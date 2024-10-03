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  3. Лига Европы 2024-2025
Тур: 2. Стадион: .
ПАОК
0:1
Конец матча
ФКСБ
0'
3' Желтая карточка
Камара Мохамед
16' Желтая карточка
Тэнасе Флорин
43' Желтая карточка
Попеску Михай
45' Желтая карточка
Састре Хуан
45' Желтая карточка
Олару Дариус
0:1
45' Гол
Бирлигея Даниэль
56' Вторая желтая карточка
Олару Дариус
71' Желтая карточка
Бирлигея Даниэль
86' Желтая карточка
Тарновану Стефан
90'+11

Ход матча

3'
Камара Мохамед
 
16'
 
Тэнасе Флорин
43'
 
Попеску Михай
45'
Састре Хуан
 
45'
 
Олару Дариус
45'
 
Ликсандру Михай
45'
0:1
Бирлигея Даниэль
(Олару Дариус)
45'
 
Эджума Малком
Балута Александр
46'
 
Микулеску Давид
56'
 
Олару Дариус
64'
 
Попеску Октавиан
Тэнасе Флорин
69'
Бакайоко Тьемуэ
Камара Мохамед
 
70'
Тиссудали Тарик
Чалов Фёдор
 
70'
Живкович Андрия
Састре Хуан
 
71'
 
Бирлигея Даниэль
73'
Шваб Штефан
Оздоев Магомед
 
78'
 
Альхассан Баба
Бирлигея Даниэль
83'
Шоретире Шола
Десподов Кирилл
 
86'
 
Тарновану Стефан

Статистика матча

  • 15 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 2
  • 13 Угловые 1
  • 2 Офсайды 3
  • 14 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 6
  • 0 Красные карточки 1
  • 54 Владение мячом, % 46
Прогнозы 114
ПАОК 91.2% (104)
X 6.1% (7)
ФКСБ 2.6% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
42
Котарски
Доминик
23
Састре
Хуан
16
Кедзёра
Томаш
5
Михаилидис
Яннис
21
Баба
Абдул-Рахман
2
Камара
Мохамед
III
27
Оздоев
Магомед
77
Десподов
Кирилл
7
Константелиас
Янис
11
Тайсон
Фреда
9
Чалов
Фёдор
32
Тарновану
Стефан
2
Крецу
Валентин
5
Дава
Джойским
17
Попеску
Михай
33
Радунович
Ристо
8
Шут
Адриан
16
Ликсандру
Михай
25
Балута
Александр
27
Олару
Дариус
7
Тэнасе
Флорин
9
Бирлигея
Даниэль
ПАОК
4-2-3-1
ФКСБ
4-2-3-1

История личных встреч

ПАОК
ФКСБ

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ТМК
1:1

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

ПАОК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Константелиас Янис 1 0.5
ФКСБ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Олару Дариус 2 1
Бирлигея Даниэль 2 1
Штефэнеску Мариус 1 0.5
Кирикеш Влад 0 0
Балута Александр 0 0
Тэнасе Флорин 0 0

Карточки

ПАОК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Оздоев Магомед 1 0
Састре Хуан 1 0
Камара Мохамед III 1 0
ФКСБ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Олару Дариус 1 1
Кирикеш Влад 1 0
Тэнасе Флорин 1 0
Попеску Михай 1 0
Тарновану Стефан 1 0
Бирлигея Даниэль 1 0

Результаты матчей

ПАОК
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
ФКСБ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
ПАОК
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
ФКСБ
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
4
ПАОК
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
ФКСБ
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
4

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
1
50%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Забито

2
5
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
50%
1
20%
46-60
1
50%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

ПАОК
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
ПАОК - Арис Салоники 0:1 Галатасарай - ПАОК 3:1 Волос - ПАОК 1:4 ПАОК - Панатинаикос 0:0
Атромитос - ПАОК 1:2 Шемрок Роверс - ПАОК 0:2 ПАОК - Панетоликос 2:0 ПАОК - Шемрок Роверс 4:0 ПАОК - Пансерраикос 3:2 ПАОК - Мальмё 3:4 Мальмё - ПАОК 2:2 Борац Баня-Лука - ПАОК 0:1 ПАОК - Борац Баня-Лука 3:2 Витесс - ПАОК 2:1 ПАОК - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Генк - ПАОК 3:1 ПАОК - Хиберниан 0:1 ПАОК - АЕК Ларнака 2:1 Арис Салоники - ПАОК 1:2 ПАОК - Панатинаикос 4:1
ФКСБ
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Сепси - ФКСБ 0:1 ФКСБ - РФШ Рига 4:1 ФКСБ - Петролул Плоешти 1:1 ЧФР Клуж - ФКСБ 2:2
ФКСБ - УТА Арад 2:0 ФКСБ - ЛАСК 1:0 Германнштадт - ФКСБ 2:0 ЛАСК - ФКСБ 1:1 ФКСБ - Политехника Яссы 0:1 ФКСБ - Спарта Прага 2:3 ФКСБ - Фарул Констанца 3:2 Спарта Прага - ФКСБ 1:1 Маккаби Тель-Авив - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Оцелул Галац 0:2 ФКСБ - Маккаби Тель-Авив 1:1 Униря Слобозия - ФКСБ 2:2 ФКСБ - Виртус 4:0 ФКСБ - Университатя Клуж 1:1 Виртус - ФКСБ 1:7 ФКСБ - Корвинул Хунедоара 3:0

