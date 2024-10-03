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  3. Лига Европы 2024-2025
Тур: 2. Стадион: .
Бешикташ
1:3
Конец матча
Айнтрахт Фр
0'
17' Желтая карточка
Удуохаи Феликс
0:1
19' Пенальти
Мармуш Омар
0:2
22' Гол
Эбимбе Эрик
0:2
27' Не забитый пенальти
Иммобиле Чиро
34' Желтая карточка
Иммобиле Чиро
56' Желтая карточка
Н'Дур Шер
67' Желтая карточка
Нкунку Нильс
0:3
82' Гол
Кнауфф Ансгар
90' Желтая карточка
Экитике Уго
1:3
90' Гол
Масуаку Артур
90'+6

Ход матча

17'
Удуохаи Феликс
 
19'
0:1
Мармуш Омар
22'
0:2
Эбимбе Эрик
(Кох Робин)
27'
Иммобиле Чиро
0:2
34'
Иммобиле Чиро
 
46'
 
Шаиби Фарес
Гётце Марио
56'
Н'Дур Шер
 
62'
 
Кнауфф Ансгар
Эбимбе Эрик
62'
 
Экитике Уго
Мармуш Омар
63'
Киличсой Семих
Рашица Милот
 
63'
Булут Онур
Свенссон Юнас
 
67'
 
Нкунку Нильс
74'
 
Схири Эльес
Ларссон Хуго
77'
Мариу Жоау
Н'Дур Шер
 
77'
Учан Салих
Фернандеш Жедсон
 
82'
0:3
Кнауфф Ансгар
(Матанович Игорь)
85'
Хекимоглу Эрхан
Иммобиле Чиро
 
85'
 
Аменда Орель
Нкунку Нильс
90'
 
Экитике Уго
90'
Масуаку Артур
(Мучи Эрнест)
1:3

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 4
  • 11 Удары в створ 5
  • 11 Угловые 1
  • 1 Офсайды 3
  • 10 Нарушения правил 10
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 60 Владение мячом, % 40
Прогнозы 115
Бешикташ 20% (23)
X 46.1% (53)
Айнтрахт Фр 33.9% (39)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Дестаноглу
Эрсин
2
Свенссон
Юнас
3
Габриэль
Паулиста
14
Удуохаи
Феликс
26
Масуаку
Артур
83
Фернандеш
Жедсон
73
Н'Дур
Шер
7
Рашица
Милот
23
Мучи
Эрнест
27
Силва
Рафа
17
Иммобиле
Чиро
40
Сантос
Кауа
13
Кристенсен
Расмус
4
Кох
Робин
3
Теате
Артур
29
Нкунку
Нильс
16
Ларссон
Хуго
18
Дауд
Махмуд
26
Эбимбе
Эрик
27
Гётце
Марио
7
Мармуш
Омар
9
Матанович
Игорь
Бешикташ
4-2-3-1
Айнтрахт Фр
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Бешикташ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Масуаку Артур 1 0.5
Мучи Эрнест 0 0
Айнтрахт Фр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эбимбе Эрик 2 1
Кристенсен Расмус 1 0.5
Экитике Уго 1 0.5
Кнауфф Ансгар 1 0.5
Мармуш Омар 1 (1) 0.5
Кох Робин 0 0
Матанович Игорь 0 0

Карточки

Бешикташ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Онана Жан 1 0
Иммобиле Чиро 1 0
Удуохаи Феликс 1 0
Н'Дур Шер 1 0
Хекимоглу Эрхан 1 0
Айнтрахт Фр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нкунку Нильс 1 0
Экитике Уго 1 0

Результаты матчей

Бешикташ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Айнтрахт Фр
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0
Бешикташ
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Айнтрахт Фр
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
3
Бешикташ
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Айнтрахт Фр
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

1
3

Голы по времени матча

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
33%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

1
6
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
100%
1
17%
76-90

Пропущено

7
4
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
1
25%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
3
75%
76-90

