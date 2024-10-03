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  2. Матчи
  3. Лига Европы 2024-2025
Тур: 2. Стадион: .
Порту
3:2
Второй тайм: 80'
Манчестер Юнайтед
0'
0:1
7' Гол
Рэшфорд Маркус
0:2
20' Гол
Хёйлунн Расмус
1:2
27' Гол
Пепе Акино
31' Желтая карточка
Омородион Сэмюэль
32' Желтая карточка
Фернандеш Бруну
2:2
34' Гол
Омородион Сэмюэль
3:2
50' Гол
Омородион Сэмюэль

Ход матча

7'
0:1
Рэшфорд Маркус
20'
0:2
Хёйлунн Расмус
(Рэшфорд Маркус)
27'
Пепе Акино
1:2
31'
Омородион Сэмюэль
 
32'
 
Фернандеш Бруну
34'
Омородион Сэмюэль
(Мариу Жоау III)
2:2
46'
 
Гарначо Алехандро
Рэшфорд Маркус
50'
Омородион Сэмюэль
(Пепе Акино)
3:2
62'
Фернандеш Мартим
Пепе Акино
 
68'
 
Зиркзее Джошуа
Хёйлунн Расмус
68'
 
Антони
Диалло Амад
77'
Груйич Марко
Омородион Сэмюэль
 
77'
Виейра Фабиу
Эуштакиу Стивен
 
78'
Гюль Дениз
Мариу Жоау
 
79'
 
Магуайр Гарри
Мартинес Лисандро
79'
 
Эванс Джонни
Де Лигт Маттейс

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 9
  • 6 Удары в створ 7
  • 5 Угловые 7
  • 0 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 47 Владение мячом, % 53
Прогнозы 136
Порту 49.3% (67)
X 30.1% (41)
Манчестер Юнайтед 20.6% (28)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Порту
Ничья
Манчестер Юнайтед
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Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
99
Кошта
Диогу
23
Мариу
Жоау
III
97
Зе
Педро
24
Перес
Неуэн
74
Моура
Франсишку
16
Нико
Гонсалес
6
Эуштакиу
Стивен
22
Варела
Алан
11
Пепе
Акино
9
Омородион
Сэмюэль
13
Галено
Вандерсон
24
Онана
Андре
3
Мазрауи
Нуссаир
4
Де
Лигт
Маттейс
6
Мартинес
Лисандро
20
Далот
Диогу
18
Каземиро
Карлос
14
Эриксен
Кристиан
16
Диалло
Амад
8
Фернандеш
Бруну
10
Рэшфорд
Маркус
9
Хёйлунн
Расмус
Порту
4-3-3
Манчестер Юнайтед
4-2-3-1

История личных встреч

Порту
Манчестер Юнайтед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

ЛЧ
0:1
ЛЧ
2:2

Голы

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

1
1.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

90
60

Бомбардиры внутри турнира

Порту
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Омородион Сэмюэль 3 1.5
Пепе Акино 1 0.5
Гюль Дениз 1 0.5
Мариу Жоау III 0 0
Моура Франсишку 0 0
Манчестер Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рэшфорд Маркус 1 0.5
Эриксен Кристиан 1 0.5
Хёйлунн Расмус 1 0.5

Карточки

Порту
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зе Педро 1 0
Нико Гонсалес 1 0
Омородион Сэмюэль 1 0
Манчестер Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандеш Бруну 1 0
Мартинес Лисандро 1 0

