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  2. Матчи
  3. Лига Европы 2024-2025
Тур: 2. Стадион: .
Бешикташ
0:3
Второй тайм: 90+'
Айнтрахт Фр
0'
17' Желтая карточка
Удуохаи Феликс
0:1
19' Пенальти
Мармуш Омар
0:2
22' Гол
Эбимбе Эрик
0:2
27' Не забитый пенальти
Иммобиле Чиро
34' Желтая карточка
Иммобиле Чиро
48' Желтая карточка
Кох Робин
56' Желтая карточка
Н'Дур Шер
67' Желтая карточка
Нкунку Нильс
0:3
82' Гол
Кнауфф Ансгар
90' Желтая карточка
Экитике Уго

Ход матча

17'
Удуохаи Феликс
 
19'
0:1
Мармуш Омар
22'
0:2
Эбимбе Эрик
(Кох Робин)
27'
Иммобиле Чиро
0:2
34'
Иммобиле Чиро
 
46'
 
Шаиби Фарес
Гётце Марио
48'
 
Кох Робин
56'
Н'Дур Шер
 
62'
 
Кнауфф Ансгар
Эбимбе Эрик
62'
 
Экитике Уго
Мармуш Омар
63'
Киличсой Семих
Рашица Милот
 
63'
Булут Онур
Свенссон Юнас
 
67'
 
Нкунку Нильс
74'
 
Схири Эльес
Ларссон Хуго
77'
Мариу Жоау
Н'Дур Шер
 
77'
Учан Салих
Фернандеш Жедсон
 
82'
0:3
Кнауфф Ансгар
(Матанович Игорь)
85'
Хекимоглу Эрхан
Иммобиле Чиро
 
85'
 
Аменда Орель
Нкунку Нильс
90'
 
Экитике Уго

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 4
  • 10 Удары в створ 5
  • 11 Угловые 1
  • 1 Офсайды 3
  • 10 Нарушения правил 9
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 58 Владение мячом, % 42
Прогнозы 115
Бешикташ 20% (23)
X 46.1% (53)
Айнтрахт Фр 33.9% (39)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бешикташ
Ничья
Айнтрахт Фр
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Дестаноглу
Эрсин
2
Свенссон
Юнас
3
Габриэль
Паулиста
14
Удуохаи
Феликс
26
Масуаку
Артур
83
Фернандеш
Жедсон
73
Н'Дур
Шер
7
Рашица
Милот
23
Мучи
Эрнест
27
Силва
Рафа
17
Иммобиле
Чиро
40
Сантос
Кауа
13
Кристенсен
Расмус
4
Кох
Робин
3
Теате
Артур
29
Нкунку
Нильс
16
Ларссон
Хуго
18
Дауд
Махмуд
26
Эбимбе
Эрик
27
Гётце
Марио
7
Мармуш
Омар
9
Матанович
Игорь
Бешикташ
4-2-3-1
Айнтрахт Фр
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Бешикташ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Айнтрахт Фр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эбимбе Эрик 2 1
Кристенсен Расмус 1 0.5
Экитике Уго 1 0.5
Мармуш Омар 1 (1) 0.5
Кох Робин 0 0

Карточки

Бешикташ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Онана Жан 1 0
Иммобиле Чиро 1 0
Удуохаи Феликс 1 0
Н'Дур Шер 1 0
Хекимоглу Эрхан 1 0
Айнтрахт Фр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кох Робин 1 0
Нкунку Нильс 1 0

Результаты матчей

Бешикташ
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Айнтрахт Фр
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
3
Бешикташ
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Айнтрахт Фр
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
3

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Результаты последних матчей

Бешикташ
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Кайсериспор - Бешикташ 0:3 Аякс - Бешикташ 4:0 Бешикташ - Эюпспор 2:1 Трабзонспор - Бешикташ 1:1
Бешикташ - Сивасспор 2:0 Бешикташ - Лугано 5:1 Лугано - Бешикташ 3:3 Бешикташ - Антальяспор 4:2 Самсунспор - Бешикташ 0:2 Галатасарай - Бешикташ 0:5 Бешикташ - Сакарьяспор 2:1 Бешикташ - Генчлербирлиги 2:0 Бешикташ - Бандырмаспор 0:0 Гразер - Бешикташ 1:5 Бешикташ - Шахтёр Донецк 0:1 Бешикташ - Умраниеспор 0:0 Касымпаша - Бешикташ 2:1 Бешикташ - Трабзонспор 3:2 Бешикташ - Хатайспор 2:2 Аланьяспор - Бешикташ 1:1
Айнтрахт Фр
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Хольштайн Киль - Айнтрахт Фр 2:4 Айнтрахт Фр - Виктория Пльзень 3:3 Айнтрахт Фр - Боруссия М 2:0 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 1:2
Айнтрахт Фр - Хоффенхайм 3:1 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Бр - Айнтрахт Фр 1:4 Валенсия - Айнтрахт Фр 3:2 Франкфурт - Айнтрахт Фр 2:5 Луисвилл Сити - Айнтрахт Фр 0:4 Хуарес - Айнтрахт Фр 1:2 ТСВ 1873 Хойзенштамм - Айнтрахт Фр 0:12 Германия 1894 - Айнтрахт Фр 1:13 Альсбах - Айнтрахт Фр 0:11 Альсбах - Айнтрахт Фр 0:11 Айнтрахт Фр - РБ Лейпциг 2:2 Боруссия М - Айнтрахт Фр 1:1 Айнтрахт Фр - Байер Л 1:5 Бавария - Айнтрахт Фр 2:1 Айнтрахт Фр - Аугсбург 3:1

