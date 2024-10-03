Тур: 2. Стадион: Драгау.
3:2
Второй тайм: 80'
0'
0:1
7' ГолРэшфорд Маркус
0:2
20' ГолХёйлунн Расмус
1:2
27' ГолПепе Акино
31' Желтая карточкаОмородион Сэмюэль
32' Желтая карточкаФернандеш Бруну
2:2
34' ГолОмородион Сэмюэль
3:2
50' ГолОмородион Сэмюэль
Ход матча
7'
0:1
20'
0:2
27'
1:2
32'
34'
50'
3:2
68'
78'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 9
-
6 Удары в створ 7
-
5 Угловые 7
-
0 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
47 Владение мячом, % 53
Прогноз на матч от Liveresult
99
Кошта
Диогу
97
Зе
Педро
24
Перес
Неуэн
22
Варела
Алан
11
Пепе
Акино
- Основной состав
-
99 Кошта ДиогуВратарь
-
23 Мариу ЖоауЗащитник
-
97 Зе ПедроЗащитник
-
24 Перес НеуэнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Варела АланПолузащитник
-
11 Пепе АкиноНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Виейра ФабиуПолузащитник
-
15 Вашку СоузаПолузащитник
-
20 Франко АндреПолузащитник
-
17 Хайме ИванНападающий
-
19 Лодер ДэнниНападающий
-
27 Гюль ДенизНападающий
- Нападающий
-
86 Мора РодригоНападающий
-
Главный тренер: Бруно Витор
- Основной состав
-
24 Онана АндреВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Далот ДиогуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Диалло АмадПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Хитон ТомВратарь
- Защитник
- Защитник
-
35 Эванс ДжонниЗащитник
-
43 Кольер ТобиЗащитник
- Полузащитник
-
21 АнтониПолузащитник
- Полузащитник
-
44 Гор ДэниелПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Тен Хаг Эрик
История личных встреч
Порту
Манчестер Юнайтед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
1
1.5
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
90
60
Бомбардиры внутри турнира
Порту
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Омородион Сэмюэль
|3
|1.5
|Пепе Акино
|1
|0.5
|Гюль Дениз
|1
|0.5
|Мариу Жоау III
|0
|0
|Моура Франсишку
|0
|0
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рэшфорд Маркус
|1
|0.5
|Эриксен Кристиан
|1
|0.5
|Хёйлунн Расмус
|1
|0.5
Карточки
Порту
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зе Педро
|1
|0
|Нико Гонсалес
|1
|0
|Омородион Сэмюэль
|1
|0
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фернандеш Бруну
|1
|0
|Мартинес Лисандро
|1
|0
Результаты матчей
Порту
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Манчестер Юнайтед
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
1
Порту
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Манчестер Юнайтед
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
1
Голы по времени матча
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Порту
(20 матчей)
90%
10%
18 побед 0 ничьих 2 поражения
Порту - Арока 4:0 Будё-Глимт - Порту 3:2 Витория Гимарайнш - Порту 0:3 Порту - Фаренсе 2:1
Спортинг Л - Порту 2:0 Порту - Риу Аве 2:0 Санта-Клара - Порту 0:2 Порту - Жил Висенте 3:0 Спортинг Л - Порту 3:4 Порту - Аль-Наср Эр-Рияд 4:0 Штурм Грац - Порту 0:2 Порту - Татабанья 4:2 Аустрия Вена - Порту 1:3 Порту - Аль-Араби 4:0 Порту - Насьонал Мадейра 4:1 Порту - Шавиш 4:0 Порту - Санжоаненсе 4:0 Порту - Спортинг Л 2:1 Брага - Порту 0:1 Порту - Боавишта 2:1
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 0:3 Манчестер Юнайтед - Твенте 1:1 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 0:0 Манчестер Юнайтед - Барнсли 7:0
Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 0:3 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:3 Брайтон - Манчестер Юнайтед 2:1 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 1:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:3 Манчестер Юнайтед - Бетис 3:2 Арсенал - Манчестер Юнайтед 2:1 Рейнджерс - Манчестер Юнайтед 0:2 Русенборг - Манчестер Юнайтед 1:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 1:2 Брайтон - Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 3:2 Манчестер Юнайтед - Арсенал 0:1 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 4:0 Манчестер Юнайтед - Бёрнли 1:1
Результаты матчей
Порту
Манчестер Юнайтед
Точный счет
3:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
3:2
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Порту
Манчестер Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|3.
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|4.
|4:1
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|5.
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|6.
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|7.
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|8.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|9.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|10.
|1:1
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|11.
|2:0
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|12.
|1:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|13.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|14.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|15.
|1:4
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|16.
|0:1
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|17.
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|18.
|1:0
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|19.
|3:2
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|20.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|21.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|22.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|23.
|1:1
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|24.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|25.
|2:3
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|26.
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|27.
|0:1
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|28.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|29.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|30.
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|1
|31.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|32.
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|33.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|34.
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|35.
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|36.
|0:2
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|6.
|4:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|0:1
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|8.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|9.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|10.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|11.
|1:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|12.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|13.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|14.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|15.
|3:2
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|16.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|17.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|18.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|19.
|2:0
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|20.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|21.
|2:3
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|22.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|23.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|24.
|0:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|25.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|26.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|27.
|1:4
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|28.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|29.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|30.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|31.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|32.
|0:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|33.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|34.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|35.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|36.
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|1:4
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|4:1
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|7.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|2:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|9.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|10.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|11.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|13.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|16.
|1:0
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|17.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|18.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|19.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|20.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|21.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|22.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|23.
|2:3
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|24.
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|25.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|26.
|1:0
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|27.
|3:2
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|28.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|29.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|30.
|0:0
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|31.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|32.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|33.
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|34.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|35.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|36.
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Порту
|Омородион Сэмюэль
|3
|ФКСБ
|Олару Дариус
|2 (2)
|Лион
|Фофана Малик
|2 (2)
|Будё-Глимт
|Хёуге Йенс
|2 (1)
|Лион
|Ляказетт Александр
|2
|Фенербахче
|Осайи-Самуэль Брайт
|1 1
|ФКСБ
|Олару Дариус
|1 1
|Маккаби Тель-Авив
|Каничовски Габи
|1 1
|Будё-Глимт
|Дубвик Исак
|1 1
|Аякс
|Бас Юри
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Порту 3:2 Манчестер Юнайтед
Исход игры
Порту
49.3% (67)
Ничья
30.1% (41)
Манчестер Юнайтед
20.6% (28)
Тотал 2.5
Больше
57.27% (63)
Меньше
42.73% (47)
Обе команды забьют
Да
80.91% (89)
Нет
19.09% (21)
Популярный счёт
2:1 Порту
26.5% (36)
1:1 Ничья
20.6% (28)
1:2 Манчестер Юнайтед
7.4% (10)
2:2 Ничья
6.6% (9)
2:0 Порту
5.9% (8)
1:0 Порту
5.1% (7)
0:1 Манчестер Юнайтед
2.9% (4)
3:1 Порту
1.5% (2)
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