Результаты матчей

Порту
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Манчестер Юнайтед
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
1
Порту
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Манчестер Юнайтед
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Порту
(20 матчей)
90%
10%
18 побед 0 ничьих 2 поражения
Порту - Арока 4:0 Будё-Глимт - Порту 3:2 Витория Гимарайнш - Порту 0:3 Порту - Фаренсе 2:1
Спортинг Л - Порту 2:0 Порту - Риу Аве 2:0 Санта-Клара - Порту 0:2 Порту - Жил Висенте 3:0 Спортинг Л - Порту 3:4 Порту - Аль-Наср Эр-Рияд 4:0 Штурм Грац - Порту 0:2 Порту - Татабанья 4:2 Аустрия Вена - Порту 1:3 Порту - Аль-Араби 4:0 Порту - Насьонал Мадейра 4:1 Порту - Шавиш 4:0 Порту - Санжоаненсе 4:0 Порту - Спортинг Л 2:1 Брага - Порту 0:1 Порту - Боавишта 2:1
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 0:3 Манчестер Юнайтед - Твенте 1:1 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 0:0 Манчестер Юнайтед - Барнсли 7:0
Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 0:3 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:3 Брайтон - Манчестер Юнайтед 2:1 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 1:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:3 Манчестер Юнайтед - Бетис 3:2 Арсенал - Манчестер Юнайтед 2:1 Рейнджерс - Манчестер Юнайтед 0:2 Русенборг - Манчестер Юнайтед 1:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 1:2 Брайтон - Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 3:2 Манчестер Юнайтед - Арсенал 0:1 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 4:0 Манчестер Юнайтед - Бёрнли 1:1