Результаты матчей

Бешикташ
Айнтрахт Фр

Точный счет

4:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

4:0
1 раз 100%
3:3
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Бешикташ
Айнтрахт Фр

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 1:0 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Лацио
 2 2 0 0 7 - 1 6
3.
Тоттенхэм
 2 2 0 0 5 - 1 6
4.
Лион
 4:1 2 2 0 0 6 - 1 6
5.
Андерлехт
 2 2 0 0 4 - 2 6
6.
Аякс
 2 1 1 0 5 - 1 4
7.
Галатасарай
 2 1 1 0 5 - 3 4
8.
Славия Прага
 2 1 1 0 3 - 1 4
9.
Будё-Глимт
 2 1 1 0 3 - 2 4
10.
Фенербахче
 2 1 1 0 3 - 2 4
11.
Айнтрахт Фр
 3:0 2 1 1 0 6 - 3 4
12.
Атлетик Б
 2 1 1 0 3 - 1 4
13.
Хоффенхайм
 2 1 1 0 3 - 1 4
14.
Мидтьюлланн
 2 1 1 0 3 - 1 4
15.
Рейнджерс
 1:4 2 1 0 1 3 - 4 3
16.
АЗ Алкмаар
 2 1 0 1 3 - 4 3
17.
Брага
 2 1 0 1 2 - 4 3
18.
Эльфсборг
 1:0 2 1 0 1 3 - 3 3
19.
Мальмё
 2 1 0 1 2 - 3 3
20.
Олимпиакос
 2 1 0 1 3 - 2 3
21.
Виктория Пльзень
 0:0 2 0 2 0 3 - 3 2
22.
Твенте
 2 0 2 0 2 - 2 2
23.
Манчестер Юнайтед
 3:3 2 0 2 0 4 - 4 2
24.
Реал Сосьедад
 2 0 1 1 2 - 3 1
25.
Ницца
 2 0 1 1 2 - 5 1
26.
Рома
 0:1 2 0 1 1 1 - 2 1
27.
Порту
 3:3 2 0 1 1 5 - 6 1
28.
Юнион Сент-Жиллуаз
 2 0 1 1 1 - 2 1
29.
Лудогорец
 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1
30.
РФШ Рига
 2 0 1 1 3 - 6 1
31.
Ференцварош
 2 0 0 2 2 - 4 0
32.
Маккаби Тель-Авив
 2 0 0 2 1 - 4 0
33.
ПАОК
 0:1 2 0 0 2 1 - 4 0
34.
Динамо Киев
 2 0 0 2 0 - 5 0
35.
Карабах
 2 0 0 2 1 - 5 0
36.
Бешикташ
 0:3 2 0 0 2 0 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аякс
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
ФКСБ
 1:0 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Лацио
 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
Тоттенхэм
 1 1 0 0 3 - 0 3
5.
Галатасарай
 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
Лион
 4:1 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
АЗ Алкмаар
 1 1 0 0 3 - 2 3
8.
Будё-Глимт
 1 1 0 0 3 - 2 3
9.
Андерлехт
 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
Брага
 1 1 0 0 2 - 1 3
11.
Фенербахче
 1 1 0 0 2 - 1 3
12.
Атлетик Б
 1 1 0 0 2 - 0 3
13.
Хоффенхайм
 1 1 0 0 2 - 0 3
14.
Эльфсборг
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
15.
Олимпиакос
 1 1 0 0 3 - 0 3
16.
Славия Прага
 1 0 1 0 1 - 1 1
17.
Виктория Пльзень
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
18.
Айнтрахт Фр
 3:0 1 0 1 0 3 - 3 1
19.
Твенте
 1 0 1 0 1 - 1 1
20.
Манчестер Юнайтед
 3:3 1 0 1 0 1 - 1 1
21.
Мидтьюлланн
 1 0 1 0 1 - 1 1
22.
Ницца
 1 0 1 0 1 - 1 1
23.
Рома
 0:1 1 0 1 0 1 - 1 1
24.
Порту
 3:3 1 0 1 0 3 - 3 1
25.
Юнион Сент-Жиллуаз
 1 0 1 0 0 - 0 1
26.
РФШ Рига
 1 0 1 0 2 - 2 1
27.
Рейнджерс
 1:4 1 0 0 1 1 - 4 0
28.
Реал Сосьедад
 1 0 0 1 1 - 2 0
29.
Ференцварош
 1 0 0 1 1 - 2 0
30.
Маккаби Тель-Авив
 1 0 0 1 0 - 2 0
31.
ПАОК
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
32.
Лудогорец
 0:0 1 0 0 1 0 - 2 0
33.
Мальмё
 1 0 0 1 0 - 2 0
34.
Динамо Киев
 1 0 0 1 0 - 3 0