Результаты матчей

ПАОК
ФКСБ

Точный счет

0:1
1 раз 100%
4:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
4
1 раз 100%

Точный счет

3:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

ПАОК
ФКСБ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лацио
 2 2 0 0 7 - 1 6
2.
Лион
 2 2 0 0 6 - 1 6
3.
Тоттенхэм
 2 2 0 0 5 - 1 6
4.
ФКСБ
 2 2 0 0 5 - 1 6
5.
Андерлехт
 2 2 0 0 4 - 2 6
6.
Аякс
 2 1 1 0 5 - 1 4
7.
Айнтрахт Фр
 2 1 1 0 6 - 4 4
8.
Галатасарай
 2 1 1 0 5 - 3 4
9.
Мидтьюлланн
 2 1 1 0 3 - 1 4
10.
Славия Прага
 2 1 1 0 3 - 1 4
11.
Атлетик Б
 2 1 1 0 3 - 1 4
12.
Хоффенхайм
 2 1 1 0 3 - 1 4
13.
Фенербахче
 2 1 1 0 3 - 2 4
14.
Будё-Глимт
 2 1 1 0 3 - 2 4
15.
Олимпиакос
 2 1 0 1 3 - 2 3
16.
Эльфсборг
 2 1 0 1 3 - 3 3
17.
Рейнджерс
 2 1 0 1 3 - 4 3
18.
АЗ Алкмаар
 2 1 0 1 3 - 4 3
19.
Мальмё
 2 1 0 1 2 - 3 3
20.
Брага
 2 1 0 1 2 - 4 3
21.
Манчестер Юнайтед
 2 0 2 0 4 - 4 2
22.
Виктория Пльзень
 2 0 2 0 3 - 3 2
23.
Твенте
 2 0 2 0 2 - 2 2
24.
Порту
 2 0 1 1 5 - 6 1
25.
Реал Сосьедад
 2 0 1 1 2 - 3 1
26.
Юнион Сент-Жиллуаз
 2 0 1 1 1 - 2 1
27.
Рома
 2 0 1 1 1 - 2 1
28.
Лудогорец
 2 0 1 1 0 - 2 1
29.
РФШ Рига
 2 0 1 1 3 - 6 1
30.
Ницца
 2 0 1 1 2 - 5 1
31.
Ференцварош
 2 0 0 2 2 - 4 0
32.
Маккаби Тель-Авив
 2 0 0 2 1 - 4 0
33.
ПАОК
 2 0 0 2 1 - 4 0
34.
Карабах
 2 0 0 2 1 - 5 0
35.
Динамо Киев
 2 0 0 2 0 - 5 0
36.
Бешикташ
 2 0 0 2 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лацио
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Лион
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Тоттенхэм
 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
ФКСБ
 1 1 0 0 4 - 1 3
5.
Андерлехт
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Аякс
 1 1 0 0 4 - 0 3
7.
Галатасарай
 1 1 0 0 3 - 1 3
8.
Атлетик Б
 1 1 0 0 2 - 0 3
9.
Хоффенхайм
 1 1 0 0 2 - 0 3
10.
Фенербахче
 1 1 0 0 2 - 1 3
11.
Будё-Глимт
 1 1 0 0 3 - 2 3
12.
Олимпиакос
 1 1 0 0 3 - 0 3
13.
Эльфсборг
 1 1 0 0 1 - 0 3
14.
АЗ Алкмаар
 1 1 0 0 3 - 2 3
15.
Брага
 1 1 0 0 2 - 1 3
16.
Айнтрахт Фр
 1 0 1 0 3 - 3 1
17.
Мидтьюлланн
 1 0 1 0 1 - 1 1
18.
Славия Прага
 1 0 1 0 1 - 1 1
19.
Манчестер Юнайтед
 1 0 1 0 1 - 1 1
20.
Виктория Пльзень
 1 0 1 0 0 - 0 1
21.
Твенте
 1 0 1 0 1 - 1 1
22.
Порту
 1 0 1 0 3 - 3 1
23.
Юнион Сент-Жиллуаз
 1 0 1 0 0 - 0 1
24.
Рома
 1 0 1 0 1 - 1 1
25.
РФШ Рига
 1 0 1 0 2 - 2 1
26.
Ницца
 1 0 1 0 1 - 1 1
27.
Рейнджерс
 1 0 0 1 1 - 4 0
28.
Мальмё
 1 0 0 1 0 - 2 0
29.
Реал Сосьедад
 1 0 0 1 1 - 2 0
30.
Лудогорец
 1 0 0 1 0 - 2 0
31.
Ференцварош
 1 0 0 1 1 - 2 0
32.
Маккаби Тель-Авив
 1 0 0 1 0 - 2 0
33.
ПАОК
 1 0 0 1 0 - 1 0
34.
Карабах
 1 0 0 1 1 - 2 0
35.
Динамо Киев
 1 0 0 1 0 - 3 0
36.
Бешикташ