Результаты последних матчей

Бешикташ
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Кайсериспор - Бешикташ 0:3 Аякс - Бешикташ 4:0 Бешикташ - Эюпспор 2:1 Трабзонспор - Бешикташ 1:1
Бешикташ - Сивасспор 2:0 Бешикташ - Лугано 5:1 Лугано - Бешикташ 3:3 Бешикташ - Антальяспор 4:2 Самсунспор - Бешикташ 0:2 Галатасарай - Бешикташ 0:5 Бешикташ - Сакарьяспор 2:1 Бешикташ - Генчлербирлиги 2:0 Бешикташ - Бандырмаспор 0:0 Гразер - Бешикташ 1:5 Бешикташ - Шахтёр Донецк 0:1 Бешикташ - Умраниеспор 0:0 Касымпаша - Бешикташ 2:1 Бешикташ - Трабзонспор 3:2 Бешикташ - Хатайспор 2:2 Аланьяспор - Бешикташ 1:1
Айнтрахт Фр
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Хольштайн Киль - Айнтрахт Фр 2:4 Айнтрахт Фр - Виктория Пльзень 3:3 Айнтрахт Фр - Боруссия М 2:0 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 1:2
Айнтрахт Фр - Хоффенхайм 3:1 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Бр - Айнтрахт Фр 1:4 Валенсия - Айнтрахт Фр 3:2 Франкфурт - Айнтрахт Фр 2:5 Луисвилл Сити - Айнтрахт Фр 0:4 Хуарес - Айнтрахт Фр 1:2 ТСВ 1873 Хойзенштамм - Айнтрахт Фр 0:12 Германия 1894 - Айнтрахт Фр 1:13 Альсбах - Айнтрахт Фр 0:11 Альсбах - Айнтрахт Фр 0:11 Айнтрахт Фр - РБ Лейпциг 2:2 Боруссия М - Айнтрахт Фр 1:1 Айнтрахт Фр - Байер Л 1:5 Бавария - Айнтрахт Фр 2:1 Айнтрахт Фр - Аугсбург 3:1

Результаты матчей

Бешикташ
Айнтрахт Фр

Точный счет

1:3
1 раз 100%
3:3
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

4:0
1 раз 100%
1:3
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

1:3
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Бешикташ
Айнтрахт Фр

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лацио
 2 2 0 0 7 - 1 6
2.
Лион
 2 2 0 0 6 - 1 6
3.
Тоттенхэм
 2 2 0 0 5 - 1 6
4.
ФКСБ
 2 2 0 0 5 - 1 6
5.
Андерлехт
 2 2 0 0 4 - 2 6
6.
Аякс
 2 1 1 0 5 - 1 4
7.
Айнтрахт Фр
 2 1 1 0 6 - 4 4
8.
Галатасарай
 2 1 1 0 5 - 3 4
9.
Мидтьюлланн
 2 1 1 0 3 - 1 4
10.
Славия Прага
 2 1 1 0 3 - 1 4
11.
Атлетик Б
 2 1 1 0 3 - 1 4
12.
Хоффенхайм
 2 1 1 0 3 - 1 4
13.
Фенербахче
 2 1 1 0 3 - 2 4
14.
Будё-Глимт
 2 1 1 0 3 - 2 4
15.
Олимпиакос
 2 1 0 1 3 - 2 3
16.
Эльфсборг
 2 1 0 1 3 - 3 3
17.
Рейнджерс
 2 1 0 1 3 - 4 3
18.
АЗ Алкмаар
 2 1 0 1 3 - 4 3
19.
Мальмё
 2 1 0 1 2 - 3 3
20.
Брага
 2 1 0 1 2 - 4 3
21.
Манчестер Юнайтед
 2 0 2 0 4 - 4 2
22.
Виктория Пльзень
 2 0 2 0 3 - 3 2
23.
Твенте
 2 0 2 0 2 - 2 2
24.
Порту
 2 0 1 1 5 - 6 1
25.
Реал Сосьедад
 2 0 1 1 2 - 3 1
26.
Юнион Сент-Жиллуаз
 2 0 1 1 1 - 2 1
27.
Рома
 2 0 1 1 1 - 2 1
28.
Лудогорец
 2 0 1 1 0 - 2 1
29.
РФШ Рига
 2 0 1 1 3 - 6 1
30.
Ницца
 2 0 1 1 2 - 5 1
31.
Ференцварош
 2 0 0 2 2 - 4 0
32.
Маккаби Тель-Авив
 2 0 0 2 1 - 4 0
33.
ПАОК
 2 0 0 2 1 - 4 0
34.
Карабах
 2 0 0 2 1 - 5 0
35.
Динамо Киев
 2 0 0 2 0 - 5 0
36.
Бешикташ
 2 0 0 2 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лацио
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Лион
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Тоттенхэм
 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
ФКСБ
 1 1 0 0 4 - 1 3
5.
Андерлехт
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Аякс
 1 1 0 0 4 - 0 3
7.
Галатасарай
 1 1 0 0 3 - 1 3
8.
Атлетик Б
 1 1 0 0 2 - 0 3
9.
Хоффенхайм
 1 1 0 0 2 - 0 3
10.
Фенербахче
 1 1 0 0 2 - 1 3
11.
Будё-Глимт
 1 1 0 0 3 - 2 3
12.
Олимпиакос
 1 1 0 0 3 - 0 3
13.
Эльфсборг
 1 1 0 0 1 - 0 3
14.
АЗ Алкмаар
 1 1 0 0 3 - 2 3
15.
Брага
 1 1 0 0 2 - 1 3
16.
Айнтрахт Фр
 1 0 1 0 3 - 3 1
17.
Мидтьюлланн
 1 0 1 0 1 - 1 1
18.
Славия Прага
 1 0 1 0 1 - 1 1
19.
Манчестер Юнайтед
 1 0 1 0 1 - 1 1
20.
Виктория Пльзень
 1 0 1 0 0 - 0 1
21.
Твенте
 1 0 1 0 1 - 1 1
22.
Порту
 1 0 1 0 3 - 3 1
23.
Юнион Сент-Жиллуаз
 1 0 1 0 0 - 0 1
24.
Рома
 1 0 1 0 1 - 1 1
25.
РФШ Рига
 1 0 1 0 2 - 2 1
26.
Ницца
 1 0 1 0 1 - 1 1
27.
Рейнджерс
 1 0 0 1 1 - 4 0
28.
Мальмё
 1 0 0 1 0 - 2 0
29.
Реал Сосьедад
 1 0 0 1 1 - 2 0
30.
Лудогорец
 1 0 0 1 0 - 2 0
31.
Ференцварош
 1 0 0 1 1 - 2 0
32.
Маккаби Тель-Авив
 1 0 0 1 0 - 2 0
33.
ПАОК
 1 0 0 1 0 - 1 0
34.
Карабах
 1 0 0 1 1 - 2 0
35.
Динамо Киев
 1 0 0 1 0 - 3 0
36.
Бешикташ
 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лацио
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Лион
 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Тоттенхэм
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
ФКСБ
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Андерлехт
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Айнтрахт Фр
 1 1 0 0 3 - 1 3
7.
Мидтьюлланн
 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Славия Прага
 1 1 0 0 2 - 0 3
9.
Рейнджерс
 1 1 0 0 2 - 0 3
10.
Мальмё
 1 1 0 0 2 - 1 3
11.
Аякс
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Галатасарай
 1 0 1 0 2 - 2 1
13.
Атлетик Б
 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Хоффенхайм
 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Фенербахче
 1 0 1 0 1 - 1 1
16.
Будё-Глимт
 1 0 1 0 0 - 0 1
17.
Манчестер Юнайтед
 1 0 1 0 3 - 3 1
18.
Виктория Пльзень
 1 0 1 0 3 - 3 1
19.
Твенте
 1 0 1 0 1 - 1 1
20.
Реал Сосьедад
 1 0 1 0 1 - 1 1
21.
Лудогорец
 1 0 1 0 0 - 0 1
22.
Олимпиакос
 1 0 0 1 0 - 2 0
23.
Эльфсборг
 1 0 0 1 2 - 3 0
24.
АЗ Алкмаар
 1 0 0 1 0 - 2 0
25.
Брага
 1 0 0 1 0 - 3 0
26.
Порту
 1 0 0 1 2 - 3 0
27.
Юнион Сент-Жиллуаз
 1 0 0 1 1 - 2 0
28.
Рома
 1 0 0 1 0 - 1 0
29.
РФШ Рига
 1 0 0 1 1 - 4 0
30.
Ницца
 1 0 0 1 1 - 4 0
31.
Ференцварош
 1 0 0 1 1 - 2 0
32.
Маккаби Тель-Авив
 1 0 0 1 1 - 2 0
33.
ПАОК
 1 0 0 1 1 - 3 0
34.
Карабах
 1 0 0 1 0 - 3 0
35.
Динамо Киев
 1 0 0 1 0 - 2 0
36.
Бешикташ
 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

