей

ЛК
0:1
ЛК
5:1
ТМС
3:4
ЛЕ
0:1
ЛЕ
1:2

Голы

Всего голов

0
7

Голов в среднем за матч

0
2.33

Среднее время на гол

0
38

Всего голов

9
2

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Всего голов

9
9

Голов в среднем за матч

1.8
1.8

Тотал матчей

2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

50
50

Бомбардиры внутри турнира

Твенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ламмерс Сэм 1 1
Фенербахче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сёюнджю Чаглар 1 1
Бекао Родриго 0 0

Карточки

Твенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван Волфсвинкель Рикки 1 0
Ламмерс Сэм 1 0
Макс Брюнс 1 0
Фенербахче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Осайи-Самуэль Брайт 1 1
Бекао Родриго 1 0
Мюлдюр Мерт 1 0

Результаты матчей

Твенте
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Фенербахче
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Твенте
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Фенербахче
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Результаты последних матчей

Твенте
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Твенте - НАК Бреда 1:0 Манчестер Юнайтед - Твенте 1:1 Алмере Сити - Твенте 0:5 Твенте - Херенвен 2:0
Твенте - ПЕК Зволле 1:1 Утрехт - Твенте 2:1 Твенте - Спарта Роттердам 1:1 Твенте - Ред Булл Зальцбург 3:3 НЕК Неймеген - Твенте 1:2 Ред Булл Зальцбург - Твенте 2:1 Твенте - Шальке 04 0:0 Ганновер 96 - Твенте 3:3 Твенте - Сент-Трейден 2:2 Твенте - Мотеруэлл 2:2 ПЕК Зволле - Твенте 1:2 Твенте - Волендам 7:2 АЗ Алкмаар - Твенте 2:1 Твенте - Алмере Сити 3:1 Аякс - Твенте 2:1 Твенте - Фортуна Ситтард 2:0
Фенербахче
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Антальяспор - Фенербахче 0:2 Фенербахче - Юнион Сент-Жиллуаз 2:1 Фенербахче - Галатасарай 1:3 Касымпаша - Фенербахче 0:2
Фенербахче - Аланьяспор 3:0 Ризеспор - Фенербахче 0:5 Гёзтепе - Фенербахче 2:2 Фенербахче - Лилль 1:1 Фенербахче - Адана Демирспор 1:0 Лилль - Фенербахче 2:1 Фенербахче - Лугано 2:1 Лугано - Фенербахче 3:4 Фенербахче - Халл Сити 5:1 Страсбург - Фенербахче 0:4 Фенербахче - Хайдук 0:1 Адмира - Фенербахче 1:1 Фенербахче - Петролул Плоешти 2:1 Фенербахче - Истанбулспор 6:0 Галатасарай - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Кайсериспор 3:0

