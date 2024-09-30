Тур: 2. Стадион: Гролс Весте.
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История личных встреч
Твенте
Фенербахче
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
5 матчей
40%
60%
2 победы 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
20%
80%
1 победа 0 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
0
7
Голов в среднем за матч
0
2.33
Среднее время на гол
0
38
Всего голов
9
2
Голов в среднем за матч
3
1
Среднее время на гол
30
90
Всего голов
9
9
Голов в среднем за матч
1.8
1.8
Тотал матчей
2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
50
50
Бомбардиры внутри турнира
Твенте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ламмерс Сэм
|1
|1
Фенербахче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сёюнджю Чаглар
|1
|1
|Бекао Родриго
|0
|0
Карточки
Твенте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван Волфсвинкель Рикки
|1
|0
|Ламмерс Сэм
|1
|0
|Макс Брюнс
|1
|0
Фенербахче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Осайи-Самуэль Брайт
|1
|1
|Бекао Родриго
|1
|0
|Мюлдюр Мерт
|1
|0
Результаты матчей
Твенте
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Фенербахче
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
Твенте
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Фенербахче
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
Голы по времени матча
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90
Результаты последних матчей
Твенте
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Твенте - НАК Бреда 1:0 Манчестер Юнайтед - Твенте 1:1 Алмере Сити - Твенте 0:5 Твенте - Херенвен 2:0
Твенте - ПЕК Зволле 1:1 Утрехт - Твенте 2:1 Твенте - Спарта Роттердам 1:1 Твенте - Ред Булл Зальцбург 3:3 НЕК Неймеген - Твенте 1:2 Ред Булл Зальцбург - Твенте 2:1 Твенте - Шальке 04 0:0 Ганновер 96 - Твенте 3:3 Твенте - Сент-Трейден 2:2 Твенте - Мотеруэлл 2:2 ПЕК Зволле - Твенте 1:2 Твенте - Волендам 7:2 АЗ Алкмаар - Твенте 2:1 Твенте - Алмере Сити 3:1 Аякс - Твенте 2:1 Твенте - Фортуна Ситтард 2:0
Фенербахче
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Антальяспор - Фенербахче 0:2 Фенербахче - Юнион Сент-Жиллуаз 2:1 Фенербахче - Галатасарай 1:3 Касымпаша - Фенербахче 0:2
Фенербахче - Аланьяспор 3:0 Ризеспор - Фенербахче 0:5 Гёзтепе - Фенербахче 2:2 Фенербахче - Лилль 1:1 Фенербахче - Адана Демирспор 1:0 Лилль - Фенербахче 2:1 Фенербахче - Лугано 2:1 Лугано - Фенербахче 3:4 Фенербахче - Халл Сити 5:1 Страсбург - Фенербахче 0:4 Фенербахче - Хайдук 0:1 Адмира - Фенербахче 1:1 Фенербахче - Петролул Плоешти 2:1 Фенербахче - Истанбулспор 6:0 Галатасарай - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Кайсериспор 3:0
Результаты матчей
Твенте
Фенербахче
Точный счет
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Твенте
Фенербахче
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Будё-Глимт
|Хёуге Йенс
|2 (1)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|2 (1)
|Лацио
|Диа Булайе
|2
|АЗ Алкмаар
|Ван Боммел Рубен
|2
|Аякс
|Годс Мика
|2
|Фенербахче
|Осайи-Самуэль Брайт
|1 1
|Маккаби Тель-Авив
|Каничовски Габи
|1 1
|Будё-Глимт
|Дубвик Исак
|1 1
|Маккаби Тель-Авив
|Tyrese Asante
|1 1
|Андерлехт
|Ангуло Нильсон
|1 1
Прогнозы на матч Твенте - Фенербахче
Исход игры
Твенте
46.2% (18)
Ничья
28.2% (11)
Фенербахче
25.6% (10)
Тотал 2.5
Больше
72.97% (27)
Меньше
27.03% (10)
Обе команды забьют
Да
89.19% (33)
Нет
10.81% (4)
Популярный счёт
2:1 Твенте
38.5% (15)
1:1 Ничья
15.4% (6)
1:2 Фенербахче
15.4% (6)
2:2 Ничья
10.3% (4)
0:1 Фенербахче
5.1% (2)
1:0 Твенте
5.1% (2)
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