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Порту Омородион Сэмюэль 3
ФКСБ Олару Дариус 2 (2)
Лион Фофана Малик 2 (2)
Будё-Глимт Хёуге Йенс 2 (1)
Лион Ляказетт Александр 2
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Топ нарушителей
Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 1 1
Фенербахче Осайи-Самуэль Брайт 1 1
ФКСБ Олару Дариус 1 1
Маккаби Тель-Авив Каничовски Габи 1 1
Будё-Глимт Дубвик Исак 1 1
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 52'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 34'
      Иммобиле Чиро получил желтую карточку от судьи
    • 27'
      ОН ПРОМАЗАЛ - Иммобиле Чиро пробил пенальти, но не смог забить!
    • 22'
      Кох Робин сделал результативную передачу.
    • 22'
      Г О О О О Л - Эбимбе Эрик бьет в цель!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tupras Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 115
    Бешикташ 20% (23)
    X 46.1% (53)
    Айнтрахт Фр 33.9% (39)
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    Где смотреть матч Бешикташ 1:3 Айнтрахт Фр онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Бешикташ 1:3 Айнтрахт Фр

    Исход игры
    Бешикташ
    20% (23)
    Ничья
    46.1% (53)
    Айнтрахт Фр
    33.9% (39)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.33% (63)
    Меньше
    41.67% (45)
    Обе команды забьют
    Да
    91.67% (99)
    Нет
    8.33% (9)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    31.3% (36)
    1:2 Айнтрахт Фр
    22.6% (26)
    2:2 Ничья
    13.9% (16)
    2:1 Бешикташ
    11.3% (13)
    0:1 Айнтрахт Фр
    3.5% (4)
    1:3 Айнтрахт Фр
    2.6% (3)
    1:0 Бешикташ
    1.7% (2)
    2:0 Бешикташ
    1.7% (2)
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