Результаты матчей

Твенте
Фенербахче

Точный счет

1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Твенте
Фенербахче

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аякс
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
ФКСБ
 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Лацио
 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Тоттенхэм
 1 1 0 0 3 - 0 3
5.
Галатасарай
 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
Рейнджерс
 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Славия Прага
 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Лион
 1 1 0 0 2 - 0 3
9.
АЗ Алкмаар
 1 1 0 0 3 - 2 3
10.
Будё-Глимт
 1 1 0 0 3 - 2 3
11.
Андерлехт
 1 1 0 0 2 - 1 3
12.
Брага
 1 1 0 0 2 - 1 3
13.
Фенербахче
 1 1 0 0 2 - 1 3
14.
Виктория Пльзень
 1 0 1 0 3 - 3 1
15.
Айнтрахт Фр
 1 0 1 0 3 - 3 1
16.
Атлетик Б
 1 0 1 0 1 - 1 1
17.
Хоффенхайм
 1 0 1 0 1 - 1 1
18.
Реал Сосьедад
 1 0 1 0 1 - 1 1
19.
Твенте
 1 0 1 0 1 - 1 1
20.
Манчестер Юнайтед
 1 0 1 0 1 - 1 1
21.
Мидтьюлланн
 1 0 1 0 1 - 1 1
22.
Ницца
 1 0 1 0 1 - 1 1
23.
Рома
 1 0 1 0 1 - 1 1
24.
Эльфсборг
 1 0 0 1 2 - 3 0
25.
Порту
 1 0 0 1 2 - 3 0
26.
Ференцварош
 1 0 0 1 1 - 2 0
27.
Маккаби Тель-Авив
 1 0 0 1 1 - 2 0
28.
Юнион Сент-Жиллуаз
 1 0 0 1 1 - 2 0
29.
ПАОК
 1 0 0 1 1 - 3 0
30.
Лудогорец
 1 0 0 1 0 - 2 0
31.
Мальмё
 1 0 0 1 0 - 2 0
32.
Олимпиакос
 1 0 0 1 0 - 2 0
33.
РФШ Рига
 1 0 0 1 1 - 4 0
34.
Динамо Киев
 1 0 0 1 0 - 3 0
35.
Карабах
 1 0 0 1 0 - 3 0
36.
Бешикташ
 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аякс
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
ФКСБ
 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Тоттенхэм
 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Галатасарай
 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Лион
 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
АЗ Алкмаар
 1 1 0 0 3 - 2 3
7.
Будё-Глимт
 1 1 0 0 3 - 2 3
8.
Андерлехт
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Брага
 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
Фенербахче
 1 1 0 0 2 - 1 3
11.
Айнтрахт Фр
 1 0 1 0 3 - 3 1
12.
Манчестер Юнайтед
 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Мидтьюлланн
 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Ницца
 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Рома
 1 0 1 0 1 - 1 1
16.
Лацио
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Рейнджерс
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Славия Прага
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Виктория Пльзень
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Атлетик Б
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Хоффенхайм
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Реал Сосьедад
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Твенте
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Эльфсборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
25.
Порту
 0 0 0 0 0 - 0 0
26.
Ференцварош
 0 0 0 0 0 - 0 0
27.
Маккаби Тель-Авив
 0 0 0 0 0 - 0 0
28.
Юнион Сент-Жиллуаз
 0 0 0 0 0 - 0 0
29.
ПАОК
 0 0 0 0 0 - 0 0
30.
Лудогорец
 1 0 0 1 0 - 2 0
31.
Мальмё
 1 0 0 1 0 - 2 0
32.
Олимпиакос
 0 0 0 0 0 - 0 0
33.
РФШ Рига
 0 0 0 0 0 - 0 0
34.
Динамо Киев
 1 0 0 1 0 - 3 0
35.
Карабах
 0 0 0 0 0 - 0 0
36.
Бешикташ
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лацио
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Рейнджерс
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Славия Прага
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Виктория Пльзень
 1 0 1 0 3 - 3 1
5.
Атлетик Б
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Хоффенхайм
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Реал Сосьедад
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Твенте
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Аякс
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
ФКСБ
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Тоттенхэм
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Галатасарай
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Лион
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
АЗ Алкмаар
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Будё-Глимт
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Андерлехт
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Брага
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Фенербахче
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Айнтрахт Фр
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Манчестер Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Мидтьюлланн
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Ницца
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Рома
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
Эльфсборг
 1 0 0 1 2 - 3 0
25.
Порту
 1 0 0 1 2 - 3 0
26.
Ференцварош
 1 0 0 1 1 - 2 0
27.
Маккаби Тель-Авив
 1 0 0 1 1 - 2 0
28.
Юнион Сент-Жиллуаз
 1 0 0 1 1 - 2 0
29.
ПАОК
 1 0 0 1 1 - 3 0
30.
Лудогорец
 0 0 0 0 0 - 0 0
31.
Мальмё
 0 0 0 0 0 - 0 0
32.
Олимпиакос
 1 0 0 1 0 - 2 0
33.
РФШ Рига
 1 0 0 1 1 - 4 0
34.
Динамо Киев
 0 0 0 0 0 - 0 0
35.
Карабах
 1 0 0 1 0 - 3 0
36.
Бешикташ
 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Хёуге Йенс 2 (1)
ФКСБ Олару Дариус 2 (1)
Лацио Диа Булайе 2
АЗ Алкмаар Ван Боммел Рубен 2
Аякс Годс Мика 2
Весь список

Топ нарушителей
Фенербахче Осайи-Самуэль Брайт 1 1
Маккаби Тель-Авив Каничовски Габи 1 1
Будё-Глимт Дубвик Исак 1 1
Маккаби Тель-Авив Tyrese Asante 1 1
Андерлехт Ангуло Нильсон 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Твенте - Фенербахче от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 октября 2024, осталось 2 дня 14 часов 21 минуту.



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    • Прогнозы 39
    Твенте 46.2% (18)
    X 28.2% (11)
    Фенербахче 25.6% (10)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Твенте
    Ничья
    Фенербахче
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    Прогнозы на матч Твенте - Фенербахче

    Исход игры
    Твенте
    46.2% (18)
    Ничья
    28.2% (11)
    Фенербахче
    25.6% (10)
    Тотал 2.5
    Больше
    72.97% (27)
    Меньше
    27.03% (10)
    Обе команды забьют
    Да
    89.19% (33)
    Нет
    10.81% (4)
    Популярный счёт
    2:1 Твенте
    38.5% (15)
    1:1 Ничья
    15.4% (6)
    1:2 Фенербахче
    15.4% (6)
    2:2 Ничья
    10.3% (4)
    0:1 Фенербахче
    5.1% (2)
    1:0 Твенте
    5.1% (2)
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