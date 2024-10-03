Тур: 2. Стадион: Тупрас.
0:3
Второй тайм: 90+'
0'
17' Желтая карточкаУдуохаи Феликс
0:1
19' ПенальтиМармуш Омар
0:2
22' ГолЭбимбе Эрик
0:2
27' Не забитый пенальтиИммобиле Чиро
34' Желтая карточкаИммобиле Чиро
48' Желтая карточкаКох Робин
56' Желтая карточкаН'Дур Шер
67' Желтая карточкаНкунку Нильс
0:3
82' ГолКнауфф Ансгар
90' Желтая карточкаЭкитике Уго
Ход матча
17'
19'
0:1
22'
0:2
27'
0:2
34'
48'
56'
67'
77'
82'
0:3
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 4
-
10 Удары в створ 5
-
11 Угловые 1
-
1 Офсайды 3
-
10 Нарушения правил 9
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
58 Владение мячом, % 42
Прогноз на матч от Liveresult
73
Н'Дур
Шер
23
Мучи
Эрнест
27
Силва
Рафа
40
Сантос
Кауа
29
Нкунку
Нильс
16
Ларссон
Хуго
18
Дауд
Махмуд
26
Эбимбе
Эрик
27
Гётце
Марио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
73 Н'Дур ШерПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Мучи ЭрнестПолузащитник
-
27 Силва РафаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Мариу ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
-
71 Онана ЖанПолузащитник
-
77 Келес ДжанПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ван Бронкхорст Джованни
- Основной состав
-
40 Сантос КауаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Нкунку НильсЗащитник
-
16 Ларссон ХугоПолузащитник
-
18 Дауд МахмудПолузащитник
-
26 Эбимбе ЭрикПолузащитник
-
27 Гётце МариоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Граль ЙенсВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Схири ЭльесПолузащитник
-
20 Узун КанПолузащитник
-
47 Фенье НоаПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Экитике УгоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Топмеллер Дино
Бомбардиры внутри турнира
Бешикташ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эбимбе Эрик
|2
|1
|Кристенсен Расмус
|1
|0.5
|Экитике Уго
|1
|0.5
|Мармуш Омар
|1 (1)
|0.5
|Кох Робин
|0
|0
Карточки
Бешикташ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Онана Жан
|1
|0
|Иммобиле Чиро
|1
|0
|Удуохаи Феликс
|1
|0
|Н'Дур Шер
|1
|0
|Хекимоглу Эрхан
|1
|0
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кох Робин
|1
|0
|Нкунку Нильс
|1
|0
Результаты матчей
Бешикташ
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Айнтрахт Фр
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
0
3
Бешикташ
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Айнтрахт Фр
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
0
3
Голы по времени матча
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Результаты последних матчей
Бешикташ
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Кайсериспор - Бешикташ 0:3 Аякс - Бешикташ 4:0 Бешикташ - Эюпспор 2:1 Трабзонспор - Бешикташ 1:1
Бешикташ - Сивасспор 2:0 Бешикташ - Лугано 5:1 Лугано - Бешикташ 3:3 Бешикташ - Антальяспор 4:2 Самсунспор - Бешикташ 0:2 Галатасарай - Бешикташ 0:5 Бешикташ - Сакарьяспор 2:1 Бешикташ - Генчлербирлиги 2:0 Бешикташ - Бандырмаспор 0:0 Гразер - Бешикташ 1:5 Бешикташ - Шахтёр Донецк 0:1 Бешикташ - Умраниеспор 0:0 Касымпаша - Бешикташ 2:1 Бешикташ - Трабзонспор 3:2 Бешикташ - Хатайспор 2:2 Аланьяспор - Бешикташ 1:1
Айнтрахт Фр
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Хольштайн Киль - Айнтрахт Фр 2:4 Айнтрахт Фр - Виктория Пльзень 3:3 Айнтрахт Фр - Боруссия М 2:0 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 1:2
Айнтрахт Фр - Хоффенхайм 3:1 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Бр - Айнтрахт Фр 1:4 Валенсия - Айнтрахт Фр 3:2 Франкфурт - Айнтрахт Фр 2:5 Луисвилл Сити - Айнтрахт Фр 0:4 Хуарес - Айнтрахт Фр 1:2 ТСВ 1873 Хойзенштамм - Айнтрахт Фр 0:12 Германия 1894 - Айнтрахт Фр 1:13 Альсбах - Айнтрахт Фр 0:11 Альсбах - Айнтрахт Фр 0:11 Айнтрахт Фр - РБ Лейпциг 2:2 Боруссия М - Айнтрахт Фр 1:1 Айнтрахт Фр - Байер Л 1:5 Бавария - Айнтрахт Фр 2:1 Айнтрахт Фр - Аугсбург 3:1
Результаты матчей
Бешикташ
Айнтрахт Фр
Точный счет
4:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
Точный счет
4:0
1 раз 100%
3:3
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
3
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Бешикташ
Айнтрахт Фр
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|3.
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|4.
|4:1
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|5.
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|6.
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|7.
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|8.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|9.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|10.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|11.
|3:0
|2
|1
|1
|0
|6 - 3
|4
|12.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|13.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|14.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|15.
|1:4
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|16.
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|17.
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|18.
|1:0
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|19.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|20.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|21.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|22.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|23.
|3:3
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|24.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|25.
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|26.
|0:1
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|27.
|3:3
|2
|0
|1
|1
|5 - 6
|1
|28.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|29.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|30.
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|1
|31.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|32.
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|33.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|34.
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|35.
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|36.
|0:3
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|6.
|4:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|8.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|9.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|10.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|11.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|12.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|13.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|14.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|15.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|16.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|17.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|18.
|3:0
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|19.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|20.
|3:3
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|21.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|22.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|23.
|0:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|24.
|3:3
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|25.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|26.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|27.
|1:4
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|28.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|29.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|30.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|31.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|32.
|0:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|33.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|34.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|35.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|36.
|0:3
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|1:4
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|4:1
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|7.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|3:0
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|9.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|10.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|11.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|13.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|16.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|17.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|18.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|19.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|20.
|3:3
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|21.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|22.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|23.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|24.
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|25.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|26.
|1:0
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|27.
|3:3
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|28.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|29.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|30.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|31.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|32.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|33.
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|34.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|35.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|36.
|0:3
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Порту
|Омородион Сэмюэль
|3
|ФКСБ
|Олару Дариус
|2 (2)
|Лион
|Фофана Малик
|2 (2)
|Будё-Глимт
|Хёуге Йенс
|2 (1)
|Лион
|Ляказетт Александр
|2
|Манчестер Юнайтед
|Фернандеш Бруну
|1 1
|Фенербахче
|Осайи-Самуэль Брайт
|1 1
|ФКСБ
|Олару Дариус
|1 1
|Маккаби Тель-Авив
|Каничовски Габи
|1 1
|Будё-Глимт
|Дубвик Исак
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Бешикташ 0:3 Айнтрахт Фр
Исход игры
Бешикташ
20% (23)
Ничья
46.1% (53)
Айнтрахт Фр
33.9% (39)
Тотал 2.5
Больше
58.33% (63)
Меньше
41.67% (45)
Обе команды забьют
Да
91.67% (99)
Нет
8.33% (9)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.3% (36)
1:2 Айнтрахт Фр
22.6% (26)
2:2 Ничья
13.9% (16)
2:1 Бешикташ
11.3% (13)
0:1 Айнтрахт Фр
3.5% (4)
1:3 Айнтрахт Фр
2.6% (3)
1:0 Бешикташ
1.7% (2)
2:0 Бешикташ
1.7% (2)
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