Результаты матчей

Порту
Манчестер Юнайтед

Точный счет

3:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

3:2
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Порту
Манчестер Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 1:0 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Лацио
 2 2 0 0 7 - 1 6
3.
Тоттенхэм
 2 2 0 0 5 - 1 6
4.
Лион
 4:1 2 2 0 0 6 - 1 6
5.
Андерлехт
 2 2 0 0 4 - 2 6
6.
Аякс
 2 1 1 0 5 - 1 4
7.
Галатасарай
 2 1 1 0 5 - 3 4
8.
Славия Прага
 2 1 1 0 3 - 1 4
9.
Будё-Глимт
 0:0 2 1 1 0 3 - 2 4
10.
Фенербахче
 1:1 2 1 1 0 3 - 2 4
11.
Айнтрахт Фр
 2:0 2 1 1 0 5 - 3 4
12.
Атлетик Б
 1:0 2 1 1 0 2 - 1 4
13.
Хоффенхайм
 2 1 1 0 3 - 1 4
14.
Мидтьюлланн
 2 1 1 0 3 - 1 4
15.
Рейнджерс
 1:4 2 1 0 1 3 - 4 3
16.
АЗ Алкмаар
 0:1 2 1 0 1 3 - 3 3
17.
Брага
 2 1 0 1 2 - 4 3
18.
Эльфсборг
 1:0 2 1 0 1 3 - 3 3
19.
Порту
 3:2 2 1 0 1 5 - 5 3
20.
Мальмё
 2 1 0 1 2 - 3 3
21.
Олимпиакос
 2 1 0 1 3 - 2 3
22.
Виктория Пльзень
 0:0 2 0 2 0 3 - 3 2
23.
Твенте
 1:1 2 0 2 0 2 - 2 2
24.
Реал Сосьедад
 2 0 1 1 2 - 3 1
25.
Манчестер Юнайтед
 2:3 2 0 1 1 3 - 4 1
26.
Ницца
 2 0 1 1 2 - 5 1
27.
Рома
 0:1 2 0 1 1 1 - 2 1
28.
Юнион Сент-Жиллуаз
 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
29.
Лудогорец
 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1
30.
РФШ Рига
 2 0 1 1 3 - 6 1
31.
Ференцварош
 2 0 0 2 2 - 4 0
32.
Маккаби Тель-Авив
 2 0 0 2 1 - 4 0
33.
ПАОК
 0:1 2 0 0 2 1 - 4 0
34.
Динамо Киев
 2 0 0 2 0 - 5 0
35.
Карабах
 2 0 0 2 1 - 5 0
36.
Бешикташ
 0:2 2 0 0 2 0 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аякс
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
ФКСБ
 1:0 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Лацио
 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
Тоттенхэм
 1 1 0 0 3 - 0 3
5.
Галатасарай
 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
Лион
 4:1 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
АЗ Алкмаар
 0:1 1 1 0 0 3 - 2 3
8.
Будё-Глимт
 0:0 1 1 0 0 3 - 2 3
9.
Андерлехт
 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
Брага
 1 1 0 0 2 - 1 3
11.
Фенербахче
 1:1 1 1 0 0 2 - 1 3
12.
Атлетик Б
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
13.
Хоффенхайм
 1 1 0 0 2 - 0 3
14.
Эльфсборг
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
15.
Порту
 3:2 1 1 0 0 3 - 2 3
16.
Олимпиакос
 1 1 0 0 3 - 0 3
17.
Славия Прага
 1 0 1 0 1 - 1 1
18.
Виктория Пльзень
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
19.
Айнтрахт Фр
 2:0 1 0 1 0 3 - 3 1
20.
Твенте
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
21.
Манчестер Юнайтед
 2:3 1 0 1 0 1 - 1 1
22.
Мидтьюлланн
 1 0 1 0 1 - 1 1
23.
Ницца
 1 0 1 0 1 - 1 1
24.
Рома
 0:1 1 0 1 0 1 - 1 1
25.
Юнион Сент-Жиллуаз
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
26.
РФШ Рига
 1 0 1 0 2 - 2 1
27.
Рейнджерс
 1:4 1 0 0 1 1 - 4 0
28.
Реал Сосьедад
 1 0 0 1 1 - 2 0
29.
Ференцварош
 1 0 0 1 1 - 2 0
30.
Маккаби Тель-Авив
 1 0 0 1 0 - 2 0
31.
ПАОК
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
32.
Лудогорец
 0:0 1 0 0 1 0 - 2 0
33.
Мальмё
 1 0 0 1 0 - 2 0
34.
Динамо Киев
 1 0 0 1 0 - 3 0
35.
Карабах
 1 0 0 1 1 - 2 0
36.
Бешикташ
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Лацио
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Тоттенхэм
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Рейнджерс
 1:4 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Славия Прага
 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Лион
 4:1 1 1 0 0 4 - 1 3
7.
Андерлехт
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Айнтрахт Фр
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
9.
Мидтьюлланн
 1 1 0 0 2 - 0 3
10.
Мальмё
 1 1 0 0 2 - 1 3
11.
Аякс
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Галатасарай
 1 0 1 0 2 - 2 1
13.
Будё-Глимт
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Фенербахче
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Виктория Пльзень
 0:0 1 0 1 0 3 - 3 1
16.
Атлетик Б
 1:0 1 0 1 0 1 - 1 1
17.
Хоффенхайм
 1 0 1 0 1 - 1 1
18.
Реал Сосьедад
 1 0 1 0 1 - 1 1
19.
Твенте
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
20.
Лудогорец
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
21.
АЗ Алкмаар
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
22.
Брага
 1 0 0 1 0 - 3 0
23.
Манчестер Юнайтед
 2:3 1 0 0 1 2 - 3 0
24.
Ницца
 1 0 0 1 1 - 4 0
25.
Рома
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
26.
Эльфсборг
 1:0 1 0 0 1 2 - 3 0
27.
Порту
 3:2 1 0 0 1 2 - 3 0
28.
Ференцварош
 1 0 0 1 1 - 2 0
29.
Маккаби Тель-Авив
 1 0 0 1 1 - 2 0
30.
Юнион Сент-Жиллуаз
 0:0 1 0 0 1 1 - 2 0
31.
ПАОК
 0:1 1 0 0 1 1 - 3 0
32.
Олимпиакос
 1 0 0 1 0 - 2 0
33.
РФШ Рига
 1 0 0 1 1 - 4 0
34.
Динамо Киев
 1 0 0 1 0 - 2 0
35.
Карабах
 1 0 0 1 0 - 3 0
36.
Бешикташ
 0:2 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Порту Омородион Сэмюэль 3
ФКСБ Олару Дариус 2 (2)
Лион Фофана Малик 2 (2)
Будё-Глимт Хёуге Йенс 2 (1)
Лион Ляказетт Александр 2
Весь список

