Ворвался в штрафную соперника на скорости Гарначо и пробил по воротам, но на пути мяча оказался Эуштакиу.

После навеса с угла поля пробил головой на ближней штанге Каземиро, но мяч в гуще защитников застрял.

С дальней дистанции пробил Каземиро после скидки от Зиркзее, но мяч полетел точно в руки Коште.

Убегал в контратаку на скорости Гонсалес, сместился в центр и пробил в дальний угол, но точности ему не хватило.

В центре поля Мазрауи заехал по ногам Галено в грубом подкате. Штрафной удар исполнят хозяева.

Сразу несколько замен в составе "Порту" произошло. Вместо Омородиона, Мариу и Эуштакиу на поле появились Груйич, Виейра и Гюль.

Ответные замены в составе гостей произошли. Вместо Мартинеса и Де Лигта игру продолжать будут Магуайр и Эванс.

Мог убегать на ворота соперника Галено после заброса от Варелы, но мяч перехватил в подкате Мартинес.

Отдавал тонкий пас в штрафную Фернандеш на ход Хёйлунну, но того грамотно от мяч оттеснил Педро.

Зацепился за мяч перед чужой штрафной Фернандеш и сбросил головой на ход Галено, но не удалось тому догнать мяч в пределах поля.

Двойная замена в составе манкунианцев произошла. Вместо Диалло и Хёйлунна на поле появились Антони и Зиркзее.

После скидки от Мартима пробил из пределов штрафной Галено, но мяч полетел немного выше перекладины.

Каземиро отдал поперек пас на Фернандеша, который пробил с линии штрафной, но в створ ворот не попал.

Финтом ушел от соперника по флангу Антони и навесил на дальнюю штангу, но до удара по воротам не дошло дело.

Мягко забросил с фланга Гарначо на ход Зиркзее, но тому добраться до мяча в верховой борьбе не дал Галено.

Тонкий пас исполнял в штрафную соперника Пепе на ход Омородиону, но тому пробить в окружении двоих защитников не удалось.

Мягко забросил в штрафную Далот на ход Хёйлунну, но тот проиграл борьбу за мяч Пересу.

Далот накрутил соперника на фланге и прострелил вдоль ворот, но добраться до мяча не позволили ему защитники.

Долго катают мяч на чужой половине поля манкунианцы, но пройти массированную оборону соперника им не удается.

Перехватил мяч Эуштакиу в центре поля и забросил вперед на ход Омородиону, но тому убежать в штрафную Де Лигт не дал в подкате.

Из пределов штрафной пробил по воротам Мазрауи. Вытянулся в струну Кошта и смог перевести мяч в сторону.

Замена в составе "Порту" произошла. Вместо Акино Пепе свое игровое время получил Мартим Фернандеш.

Диагональный пас исполнял Мартинес в штрафную на Хёйлунна, но тот проиграл борьбу за мяч защитнику.

Выиграл подбор у штрафной соперника Мартинес и с лету пробил по воротам, но мяч полетел выше перекладины.

Отобрал мяч на фланге Галено и отдал в штрафную на Омородиона, который закрутил в дальний нижний угол, но в падении спас свою команду Онана.

Стартовала вторая половина поединка. Кто же окажется сильнее сегодня?

С левого фланга сместился Далот в центр и пробил с дальней дистанции, но мяч полетел немного неточно.

Убегал в контратаку Галено и отдал вперед на Моуру, который пробил из пределов штрафной низом, но низом отбил ногой в сторону Онана.

С угла поля Галено навесил в центр штрафной, но здесь головой вынес сферу Каземиро подальше от ворот.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 3-2! Сэмюэль Омородион! Вот это да, уже вышли вперед португальцы. Убежал в контратаку Пепе по флангу и прострелил вдоль ворот, где на опережение сыграл Омородион и пробил точно под перекладину.

Диагональ исполнял Моура в штрафную на Омородиона, но тому добраться до мяча защитники не позволили.

Отобрал мяч на фланге Эриксен и выдал пас поперек на Каземиро, но выстрел последнего заблокировал Варела.

Диалло пасом с фланга запустил в штрафную соперника на Фернандеша, но тот с ходу пробил выше перекладины.

Дальний заброс исполнял в штрафную соперника Мазрауи на ход Диалло, но тому пробить не позволили защитники.

Ворвался в штрафную соперника Далот, после паса от Эриксена, но ему пробить защитники не позволили.

Первый тайм

— Своим свистком судья отправил команды на перерыв. Огненный первый тайм мы с вами увидели, но самое интересное еще впереди!

45' Выиграл подбор у штрафной соперника Каземиро и пробил в одно касание, но мяч полетел далеко от ворот.

45' В центре поля получил по ногам Эуштакиу в борьбе против Эриксена. Штрафной удар хозяева исполнят.

45' Пробивал по воротам Далот с линии штрафной после паса от Эриксена, но мяч полетел немного выше перекладины.

44' Врезался Гонсалес в центре поля в корпус Мартинесу. Штрафной удар исполнять будут игроки "Манчестер Юнайтед".

43' Разыграли угловой гости, после чего подал с правого фланга Фернандеш, но мяч головой Педро вынес в аут.

42' Пробил головой Каземиро с угла вратарской после скидки от Хёйлунна, но угодил он точно в корпус Коште.

