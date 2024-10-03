Тур: 2. Стадион: Тумба.
0'
3' Желтая карточкаКамара Мохамед
16' Желтая карточкаТэнасе Флорин
43' Желтая карточкаПопеску Михай
45' Желтая карточкаСастре Хуан
45' Желтая карточкаОлару Дариус
0:1
45' ГолБирлигея Даниэль
56' Вторая желтая карточкаОлару Дариус
71' Желтая карточкаБирлигея Даниэль
86' Желтая карточкаТарновану Стефан
90'+11
Ход матча
16'
43'
45'
45'
45'
45'
0:1
46'
56'
71'
86'
Статистика матча
-
15 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 2
-
13 Угловые 1
-
2 Офсайды 3
-
14 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 6
-
0 Красные карточки 1
-
54 Владение мячом, % 46
Прогноз на матч от Liveresult
23
Састре
Хуан
11
Тайсон
Фреда
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Састре ХуанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Тайсон ФредаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
19 Хонни КастроЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Шваб ШтефанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Разван Луческу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Олару ДариусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Влад ДаниэлВратарь
- Защитник
-
21 Кирикеш ВладЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Попа ДаньелНападающий
-
Главный тренер: Хараламбус Элиас
История личных встреч
ПАОК
ФКСБ
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
ПАОК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Константелиас Янис
|1
|0.5
ФКСБ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Олару Дариус
|2
|1
|Бирлигея Даниэль
|2
|1
|Штефэнеску Мариус
|1
|0.5
|Кирикеш Влад
|0
|0
|Балута Александр
|0
|0
|Тэнасе Флорин
|0
|0
Карточки
ПАОК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Оздоев Магомед
|1
|0
|Састре Хуан
|1
|0
|Камара Мохамед III
|1
|0
ФКСБ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Олару Дариус
|1
|1
|Кирикеш Влад
|1
|0
|Тэнасе Флорин
|1
|0
|Попеску Михай
|1
|0
|Тарновану Стефан
|1
|0
|Бирлигея Даниэль
|1
|0
Результаты матчей
ПАОК
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
ФКСБ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
ПАОК
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
ФКСБ
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
4
ПАОК
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
ФКСБ
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
4
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
1
50%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Забито
2
5
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
50%
1
20%
46-60
1
50%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
ПАОК
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
ПАОК - Арис Салоники 0:1 Галатасарай - ПАОК 3:1 Волос - ПАОК 1:4 ПАОК - Панатинаикос 0:0
Атромитос - ПАОК 1:2 Шемрок Роверс - ПАОК 0:2 ПАОК - Панетоликос 2:0 ПАОК - Шемрок Роверс 4:0 ПАОК - Пансерраикос 3:2 ПАОК - Мальмё 3:4 Мальмё - ПАОК 2:2 Борац Баня-Лука - ПАОК 0:1 ПАОК - Борац Баня-Лука 3:2 Витесс - ПАОК 2:1 ПАОК - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Генк - ПАОК 3:1 ПАОК - Хиберниан 0:1 ПАОК - АЕК Ларнака 2:1 Арис Салоники - ПАОК 1:2 ПАОК - Панатинаикос 4:1
ФКСБ
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Сепси - ФКСБ 0:1 ФКСБ - РФШ Рига 4:1 ФКСБ - Петролул Плоешти 1:1 ЧФР Клуж - ФКСБ 2:2
ФКСБ - УТА Арад 2:0 ФКСБ - ЛАСК 1:0 Германнштадт - ФКСБ 2:0 ЛАСК - ФКСБ 1:1 ФКСБ - Политехника Яссы 0:1 ФКСБ - Спарта Прага 2:3 ФКСБ - Фарул Констанца 3:2 Спарта Прага - ФКСБ 1:1 Маккаби Тель-Авив - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Оцелул Галац 0:2 ФКСБ - Маккаби Тель-Авив 1:1 Униря Слобозия - ФКСБ 2:2 ФКСБ - Виртус 4:0 ФКСБ - Университатя Клуж 1:1 Виртус - ФКСБ 1:7 ФКСБ - Корвинул Хунедоара 3:0
Результаты матчей
ПАОК
ФКСБ
Точный счет
0:1
1 раз 100%
4:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
4
1 раз 100%
Точный счет
3:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
ПАОК
ФКСБ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Порту
|Омородион Сэмюэль
|3
|ФКСБ
|Олару Дариус
|2 (2)
|Лион
|Фофана Малик
|2 (2)
|Будё-Глимт
|Хёуге Йенс
|2 (1)
|Лион
|Ляказетт Александр
|2
|Манчестер Юнайтед
|Фернандеш Бруну
|1 1
|Фенербахче
|Осайи-Самуэль Брайт
|1 1
|ФКСБ
|Олару Дариус
|1 1
|Маккаби Тель-Авив
|Каничовски Габи
|1 1
|Будё-Глимт
|Дубвик Исак
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч ПАОК 0:1 ФКСБ
Исход игры
ПАОК
91.2% (104)
Ничья
6.1% (7)
ФКСБ
2.6% (3)
Тотал 2.5
Больше
55.56% (60)
Меньше
44.44% (48)
Обе команды забьют
Да
59.26% (64)
Нет
40.74% (44)
Популярный счёт
2:1 ПАОК
45.6% (52)
1:0 ПАОК
20.2% (23)
2:0 ПАОК
14.9% (17)
1:1 Ничья
6.1% (7)
3:1 ПАОК
2.6% (3)
3:0 ПАОК
2.6% (3)
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