Топ нарушителей
Фенербахче Осайи-Самуэль Брайт 1 1
ФКСБ Олару Дариус 1 1
Маккаби Тель-Авив Каничовски Габи 1 1
Будё-Глимт Дубвик Исак 1 1
Аякс Бас Юри 1 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Замена
    82'
    Ответные замены в составе гостей произошли. Вместо Мартинеса и Де Лигта игру продолжать будут Магуайр и Эванс.
  • Замена
    81'
    Сразу несколько замен в составе "Порту" произошло. Вместо Омородиона, Мариу и Эуштакиу на поле появились Груйич, Виейра и Гюль.
  • 80'
    В центре поля Мазрауи заехал по ногам Галено в грубом подкате. Штрафной удар исполнят хозяева.
  • 79'
    Убегал в контратаку на скорости Гонсалес, сместился в центр и пробил в дальний угол, но точности ему не хватило.
  • 78'
    С дальней дистанции пробил Каземиро после скидки от Зиркзее, но мяч полетел точно в руки Коште.
  • 77'
    После навеса с угла поля пробил головой на ближней штанге Каземиро, но мяч в гуще защитников застрял.
  • 76'
    Ворвался в штрафную соперника на скорости Гарначо и пробил по воротам, но на пути мяча оказался Эуштакиу.
  • 75'
    Мягко забросил с фланга Гарначо на ход Зиркзее, но тому добраться до мяча в верховой борьбе не дал Галено.
  • 74'
    Финтом ушел от соперника по флангу Антони и навесил на дальнюю штангу, но до удара по воротам не дошло дело.
  • 73'
    Каземиро отдал поперек пас на Фернандеша, который пробил с линии штрафной, но в створ ворот не попал.
  • 72'
    После скидки от Мартима пробил из пределов штрафной Галено, но мяч полетел немного выше перекладины.
  • Замена
    71'
    Двойная замена в составе манкунианцев произошла. Вместо Диалло и Хёйлунна на поле появились Антони и Зиркзее.
  • 70'
    Зацепился за мяч перед чужой штрафной Фернандеш и сбросил головой на ход Галено, но не удалось тому догнать мяч в пределах поля.
  • 69'
    Отдавал тонкий пас в штрафную Фернандеш на ход Хёйлунну, но того грамотно от мяч оттеснил Педро.
  • 68'
    Мог убегать на ворота соперника Галено после заброса от Варелы, но мяч перехватил в подкате Мартинес.
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    • Опасный момент
      67'
      Отобрал мяч на фланге Галено и отдал в штрафную на Омородиона, который закрутил в дальний нижний угол, но в падении спас свою команду Онана.
    • 66'
      Выиграл подбор у штрафной соперника Мартинес и с лету пробил по воротам, но мяч полетел выше перекладины.
    • 65'
      Диагональный пас исполнял Мартинес в штрафную на Хёйлунна, но тот проиграл борьбу за мяч защитнику.
    • Замена
      64'
      Замена в составе "Порту" произошла. Вместо Акино Пепе свое игровое время получил Мартим Фернандеш.
    • Опасный момент
      63'
      Из пределов штрафной пробил по воротам Мазрауи. Вытянулся в струну Кошта и смог перевести мяч в сторону.
    • 62'
      Перехватил мяч Эуштакиу в центре поля и забросил вперед на ход Омородиону, но тому убежать в штрафную Де Лигт не дал в подкате.
    • 61'
      Долго катают мяч на чужой половине поля манкунианцы, но пройти массированную оборону соперника им не удается.
    • 60'
      Далот накрутил соперника на фланге и прострелил вдоль ворот, но добраться до мяча не позволили ему защитники.
    • 59'
      Мягко забросил в штрафную Далот на ход Хёйлунну, но тот проиграл борьбу за мяч Пересу.
    • 58'
      Тонкий пас исполнял в штрафную соперника Пепе на ход Омородиону, но тому пробить в окружении двоих защитников не удалось.
    • 56'
      Ворвался в штрафную соперника Далот, после паса от Эриксена, но ему пробить защитники не позволили.
    • 55'
      Дальний заброс исполнял в штрафную соперника Мазрауи на ход Диалло, но тому пробить не позволили защитники.
    • 54'
      Диалло пасом с фланга запустил в штрафную соперника на Фернандеша, но тот с ходу пробил выше перекладины.
    • 53'
      Отобрал мяч на фланге Эриксен и выдал пас поперек на Каземиро, но выстрел последнего заблокировал Варела.
    • 52'
      Диагональ исполнял Моура в штрафную на Омородиона, но тому добраться до мяча защитники не позволили.