 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лацио
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Лион
 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Тоттенхэм
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
ФКСБ
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Андерлехт
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Айнтрахт Фр
 1 1 0 0 3 - 1 3
7.
Мидтьюлланн
 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Славия Прага
 1 1 0 0 2 - 0 3
9.
Рейнджерс
 1 1 0 0 2 - 0 3
10.
Мальмё
 1 1 0 0 2 - 1 3
11.
Аякс
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Галатасарай
 1 0 1 0 2 - 2 1
13.
Атлетик Б
 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Хоффенхайм
 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Фенербахче
 1 0 1 0 1 - 1 1
16.
Будё-Глимт
 1 0 1 0 0 - 0 1
17.
Манчестер Юнайтед
 1 0 1 0 3 - 3 1
18.
Виктория Пльзень
 1 0 1 0 3 - 3 1
19.
Твенте
 1 0 1 0 1 - 1 1
20.
Реал Сосьедад
 1 0 1 0 1 - 1 1
21.
Лудогорец
 1 0 1 0 0 - 0 1
22.
Олимпиакос
 1 0 0 1 0 - 2 0
23.
Эльфсборг
 1 0 0 1 2 - 3 0
24.
АЗ Алкмаар
 1 0 0 1 0 - 2 0
25.
Брага
 1 0 0 1 0 - 3 0
26.
Порту
 1 0 0 1 2 - 3 0
27.
Юнион Сент-Жиллуаз
 1 0 0 1 1 - 2 0
28.
Рома
 1 0 0 1 0 - 1 0
29.
РФШ Рига
 1 0 0 1 1 - 4 0
30.
Ницца
 1 0 0 1 1 - 4 0
31.
Ференцварош
 1 0 0 1 1 - 2 0
32.
Маккаби Тель-Авив
 1 0 0 1 1 - 2 0
33.
ПАОК
 1 0 0 1 1 - 3 0
34.
Карабах
 1 0 0 1 0 - 3 0
35.
Динамо Киев
 1 0 0 1 0 - 2 0
36.
Бешикташ
 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Порту Омородион Сэмюэль 3
ФКСБ Олару Дариус 2 (2)
Лион Фофана Малик 2 (2)
Будё-Глимт Хёуге Йенс 2 (1)
Лион Ляказетт Александр 2
Весь список

Топ нарушителей
Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 1 1
Фенербахче Осайи-Самуэль Брайт 1 1
ФКСБ Олару Дариус 1 1
Маккаби Тель-Авив Каничовски Габи 1 1
Будё-Глимт Дубвик Исак 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 54'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 53'
    Олару Дариус сделал результативную передачу.
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    Прогнозы 114
    ПАОК 91.2% (104)
    X 6.1% (7)
    ФКСБ 2.6% (3)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч ПАОК 0:1 ФКСБ

    Исход игры
    ПАОК
    91.2% (104)
    Ничья
    6.1% (7)
    ФКСБ
    2.6% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.56% (60)
    Меньше
    44.44% (48)
    Обе команды забьют
    Да
    59.26% (64)
    Нет
    40.74% (44)
    Популярный счёт
    2:1 ПАОК
    45.6% (52)
    1:0 ПАОК
    20.2% (23)
    2:0 ПАОК
    14.9% (17)
    1:1 Ничья
    6.1% (7)
    3:1 ПАОК
    2.6% (3)
    3:0 ПАОК
    2.6% (3)
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