35.
Карабах
 1 0 0 1 1 - 2 0
36.
Бешикташ
 0:3 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Лацио
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Тоттенхэм
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Рейнджерс
 1:4 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Славия Прага
 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Лион
 4:1 1 1 0 0 4 - 1 3
7.
Андерлехт
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Айнтрахт Фр
 3:0 1 1 0 0 3 - 0 3
9.
Мидтьюлланн
 1 1 0 0 2 - 0 3
10.
Мальмё
 1 1 0 0 2 - 1 3
11.
Аякс
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Галатасарай
 1 0 1 0 2 - 2 1
13.
Будё-Глимт
 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Фенербахче
 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Виктория Пльзень
 0:0 1 0 1 0 3 - 3 1
16.
Атлетик Б
 1 0 1 0 1 - 1 1
17.
Хоффенхайм
 1 0 1 0 1 - 1 1
18.
Реал Сосьедад
 1 0 1 0 1 - 1 1
19.
Твенте
 1 0 1 0 1 - 1 1
20.
Манчестер Юнайтед
 3:3 1 0 1 0 3 - 3 1
21.
Лудогорец
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
22.
АЗ Алкмаар
 1 0 0 1 0 - 2 0
23.
Брага
 1 0 0 1 0 - 3 0
24.
Ницца
 1 0 0 1 1 - 4 0
25.
Рома
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
26.
Эльфсборг
 1:0 1 0 0 1 2 - 3 0
27.
Порту
 3:3 1 0 0 1 2 - 3 0
28.
Ференцварош
 1 0 0 1 1 - 2 0
29.
Маккаби Тель-Авив
 1 0 0 1 1 - 2 0
30.
Юнион Сент-Жиллуаз
 1 0 0 1 1 - 2 0
31.
ПАОК
 0:1 1 0 0 1 1 - 3 0
32.
Олимпиакос
 1 0 0 1 0 - 2 0
33.
РФШ Рига
 1 0 0 1 1 - 4 0
34.
Динамо Киев
 1 0 0 1 0 - 2 0
35.
Карабах
 1 0 0 1 0 - 3 0
36.
Бешикташ
 0:3 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Порту Омородион Сэмюэль 3
ФКСБ Олару Дариус 2 (2)
Лион Фофана Малик 2 (2)
Будё-Глимт Хёуге Йенс 2 (1)
Лион Ляказетт Александр 2
Весь список

Топ нарушителей
Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 1 1
Фенербахче Осайи-Самуэль Брайт 1 1
ФКСБ Олару Дариус 1 1
Маккаби Тель-Авив Каничовски Габи 1 1
Будё-Глимт Дубвик Исак 1 1
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Гётце Марио уходит с поля. Шаиби Фарес выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    Прогнозы 115
    Бешикташ 20% (23)
    X 46.1% (53)
    Айнтрахт Фр 33.9% (39)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Бешикташ
    Ничья
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Бешикташ 0:3 Айнтрахт Фр

    Исход игры
    Бешикташ
    20% (23)
    Ничья
    46.1% (53)
    Айнтрахт Фр
    33.9% (39)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.33% (63)
    Меньше
    41.67% (45)
    Обе команды забьют
    Да
    91.67% (99)
    Нет
    8.33% (9)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    31.3% (36)
    1:2 Айнтрахт Фр
    22.6% (26)
    2:2 Ничья
    13.9% (16)
    2:1 Бешикташ
    11.3% (13)
    0:1 Айнтрахт Фр
    3.5% (4)
    1:3 Айнтрахт Фр
    2.6% (3)
    1:0 Бешикташ
    1.7% (2)
    2:0 Бешикташ
    1.7% (2)
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