    • Описание гола
      50'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 3-2! Сэмюэль Омородион! Вот это да, уже вышли вперед португальцы. Убежал в контратаку Пепе по флангу и прострелил вдоль ворот, где на опережение сыграл Омородион и пробил точно под перекладину.
    • 49'
      С угла поля Галено навесил в центр штрафной, но здесь головой вынес сферу Каземиро подальше от ворот.
    • Опасный момент
      48'
      Убегал в контратаку Галено и отдал вперед на Моуру, который пробил из пределов штрафной низом, но низом отбил ногой в сторону Онана.
    • 47'
      С левого фланга сместился Далот в центр и пробил с дальней дистанции, но мяч полетел немного неточно.
    • Второй тайм начался
      46'
      Стартовала вторая половина поединка. Кто же окажется сильнее сегодня?
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Своим свистком судья отправил команды на перерыв. Огненный первый тайм мы с вами увидели, но самое интересное еще впереди!
    • 45'
      Выиграл подбор у штрафной соперника Каземиро и пробил в одно касание, но мяч полетел далеко от ворот.
    • 45'
      В центре поля получил по ногам Эуштакиу в борьбе против Эриксена. Штрафной удар хозяева исполнят.
    • 45'
      Пробивал по воротам Далот с линии штрафной после паса от Эриксена, но мяч полетел немного выше перекладины.
    • 44'
      Врезался Гонсалес в центре поля в корпус Мартинесу. Штрафной удар исполнять будут игроки "Манчестер Юнайтед".
    • 43'
      Разыграли угловой гости, после чего подал с правого фланга Фернандеш, но мяч головой Педро вынес в аут.
    • Опасный момент
      42'
      Пробил головой Каземиро с угла вратарской после скидки от Хёйлунна, но угодил он точно в корпус Коште.
    • 41'
      Дальний заброс исполнял Фернандеш в штрафную на Эриксена, но тот проиграл борьбу за мяч Пересу.
    • 40'
      Убегал в контратаку по флангу Хёйлунн и прострелил на дальнюю штангу, но здесь Диалло не успел замкнуть.
    • 39'
      С фланга навесил Педро на дальнюю штангу, но здесь головой Де Лигт спокойно вынес мяч на фланг.
    • Офсайд
      38'
      Отдавал пас Пепе в штрафную, куда забегал Галено, но тот не выдержал линию и оказался в положении "вне игры".
    • 37'
      С углового подавал Фернандеш на дальнюю штангу, но здесь Мариу головой вынес сферу за боковую линию.
    • 36'
      С правого фланга Диалло сместился в центр штрафной и пробил по воротам, но на пути мяча оказался защитник.
    • Желтая карточка
      35'
      Слишком активно доказывал свое недовольство решениями арбитра Ван Нистелрой, за что получил желтую карточку.
    • Описание гола
      34'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 2-2! Сэмюэль Омородион! Смогли сравнять счет игроки "Порту" уже в первом тайме. Подхватил мяч на фланге Мариу и навесил на линию вратарской, где выиграл верх Омородион и головой пробил точно под перекладину.
    • Желтая карточка
      33'
      Прямой ногой сыграл грубо в ногу сопернику на чужой половине поля Фернандеш, за что увидел перед собой "горчичник".
    • Желтая карточка
      32'
      Слишком активно оспаривал решение арбитра Омородион и в итоге получил желтую карточку.
    • 31'
      Убежал от соперника по флангу Мариу и навесил в центр штрафной, но нарушил Омородион правила в борьбе с защитником.
    • 30'
      Отдавал пас с левого фланга Далот в штрафную на Фернандеша, но ему пробить не позволил Педро.
    • 29'
      На фланге Рэшфорд оказался на газоне в борьбе против Гонсалеса. Штрафной удар исполнять будут гости.
    • Описание гола
      28'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1-2! Акино Пепе! Сократили отставание португальцы! Пробивал головой Омородион после паса от Эуштакиу. В падении смог отбить в сторону Онана, но точно на Пепе, который головой протолкнул снаряд уже в пустые ворота.
    • 27'
      С угла поля навесил Эуштакиу в центр штрафной, но после серии рикошетов мяч вынес в центр поля Мартинес.
    • Угловой
      26'
      С левого фланга Мариу навесил в центр штрафной, но здесь Де Лигт выше всех прыгнул и вынес на угловой.