41' Дальний заброс исполнял Фернандеш в штрафную на Эриксена, но тот проиграл борьбу за мяч Пересу.

40' Убегал в контратаку по флангу Хёйлунн и прострелил на дальнюю штангу, но здесь Диалло не успел замкнуть.

39' С фланга навесил Педро на дальнюю штангу, но здесь головой Де Лигт спокойно вынес мяч на фланг.

38' Отдавал пас Пепе в штрафную, куда забегал Галено, но тот не выдержал линию и оказался в положении "вне игры".

37' С углового подавал Фернандеш на дальнюю штангу, но здесь Мариу головой вынес сферу за боковую линию.

36' С правого фланга Диалло сместился в центр штрафной и пробил по воротам, но на пути мяча оказался защитник.

35' Слишком активно доказывал свое недовольство решениями арбитра Ван Нистелрой, за что получил желтую карточку.

34' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 2-2! Сэмюэль Омородион! Смогли сравнять счет игроки "Порту" уже в первом тайме. Подхватил мяч на фланге Мариу и навесил на линию вратарской, где выиграл верх Омородион и головой пробил точно под перекладину.

33' Прямой ногой сыграл грубо в ногу сопернику на чужой половине поля Фернандеш, за что увидел перед собой "горчичник".

32' Слишком активно оспаривал решение арбитра Омородион и в итоге получил желтую карточку.

31' Убежал от соперника по флангу Мариу и навесил в центр штрафной, но нарушил Омородион правила в борьбе с защитником.

30' Отдавал пас с левого фланга Далот в штрафную на Фернандеша, но ему пробить не позволил Педро.

29' На фланге Рэшфорд оказался на газоне в борьбе против Гонсалеса. Штрафной удар исполнять будут гости.

28' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1-2! Акино Пепе! Сократили отставание португальцы! Пробивал головой Омородион после паса от Эуштакиу. В падении смог отбить в сторону Онана, но точно на Пепе, который головой протолкнул снаряд уже в пустые ворота.

27' С угла поля навесил Эуштакиу в центр штрафной, но после серии рикошетов мяч вынес в центр поля Мартинес.

26' С левого фланга Мариу навесил в центр штрафной, но здесь Де Лигт выше всех прыгнул и вынес на угловой.

24' Ушел от соперника на скорости Рэшфорд и прострелил в штрафную, но до удара по воротам дело так и не дошло.

23' Ушел от соперника Мариу по флангу и покатил вперед на Гонсалеса, но тот проиграл борьбу за мяч Мартинесу.

22' ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 0-2! Расмус Хёйлунн! Удвоили преимущество манкунианцы. Тонким пасом Рэшфорд запустил в штрафную соперника Хёйлунна, который пробил в касание с острого угла. Рикошетом от руки Кошты снаряд покатился в сетку.

21' Диагональный пас исполнял Варела на правый фланг, но здесь догнать мяч в пределах поля Пепе не смог.

20' Подключился к атаке своей команды Эуштакиу по флангу и подал на дальнюю штангу, но этот пас перехватил Мазрауи.

19' Гонсалес ворвался в штрафную после паса от Галено, но после его прострела мяч перехватил Мартинес.

18' Забросил в штрафную соперника Эуштакиу на ход Омородиону, но того опередил Де Лигт и вынес сферу в аут.

17' Подавал с левого фланга Рэшфорд в штрафную, где Педро едва не срезал мяч в сетку, но все же не попал в створ ворот.

16' Мог убегать на ворота соперника Хёйлунн после паса от Рэшфорда, но проиграл борьбу за мяч Пересу.

15' После скидки от Омородиона пробил по воротам Мариу в одно касание, но точности ему немного не хватило.

14' С правого фланга подавал Эуштакиу в центр на Омородиона. но тому добраться до мяча защитники не позволили.

13' С угла поля Эуштакиу навесил в центр штрафной, где выиграл верх Фернандеш и вынес мяч головой подальше.

12' Галено с левого фланга навесил в центр штрафной, но здесь пробить Омородиону Де Лигт не позволил.

11' Дальний заброс Фернандеш исполнял в штрафную на ход Рэшфорду, но на выходе перехватил Кошта этот пас.

10' Ушел от соперника по фланге Омородион и прострелил вдоль ворот, но никто из партнеров не смог замкнуть.

9' В центре поля Фернандеш наступил на ногу сопернику в силовой борьбе. Штрафной удар хозяева будут исполнять.

7' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0-1! Маркус Рэшфорд! Неожиданно открыли счёт в матче манкунианцы. На скорости с левого фланга в центр штрафной ворвался Рэшфорд, обыграв двоих защитников, и пробил в ближний нижний угол, а Кошта не смог спасти.

6' Продавил соперника по центру Рэшфорд и пробил с острого угла, но на пути мяча оказался Перес.

5' С угла поля навесил Эуштакиу в центр штрафной, но здесь головой вынес сферу за пределы поля Де Лигт.

5' Снова ворвался с правого фланга в штрафную Омородион и выдал поперек на Пепе, но перехватил этот пас Мартинес.

4' Накрутил соперника Омородион на фланге и пробил с острого угла, но мяч на угловой перевел Онана.

3' После поперечного паса с фланга от Пепе пробивал с разворота Омородион, но на пути мяча оказался защитник.

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя бело-синих цветах, гости выбрали себе бело-красный комплект формыю