    • 24'
      Ушел от соперника на скорости Рэшфорд и прострелил в штрафную, но до удара по воротам дело так и не дошло.
    • 23'
      Ушел от соперника Мариу по флангу и покатил вперед на Гонсалеса, но тот проиграл борьбу за мяч Мартинесу.
    • Описание гола
      22'
      ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 0-2! Расмус Хёйлунн! Удвоили преимущество манкунианцы. Тонким пасом Рэшфорд запустил в штрафную соперника Хёйлунна, который пробил в касание с острого угла. Рикошетом от руки Кошты снаряд покатился в сетку.
    • 21'
      Диагональный пас исполнял Варела на правый фланг, но здесь догнать мяч в пределах поля Пепе не смог.
    • 20'
      Подключился к атаке своей команды Эуштакиу по флангу и подал на дальнюю штангу, но этот пас перехватил Мазрауи.
    • 19'
      Гонсалес ворвался в штрафную после паса от Галено, но после его прострела мяч перехватил Мартинес.
    • 18'
      Забросил в штрафную соперника Эуштакиу на ход Омородиону, но того опередил Де Лигт и вынес сферу в аут.
    • Угловой
      17'
      Подавал с левого фланга Рэшфорд в штрафную, где Педро едва не срезал мяч в сетку, но все же не попал в створ ворот.
    • 16'
      Мог убегать на ворота соперника Хёйлунн после паса от Рэшфорда, но проиграл борьбу за мяч Пересу.
    • 15'
      После скидки от Омородиона пробил по воротам Мариу в одно касание, но точности ему немного не хватило.
    • 14'
      С правого фланга подавал Эуштакиу в центр на Омородиона. но тому добраться до мяча защитники не позволили. 
    • 13'
      С угла поля Эуштакиу навесил в центр штрафной, где выиграл верх Фернандеш и вынес мяч головой подальше.
    • 12'
      Галено с левого фланга навесил в центр штрафной, но здесь пробить Омородиону Де Лигт не позволил.
    • 11'
      Дальний заброс Фернандеш исполнял в штрафную на ход Рэшфорду, но на выходе перехватил Кошта этот пас.
    • 10'
      Ушел от соперника по фланге Омородион и прострелил вдоль ворот, но никто из партнеров не смог замкнуть.
    • 9'
      В центре поля Фернандеш наступил на ногу сопернику в силовой борьбе. Штрафной удар хозяева будут исполнять.
    • Описание гола
      7'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0-1! Маркус Рэшфорд! Неожиданно открыли счёт в матче манкунианцы. На скорости с левого фланга в центр штрафной ворвался Рэшфорд, обыграв двоих защитников, и пробил в ближний нижний угол, а Кошта не смог спасти.
    • 6'
      Продавил соперника по центру Рэшфорд и пробил с острого угла, но на пути мяча оказался Перес.
    • 5'
      С угла поля навесил Эуштакиу в центр штрафной, но здесь головой вынес сферу за пределы поля Де Лигт.
    • 5'
      Снова ворвался с правого фланга в штрафную Омородион и выдал поперек на Пепе, но перехватил этот пас Мартинес.
    • 4'
      Накрутил соперника Омородион на фланге и пробил с острого угла, но мяч на угловой перевел Онана.
    • 3'
      После поперечного паса с фланга от Пепе пробивал с разворота Омородион, но на пути мяча оказался защитник.
    • 2'
      Хозяева будут играть в традиционных для себя бело-синих цветах, гости выбрали себе бело-красный комплект формыю
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался. С центра поля разыграли футболисты "Порту"!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio do Dragao. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Порту 3:2 Манчестер Юнайтед

    Исход игры
    Порту
    49.3% (67)
    Ничья
    30.1% (41)
    Манчестер Юнайтед
    20.6% (28)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.27% (63)
    Меньше
    42.73% (47)
    Обе команды забьют
    Да
    80.91% (89)
    Нет
    19.09% (21)
    Популярный счёт
    2:1 Порту
    26.5% (36)
    1:1 Ничья
    20.6% (28)
    1:2 Манчестер Юнайтед
    7.4% (10)
    2:2 Ничья
    6.6% (9)
    2:0 Порту
    5.9% (8)
    1:0 Порту
    5.1% (7)
    0:1 Манчестер Юнайтед
    2.9% (4)
    3:1 Порту
    1.5% (2)
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